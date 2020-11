Clamor entre los médicos para que Fernando Simón deje su cargo: "La autocrítica es muy importante"

Clamor entre los médicos para que Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, deje su cargo. Si este fin de semana lo pedían a través del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) por "su incapacidad manifiesta y prolongada" a lo largo de la evolución de la pandemia", ahora otros compañeros secundan esa petición. Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) señalan a Vozpópuli que están "totalmente de acuerdo" con esa petición. Sin embargo, Simón no contempla ese cese y, desde Sanidad, indican que "todo sigue igual" y, como todas las semanas, dará la rueda de prensa de este lunes con la evolución de los datos del coronavirus.

"Queremos que quede claro que nuestra intención es puramente técnica, no se puede mezclar", señala Manuela García Romero, vicepresidenta segunda del CGCOM en conversación con Vozpópuli en relación a la enésima polémica protagonizada por Fernando Simón despejando la duda de que, tras esa petición, exista algún tipo de interés político.

Declaraciones controvertidas

Una petición provocada por unas declaraciones de Fernando Simón sobre los contagios de los sanitarios que causaron una enorme indignación entre los médicos -que recuerdan su sufrimiento en la primera oleada de la pandemia cuando no disponían equipos de protección individual (EPIs)- y que provocaron que, este fin de semana, hicieran pública la decisión de la Asamblea del Consejo General, que agrupa a los 52 Colegios de Médicos de España, de solicitar el "cese inmediato" del responsable sanitario y una rectificación pública de esas manifestaciones.

"En la Asamblea hay todo tipo de sensibilidades políticas. Insistimos, es una decisión técnica y defendiendo la dignidad del profesional. Hemos alzado la voz durante esta pandemia por muchas cosas -la falta de equipos de protección, de test, los problemas de Atención Primaria...enumera- y lo único por lo que alzamos la voz ahora es para decir que un cambio de timón sería aconsejable para mejorar las cosas".

Fernando Simón descarta dimitir

Fernando Simón ha descartado su dimisión este mismo lunes durante su intervención en el programa de TVE Las Cosas Claras, tal y como pidió el pasado sábado el CGCOM: "Están en su derecho de pedir mi cese. Se lo tienen que pedir a mis jefes y que ellos valoren si me destituyen o no. Este puesto no es un regalo. Se lleva uno muchos sinsabores. Yo soy un servidor público, me debo a mi cargo y mientras me mantengan en mi puesto, haré mi trabajo lo mejor posible", ha dicho en el espacio televisivo presentado por Jesús Cintora.

Vozpópuli ha preguntado al Ministerio de Sanidad sobre esa posible dimisión del máximo responsable del CCAES. Fuentes del departamento que dirige Salvador Illa indicaban que "todo sigue igual" y que, como todas las semanas, Fernando Simón será el responsable este lunes de la rueda de prensa para valorar los datos de la evolución de la epidemia.

Mejor comportamiento de los sanitarios

"Ha sido la gota que ha colmado el vaso. La responsabilidad de los médicos con la sociedad ha sido muy palpable en esta pandemia. No nos merecíamos ese tipo de comentarios por parte de un compañero" añade García Romero en relación a las declaraciones de Simón, en la rueda de prensa del Ministerio de Sanidad del pasado jueves, y sobre el número de contagios de los profesionales sanitarios.

El director del CCAES indicó que "ahora los profesionales sanitarios tienen un aprendizaje con respecto a la primera ola. Los gestores hacen mejores circuitos de asistencia en los hospitales. Y obviamente, los sanitarios tienen un mejor comportamiento evitando contagiarse fuera de su espacio de trabajo".

Pero no sólo el CGCOM mostraba su enorme enfado por las declaraciones de Simón (enfado que ya viene de atrás, como bien han recalcado). También desde CESM comentan a este digital que están "totalmente de acuerdo" con la petición de sus colegas. Consideran que las afirmaciones de Simón en torno a los contagios de los sanitarios "son palabras muy desafortunadas, como muchas de sus intervenciones".

Es más, indican que, en breve, el Foro de la Profesión Médica -del que ambas organizaciones forman parte junto a la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina, el Consejo Nacional de Especialistas en Ciencias de la Salud, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas o el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina- se pronunciará en la misma línea.

Esta misma mañana el Sindicato de Enfermería SATSE señalaba a Vozpópuli que el director del CCAES no puede seguir "ni un día más siendo la voz e imagen" del Ministerio de Sanidad. Hay que recordar que hace apenas 15 días este sindicato pidió a Sanidad que cesase a Simón a costa de un chiste machista sobre las enfermeras.

"Hemos ido del trabajo a casa"

"Considerando que, durante la primera parte de la pandemia, lo hemos pasado mal porque teníamos miedo a muchas cosas -al contagio, a lo desconocido-; que nos teníamos que adaptar continuamente a protocolos que cambiaban; con una sensación enorme de incertidumbre y sobre todo, algo muy fuerte, que era ver morir a los pacientes, esas declaraciones muestran falta de sensibilidad hacia el colectivo médico y desconocimiento de la realidad que vivimos", señala desde el CGCOM la doctora García Romero.

"Los médicos hemos ido de casa al trabajo; fuimos los primeros que anulamos todas las actividades formativas en todos los colegios de España", añade. En esta segunda ola, continúa, siguen bregando con un importante colapso en Atención Primaria, "la mayoría de los profesionales duplicando guardias y haciendo turnos dobles. Acusamos un cansancio físico importante porque nos vimos inmersos en una segunda ola sin apenas haber podido descansar del estrés acumulado en la primera. Ahora hay una sensación de mayor control de la pandemia, pero tenemos mucha angustia por los pacientes no covid, a los que también tenemos que atender".

Desde el CGCOM indican que no es la primera vez que muestran su malestar ante declaraciones y "acciones improcedentes" del director del CCAES. Aluden a afirmaciones como que se estaban realizando todas las pruebas diagnósticas a los contactos estrechos de sanitarios infectados, la puesta en marcha de guías de reincorporación al trabajo sin garantías ni para el profesional ni para el ciudadano o "discrepancias claras" sobre la situación de la pandemia.

"Durante un cierto tiempo hemos tenido que oír declaraciones como que faltaban EPIs de manera puntual, cuando había un déficit general en toda España o hemos visto que los protocolos iban cambiando de un día a otro. Era algo que nos parecía que no era lógico ni seguro ni para nosotros ni para nuestros pacientes", agrega la representante del máximo órgano colegial.

Un comité de expertos independiente

Pero, sobre todo, abunda, lo que han echado de menos en toda la pandemia -"y admitimos que fue una situación muy difícil, también a la hora de gestionarla", señala - es la ausencia de un comité de expertos , así como la ausencia de un sistema de evaluación para mejorar la respuesta a brotes de covid-19.

"Hemos pedido que se estudie la gestión, para ver lo que estábamos haciendo mal y ponerle remedio. La autocrítica es importante", señalan desde el máximo órgano colegial

"Lo ideal hubiese sido que hubiese habido un órgano asesor científico, independiente y transparente. Por mucho que seamos todos médicos estamos acostumbrados a que cada especialidad hable de lo suyo. Siempre habría aportado mejoría. También hemos pedido que se estudie la gestión, para ver lo que estábamos haciendo mal y ponerle remedio. La autocrítica es importante. Sin eso, ninguna organización avanza y menos la gestión de una pandemia. Habrá cosas que se hagan mal, evidentemente, pero hay que mirar por ejemplo qué está ocurriendo", señala la médico.

Una indignación comprensible

"Cuando se hace un comunicado en el que estamos implicados tantos colegios de médicos es difícil que todos estemos de acuerdo con todo. Yo lo que más valoro (del comunicado) es la petición de un comité de expertos público y transparente", señala a Vozpópuli Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid.

De hecho, Martínez-Selles recuerda que el colegio que preside ha creado "un comité que cumple con estas características y está siendo de gran utilidad, con informes periódicos que llevan sus correspondientes referencias a los artículos científicos en los que se basan las recomendaciones". Por eso, añade que le cuesta entender "por qué no se hace algo así a nivel nacional.

Cuando al presidente del ICOMEM se le pregunta su opinión sobre cómo ha gestionado la crisis sanitaria el director del CCAES señala que "es un error personalizar y atribuir la gestión de la pandemia a Fernando Simón". Lo que es "indudable", señala, es "que la gestión en algunos periodos no ha sido adecuada". De hecho cita a "varios expertos nacionales e internacionales han solicitado de forma repetida en 'The Lancet' y en una revista de la familia de 'The Lancet' que se revise dicha gestión. Lamentablemente, de momento, nadie les ha hecho caso".

"Las declaraciones en las que se sugiere que los contagios se deben a los contactos durante sus momentos de ocio han sido extraordinariamente desafortunadas", señala el presidente de los médicos de Madrid

En el mismo tono de moderación, Martínez-Selles insiste en que no le gusta "hablar mal de un compañero, pero es evidente que las declaraciones en las que se sugiere que los contagios de los médicos y de los profesionales sanitarios se deben a los contactos durante sus momentos de ocio han sido extraordinariamente desafortunadas".

El presidente del ICOMEM recuerda que "tenemos unas tasas de infección inaceptablemente altas entre los profesionales sanitarios y esto solo se debe a que, en muchos momentos, hemos estado trabajando sin los adecuados equipos de protección. Varios compañeros han muerto, recuerda, y otros "han enfermado de gravedad por adquirir la infección mientras cuidaban a sus pacientes, creo que es comprensible la indignación de nuestra profesión ante estas afirmaciones", concluye.