Cataluña pregunta por los test que distribuye una empresa española y no interesan al Ministerio de Sanidad

El presidente catalán Quim Torra ha preguntado por las pruebas de detección del coronavirus fabricadas en Corea y Singapur que la empresa de logística española Grup Met ofreció hace semanas traer a España. Unos kits de diagnóstico, homologados y fiables, que la compañía también ofertó al Ministerio de Sanidad, que, sin embargo, no ha mostrado interés, explica Francesc Maristany, presidente del grupo, a Vozpópuli. Desde que comenzó la pandemia, la empresa ha enviado 20 millones de pruebas a más de 30 países. Cuestan menos de 30 euros y su fiabilidad es del 95%.

Maristany explica que su empresa ha conseguido un acuerdo comercial en exclusiva para distribuir por avión a cualquier país del mundo "los únicos kits de la Covid-19 homologados por el foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (Apec)" a través de su plataforma oficial, MondeB2B, que conecta de manera segura a exportadores, importadores y socios comerciales de todo el mundo. MondeB2B les contrató "ante los fraudes y estafas que se están produciendo en el suministro de test de detección de coronavirus".

Según Maristany, en la lista de destinos que reciben los kits de pruebas que distribuye el grupo catalán, especializado en logística de moda y fundado hace veinte años, no figura España pese a que, hace dos semanas, se puso en contacto con el Ministerio de Sanidad. Al ser una empresa catalana, ubicada en Barcelona, lo hicieron también con las autoridades sanitarias de su comunidad. Como desde el Gobierno central, les comentaron entonces que tomaban nota pero no les encargaron ningún pedido.

Cataluña ya se interesa

Hasta ayer mismo, precisa, no recibieron respuesta. "Nosotros no somos quien vende. Somos el operador logístico. Preguntamos a la plataforma MondeB2B si habían tenido alguna noticia y nos dijeron que no. Nos parecía un despropósito viendo los casos de estafa que se estaban dando con los test y pensamos que nuestra responsabilidad era advertir que existía este canal, una plataforma homologada por 21 economías del mundo, que representan a más del 50 por ciento del PIB mundial", detalla el empresario a Vozpópuli.

"Nos han vuelto a llamar para decirnos que iniciarían las gestiones oportunas", agrega el presidente de la compañía sobre el interés de las autoridades catalanas por los test

"Lo que hicimos fue poner a disposición de las autoridades españolas nuestra empresa de logística y nos dijeron que tomaban nota, sin más", añade. Los movimientos no se produjeron hasta ayer mismo. El presidente catalán Quim Torra se ha interesado por los test que pueden traer a España. "Hoy mismo nos han vuelto a llamar para decirnos que iniciarían las gestiones oportunas y se pondrían manos a la obra", agrega.

"Un padre ausente"

Del Ministerio de Sanidad, añade, no han vuelto a tener noticias pese a que el departamento que encabeza Salvador Illa ha comprado una partida de cinco millones de test rápidos que, el pasado domingo, comenzaron a distribuirse entre las comunidades autónomas. Estos test, precisa Sanidad, servirán para aumentar la capacidad de diagnosticar la Covid-19 de forma precoz y servirán de apoyo a las PCR, la técnica diagnóstica de referencia.

"Al final parece mentira que somos el resto los que estamos empujando, como individuos, como particulares, como empresas, para salir de esto. ¡Un hurra por nosotros!, pero tenemos un padre ausente que nos lo tenemos que hacer mirar", se queja Maristany.

Un millón de pruebas semanales

Tras la llamada de Quim Torra, desvela el presidente de Grup Met preguntaron a los fabricantes qué capacidad de producción de pruebas tenían. "Nos dijeron que de PCR podrían disponer de un millón. Y que semanalmente podrían repetir la producción para traer a España. En test de diagnóstico rápido, el stock disponible era mucho mayor: hasta dos millones semanales", precisa.

La empresa, según el presidente del Grup Met, solo distribuye kits de detección -fabricados en Corea del Sur y en Singapur- con un 95% de fiabilidad

La empresa, según el presidente del Grup Met, solo distribuye kits de detección -fabricados en Corea del Sur y en Singapur- con un 95% de fiabilidad. Cuestan 30 dólares (algo más de 27 euros) por prueba. Desde la firma catalana aseguran que es la única forma de garantizar la certificación y la trazabilidad de las pruebas. También su envío urgente mediante las 116 delegaciones que el grupo tiene a nivel mundial. El método de prueba que distribuyen es la prueba de PCR.

El contrato firmado por la empresa catalana no sólo incluye a los 21 países que forman parte del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico Sus productos viajan también a otros mercados. En Europa, ha enviado PCR a Alemania, Francia, Italia y Portugal. También las pruebas han llegado a Estados Unidos, Colombia, Ecuador o México, Ecuador y Colombia.

Sin poner soluciones al problema

El tipo de test que se están adquiriendo en España, detalla Maristany, son de "presunción" y fabricados en China, donde también se fabrican algunos de los que ellos distribuyen, aunque admite que, en los últimos días "existe cierto recelo hacia ese mercado". Su precio es mucho menor, de entre 5 y 7 euros y también la fiabilidad del resultado. "España ha comprado los test de presunción, cuando lo que se necesita urgentemente es tener los de detección", indica.

La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) fue una de las primeras que dio la voz de alarma sobre la falta de efectividad de la primera tanda de test rápidos adquiridos por el Ministerio de Sanidad a la farmacéutica china Shenzen Bioeasy. Las pruebas tenían una sensibilidad de un 30%, mientras que la adecuada debe rondar el 70%, aproximadamente.

Las sociedades médicas aconsejan no comprar kits de detección sin antes evaluarlos y probarlos "en una población que represente aquella que se va a utilizar en la vida real"

Marystani alude a ese episodio. Y recuerda que, de un total de cinco millones y medio de test adquiridos por el Ejecutivo en China, una partida de 640.000 pruebas, de la empresa eran defectuosas.

A comienzos de abril, la SEIMC publicó un nuevo documento el que analizaba el uso de las pruebas y advertía: los test de antígenos disponibles en España actualmente para detectar Covid-19 siguen sin ser suficientemente eficientes. Según explicaban "todas las pruebas que se han realizado en España con estos kits de detección de antígeno presentan una sensibilidad inferior a un 50%". La sociedad aconsejó entonces, no comprar este tipo de kits de detección sin antes evaluarlos y probarlos "en una población que represente aquella que se va a utilizar en la vida real".

Refuerzo a las PCR

El Ministerio de Sanidad anunció hoy que los test rápidos de detección de anticuerpos que ha comenzado a distribuir por las comunidades autónomas aumentarán las posibilidades de diagnosticar de forma precoz la Covid-19.

Sanidad dice que los test rápidos se llevarán a cabo fundamentalmente en el ámbito hospitalario y en residencias de mayores y centros socio-sanitarios

El departamento insiste en que la PCR es la técnica diagnóstica de referencia y los test rápidos de detección de anticuerpos, servirán de complemento a las mismas. "Se optimizará el uso de las PCR ya que, si el test rápido es positivo, se confirma el diagnóstico y sólo habrá que hacer la primera si es negativo", informan.

Estas pruebas diagnósticas se llevarán a cabo fundamentalmente en el ámbito hospitalario y en residencias de mayores y centros socio-sanitarios. En el primer caso el test rápido está indicado en pacientes "con alta sospecha clínica, a los que no se les ha realizado PCR o con PCR negativa con varios días de evolución", señalan desde Sanidad.

Las residencias se quejan de falta de test

Respecto a las residencias de mayores y centros socio-sanitarios el objetivo es detectar precozmente los casos e investigar los posibles brotes. Por lo tanto, apunta Sanidad, su uso está indicado en pacientes sintomáticos si han transcurrido varios días desde el inicio de esos síntomas.

El ministerio prosigue que si en las residencias "se ha detectado más de un caso con síntomas no será necesario obtener un resultado positivo de todos para considerar que existe un brote, tratar y aislar a los pacientes sintomáticos y proceder a la cuarentena del resto. La toma de muestras y el análisis. añaden, se realizará en la propia residencia o centro socio-sanitario.

Ayer mismo, en declaraciones a Vozpópuli, Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, se quejaba de que las residencias no estaban recibiendo ninguna partida de test para sus mayores.

En las instituciones penitenciarias, según Sanidad, la PCR será la prueba de elección diagnóstica, concluye Sanidad. Los test de detección de anticuerpos serológicos están indicados en este caso para los pacientes con alta sospecha clínica "sin PCR o con PCR negativa con varios días de evolución desde el inicio de síntomas".