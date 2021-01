La Comisión Europea utiliza a Fernando Simón para su campaña sobre la vacunación

La Comisión Europea ha iniciado una campaña para impulsar la vacunación contra la covid-19 y para su anuncio en las redes sociales ha utilizado, entre otros, al epidemiólogo y director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad de España, Fernando Simón.

En un vídeo de pocos segundos, la Comisión ha elegido a varios líderes de los equipos que están trabajando para controlar la pandemia para que señalen por qué se vacunarán. "Lo haré cuando sea mi turno, para todos y por todos", asegura Simón mostrando su brazo.

La institución europea indica que "las vacunas contra el coronavirus se están llevando a cabo en toda la Unión Europea" y que "las personas de grupos prioritarios (profesionales de la salud o ancianos)" son los que primero están recibiendo la vacuna.

"Los asesores de covid de los gobiernos de la Unión Europea comparten sus razones para vacunarse. ¿Cuáles son las suyas?", preguntan en las redes sociales a sus seguidores.

