La farmacéutica Gilead se pone al frente de la carrera por la cura del coronavirus

El pasado lunes, el subdirector general de la Organización Mundial de la Salud, Bruce Aylward, aseguraba que el antiviral Remdesvir, fabricado por la farmacéutica estadounidense Gilead "puede que sea el único tratamiento eficaz contra el coronavirus".

Desde el momento en el que empezó la epidemia de Covid-19, el laboratorio norteamericano han tomado la ventaja en la carrera por desarrollar una vacuna que pueda frenar la expansión del brote de la nueva neumonía surgida a finales de 2019 en la ciudad china de Wuhan. Remdesvir, que nació con el objetivo de combatir el brote de ébola de 2013, se ha convertido en la principal esperanza de las autoridades chinas -y de medio mundo- para acabar con el coronavirus.

Este mismo jueves, Gilead Science anunciaba que ampliará la investigación en curso sobre el fármaco el próximo mes de marzo con dos ensayos clínicos de Fase III -es decir, testará el fármaco en pacientes humanos- en unos mil pacientes diagnosticados con coronavirus no sólo en China, sino en varios países con un alto número de casos. No ha especificado cuáles, pero se estima que Japón y Corea del Sur estarán entre los mismos.

Los avances que está logrando la farmacéutica han provocado que protagonice subidas en Bolsa superiores al 10% durante los últimos 5 días, una tendencia radicalmente contraria al resto del sector, que teme por los posibles desabastecimientos de materias primas.

Primeros resultados: finales de abril

Estos últimos ensayos clínicos comenzarán en marzo y se suman a los que ya se pusieron en marcha hace varios días en la provincia china de Hubei, epicentro del brote. La compañía cedió el fármaco con toda la información científica necesaria para que testaran en pacientes chinos y por el momento, se espera poder conocer los resultados del mismo el próximo 27 de de abril.

Por otro lado, según comunicaba esta misma semana He Zhimin, el subdirector de la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China, Gilead ha obtenido tres patentes para desarrollar Remdesivir. En total, había solicitado ocho, pero cinco de ellas todavía están bajo revisión.

El ensayo a nivel internacional tratará tanto a pacientes con síntomas graves como con síntomas moderados, según ha explicado en un comunicado la compañía. En particular, tratarán a 600 pacientes con síntomas leves y a 400 con síntomas graves. Ambos recibirán el tratamiento durante entre cinco y diez días.

A día de hoy, en China se han puesto cerca de un centenar de ensayos clínicos en marcha para intentar dar con un fármaco que pueda frenar el coronavirus. Según ha informado Bloomberg y la agencia estatal de noticias china, Xinhua, se están testando desde medicamentos contra la gripe hasta anticuerpos con plasma de pacientes recuperados, pasando por medicina tradicional china. Remdesvir, sin embargo, tiene todas las de ganar porque es uno de los pocos que ha resultado ser efectivo en humanos.

El primer caso de coronavirus en Estados Unidos, de hecho, fue tratado con este medicamento, según informó en un estudio el prestigioso New England Journal of Medicine. El paciente comenzó a mejorar inmediatamente y ahora está libre de la enfermedad. No obstante, los investigadores insisten: la experiencia en un sólo sujeto no prueba si el medicamento es realmente eficaz a gran escala o no.