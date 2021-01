Así es la fantosmia: cuando se perciben 'olores fantasma' que no existen

El coronavirus es altamente dañino para el olfato, más que otros virus respiratorios. Lo llevan advirtiendo los especialistas desde el inicio de la pandemia. Entre los trastornos más frecuentes que están viendo entre sus pacientes está la fantosmia, una alucinación olfativa que lleva a una persona a percibir un olor que, en realidad, no existe. Olores fantasma que tienden a ser desagradables y que, aseguran los médicos, trastocan la vida de quien padece esta alteración.

Así lo explica a Vozpópuli el doctor Franklin Mariño Sánchez, miembro de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), especialista en el madrileño Hospital Ramón y Cajal y responsable de la Clínica del Olfato, en el Instituto Oto Vértigo, también en Madrid. "Cuando tenemos alteraciones, las hay cuantitativas, que sería sobre todo la pérdida del olfato y, también, existen trastornos en cuanto a las características de las cosas que percibimos", señala el especialista.

Entre los más frecuentes, la parosmia y la fantosmia. El primero, explica el médico, es "cuando un olor que está presente en el ambiente, lo percibimos como algo diferente a lo que es en realidad. Ahora, con el coronavirus es muy frecuente, por ejemplo, que las personas que tienen alteraciones del olfato, perciban un olor que suele ser agradable, como una rosa o una fruta, como algo desagradable por ejemplo a incienso o gasolina".

Un olor que no existe

La fantosmia, en cambio, precisa, es cuando ese olor no está presente. Es decir, es un olor fantasma. "Como si fuera una alucinación olfativa. Detectamos un olor cuando, en realidad, no hay un estímulo ambiental. A veces, una persona empieza a oler como si se estuviera quemando algo y nadie más huele eso", añade. Lo más probable, abunda, es que estas alternaciones se deban "a conexiones anómalas en cuanto a un sistema bastante complejo, el del olfato, que no sólo depende de conexiones a nivel periférico (la nariz), sino también a nivel central en diferentes zonas del cerebro".

El médico cita el caso de un paciente obsesionado porque notaba un olor a un producto químico que no sabía describir y llegó a reformar la casa entera para saber de dónde salía. Era una alucinación.

Este trastorno, abunda, puede tener diferentes causas. A veces se asocia a algunas enfermedades mentales, como la esquizofrenia, pero hay enfermedades neurológicas, como el Párkinson o el Alzheimer, que pueden provocar laalucinación olfativa. Es más común entre las personas mayores, señala el médico y la prevalencia entre la población está en torno al 5%.

Cita uno de los casos más curiosos que vivió en su consulta: el de un paciente "que estaba obsesionado porque en su casa notaba todo el rato un olor a un producto químico que no sabía describir y llegó a reformar la casa entera en busca de ese olor que emanaba no se sabía de dónde hasta que se dio cuenta que era un problema suyo. Al final se le diagnosticó una fantosmia".

Las secuelas de la covid-19

La pérdida de olfato post-viral es frecuente, señala el especialista. "Ya lo eran antes desde que existiera el coronavirus y con la epidemia, más aún", añade en relación a uno de los síntomas más comunes para detectar la infección. Hasta un 60% de las consultas relacionadas con hiposmia (pérdida parcial del olfato) o anosmia (pérdida completa) están relacionadas con la covid-19.

En estos meses, en consulta, la secuencia más común que ha visto el especialista es la de un paciente infectado que "comienza con pérdida del olfato muy severa, y conforme va recuperando el olfato al paso de los meses, empiezan a aparecer fantosmias y parosmias. Luego, a medida que hace recuperación olfativa, esos trastornos van desapareciendo hasta que se recupera por completo el olfato".

El tratamiento, señala, pasa por entrenamiento olfativo. "Se somete al paciente a oler ciertas sustancias para que vaya entrenando el cerebro y esas conexiones vayan regenerando las fibras del sistema olfativo", concluye.