500.000 test de anticuerpos de la covid-19 se distribuirán en las farmacias en los próximos tres meses

El primer autotest aprobado en la Unión Europea de anticuerpos del coronavirus es de fabricación suiza y ya ha comenzado a distribuirse en las farmacias españolas: hasta 500.000 estarán disponibles en los próximos tres meses, según la empresa valenciana ELIX Pharma, que será quien los comercialice. Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) indican que se dispensarán con receta y que es importante la rigurosidad tanto al tomar la prueba, como al interpretar los resultados pero, sobre todo, que exista un control. Aclaran que están recomendados en el caso de que exista sospecha de infección.

Mientras las farmacias de Madrid o Murcia, las comunidades que lo han solicitado, esperan a que el Ministerio de Sanidad les dé luz verde para comenzar a realizar test de antígenos en sus oficinas, Cofares, la cooperativa de distribución de medicamentos y productos sanitarios, anunciaba el pasado sábado que ha comenzado a distribuir entre las farmacias los primeros test de autodiagnóstico de anticuerpos frente al SARS-CoV-2

La distribución se produce, según ha explicado Cofares, una vez que las autoridades sanitarias han aclarado que está permitida su comercialización y dispensación en las farmacias. Se trata de test rápidos de anticuerpos de autodiagnóstico bajo prescripción médica (con receta), que permiten al usuario conocer el resultado en diez minutos, en su propio domicilio y con un leve pinchazo en la yema del dedo. Todo ello con un grado de resultados interpretados correctamente superior al 90%. Las pruebas, según Cofares, irán distribuyéndose de forma escalonada, a medida que vayan estando disponibles en el mercado español.

Confusión entre la población

El anuncio de Cofares, admiten desde el Consejo General, ha creado cierta confusión. Porque, precisamente en este momento, explica a Vozpópuli su portavoz, Ana López Casero, las farmacias estaban en otro frente. El que, en comunidades como Madrid, Sanidad autorice que comiencen a realizar test de antígenos en sus oficinas. Una autorización que, según las autoridades sanitarias madrileñas, ya se está retrasando más de los esperado.

"Cuando lo que estaba, y está, sobre la mesa era la autorización para poder realizar test de antígenos en las farmacias, mediante una campaña de salud pública, con los protocolos y cursos de formación pertinentes, aparece esto. Nosotros esta información (la de la inminente venta de los test de autodiagnóstico) ya la teníamos pero queríamos desplazarla en el tiempo para no confundir a la gente", explica López Casero.

No detectan la presencia del virus

Ante la confusión generada, este mismo lunes, el CGCOF ha publicado una nota aclaratoria en la que recuerda que, actualmente, sólo se pueden dispensar en las farmacias los autotest de anticuerpos cuya distribución ha anunciado Cofares. Esas pruebas, detallan, sirven para ver la evolución de una persona infectada o si ha tenido contacto con el virus, pero no están recomendados en el caso de que exista sospecha de infección. Es decir, no detectan la presencia del virus, sino la respuesta de nuestro organismo (anticuerpos) al mismo.

López Casero insiste: el test que está llegando a las farmacias lo que determina si una persona ha estado expuesta al SARS- CoV-2. "Lo que la gente quiere saber es si tiene o no el virus, tenga o no síntomas. En este momento, sólo se consigue con test de antígenos o con PCR. En cualquier caso, defendemos que, independientemente del tipo de test que se ponga en el mercado, tiene que haber un control. Lo más importante es no sólo que se tome bien la muestra y se interprete bien el resultado, también la comunicación de ese resultado", añade.

Precisamente este lunes, el Ministerio de Sanidad ha comunicado que España ha realizado más de 19,1 millones de pruebas diagnósticas desde que comenzó la pandemia. En concreto, las comunidades autónomas han notificado que, hasta el 3 de diciembre, han llevado a cabo un total de 19.146.620, de las que 16.870.802 son PCR y 2.275.818 son test de antígenos.

La receta, indispensable

Los autotest que comenzarán a venderse en las farmacias están perfectamente registrados en España, pero Ana López Casero incide en que son de autodiagnóstico. "Es decir, tú los compras con la receta, los llevas a casa y te los haces. Pero nadie ha dicho qué hay que hacer con los resultados una vez hechos. Intuimos que hay que comunicárselo al médico, pero hay que aclararlo porque la gente necesita saberlo", señala López Casero.

"La receta médica es una herramienta de enorme valor sanitario y el único mecanismo viable para garantizar la trazabilidad de los test", puntualizan desde el Consejo. Según fuentes del sector, ya hay otra empresa europea que, en los próximos días, pondrá otra prueba similar en el mercado tras haber conseguido las pertinentes autorizaciones.

500.000 test en tres meses

La previsión es que, en los próximos tres meses, sean 500.000 los test de este tipo que irán llegando a las boticas. Así lo explica la empresa valenciana ELIX Pharma que es quien, en España, distribuirá el test del fabricante de Suiza PRIMA Lab, con sede en Balerna, en el Cantón de Tessin, tras recibir el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). El test se llama PRIMACOVID y cuesta unos 25 euros.

Según la empresa es el primero con Certificación Europea para su distribución y venta. Tiene una sensibilidad que la compañía, eleva al 95,7%. El funcionamiento, precisan, es similar al de otro tipo de test rápidos disponibles en farmacias como el de embarazo o el colesterol. Según esta empresa es un test sencillo para realizar en casa. Sólo se necesita una muestra de sangre, como la extraída en una prueba de glucemia, subrayan.

ELIX Pharma anuncia en su página web que pronto lanzará otros test para otro tipo de dolencias del mismo fabricante suizo. Hasta ahora, entre sus productos figuran geles energéticos, gotas para la sequedad ocular, lociones para la caída del cabello o cápsulas para las articulaciones.