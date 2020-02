España contará por primera vez con un mapa de atención médica al síndrome de Down

Es la primera app destinada a los 35.000 españoles con síndrome de Down y sus familias. Se llama 'App Down Salud' y estará disponible en los próximos meses. Lo más novedoso es que pondrá a disposición de sus usuarios un completo directorio de especialistas en síndrome de Down y sus datos de contacto, lo que permitirá dibujar un mapa de los recursos disponibles para cuidar de su salud.

La 'App Down Salud' es una herramienta innovadora que nace del acuerdo firmado entre Down España y la Fundación Alma Tecnológica, una organización que busca mejorar la vida de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social a través de la tecnología.

Permitirá, según Agustín Matía, director gerente de Down España, “disponer por primera vez de un mapa de atención médica al síndrome de Down en España que implicará la definición de una red de profesionales médicos sanitarios de referencia y una orientación a familias sobre la intervención a seguir con sus hijos”.

Una 'app' muy dinámica

La app, que estará disponible para los sistemas iOS y Android, tiene por objetivo facilitar el cuidado de la salud de las personas con síndrome de Down y facilitar su inclusión. Se plantea en varias fases de desarrollo y estará disponible el próximo verano.

La primera fase de la iniciativa, que forma parte del programa Salud Down, financiado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, está dirigida a las familias, puntualiza Coral Manso, técnica de programas de salud e investigación de la entidad.

La enfermedad de Alzheimer es ya el principal problema de salud de los adultos con síndrome de Down

Precisamente una de las reclamaciones de Down España es que se destinen más financiación y recursos a la investigación en esta discapacidad en España. La enfermedad de Alzheimer es ya el principal problema de salud de los adultos con síndrome de Down. También su principal causa de muerte.

La app Salud Down dispondrá de contenido informativo específico relativo a diversos temas de salud, áreas de exploración y desarrollo psicomotor y cognitivo (como un control de salud y exploraciones médicas por edades, con las revisiones recomendadas según la edad o una sección de noticias y actualidad). También dispondrá de un calendario-agenda personal de cada usuario, con recordatorios de exploraciones y agenda personal de citas.