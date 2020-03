El perfil de los fallecidos en Italia: una edad media de 80 años y el 99% presentaban patologías previas

Con el objetivo de intentar hacer más eficiente la lucha contra el Covid-19, las autoridades sanitarias italianas están empezando a analizar los casos de coronavirus en su país, que ya superan los 35.700 positivos y más de 2.900 fallecidos. Este miércoles, el país alpino registró una cifra récord de muertes, con 475 fallecimientos en un sólo día.

Es por ello que con el objetivo de poder luchar mejor contra el brote, desde el Instituto Superior de Sanidad del Gobierno italiano han comenzado a elaborar una serie de informes en los que han logrado definir un perfil de las personas más afectadas por el brote de Covid-19. Para ello, han analizado el historial médico del 18% de los fallecidos en el país por la enfermedad, unos 2.000 pacientes.

Los resultados arrojan más luz sobre quiénes son los que más riesgo corren ante la enfermedad. De acuerdo con el estudio, la edad media de los fallecidos en Italia por el coronavirus es de 80 años (80 años y medio, para ser exactos) y el 99% de los mismos presentaba patologías previas antes de ser infectado por SARS-COV-2.

El 99% tenían enfermedades previas

En particular, casi el 50% de los fallecidos tenían tres o más patologías previas a contagiarse de Covid-19, mientras que un 25% tenían dos enfermedades previas y otro cuarto de los mismo sufría al menos una patología antes de estar expuesto al SARS-COV-2.

Según señalan en el estudio, este perfil de los fallecidos explicaría porqué la tasa de mortalidad de Italia, que se sitúa en torno al 8%, es mayor que la de otros países afectados por el virus. Una información que extrapolándose a la población española, especialmente envejecida, da claves sobre la actuación del brote.

Por otro lado, los hallazgos italianos también ilustran qué enfermedades eran más comunes entre los fallecidos. El 76% de ellos tenía hipertensión, por ejemplo, mientras que un 33% sufría algún tipo de cardiopatía. Le sigue de cerca como enfermedad de riesgo la diabetes, que la sufrían cerca de un 35% de los fallecidos. Por último, un 20% de los casos que perdieron la vida habían tenido algún tipo de cáncer activo en los últimos 5 años.

Una vez contagiados, las autoridades sanitarias italianas han podido observar que la complicación que vas veces se registró a lo largo de la infección fue la insuficiencia respiratoria (97,2% de los casos), seguida por el daño renal agudo (27,8%), el daño cardiológico (10,8%) y la superinfección (10,2%).

Edad media de los contagiados: 63 años

De acuerdo con los resultados, la edad media de los contagiados es de 63 años. La cifra proporcionada anteriormente la de 80,5 años, corresponde a aquellas personas que además de contagiarse, no han podido sobrevivir a la enfermedad. Entre los fallecidos, las mujeres apenas corresponden a un 30% de las muertes, mientras que el resto de los fallecimiento se registró entre varones.

Este punto en particular se corresponde con los porcentajes proporcionados esta mañana por el director general del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha informado este jueves en rueda de prensa que según los últimos datos disponibles, el 33% de los más de 17.100 personas que han dado positivo por coronavirus tienen más de 65 años.

Un porcentaje que reafirma las teoría de que los más afectados por el virus son personas de elevada edad. En particular, ha especificado que el 18% de los casos tienen más de 75 años. Además, el 32% de esas personas, junto a los grupos de mayor riesgo de padecer la enfermedad, han tenido en algún momento de su tratamiento un cuadro clínico grave.

Aunque Simón ha apuntado que los datos son preliminares y que todavía tienen que estudiarse por falta de información, ha apuntado que explicarían por qué en determinados puntos de nuestro país, como es el caso de Madrid, el índice de letalidad es mayor que en otras regiones. En la Comunidad de Madrid el coronavirus ha golpeado especialmente varias residencias de ancianos, donde se han concentrado numerosos contagios.

Tres jóvenes fallecidos

No obstante, eso no quiere decir que el virus no pueda afectar con gravedad al resto de la población. De hecho, Simón ha reconocido ya que se han producido "al menos" tres fallecimientos en pacientes jóvenes sin patologías previas."El impacto en estos grupos es mucho menor, pero esto no quiere decir que no haya casos graves en los mismos ya que, desgraciadamente, ya hemos tenido al menos tres fallecidos menores de 65 años", ha explicado.

Dicho esto, Simón ha recordado que se están implementando "muchas medidas" en España para controlar el virus, y ha asegurado que, aunque los casos siguen aumentando todos los días, eso "no significa" que España vaya "mal", sino que "poco a poco" se puede ir aproximando al pico máximo de incidencia.

"Cada día serán un poco más los casos, por lo que es importante mantener la tensión hasta que desciendan de manera estable el número de personas afectados y, hasta ese momento, seguirá siendo necesario establecer medidas de control", ha dicho.