Un grupo de expertos pide la creación de una agencia nacional de Salud Pública

La creación de una agencia estatal de Salud Pública, la lucha contra la temporalidad laboral, que las empresas privadas puedan gestionar servicios públicos, mejorar los salarios de los médicos y las competencias profesionales de las enfermeras, un plan para acortar las listas de espera, invertir más en el sistema, especialmente en tecnología...Son algunas de las recetas de un documento para mejorar el sistema sanitario. Sus autores "un grupo independiente y de composición plural", entre quienes figuran el exministro Julián García Vargas; el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de Madrid, Antonio Zapatero o Boi Ruiz, ex consejero de Salud de Cataluña.

El texto, que comenzó a redactarse en febrero de este año, justo antes de que estallara la pandemia, se titula "Consenso. Por un sistema sanitario del siglo XXI" y se presentó en sociedad este jueves en una jornada en la que diferentes expertos sanitarios identificaron los problemas que consideran tiene el sistema sanitario y plantearon otras tantas propuestas para buscar soluciones.

La crisis del coronavirus, indican sus autores, situó a la sanidad en la agenda política, pero permanecen los problemas. Según resaltó el viceconsejero Antonio Zapatero, la pandemia ha traído "muchísimas cosas malas", pero también aspectos positivos como la flexibilización de los hospitales o el auge de la telemedicina.

Los problemas del sistema

En esa línea, el grupo de expertos repasa las dificultades que, en su opinión, tenía el sistema sanitario antes de la explosión de la crisis de la covid-19. Aluden a las listas de espera, al malestar de los sanitarios por sus condiciones laborales, a la inequidad en el acceso a los tratamientos o retrasos en la incorporación de terapias o la obsolescencia de la tecnología sanitaria.

También aluden a los problemas de financiación del sistema -desigual distribución del gasto entre comunidades autónomas, reseñan-; a "una gestión débil" de las organizaciones sanitarias o a una "mala gobernanza" como origen de muchos de los problemas del Sistema Nacional de Salud.

El coronavirus ha evidenciado los problemas

El coronavirus, aseguran, no ha hecho más que evidenciar esos problemas crónicos. Así, critican que ha evidenciado "las debilidades" del Ministerio de Sanidad. Entre los puntos clave, un Pacto por la Sanidad ya que, indicaron, el sistema español ha carecido de reformas en profundidad desde los años 80. Y proponen: la creación de una Agencia de Salud Pública en la que participe el Ministerio, las comunidades y otros organismos (sociedades científicas, centros académicos, etc.), así como instituciones privadas.

Recomiendan también una mejora del nivel retributivo de los médicos y subrayan en el informe que los facultativos españoles ganan una quinta parte que los americanos, poco más que una tercera parte que los alemanes, menos de la mitad que en el Reino Unido y un 60% de los colegas franceses. Reclaman, asimismo, una mejora de las competencias profesionales de las enfermeras o un plan urgente de la financiación de la Atención Primaria.

Aluden también a la eventualidad de los contratos: entre el 30-40% del personalde las instituciones sanitarias tienen contrato temporal. Un problema que urgen a resolver. También sugieren un plan para aliviar las listas de espera. Los últimos datos oficiales que aportan (a 31 diciembre de 2019), dicen que, de los pacientes en lista de espera quirúrgica, el 19,9% tienen que esperar más de seis meses y de los pacientes en espera para ver a un especialista, el 49,1% esperan más de 60 días.

Colaboración público-privada

Además, piden la colaboración público-privada. "Servicio público no requiere siempre la gestión pública (sino que ese servicio puede ser ofrecido por empresas privadas)", señala el texto. Los expertos bajan también al detalle concreto y proponen poner el énfasis en la atención domiciliaria o que los enfermos crónicos complejos no sólo sean seguidos desde Atención Primaria. En el caso de los hospitales, que se organicen "sobre los procesos asistenciales" y no sobre la base de especialidades.

Entre los participantes en el grupo de trabajo que ha elaborado el documento figuran, además de Julián García Vargas, Antonio Zapatero o Boi Ruiz, Carlos Macaya, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid o José Martínez Olmos, profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada.