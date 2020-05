Última hora del coronavirus, en directo | El Congreso vota la prórroga del estado de alarma

Coronavirus en España: mapa con muertos y afectados

11.17 Abascal: "Señor Sánchez, a usted solo le he oído una verdad durante su trayectoria política y estoy de acuerdo. Los españoles no podrían dormir tranquilos con Iglesias en el Gobierno. Usted es el responsable". "Al señor Iglesias ni siquiera le gusta España, ¿por qué le van a gustar los españoles?", añade.

11.14 Turno de intervención para Santiago Abascal, líder de Vox.

11.13 Casado confirma que no votará a favor de la prórroga, pero tampoco en contra. El PP se abstendrá en esta votación.

11.09 El número total de curados es 126.002, en las últimas horas han superado el virus 2.516 personas. En relación al número de contagios, hay 220.325 personas en España, 685 en el último día.

11.05 "Este estado de alarma es un estado de excepción encubierto", continúa Casado en su intervención en el Congreso. "Por mucha propaganda que haga, recordamos qué pasó en la anterior crisis y quién causó estragos", dice.

11.02 Repunte en el número de muertos por coronavirus en España: 244 en las últimas 24 horas. La cifra total de fallecidos se sitúa en 25.857.

11.01 "¿Puede decir al Parlamento cuánto va a costar esto a pensionistas y parados?", pide Casado a Sánchez. El popular acusa a Sánchez de "tampoco decir la verdad" sobre otras herramientas posibles además del estado de alarma.

10.57 "Trascurridos dos meses, algún plan B tendrá que tener, estamos cansados de sesiones de 'coaching' televisadas", añade Casado. "La 'desescalada' debe ser de abajo a arriba", defiende.

10.54 "Según el señor Ábalos, tendremos que responder ante los ciudadanos del repunte de casos", dice. "Según esta lógica perversa, ¿son ustedes responsables de la muerte de 25.000 españoles?, no caeríamos en esa bajeza", añade.

10.53 El popular recuerda a Sánchez la permisión de la celebración de las manifestaciones del 8-M o la compra de materiales defectuosos a China, entre otras cosas.

10.51 "La imprevisión dolosa comenzó cuando señalaron que esto sería una gripe cuando había alertas de la OMS (...) De ahí pasó a ser un hecho culposo", continúa Casado. "La 'desescalada' es una ruleta rusa", dice.

10.49 Casado acusa a Sánchez de mentir y de manipular los datos. "Las explicaciones que ha dado el Gobierno son más propias de un curandero que de un comité científico", dice.

10.48 Comienza la intervención del líder del PP, Pablo Casado.

10.47 "Hay que decidir si bajamos lentamente o rompemos filas", dice Sánchez, en defensa de la prórroga del estado de alarma en España. "Cualquier propósito partidista es legítimo, pero dentro de unos límites", asegura.

10.45 "El estado de alarma no es ningún recurso retorcido del centralismo, es el medio de evitar que el virus se desplace entre provincias, un escudo frente a la pandemia", dice. "Todas las libertades y todos los derechos de la Constitución están intactos", defiende. "No hay ninguna libertad vulnerada, solo limitadas, las de circulación y la de reunión", expone.

10.42 "Necesitaremos dos años para recuperar los niveles de riqueza nacional", señala Sánchez, que asegura que las vías son Europa y la unidad en España. "Europa es una pieza clave en la salida de la crisis. He luchas y lucho para que sea así", añade.

10.39 "Con el estado de alarma se limitan dos derechos para garantizar otros dos", defiende el líder del Ejecutivo. "Estamos atajando la emergencia sanitaria y ya tenemos encima la emergencia económica y social, lo sabemos", añade.

10.36 "Nuestro sistema sanitario ya no está colapsado. Hay miles de recuperados, como estamos viendo diariamente, y hay cada vez menos diagnosticados", añade.

10.33 "La 'desescalada' será asimétrica y la dirigirá el Gobierno y las comunidades autónomas en cogobernanza", explica Sánchez. "Las comunidades tendrán un papel protagonista", dice el líder del Ejecutivo. "Las comunidades deberán mandar sus propuestas de territorios, así como las medidas, al Ministerio de Sanidad", añade.

10.30 "Cuando se decretó el estado de alarma, el virus aumentaba su propagación cada día en un 35%; ayer lo hizo en un 0,40% y hoy lo hace en un 0,31%", continúa.

10.27 Sánchez: "Aunque debemos ser cautos, nuestra situación ha cambiado y la enfermedad está siendo controlada".

10.24 "El Gobierno ha volcado todos los recursos del Estado en ayudas a quienes lo necesitan", defiende.

10.22 El presidente del Ejecutivo afirma que "las ayudas se realizan bajo el paraguas del estado de alarma y sería irresponsable no apoyarlo".

10.19 "El coste estimado de las medidas contra la covid-19 es de 139.000 millones de euros", indica Sánchez.

10.16 "Es necesario que algunas comunidades autónomas asuman la corresponsabilidad fiscal", señala el líder del Ejecutivo. (...) "Hemos comprobado de forma trágica la importancia de la ciencia y de los investigadores", añade.

10.13 El presidente del Gobierno reitera que el 99% de la población española ha tenido un comportamiento encomiable: "España ha sido el país del mundo donde más se han seguido las medidas de restricción".

10.10 "Levantar el estado de alarma ahora sería un error absoluto", continúa Sánchez en su intervención.

10.07 "En el momento en el que la mayor parte del país esté en la fase 1, el Gobierno declarará el luto oficial", dice Sánchez. Con la 'nueva normalidad' y con "las condiciones de salud pública", se hará un homenaje a las víctimas, anuncia.

10.05 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señala que "España ha comenzado la 'desescalada' y la transición hacia la 'nueva normalidad'". "Hemos llegado a este punto con el esfuerzo de miles de sanitarios y el sacrificio de los españoles", comienza.

10.02 Comienza el pleno en el Congreso para prorrogar el estado de alarma en España. Se inicia con un minuto de silencio.

09.56 Está previsto que el pleno del Congreso en el que se votará la prórroga del estado de alarma comience a las 10.00 horas. Síguelo aquí en directo:

09.50 Carina Mejías se suma a Juan Carlos Girauta y se da de baja de Cs tras el pacto con el Gobierno.

"Me resulta imposible de compartir, después de estos meses tan difíciles y de una gestión de consecuencias tan devastadoras para todos los españoles y he decidido no mantener mi militancia en el partido", ha dicho la exdiputada de Ciudadanos en el Parlament y el Congreso.

He solicitado mi baja como militante de Ciudadanos.La decisión tomada ayer, me resulta imposible de compartir, después de estos meses tan difíciles y de una gestión de consecuencias tan devastadoras para todos los españoles y he decidido no mantener mi militancia en el partido. — Carina Mejías (@CarinaMejias) May 6, 2020

09.40 Coalición Canaria se pasa al 'sí' tras garantizarse la continuidad de los ERTE en turismo.

09.33 La líder 'naranja' asegura que acudirá al Congreso con todas las medidas de seguridad y protección y que no bajará a la tribuna, hablará desde el escaño para evitar riesgos, ya que le quedan "pocos días" para dar a luz.

09.30 Arrimadas asegura que no quiere ser "importante", sino que quiere ser "útil". "Si no se prorroga el estado de alarma, este terminaría este domingo", añade.

09.26 La líder de Ciudadanos asegura que "solo tiene palabras buenas" para Juan Carlos Girauta, que ya estaba alejado del partido desde hace tiempo.

09.22 Arrimadas confirma que será ella quien acuda al Congreso a defender la postura de Ciudadanos. La líder 'naranja' no había ido hasta ahora por su embarazo.

09.19 "Pero el estado de alarma no está para enchufar amiguetes por la puerta de atrás ni para aprobar una ley de Educación por la puerta de atrás ni para que Iglesias esté en la comisión del CNI", continúa.

09.17 "Para decretar lo que hemos decretado hasta ahora, que es un confinamiento total de la población durante dos meses, había que utilizar el estado de alarma", dice la líder 'naranja' en una entrevista en Telecinco.

09.14 Inés Arrimadas afirma que ha "conseguido que el Gobierno tenga reuniones semanales con la oposición y las comunidades autónomas".

9.09 Alemania suma 165 muertos y 947 contagios y eleva el balance a más de 164.000 contagiados por coronavirus

Alemania ha registrado en las últimas 24 horas un total de 947 contagios y 165 víctimas mortales por la pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan, lo que eleva el balance a más de 164.000 personas contagiadas y 6.996 fallecidos, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas.

8.28 El PNV confirma que apoyará la prorroga del estado de alarma

"Tras haber recibido la confirmación oficial de Moncloa de que el Gobierno central acepta la propuesta de resolución que presentamos en el día de ayer, el Grupo Vasco @eajpnv votará hoy a favor del la prórroga del decreto de alarma, por lo que esta prosperará". Con este mensaje en Twitter, el PNV ha confirmado que apoyará la prórroga del estado de alarma. Ademas, con el sí de Ciudadanos, Sánchez consigue su objetivo, prolongar la alarma hasta el 23 de mayo.

7.39 Los nuevos casos de coronavirus en China continúan en mayo en un solo dígito

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que ha registrado dos nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, lo que supone que el país asiático continúa con el número de nuevos casos en un solo dígito durante el mes de mayo.

7.10 El gobernador de Nueva York asegura que partes del estado podrán reabrir a mediados de mayo

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha asegurado este martes que algunas partes del estado podrán reabrir a mediados de mayo, en el contexto de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. "Tenemos aproximadamente otra semana antes de que podamos abrir algunas regiones del estado", ha dicho Cuomo durante una entrevista en la cadena de televisión CNN.

5.16 La Casa Blanca ya planea reducir el papel del grupo de trabajo contra el coronavirus de EEUU

La Casa Blanca ya planea reducir el papel del grupo de trabajo dedicado a luchar contra el coronavirus en Estados Unidos, según ha confirmado este martes el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, que ha liderado las labores del grupo desde finales de febrero.