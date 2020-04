El rehabilitador del rey Juan Carlos idean un plan de ejercicios respiratorios para enfermos de coronavirus

Tratar y recuperar a los pacientes, no críticos, ingresados por coronavirus y proteger las contadas camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales son los objetivos de un plan diseñado por Fernando Serrano, jefe del servicio de Rehabilitación del Hospital QuirónSalud Sur, en Alcorcón (Madrid). El programa está obteniendo "excelentes resultados" y varios centros han mostrado su interés por implantarlo explica quien fue médico rehabilitador del rey emérito Juan Carlos desde 2013 y hasta el año pasado.

El doctor Serrano lleva varias semanas trabajando en este programa -que ha denominado 'Plan de Recuperación y Optimización Funcional para pacientes ingresados NO CRÍTICOS por Covid-19'- en un centro sanitario privado de cuatro plantas donde, como en otros hospitales la mayoría de sus ingresos son personas con la enfermedad.

Los pacientes “diana”, indica a Vozpópuli son los hospitalizados no críticos, como los de los hoteles sanitarizados o los que están en hospitales de campaña como el de IFEMA. Además, quienes están en sus casas con síntomatología respiratoria.

Un tratamiento no convencional

"No estoy hablando del tratamiento rehabilitador convencional de una neumonía. Lo que hacemos es movilizar los pulmones para evitar complicaciones y mejorar la ventilación. Con el pequeño aumento del flujo sanguíneo tras la activación cardiocirculatoria logramos una mejor oxigenación en todo el organismo", indica Fernando Serrano. Los resultados están siendo muy buenos, asegura, y los internistas están encantados.

El programa consta de tres partes: una asistencial, un circuito de actuación no presencial y una labor de coordinación y asesoramiento

El programa, detalla el médico rehabilitador, tiene tres partes: una asistencial, un circuito de actuación no presencial y una labor de coordinación y asesoramiento a dirección, a Medicina Interna y a Enfermería de los centros, de lo que pretenden hacer.

Las tres partes, indica, son importantes. El programa asistencial consiste precisamente en indicar y pautar a los pacientes de forma personalizada ejercicios de rehabilitación respiratoria y ejercicios de activación de la circulación sanguínea.

Un vídeo en las teles del hospital

Fernando Serrano insiste: "esto no va de tratamiento de fisioterapia en una neumonía. Se trata de prescribir ejercicios de activación respiratoria y de activación sanguínea". ¿Los motivos? Porque, según el médico, "el virus se mete en los pulmones y, poco a poco, se va quedando con ellos y los va anulando. Eso provoca que no puedan cumplir su función, que es coger oxígeno".

"Al virus lo que le gusta es que el pulmón no funcione y que el cuerpo no se active. Se trata de hacer una jugada para tomar yo la iniciativa; en vez de ir detrás de él", explica el médico

La propuesta de quien se ocupó de la rehabilitación del Rey Juan Carlos, es "movilizar los pulmones y que entre más aire para que se ventile. Los pacientes están con sus gafas por donde les entra oxígeno y lo que yo quiero es catalizar eso. Que entre más oxígeno para que pueda llegar a todas las células del cuerpo, también a las de defensa. Al virus lo que le gusta es que el pulmón no funcione y que el cuerpo no se active. Se trata de hacer una jugada para tomar yo la iniciativa; en vez de ir detrás de él".

Su propuesta pasa por indicar al paciente (siempre que no esté intubado, esté consciente y se muestre colaborador, precisa) que realice una serie de ejercicios "para que suba un poco la frecuencia cardíaca (diez pulsaciones) y aumente la circulación sanguínea. No son ejercicios para se ponga fuerte, ni para mantener musculatura. No. Es simplemente para activar la circulación sanguínea y tiene que ser personalizado, porque cada paciente es un mundo.

Menos contagios

Cuando le pasan una interconsulta por teléfono, evalúa como está el paciente. Al ser un circuito no presencial, advierte, no se interfiere en la cadena de contagio y, además, no es necesario utilizar los equipos de protección individual (tan escasos en estos días).

El doctor Serrano cita un ejemplo. Si es posible, y sin que en caso alguno llegue a fatigarse, le propone a ese paciente una serie de breves ejercicios de respiración. "En vez de tenerle sentado 24 horas sin que haga nada, esos ejercicios le ayudan a que le entre más oxígeno. No busco que se agote, sino que active su circulación sanguínea.

Vídeos para hacer ejercicios en casa

El programa se completa con vídeos de apoyo para los pacientes que se pasan por el circuito de televisión del hospital y que él mismo reenvía a sus pacientes. "Están colgados en Youtube para cuando se van de alta. Está la parte de tratamiento hospitalario y las recomendaciones a domicilio. Animo a que lo hagan también sus familiares porque en las casas hay personas mayores, con problemas cardíacos, con hipertensión...".

El médico está contento con los resultados de su programa. Varios centros, subraya, se han interesado por su forma de trabajar. "El resultado está siendo buenísimo. Ya hay como 50 pacientes que han usado este sistema. En cualquier caso, ahora estamos en medicina de guerra. Luego, habrá tiempo de analizar los resultados", finaliza.