Las farmacias siguen sin mascarillas en pleno repunte de la demanda por el coronavirus en Italia

Las farmacias siguen sin poder dar abasto desde que comenzaron a sucederse las noticias sobre el brote de coronavirus surgido en la ciudad de Wuhan, China. Durante las últimas semanas, la situación parecía haberse calmado, pero según comunican desde la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) a Vozpópuli, la demanda de mascarillas protectoras en España se ha disparado hasta un 10.000% en comparación con el mes de enero del año pasado.

La mayor parte del incremento se debe a la expansión del virus a finales de enero en China. Según han explicado desde la patronal, que agrupa al 97% del mercado de la distribución farmacéutica, la venta de mascarillas en las farmacias se ha disparado un 8.000% en comparación con la misma semana de febrero del año anterior.

Aunque aún no tienen datos de las ventas registradas esta semana, que esperan poder compartir el próximo lunes, un portavoz de la patronal ha informado a Vozpópuli de que durante los últimos días han sido numerosas las farmacias que han notado un aumento de la demanda por parte de clientes españoles.

Aumento de un 8.000%

Antes de que el brote en Italia hiciera saltar todas las voces de alarma, la mayor parte de los consumidores que se han acercado a las farmacias españolas a por mascarillas eran ciudadanos chinos que hacían acopio para enviárselas a sus familiares en China, según pudo saber Vozpópuli. El problema no es que las mascarillas se hayan agotado esta semana en muchas farmacias, si no que muy pocos establecimientos han podido recuperarse del aluvión de la demanda registrada en enero.

Desde entonces, los fabricantes de mascarillas están logrando suministrar en torno al 10% de las más de 80.000 mascarillas que les solicitan diariamente las distintas farmacias de España. "No se trata de un desabastecimiento, ya que los fabricantes no hacen más que continuar con la producción. Simplemente no pueden seguir el ritmo, es normal", apunta un portavoz de Fedifar.

Por otro lado, a la fiebre de las mascarillas se ha sumado un nuevo producto: los geles desinfectantes, cuya demanda se ha disparado en un 700% durante la primera quincena de febrero.

No previenen el contagio de personas sanas

La demanda de este tipo de productos responde a una cierta histeria colectiva sumada con algo de desinformación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no incluye entre sus medidas de prevención el uso de mascarillas, ya que considera que es mucho más importante evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, además de lavarse las manos con frecuencia.

Las mascarillas sirven para prevenir la propagación de las gotículas de salivas que uno expulsa al toser y estornudar. Es por ello que son muy útiles para evitar que un contagiado transmita la enfermedad, pero no sirven de nada para evitar la infección de una persona sana.