El Sindicato de Enfermería exige el cese fulminante de Fernando Simón por su "bajeza moral"

Crece la indignación por el chiste machista de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) a costa de las enfermeras. Si el Consejo General de Enfermería pedía este fin de semana al Gobierno la reprobación parlamentaria del portavoz y su posterior cese, es ahora el Sindicato de Enfermería SATSE quien exige al ministro de Sanidad, Salvador Illa, su cese inmediato por lo que considera "bajeza moral".

La polémica estallaba el pasado jueves 29 de octubre. Según recogió el Colegio General de Enfermería este mismo fin de semana, Fernando Simón participó en una charla en streaming con los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou. Durante ese coloquio, los interlocutores "llegaron a tener un momento de desinhibición machista y retrógrado", denunció el Consejo.

Según el organismo, "en un tono jocoso, sexista y primitivo", la conversación transcurrió de la siguiente manera: "Fernando, no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas" (pregunta uno de los hermanos Pou). "No les preguntaba (a las enfermeras) si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después". (respuesta de Fernando Simón).

"Indignidad personal hacia las enfermeras"

Para SATSE "las palabras de Fernando Simón demuestran una bajeza moral inaceptable, así como una indignidad personal hacia las enfermeras y las mujeres en su conjunto". El sindicato considera que Simón "debe pedir perdón de manera pública por mancillar el honor de todas ellas y exigimos también que su superior inmediato actué en consecuencia y le cese de su actividad de manera fulminante". asegura SATSE.

En este sentido, la organización sindical afirma que el director del CCAES "no puede seguir ni un día más siendo la voz e imagen del Ministerio de Sanidad en unos momentos tan duros y difíciles como los actuales en los que se requiere, ante todo, un absoluto respeto hacia los profesionales sanitarios que se están dejando literalmente la piel para atender y cuidar de la mejor manera posible a todas las personas con la covid- 19 y con otras patologías".

Además, la organización sindical ha pedido a sus servicios jurídicos que estudien si las palabras del portavoz sanitario en su entrevista en Youtube pudieran ser constitutivas de un delito contra el honor de la persona. En este caso, precisan, "hacia el de las mujeres enfermeras para proceder con las acciones pertinentes ante los tribunales de justicia".

"Desde el inicio de la pandemia hemos sido absolutamente respetuosos con la labor del director del CCAES, aunque no estuviéramos de acuerdo con ella, pero ahora ha cruzado todas las líneas rojas", señala SATSE

Recuerdan, por otro lado, que "desde el inicio de la pandemia hemos sido absolutamente respetuosos con la labor del director del CCAES, aunque no estuviéramos de acuerdo con ella en muchas ocasiones, pero ahora entendemos que ha cruzado todas las líneas rojas por atentar contra la dignidad de las enfermeras y las mujeres en general y no lo podemos consentir”, añade.

Mujeres que siguen en primera línea contra la covid-19

SATSE subraya "que a las mujeres a las que ofende muy gravemente Fernando Simón con sus palabras son las mismas que, día tras día, siguen en primera línea para atender y cuidar a los afectados por la covid-19, ya sea en hospitales,centros de salud o centros sociosanitarios, poniendo en grave riesgo continuamente su salud y seguridad, así como la de sus seres más queridos".

"Las mujeres enfermeras llevan muchos años luchando contra estereotipos y comentarios sexistas y denigratorios que suponen un grave perjuicio para su desarrollo y avance profesional, por lo que es totalmente reprobable que un portavoz gubernamental colabore en la perpetuación de estas actitudes y comportamientos tan deleznables" concluye.

Los ministros le instan a disculparse

Esta misma mañana, en declaraciones a Canal Sur Radio, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, instaba a Fernando Simón, a pedir disculpas en la rueda de prensa que se celebrará esta tarde del martes y en la que actualizará los datos de la evolución de la pandemia. Calvo hablaba de unos comentarios "absolutamente desafortunados" en relación a las palabras de Simón sobre las enfermeras.

En la misma línea, se han pronunciado este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, indicando que el director del Centro deCoordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias debe pedir disculpas por unas declaraciones poco afortunadas.