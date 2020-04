Última hora del coronavirus, en directo: aumentan los muertos por con 435 en el último día y más noticias

Sigue en vídeo la rueda de prensa de los técnicos:

12.52 Simón insiste en el "comportamiento individual" como fórmula para evitar contagios y evita dar "fechas" sobre el calendario de desescalada.

12.50 El director adjunto operativo de la Policía Nacional reconoce que el CETI de Melilla está al doble de su capacidad y aboga por "seguir sacando gente".

12.48 "El Ministerio de Sanidad tiene que redactar una orden con una especie de guía sobre cómo se tiene que hacer", dice Fernando Simón, sobre las salidas de niños a la calle.

12.47 "Los técnicos siempre hemos estado tratando de plantear las acciones desde el punto de vista del riesgo", sostiene Simón: "Se tienen que tomar a veces acciones intermedias para reducir esos riesgos".

12.42 "Las mascarillas son una recomendación", asegura Simón, preguntado por el uso de mascarillas en el caso de los niños.

12.40 "Las medidas tan radicales se pueden ir aliviando, siempre y cuando no suponga un riesgo", agrega Simón.

12.38 "El estudio de seroprevalencia se va a iniciar en un plazo muy breve", asegura Fernando Simón: "Además de darnos una idea de la inmunización de la población, podremos valorar el número de casos que se reducirán en las siguientes semanas".

12.36 "El repunte de nuevos casos se debe probablemente al incremento del número de pruebas", asevera el director de Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.

12.32 "La evolución de los casos sigue manteniendo una tendencia descendente", indica Simón: "Los altibajos son normales".

12.28 "Tenemos que garantizar que cuando se empiecen a reducir algunas de las medidas de control, tenemos que empezar a entender cómo se hace el traspaso de responsabilidad. Hasta ahora, la consigna era quedarse en casa. Dentro de poco vamos a tener situaciones que por la complejidad de las distintas medidas, vamos a tener que tomar un papel mucho más activo a nivel individual", asevera Fernando Simón.

12.22 Rallo indica que la movilidad de los vehículos ligeros se mantiene "estable", alrededor del 70% con respecto a un día normal.

12.20 María José Rallo, secretaria general de Transportes: "No se han registrado episodios de aglomeraciones", apunta, reconociendo fallos técnicos en los servicios de cercanías que han ocasionado una mayor concentración de personas, sobre todo en Atocha.

12.16 José Ángel González, director adjunto operativo de la Policía Nacional, "valora el sacrificio y el titánico esfuerzo que los profesionales sanitarios estáis desarrollando cada día". Apunta que Y añade que se han sido detenidas 83 personas, lo que supone un incremento del 3,1%. Además, se ha denegado la entrada a 263 personas en la frontera con Francia.

12.07 El director del gabinete del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Carlos Pérez Martínez, destaca el desmontaje de todos los pabellones, salvo uno, en Ifema.

12.06 "Las letalidades en los diferentes países son similares a las de España", señala Simón.

12.04 El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, valora postivamente los últimos datos: "Claramente la evolución es la correcta". "Casi la mitad de estos nuevos casos se han detectado con pruebas serológicas", apunta Simón: "Hace 10 o 15 días no se detectaban y ahora se están detectando".

12.03 Comienza la rueda de prensa de los técnicos desde La Moncloa

11.57 El fiscal de Sala del Supremo, Jaime Moreno, firma con su compañero fiscal de Madrid Pedro Díaz un artículo en el defiende que se pueda sancionar a los ciudadanos por el mero hecho de incumplir la obligación de confinamiento por pandemia del coronavirus sin que tenga que darse el requisito de desoír un requerimiento expreso e individualizado de un agente de la autoridad. Este criterio choca frontalmente con el criterio expresado hace unos días por la Abogacía General del Estado, que ambos fiscales califican de incorrecto.

11.50 Madrid planea la desescalada con ampliación de terrazas y mamparas en los bares.

11.40 El estudio de seroprevalencia, elaborado por el Ministerio Sanidad, junto al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y con la colaboración de las comunidades autónomas, va a analizar a un total de 90.000 personas, tanto niños como adultos, a las cuales se les invitará por teléfono a participar.

El trabajo, que comenzará el próximo lunes 27 de abril, tiene como objetivo estimar la prevalencia de infección del nuevo coronavirus mediante la determinación de anticuerpos frente al virus por comunidades autónomas, provincias, edad y sexo. Además, el estudio, que ha sido aprobado por el Comité de Ética del ISCIII, evaluará cambios en esta prevalencia para monitorizar la evolución de la epidemia, prestando "especial atención" a la aparición de nuevas infecciones derivadas de la transmisión comunitaria.

11.37 Inventan un 'carnet' para que las empresas sepan qué empleados tienen coronavirus.

11.29 Un vecino de Logroño de 41 años, que portaba droga, ha sido detenido por segunda vez tras saltarse el confinamiento decretado por el coronavirus en 16 ocasiones, tras lo que la autoridad judicial ha decretado su prisión provisional, comunicada y sin fianza.

11.27 El 71% de los consumidores españoles cree que, cuando las tiendas vuelvan a abrir sus puertas, optará por comprar en comercios que tomen medidas para garantizar la seguridad sanitaria, según se desprende de un informe elaborado por la consultora Capgemini.

El estudio "Los nuevos hábitos y su impacto en la industria del retail y el consumo" refleja que el 63% de los españoles confía en que habrá una nueva "disposición de productos" en las tiendas que ayudará a velar por la seguridad sanitaria, mientras que el 48% opina que se primarán los pagos digitales, y el 53%, los sistemas de autocompra sin contacto.

11.19 La deuda pública subió en 5.890 millones en febrero, hasta el entorno del 96,3% del PIB.

11.15 Más de 300 libreros y editores independientes exigen medidas.

11.05 Leve aumento del número de muertos por coronavirus: 435 en el último día. En total, las muertes por coronavirus en España ascienden ya a un total de 21.717 personas. Los contagiados por Covid-19 suman ya 208.389 casos, después de que este miércoles se hayan registrado un total de 4.211 nuevos contagios.

11.01 Casado ofrece colaboración en la economía pero deeja a Sánchez la responsabilidad de los 20.000 fallecidos.

10.53 "El contenido en solidaridad de estos tres mecanismos es igual a cero", añade.

10.50 "Los acuerdos que se han alcanzado hasta ahora en el Eurogrupo son necesarios pero son claramente insuficientes. Primero por su cuantía y segundo porque los tres mecanismos implican un endeudamiento de los estados miembro", dice Echenique.

10.47 El portavoz de Unidas Podemos pide al Ejecutivo que se estudien algunos casos de personas que no reciben equipos de protección o personas que no pueden pedir ayudas porque no cumplen con todos los requisitos, que se dé protección a trabajadores como los falsos autónomos.

10.42 Echenique confirma que su partido votará a favor de la prórroga del estado de alarma.

10.39 Pablo Echenique (Unidas Podemos) afirma que para mostrar respeto no va a responder a algunas de las "barbaridades" que se han dicho en la tribuna.

10.37 "Señor Iglesias, señor Sánchez, paguen sus nóminas y váyanse", concluye Abascal.

10.36 "Han dejado en el limbo a los adolescentes de 14, 15 y 16 años, que ni siquiera pueden acompañar a sus hermanos menores a dar un paseo o ayudar a sus padres", añade.

10.33 "Ha dejado a los españoles una vez más sin horizonte o ante un horizonte permanente de estado de alarma", dice Abascal. "No va a contar con nuestro voto", ratifica el líder de Vox.

10.31 "Señor Maslaska, tenemos derecho a hablar en la tribuna, en las calles y en las redes sociales", dice el líder de Vox, que acusa al Gobierno de "blanquear muertes". "Ustedes han ordenado a la Guardia Civil que monitoricen y vigilen a la oposición en las redes sociales", acusa Abascal.

10.29 "No son capaces de acabar con este masivo arresto domiciliario, pero algunos se sienten muy capaces de convertir a España en una gigantesca cárcel Chavista que funcione con cartas de racionamiento", continúa Abascal.

10.27 "Ustedes son un fraude que ha llenado a España de féretros invisibles", añade.

10.25 El líder de Vox, Santiago Abascal, al Gobierno: "Son incapaces de repartir mascarillas, pero se sienten muy capaces de amordazar a todos los españoles. Ustedes se han mostrado incapaces de conseguir test, pero se ven muy capaces de clasificar a los españoles entre los que están dispuestos a aplaudir al Gobierno a su sectarismo y los que no".

10.22 En su intervención en el debate de la tercera prórroga del estado de alarma, ha recriminado que el Gobierno ha puesto "la propaganda antes que los bueyes de la gestión" y le ha acusado de "incompetencia" sobre todo en esta rectificación de ayer.

10.20 Pablo Casado acusa a Sánchez de pecar de "incompetencia" y no de prudencia. "No diga que ha pecado de prudencia, ha pecado de incompetencia, y con la salud de nuestros hijos no se juega", le ha advertido en una intervención muy dura en la que ha asegurado que "esto no va bien".

10.16 "Para nosotros no se puede reconstruir España con esos partidos que quieren destruirla", relata Casado.

10.13 Madrid publicará en su web la cifra de muertos incluyendo casos sospechosos

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha avanzado que el Gobierno regional publicará diariamente en su página web los datos de fallecidos con coronavirus registrados por la Unidad de Sanidad Mortuoria, que incluye tanto casos confirmados con prueba como casos sospechosos.

10.10 "No es de recibo que una ministra de Trabajo de por amortizado el turismo hasta diciembre".

10.07 Casado solicita al Gobierno un plan de ayuda y de liquidez mayor para las empresas: "Cada día se han cerrado 6.000 empresas y pedimos una liquidez inmediata".

10.02 "Esto no es una guerra como le gusta decir al Gobierno, es una hecatombe".

9.58 Termina Sánchez su intervención y toma la palabra el líder de la oposición y presidente del PP, Pablo Casado, que solicita un minuto de silencio por las víctimas de la Covid-19.

9.53 "España propondrá un fondo europeo de 1,5 billones con deuda perpetua". Además, Sánchez especifica que esas transferencias a fondo perdido deben ir destinadas a un programa de recuperación económica.

9.47 Sánchez hace un llamamiento a la UE: "Nos enfrentamos ante un desafío histórico que merece una respuesta europea histórica".

9.42 "Espero que en el Consejo europeo de mañana haya consenso, porque es imprescindible". Sánchez además hace un llamamiento al resto de países del mundo: "La pandemia es global y la colaboración a nivel internacional es fundamental".

9.38 Pedro Sánchez: "El marco financiero europeo resulta insuficiente, debemos aspirar a más recursos".

9.35 Los futbolistas priorizan la salud y volverán cuando lo autorice Sanidad

Los jugadores de LaLiga Santander y SmartBank dan prioridad a la salud y regresarán a los entrenamientos cuando lo autorice el ministerio de Sanidad, así como expresaron su "gran preocupación" ante las condiciones sanitarias que se encuentren cuando vuelvan a la actividad tras el parón por la crisis del coronavirus.

9.32 "Tras la crisis de la Covid-19 necesitamos un Presupuesto europeo diferente", relata Sánchez.

9.24 "La culminación del acuerdo será un éxito de todos los partidos que arrimen el hombro".

9.21 En referencia a los llamados pactos de la reconstrucción, el líder del Ejecutivo ha querido dar las gracias a la mayoría de las fuerzas políticas y a las comunidades autónomas por su predisposición a intentar alcanzar acuerdos.

9.15 Sánchez explica que el real decreto que se votará hoy habilita al Ministerio de Sanidad a modificar, ampliar o restringir las medidas concretas del estado de alarma. "Estamos en la buena dirección para comenzar el proceso de desescalada".

9.12 El presidente también indica que las decisiones que se tomarán para suavizar las medidas del estado de alarma se harán en función de la evolución del virus.

9.11 "Es la tercera vez que pido prorrogar el estado de alarma, pero ahora lo hago con una perspectiva optimista". Eso sí, Sánchez dice que la "desescalada será lenta porque tiene que ser segura".

9.07 "La cifra de recuperados es esperanzadora, pero no podemos bajar la guardia", explica Sánchez, que también hace referencia a que hay que empezar a pensar en la desescalada pero con "prudencia": "El Gobierno será extremadamante cauteloso en la fase de desecalada".

9.05 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre la sesión asegurando que "estamos viviendo un tiempo de sacrificios que apenas ha comenzado". "La sociedad española no olvidará a sus muertos, tendrán un homenaje y serán recordados cómo se merecen", indica.

9.01 Comienza el pleno en el Congreso en el que Sánchez informa de los últimos consejos europeos y en donde se votará la ampliación del estado de alarma.

8.49 La morgue del Palacio de Hielo de Madrid cierra hoy tras acoger 1.146 fallecidos con Covid-19

Los responsables del Centro Comercial Dreams Palacio de Hielo han enviado un mensaje de ánimo a todos los trabajadores por su "gran dedicación" en la lucha contra el virus durante la instalación de una morgue en sus instalaciones, que cerrará mañana sus puertas tras haber acogido a 1.146 fallecidos por la pandemia tras casi un mes en funcionamiento.

8.44 Cantabria de luto oficial desde hoy y hasta el 9 de mayo por las víctimas

El Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos de Santander y Torrelavega han acordado decretar luto oficial a partir de este miércoles, 22 de abril, y hasta que termine el estado de alarma vigente, a las 24 horas del próximo 9 de mayo, en reconocimiento y recuerdo a todos los fallecidos a consecuencia de la pandemia de coronavirus y como testimonio de dolor ante el sufrimiento que la enfermedad está provocando a todos los afectados.

8.40 ¿Cómo son las mascarillas para niños? Guía de uso, tallas y modelos

Después de una rectificación, el Gobierno ha anunciado este martes que los niños de hasta 14 años podrán salir a la calle "a dar un paseo" acompañados de un adulto, siempre y cuando respeten las medidas de seguridad.

Una de las claves dentro de proteger del contagio ante los menores, considerados importantes vectores de transmisión, es que usen mascarillas. Sanidad, si bien no ha decretado que sea obligatorio, sí que recomienda su uso entre los más pequeños. ¿Cómo son las mascarillas para niños? ¿Van por tallas?

8.15 Reino Unido comenzará este jueves los ensayos en humanos de una vacuna contra la Covid-19

El ministro de salud británico, Matt Hancock, ha anunciado que Reino Unido comenzará este jueves los ensayos en humanos de una vacuna contra el coronavirus.

Así lo ha hecho durante la rueda de prensa diaria sobre la Covid-19 del Ejecutivo británico, donde ha puntualizado que desarrollar una vacuna es "una ciencia incierta", según ha recogido la cadena 'Sky News'.

8.09 El Congreso vota hoy el decreto ley que facilita la contratación en el campo de migrantes y parados

El Pleno del Congreso debate y vota este miércoles la convalidación del decreto ley con el que el Gobierno ha flexibilizado la contratación en el campo ante la falta de mano de obra por la crisis del coronavirus, y que permite la contratación de parados que seguirán cobrando la prestación por desempleo, y de colectivos de inmigrantes.

8.01 Los españoles, los más optimistas de la Unión Europea de cara a una próxima recuperación económica

Los españoles son los ciudadanos de la Unión Europea que se muestran más optimistas de cara a una próxima recuperación económica, tras un periodo de recesión en gran parte del mundo como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus. Según un estudio realizado por la firma de consultoría y transformación Capgemini a través de encuestas a más de 11.000 consumidores en algunos de los principales países del mundo, casi la mitad de los españoles se muestra optimista sobre una próxima recuperación.

7.45 Japón extiende la suspensión de emitir visados a extranjeros hasta finales de mayo

Japón ha ampliado la suspensión de extender visados a extranjeros hasta finales de mayo al entender que, actualmente, es pronto para levantar las restricciones de viaje destinadas a contener la pandemia del coronavirus, según ha informado la agencia de noticias japonesa Kiodo.

7.00 Ayuso avisó por escrito al Gobierno del riesgo del virus justo antes del 8-M

La Comunidad de Madrid ha desmentido la versión que la Delegación del Gobierno ha dado a la juez que investiga la manifestación del 8-M en la capital. Fuentes del Administración de Isabel Díaz Ayuso han asegurado a Vozpópuli que la Dirección General de Salud Pública ha avisado al Juzgado que sí informó al departamento del Ejecutivo sobre el "riesgo inminente" del coronavirus en dos resoluciones sobre medidas sanitarias adoptadas el 6 de marzo.