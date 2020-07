Los expertos insisten en que el Remdesivir "no es la cura" contra la covid-19 mientras Europa pelea por lograr dosis

El remdesivir se ha convertido en cuestión de semanas en uno de los medicamentos más demandados a nivel internacional. Después de lograr luz verde por parte de la Unión Europa como el primer tratamiento oficial contra la covid-19, Estados Unidos se ha hecho con todo el 'stock' de este fármaco a nivel mundial durante los próximos tres meses, algo que no ha sentado demasiado bien en Bruselas.

No obstante, este medicamento no está exento de críticas. No sólo por el precio de más de 2.000 euros por paciente que que decidido imponer su fabricante, el laboratorio norteamericano Gilead Sciences, sino porque gran parte de la comunidad médica todavía tiene muchas dudas sobre su efectividad. Es el primer medicamento en demostrar cierta eficacia, sí, pero eso no le convierte ni en la cura de la covid-19 ni en el mejor tratamiento posible.

El propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, aseguraba hace unos días que si bien la aprobación inminente de la Comisión Europea del remdesivir es una buena noticia, el fármaco "no es la panacea". "No es la panacea, es un fármaco más que ayuda", explicó el epidemiólogo, que confía en que la investigación del coronavirus permita que se descubra un medicamento "más eficaz" que acabe con la enfermedad. "Probablemente surjan otros en las próximas semanas", dijo. "No podemos considerarlo como el tratamiento que nos va a solucionar el problema", concluyó.

Eficacia moderada

Una tesis que también apoya Antonio Lalueza, vocal del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas (GTEI) de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) e internista en el Hospital Universitario 12 de Octubre y que lleva meses trabajando con el remdesivir en ensayos clínicos.

"Es un medicamento que ha fecha de hoy ha logrado resultados positivos para una indicación muy concreta, pero todavía nos falta mucha información sobre él", explica en una conversación con Vozpópuli. Y es que a día de hoy, a pesar del revuelo que ha causado, todavía hay más de 28 ensayos clínicos en marcha a nivel internacional para intentar determinar hasta qué punto es eficaz este fármaco.

A principios de semana, Benito Almirante, jefe de Enfermedades Infecciosas de Vall d'Hebron y coordinador del estudio sobre el remdesivir en ese hospital, explicaba en una entrevista con la cadena Ser que “todavía no es el tratamiento único ni el más efectivo para esta enfermedad”. “Tenemos que ser prudentes en el uso y conocimiento de este fármaco", añadió.

La recomendación por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) del remdesivir se produjo tras la publicación de un estudio en The New England Journal of Medicine, una de las revistas médicas más prestigiosas a nivel internacional. En este trabajo, en el que se contó con una muestra de algo más de mil pacientes, los investigadores determinaron que los enfermos tratados con el antiviral se recuperaban de media cuatro días antes que el resto de pacientes.

De hecho, este es el principal argumento de Gilead para pedir prácticamente 350 euros por dosis de su medicamento, ya que alega que puede ahorrar más de 12.000 dólares por paciente al acortar su estancia hospitalaria. El tratamiento completo con este viral suele formarse por seis dosis u ocho, en los casos más graves.

"Tampoco es espectacular"

Hasta aquí todo bien, ya que se trata de un estudio sólido. El principal problema, según explica Lalueza a Vozpópuli, es que a día de hoy sólo ha demostrado eficacia en un colectivo muy reducido de pacientes, que son los pacientes graves con necesidad de oxígeno. Todavía no hay información sobre qué efectos tiene en los pacientes que requieren ingresos en UCI e intubación, por ejemplo, o en los pacientes moderados.

"En el estudio de The New England Journal sólo se analizan los pacientes graves que requieren oxígeno, donde sí que se ha visto una cierta mejoría, pero tampoco es que sea espectacular", explica este médico. "Aún no sabemos cómo funciona este fármaco en pacientes más moderados y la sensación que tenemos en pacientes en cuidados intensivos que requieren intubación, es que esa mejoría se pierde", explica.

En ese sentido, Lalueza explica que desde su propia experiencia probando este medicamento en el Hospital Doce de Octubre en Madrid, sigue sin estar seguro hasta qué punto esa mejoría que sí registrar este grupo de pacientes de debe al remdesivir "o a la evolución natural de la enfermedad".

Por otro lado, apunta a que según su experiencia, es poco probable que la mejoría en pacientes muy graves venga de la mano de un antiviral. "En los pacientes muy graves, según explica Lalueza, utilizar un antiviral no está entre las prioridades, ya que la cuestión más importante es proporcionarles oxígeno y controlar la inflamación que provoca el virus", apunta.

En los pacientes moderados, señala que otra de las posibles complicaciones que puede suponer este fármaco es que a día de hoy se trata de un tratamiento vía intravenosa. Esto implicaría que los pacientes moderados tendrían que ingresar en el hospital para poder recibir remdesivir, incluso si su cuadro no lo requiere, lo que podría suponer más presión sobre el sistema sanitario.

Si bien considera que es una buena noticia que el remdesivir haya logrado luz verde por parte de Europa, insiste en que queda mucho trabajo por delante. No sólo con el remdesivir, sino con las decenas de fármacos que se están probando contra la covid-19. "A día de hoy es la única herramienta que tenemos, pero queda mucho por estudiar", concluye.

Europa pelea por lograr dosis

Las dudas que plantea Lalueza no sólo tienen lugar entre la comunidad científica de nuestro país, sino que se suceden a nivel internacional. Han sido muchos los médicos y expertos que han criticado el precio impuesto por Gilead por un tratamiento con un impacto todavía limitado contra la covid-19.

A pesar de ello, la decisión de Estados Unidos de hacerse con todo el stock existente para los próximos tres meses ha provocado que la UE tenga que acelerar si quieren garantizarse dosis de este fármaco mientras no surja una mejor alternativa. De hecho, el anuncio no ha sentado nada bien en Europa, que teme que esto sea sólo un anticipo del comportamiento de Washington cuando se aprueben nuevos tratamientos o se logre desarrollar con éxito una vacuna contra la covid-19. "La Comisión Europea toma nota del anuncio hecho por Estados Unidos", anunció la UE en un breve comunicado.

Siguiendo el anuncio de Estados Unidos, desde la Comisión Europea ha asegurado que ya está negociando con Gilead Sciences para obtener dosis de remdesivir y poder repartirlas entre todos los estados miembros. De acuerdo con un portavoz de la comisión citado por la agencia de noticias Reuters, "la comisionada de Salud, Stella Kyriakides, ha estado en múltiples conversaciones con el fabricante, Gilead, incluso sobre su capacidad de producción. La Comisión también está actualmente en negociaciones con Gilead para reservar dosis de Remdesivir para los estados miembros de la UE". Desde el laboratorio han asegurado que están trabajando para ampliar su capacidad de producción hasta alcanzar los dos millones de dosis de aquí a diciembre y así poder suministrar suficientes dosis a Europa.

Aquí en España, desde la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) han garantizado que nuestro país cuenta con suficiente 'stock' de antiviral por el momento. Así lo aseguraba este miércoles su directora, María Jesús Lamas, que ha explicado que este medicamento se lleva utilizando en nuestro país desde el pasado mes de fabrero.

"Le hemos pedido a la filial española que traiga el máximo número de dosis posible. Pero el 'stock' será suficiente hasta que se incremente su producción, en otoño. Dada la situación epidemiológica, el ''stock' de Remdesivir que hay en España es suficiente. No nos podemos plantear la situación si se repite lo de marzo o abril, pero eso no es esperable", afirmó en una entrevista con la Cadena Ser.