Cómo la falta de test de coronavirus hace que la mortalidad parezca más alta

"Tenemos un mensaje muy simple para todos los países: hagan test, test y más test", apuntaba este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el médico etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus. En ese sentido, la OMS ha enviado más de 1,5 millones de kits de diagnóstico a 120 países para mejorar su capacidad de hacer tests a la población. También han informado de que "están trabajando" con varios fabricantes para que aumenten su producción.

"La manera más efectiva de prevenir infecciones y salvar vidas es rompiendo las cadenas de transmisión y para ello uno se debe hacer la prueba y luego aislarse. Uno no puede luchar contra un incendio si tiene los ojos tapados y nosotros no podemos acabar con esta pandemia si no sabemos quién está realmente infectado", apuntaba Tedros este lunes en rueda de prensa.

Por el contrario, debido al colapso del sistema sanitario en algunas regiones, en nuestro país hemos tomado una deriva totalmente contraria a las recomendaciones de la OMS. Como consecuencia del vertiginoso aumento de casos, en algunas de las zonas donde se concentran más positivos ya no se están realizando más pruebas diagnósticas.

Tanto Madrid como Cataluña han renunciando a hacer test de detección del coronavirus a aquellas personas que puedan estar infectadas y presenten síntomas leves. A partir de ahora, recibirán un seguimiento médico por teléfono y serán tratados como casos "sospechosos" desde su domicilio, sin llegar a confirmarse nunca si son o no positivos.

Falta de recursos

La decisión no es ideal, pero corresponde a la falta de recursos de ambas comunidades, que han optado por centrarse en lo asistencial. Como consecuencia, nuestra tasa de mortalidad actual por coronavirus -y sobre todo la que registremos a partir de ahora- no es representativa de la realidad.

¿Quiere esto decir que el no diagnosticar a la gente aumenta la mortalidad?En absoluto, todo lo contrario. Es una merca cuestión métrica: al no tener en cuenta a cientos de personas que pueden suponer posibles casos y contabilizarlos como tal, el número de casos confirmados no es ajustado. Por lo tanto, tampoco lo es la tasa de mortalidad que se calcula a partir del mismo.

Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, la tasa de mortalidad de España ronda el 3% en todo el territorio nacional. No obstante, no es una cifra homogénea, sino que es una media: en Madrid, por ejemplo, la tasa de mortalidad asciende a un 5,1%. Esto en parte se debe a que los focos de contagio se han concentrado en puntos donde había mucha población de riesgo como las residencias de ancianos.

Si se contabilizasen tanto los casos confirmados como los "sospechosos", la muestra de positivos por coronavirus sería mucho mayor. El número de fallecidos no variaría, ya que cuando se trata de personas hospitalizadas se les sigue haciendo la prueba. Por el contrario, la tasa de mortalidad -la proporción de fallecidos respecto al total de contagiados- descendería de manera radical.

El ejemplo coreano

Escanear de manera masiva a la población es precisamente lo que han hecho en Corea del Sur, que ha sido puesta como ejemplo de actuación en numerosos medios de comunicación. Lo cierto es que el país, que después de China se convirtió en el foco del brote, se abogó desde el principio por hacer pruebas diagnósticas a toda la población en vez de sólo intentar diagnosticar a aquellos que presentaban síntomas o acudían a los hospitales.

Para que nos hagamos una idea, según los últimos datos proporcionados por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, España ha realizado unas 30.000 pruebas diagnósticas. En Corea del sur se han estado realizando de media 15.000 pruebas al día. En total, más de 200.000 tests.

Como consecuencia, la tasa de letalidad es mucho más baja que la de otros países: apenas alcanza el 1%. Es cierto que juegan con ventaja en el sentido de muchos de los reactivos necesarios para las pruebas PCR que diagnostican el coronavirus se fabrican en el país, mientras que en España apenas una veintena de hospitales tienen la capacidad de hacerlo.

Al realizar test masivos, se obtiene una muestra mucho más realista de los contagiados, que suelen ser muchos más de los que muestran los registros oficiales. Por desgracia, España no podría hacer test de coronavirus ni a la mitad de su población si quisiese, ya que no tiene la capacidad suficiente para ello.

¿Falsos negativos?

Sin embargo, seguir el ejemplo de Corea no es tan sencillo y tiene sus detractores, por así decirlo. Según ha apuntado en numerosas ocasiones el director general del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha apuntado en varias ocasiones durante sus intervenciones que no cree en el testeo masivo de la población, ya que puede inducir a falsos negativos.

Este lunes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido un perfecto ejemplo de lo que comentaba Simón: ha dado positivo por coronavirus después de presentar síntomas, a pesar de haberse sometido a la misma y dar negativo hace días cuando todavía era asintomática. De hecho, al ser preguntado este lunes sobre el tema, Simón ha sido tajante al respecto: "En epidemiología sabemos que el número real de contagios no lo sabremos nunca".

El experto del Gobierno ha contextualizado su afirmación, alegando que están teniendo en cuenta el número de casos sospechosos y que, posiblemente, tendrán que explicar más adelante ciertas variaciones que se produzcan en la evolución de la enfermedad contando con todos los datos. "Esto puede implicar que en algún momento tendremos que explicar variaciones fruto de las variaciones de definición de caso", ha apuntado.