"Y no es lo mismo, y me perdonarán las personas mayores porque esto es duro decirlo, pero no es lo mismo que fallezca una persona de 95 años a que fallezca una persona de 20". Estas declaraciones fueron pronunciadas por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión de seguimiento del coronavirus.

El epidemiólogo, además advirtió, segundos antes de la polémica frase, que "hay que ser conscientes de que el coronavirus sigue ahí" y los jóvenes son un grupo en el que un contagio, una estancia en una uci o un fallecimiento tiene un impacto mucho mayor que en edades superiores.

El experto relacionó el ascenso o estabilización de los contagios a la relajación de las medidas, que, ha dicho, "también tiene su razón de ser", y ha explicado que aunque estas subidas y estabilizaciones no repercuten en un ascenso global de contagios, si evitan que el descenso sea mas lento.

Muertes por covid en España

De los 51 fallecidos en los últimos siete días 17 han sido notificados en Andalucía, en Madrid 6 y en Canarias otros 6. En Asturias, Baleares, Ceuta, Extremadura, Melilla y Navarra no ha habido ningún fallecido en la última semana.

Asturias se mantiene como la comunidad con la letalidad más alta en la pandemia (3,7%), seguida de Castilla-La Mancha (3,1%), Castilla y León (3%) y Aragón (2,8%).