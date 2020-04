Última hora del coronavirus, en directo: España supera el medio millón de ERTEs y más noticias

Coronavirus en España: todas las noticias de última hora

17.33 Los españoles se encuentran entre los ciudadanos más dispuestos a compartir sus datos de salud para ayudar a combatir el coronavirus, ya que sólo un 15 por ciento se niega a compartirlos, según se desprende de la encuesta 'Data preferences in times of corona', llevada a cabo por Oliver Wyman en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, Australia y Singapur.

17.28 La demanda eléctrica repuntaba un 10,76% a las 13:50 horas de este miércoles respecto a la misma hora del miércoles de la semana pasada, cuando en España estaba todavía suspendida toda actividad no considerada esencial por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus.

17.25 El G20 ha dado el visto bueno a la suspensión del servicio de la deuda de los países más pobres hasta final de 2020 debido al impacto económico de la epidemia del coronavirus, informó este miércoles el grupo en un comunicado al término de su reunión.

17.18 La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha planteado este miércoles el establecimiento de incentivos fiscales a las donaciones destinadas a mejorar la asistencia o la investigación del coronavirus.

17.11 El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodriguez Uribes, propondrá un gran pacto de Estado por la cultura en la reunión que mantendrá, mañana, con comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

17.01 El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado, tras reunirse en la pasada jornada el comité clínico que analiza los pasos a dar para combatir el coronavirus, que en Galicia queda "desactivada" la fase aguda de la pandemia, por lo que "afortunadamente" no será necesario acudir a los hospitales de campaña que se habían diseñado para Expocoruña y el compostelano Multiusos do Sar.

16.59 La Agencia Internacional de la Energía prevé un desplome récord de la demanda de petróleo en 2020, "el peor año en la historia".

16.52 Turquía todavía retiene 50 respiradores que deberían haber llegado a España.

16.46 El Gobierno cifra en 888.597 los empleos destruidos por la crisis del coronavirus.

16.41 El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado que casi dos millones de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) están cobrando la prestación de desempleo y ha señalado que casi el 16 % de la población activa está incluida en esos expedientes.

16.35 Las empresas presentan 500.000 ERTEs en toda España con más de tres millones de trabajadores afectados. Junto con la pérdida de casi 850.000 puestos de trabajo en marzo, ya son 4 millones los expulsados del mercado laboral por la crisis del coronavirus.

16.30 La pandemia del coronavirus ha superado ya el umbral de los dos millones de casos y deja más de 128.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins, que realiza un seguimiento a nivel global con datos de las autoridades sanitarias de cada país y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el balance actualizado a las 16.00 horas de este miércoles, la pandemia deja 2.000.984 personas contagiadas y 128.071 víctimas mortales, con Estados Unidos como el país más afectado, con un total de 609.696 positivos y más de 26.000 fallecidos.

16.17 La venta online de productos se ha incrementado un 55% desde que se inició el confinamiento, el pasado 14 de marzo, según datos del comercio online Bebitus recogidos por la plataforma de venta a través de internet Black Market. Además, las transacciones de productos de electrónica han experimentado un crecimiento de un 138,5% durante la crisis debido al aumento del teletrabajo.

16.12 La deuda española subirá hasta casi el 115% en 2021, según prevé el FMI.

16.01 Francia pagará primas de hasta más de 2.000 euros al personal sanitario.

15.58 El tráfico repunta y vuelve a registrar reducciones del 60% como en la primera semana de estado de alarma.

15.52 La patronal hostelera alerta de que 40.000 empresas podrían cerrar por la crisis.

15.42 El CIS pregunta a los españoles si "hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias".

En su barómetro especial de este miércoles, realizado con motivo de la crisis del coronavirus, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pregunta a los españoles si creen que el Gobierno debería "mantener la libertad total para la difusión de noticias" o si, en cambio, debería prohibir la difusión de ciertas noticias que pudieran ser calificadas de "bulos e informaciones engañosas".

15.30 Más País propone un plan fiscal ante el coronavirus con impuesto a la banca y un IRPF hasta del 60%.

15.17 El Gobierno y las comunidades acuerdan abrir los colegios en julio para clases de refuerzo.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado con las comunidades autónomas abrir los colegios en el mes de julio para dar clases voluntarias de refuerzo, según ha adelantado 'El Mundo'.

Así, los consejeros de Educación se han mostrado favorables a abrir los centros educativos en el periodo estival. Además, han pedido recursos económicos adicionales al Ministerio dirigido por Isabel Celaá porque tendrían que realizar pagos adicionales al personal.

15.11 La Audiencia Nacional afea a un sindicato de guardias civiles que pida EPI y test de forma "indiscriminada" para agentes.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha desestimado la medida cautelar solicitada por la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) para que en el plazo de 24 horas la Dirección General del Instituto Armado entregue equipos de protección individual (epis) y haga pruebas de detección del coronavirus a todos los agentes en activo.

14.58 Philips ampliará su capacidad de producción de respiradores hasta las 4.000 unidades semanales.

14.45 Sánchez inicia su nueva roda de diálogo sin cita con Casado y con portazo de Vox.

El Gobierno y el PP están "coordinando" una fecha para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del PP, PabloCasado, mantengan una reunión "a inicios de la próxima semana" para hablar de medidas "a medio plazo y no de planes de choque urgentes", según ha informado el Partido Popular en un comunicado.

14.30 Sánchez cita a Unidas Podemos este jueves a las 13.30 horas para hablar de los nuevos pactos de Estado.

14.12 La mitad de los españoles desconfía de la gestión del Gobierno y la crisis pasa factura al PSOE, según el CIS.

El PSOE se coloca en el 31,2% del voto, siete décimas menos que en marzo, y el PP le recorta dos puntos.

14.01 Ayuso rechaza la propuesta de Aguado para que los niños salgan a la calle.

13.51 El encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, que La Moncloa había anunciado para mañana jueves y que iba a dar inicio a la ronda de contactos para la reconstrucción tras el coronavirus no tendrá lugar hasta principios de la próxima semana.

Así lo ha manifestado el PP, que a través de una nota de prensa, informa de que se está "coordinando" una fecha para inicios de la semana que viene y se está haciendo "hoy sí por los cauces habituales", después que ayer.

13.50 La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se reunirá este jueves telemáticamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar los pactos de Estado.

13.40 El juzgado de Instrucción número 1 de Torrevieja (Alicante) ha desterrado de la ciudad, por un delito de odio, al vecino de la localidad, detenido por la Guardia Civil, por publicar un video en redes sociales en el que aseguraba que había llegado desde Madrid para contagiar el coronavirus.

13.38 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con Bildu el próximo viernes al mediodía por videoconferencia para abordar los futuribles pactos de Estado ante la crisis del coronavirus.

13.35 El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha tachado este miércoles de injustificable la decisión de Estados Unidos de suspender la financiación a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en medio de la crisis por el coronavirus.

"Lamento profundamente la decisión de Estados Unidos. No hay razón que justifique esta maniobra en un momento en el que se necesitan todos los esfuerzos para ayudar a contener y mitigar la pandemia del coronavirus", ha reaccionado el jefe de la diplomacia europea en un mensaje en su perfil de Twitter.

13.31 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, han abogado este miércoles por una salida "coordinada" y "gradual" de las medidas de confinamiento impuestas para frenar el coronavirus, si bien han asumido que no podrá ser "idéntica" entre Estados miembros en donde la pandemia ha impacto con distintos tiempos y virulencia.

13.26 Los casos activos de coronavirus en residencias de mayores de Galicia llegan a los 1.176 este miércoles. El 70,83% de ellos se contabilizan entre los usuarios de estos centros (833) y el 29,17% restante corresponde a los trabajadores afectados (343).

13.25 Las organizaciones Fridays For Future, 2020 Rebelión por el Clima y Alianza por el Clima han convocado una manifestación para el viernes 24 a las 22.00 horas -"en redes" sociales y "en balcones" debido a la vigencia del estado de alarma- para recordar que "la crisis climática sigue siendo una realidad".

13.24 La firma de moda francesa Kiabi dona 200.000 euros y 300.000 prendas a maternidades y a las familias más vulnerables en España, Francia, Italia y Portugal para paliar los efectos de la crisis sanitaria del coronavirus, según ha informado en un comunicado.

13.21 El corredor aéreo sanitario organizado por Grupo Oesía, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) e Iberia ha completado esta mañana su novena operación aportando a España otras 5,18 millones de mascarillas, además de otro material de protección, como 30.000 trajes químicos.

13.19 Fernando Simón asegura que la "gran mayoría" de los sanitarios infectados han vuelto a trabajar.

13.17 Mango confecciona 13.000 batas de polietileno desechables, destinadas a los equipos sanitarios.

13.16 Las aerolíneas, las agencias de viajes, compañías de telecomunicaciones y bancos han sido los sectores objeto de más reclamaciones en Facua-Consumidores en Acción durante el primer mes del estado de alarma. En concreto, Facua ha abierto durante este mes 805 expedientes en representación de sus socios, siendo el sector del transporte el que ha encabezado el ranking, con el 37% del total de quejas y las aerolíneas como protagonistas "casi absolutas por su negativa a devolver el dinero a los pasajeros que no han podido volar".

13.13 Las Fuerzas Armadas han hecho posible ya la llegada a España de unas 70 toneladas de material sanitario distribuido en seis vuelos internacionales realizados desde que se decretó el estado de alarma hace un mes.

13.07 Moody's prevé un déficit autonómico de hasta el 2,8% del PIB por la crisis del coronavirus.

13.04 El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no ofrece fechas sobre la "desescalada": "Damos nuestro criterio técnico, pero no nos competen las decisiones. Algunas propuestas se contemplaron desde el primer momento. Se tienen que ir valorando. No soy capaz de dar una fecha concreta".

12.59 El 20% de los compradores de vivienda nueva ya firmada se acoge a moratorias.

12.50 ERC acusa al Gobierno de sufrir presiones empresariales en vísperas de los pactos de la Moncloa.

12.37 "Ya habrá tiempo para el luto", contesta Nadia Calviño: "En este momento lo que tenemos que hacer es apoyar, apoyar y apoyar".

12.33 Jaime de Olano insiste en la necesidad de decretar el luto nacional y acusa al Gobierno de carecer de "un plan para salir de la crisis".

12.27 Calviño sostiene que España es una referencia mundial por sus medidas ante la crisis y recalca que la prioridad es "salvar vidas" y proteger el empleo.

12.20 El PP lanza una batería de preguntas: “¿Qué certezas les ofrece el Gobierno a los españoles? Nada sabemos porque nada han dicho. [...] ¿Cuál es su hoja de ruta para el futuro? España necesita liderazgo y no lo tiene en este Gobierno. ¿Tiene algún plan para la vuelta a la normalidad? ¿Cuánto va a durar el desescalamiento? ¿Cuánto va a caer el PIB?”, pregunta el diputado Jaime de Olano.

11.57 El Gobierno está "comprometido" con los "más vulnerables", ha respondido Calviño: "Confiemos en nuestro país, hablemos también bien y no solo de una crisis que no existía". "Yo confío en el sector público y sé que los trabajadores del sector público están haciendo todo lo posible", asevera.

11.55 "Es mucho más importante que nunca que hoy tengamos un Gobierno que genere confianza", ha reclamado el portavoz de Vox.

11.52 "Tiene que haber al menos un Gobierno que no sea un problema para el desarrollo económico", asevera Espinosa de los Monteros, que acusa al Ejecutivo de tener "afán prohibitivo".

11.41 "El objetivo principal es salvar la vida de las personas y evitar el colapso del sistema sanitario", defiende Calviño, que aboga por la "hibernación" de la economía: "Es absolutamente imprescindible si queremos reducir la cifra de contagios".

11.38 "En España tenemos un potencial que puede y debe ser explotado", ha asegurado Iván Espinosa, interpelando a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que sube a la tribuna del Congreso para responder a las propuestas de Vox.

11.35 La Guardia Civil ha denunciado a seis vecinos de Peñaflor (Sevilla) por incumplir el pasado Viernes Santo las restricciones a la movilidad del estado de alarma decretado para combatir la propagación del coronavirus, simulando una procesión en la vía pública pese a las limitaciones a la presencia en la calle.

11.27 Iván Espinosa de los Monteros, de Vox: "Tiene que haber alguien que pueda reindustrializar España".

11.25 Edmundo Bal, de Ciudadanos, pregunta al ministro Illa por la decisión de recomendar el uso de las mascarillas. "¿Ahora las mascarillas son útiles cuando la semana pasada no lo eran?". El ministro defiende las medidas adoptadas.

11.20 Juan Luis Steegmann, de Vox, pregunta al ministro Salvador Illa en el Congreso: "¿Va a informar alguna vez el Gobierno del número real de muertos por la Covid-19".

11.07 España registra un ligero descenso en la cifra de muertos diarios por coronavirus con 523 fallecidos en las últimas 24 horas. En total, el número de fallecidos asciende a un total de 18.056 personas, mientras la cifra de contagiados desde que comenzó la epidemia asciende a 177.633 personas. En cuanto a los recuperados también continúan creciendo y alcanzan ya las 70.853 personas.

10.42 Iglesias responde a Rufián (ERC): "Yo tengo mucha suerte, tengo jardín en casa para sacar a mis hijos. Precisamente, por eso, soy consciente de que millones de familias tienen a los niños en pisos de 40, 50, 60 metros".

10.40 El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, indica que desde el 8 de marzo hasta ayer, 14 de abril, se han producido 6.056 muertes de ancianos en residencias de la región.

10.37 Preguntada por la fecha en la que se retomará el curso escolar, Isabel Celaá, ministra de Educación, asegura que no son circunstancias que dependan de Educación, sino de Sanidad.

10.32 Iglesias responde de manera escueta afirmando que la Cámara "no es para hablar de Venezuela ni de La sexta".

10.31 El Gobierno está "monitorizando las redes sociales, censurando a través del 'ministerio de la verdad', a través de empresas como Newtral o Maldita. Son la Gestapo que vigila la verdad", defiende Vox.

10.28 Macarena Olona (Vox) asegura que la democracia de España "se desangra", pero no por el coronavirus, sino porque el Gobierno trata de imponer "un modelo totalitario". Acusa al Ejecutivo de seguir el modelo de Hugo Chávez en Venezuela y provocar la "miseria".

"Este Gobierno socialcomunista está aprovechando la desgracia que asola nuestra nación para imponer su régimen totalitario y comunista", dice.

10.27 Iglesias indica que "tiende la mano" al PP para llegar a pactos. "Deje usted de competir con Vox para ver quién dice la mayor barbaridad", afirma.

10.26 "A usted se le recordará por poner la ideología por encima de la salud de los españoles", dice Egea a Iglesias. "Le vi luchar por Excálibur, el perro del ébola, pero nada por los fallecidos por coronavirus", dice.

10.24 "Voy a asumir toda la responsabilidad", asegura Iglesias.

10.23 Teodoro García Egea (PP) pregunta a Pablo Iglesias. Le acusa de "empujar a la gente a manifestarse el 8-M" cuando en Italia las cifras eran preocupantes. ¿Qué responsabilidad va a asumir?", pregunta.

10.21 Mireia Vehí (CUP) insiste en el "derecho a la autodeterminación" de Cataluña y reivindica una subida de impuestos a la banca.

10.19 Preguntado por la CUP, Sánchez afirma que "existe una injusticia fiscal" con la que hay que acabar.

10.17 "Se está elevando el número de test, es uno de los países que más test hace a la población, señala el presidente del Gobierno.

10.15 Sánchez indica que "no hay que contraponer la economía a la salud". "El resultado del esfuerzo del confinamiento lo estamos viendo hoy, hay un leve repunte".

10.13 EH Bildu pregunta al presidente del Ejecutivo sobre cómo no va a pagar la ciudadanía esta crisis. "El Gobierno ha puesto en marcha muchísimas medidas para apoyar a todo el tejido productivo, trabajadores y familias", defiende Sánchez.

10.11 Sánchez asevera que tras esta crisis, el resultado va a "necesitar el conjunto de todos". "El interés general antes que el partidario. Apelo para ese acuerdo para la reconstrucción social y económica", insiste Sánchez.

10.10 "A usted solo le importa el poder y a nosotros solo los españoles", dice el líder del PP.

10.09 Casado asegura que recibió insultos tras apoyar el decreto del estado de alarma del Gobierno tras la negativa de sus socios. "Si usted quiere pactar algo, hagámoslo con luz y taquígrafos (...) Solo nos ha dedicado cuatro minutos desde entonces", dice el popular.

10.07 "Las medidas de confinamiento está funcionando, estamos tomando medidas duras que están siendo eficaces. Son medidas que se están aplicando de manera homogénea en el conjunto de España y están siendo avaladas por la ciencia y reconocidas por organismos como la OMS", responde Sánchez, que pide "unidad política".

10.06 Casado pregunta a Sánchez cómo va a gestionar la crisis tras acusar al Gobierno de una "compra nefasta de material sanitario" y después de anunciarse las malas previsiones del FMI.

10.04 La Cámara guarda un minuto de silencio en homenaje a Landelino Lavilla, que falleció hace unos días.

09.37 La pandemia del coronavirus roza los dos millones de casos y supera los 126.000 muertos en todo el mundo.

09.27 Cataluña celebrará Sant Jordi el 23 de julio, previsto incialmente para el 23 de abril.

09.16 El FMI asusta al Ibex 35.

El selectivo español cotiza este miércoles con caídas del 0,3% tras la alerta del organismo internacional del fuerte castigo económico que se espera en Europa, principalmente en España e Italia, por el coronavirus.

09.06 El Congreso de los Diputados acogerá este miércoles la primera sesión de control al Gobierno desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo y en medio de un ambiente de crispación, agravado por la desconfianza hacia el intento de Pedro Sánchez de forjar unos nuevos Pactos de La Moncloa.

08.56 Ortega Smith supera el coronavirus después de más de un mes de confinamiento.

08.45 La banca española elevó en marzo casi un 10% sus peticiones de fondos al Banco Central Europeo (BCE) hasta los 142.966 millones de euros, ante la necesidad de disponer de liquidez para hacer frente a la crisis del coronavirus, y después de que la entidad europea relajara temporalmente sus criterios.

08.32 Trump anuncia un acuerdo de 25.000 millones para rescatar a las principales aerolíneas de EEUU.

Las compañías beneficiadas deberán reembolsar un 30% del dinero que reciban y mantener el 90% de la plantilla que tenían a fecha del 24 de marzo.

08.10 Trump suspende los fondos de EEUU a la OMS en plena pandemia de la Covid-19.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes, en plena pandemia de coronavirus, congelar los fondos que su Gobierno aporta a la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo que lidera la respuesta contra la Covid-19.

A Trump no le ha temblado el pulso para tomar una decisión. "Hoy ordeno a mi Gobierno suspender los fondos a la OMS mientras reviso su conducta para determinar el rol de la OMS y su grave mal manejo y encubrimiento de la expansión del coronavirus", anunció durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

08.00 Argentina planea una tasa a las "grandes fortunas" para paliar la caída de la recaudación por la Covid-19.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha mantenido una reunión este martes con miembros de su gabinete para abordar la creación de un impuesto a las "grandes fortunas", después de que la recaudación haya caído casi un 29 por ciento debido a la situación de emergencia decretada en el país para intentar frenar el avance del nuevo coronavirus.

07.45 Los surcoreanos acuden a votar en las elecciones parlamentarias en medio de la pandemia del coronavirus.

El electorado de Corea del Sur ha comenzado a acudir este miércoles a las urnas para votar en las elecciones parlamentarias del país, unos comicios que tienen la pandemia de la Covid-19 como telón de fondo.

El país asiático decidió seguir adelante con las elecciones en su fecha prevista debido a que las medidas de contención adoptadas por el Gobierno han surtido efecto para frenar la propagación del coronavirus. En concreto, los datos ofrecidos por las autoridades del país revelan unas 30 infecciones por Covid-19 diarias en los últimos días, mientras que el balance de afectados total en la nación asiática se sitúa en 10.564 positivos.

07.40 La primera ministra de Nueva Zelanda rebaja su sueldo un 20 por ciento en medio de la crisis de la Covid-19.

En plena crisis del coronavirus, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha anunciado este miércoles una rebaja de su sueldo del 20 por ciento durante los próximos seis meses, así como el del resto de ministros y jefes del Ejecutivo pues es el "momento de cerrar brechas entre las diferentes posiciones".

Ardern ha comparecido ante los medios para anunciarlo al mismo tiempo que se confirmaba que los casos de coronavirus habían ascendido a 1.386, después de los últimos 20 positivos que el Ministerio de Salud ha registrado. El número de víctimas mortales se mantiene en nueve.

07.30 EEUU alcanza la cifra récord de más de 2.370 muertes por coronavirus en un día y supera las 26.000.

Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, ha alcanzado este martes su cifra récord de muertes por el coronavirus en un día, al menos 2.375, por lo que el balance total de fallecidos en el país norteamericano es de 26.003 víctimas mortales a causa de la Covid-19, mientras que el número de contagiados es ya de 609.240.

No obstante, el número de afectados por el coronavirus podría ser aún mayor debido a la falta de pruebas diagnósticas del Covid-19 en algunas zonas del país.

07.15 China realiza un recorte récord hasta el 2,95% en tasa de préstamos a bancos.

El Banco del Pueblo de China (BPC, central) recortó hoy en 20 puntos básicos, del 3,1 % al 2,95%, la tasa de interés de su principal herramienta de préstamos a bancos, lo que supone la mayor bajada registrada hasta la fecha.

07.00 Las regiones temen una avalancha de denuncias por las muertes en geriátricos.

Temor entre los políticos a tener que desfilar por los juzgados en unos meses al no haber atendido las llamadas de auxilio de los geriátricos públicos. En varias regiones no hubo protocolos de actuaciones ni instrucciones a los directores de los centros hasta que el virus mostró su peor cara.

"El consejero y alguno más va a tener que ir a los juzgados. Son muertos que nos van a caer a nosotros". Esta confesión sobre los geriátricos azotados por el coronavirus de un responsable autonómico a Vozpópuli se ha empezado a extender por las distintas Comunidades Autónomas, donde los políticos temen ahora que tengan que desfilar por los juzgados dentro unos meses ante una previsible avalancha de denuncias.

06.00 Sólo el 4% de las mascarillas repartidas por el Gobierno a la Policía son seguras.

La falta de stock de material sanitario es uno de los problemas más acuciantes entre la Policía Nacional. Desde que se decretó el estado de alarma, sólo el 4% de las mascarillas repartidas a los agentes cumplen con las recomendaciones de seguridad. Hablamos de las mascarillas FFP2 y FFP3, tan codiciadas en estos tiempos de coronavirus. El resto, casi un 96%, son quirúrgicas, que apenas cumplen los estándares mínimos de autoprotección; si acaso, evitan la expulsión de pequeñas gotas de saliva de los propios policías.

05.30 Multas de casi 200 euros en Singapur por no llevar mascarillas en la calle.

05.00 México dice que no se incinerarán cuerpos de personas fallecidas por la Covid-19.