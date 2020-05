Coronavirus en España, última hora en directo | Votación para prorrogar la alarma hasta el 7 de junio

Última hora del coronavirus en España:

10.55 "Menos mal que el Gobierno actuó antes que otros países homologables y no como lo hace Ayuso en Madrid, dice Echenique. "Si quitásemos a la Comunidad de Madrid del cómputo, los datos de España mejorarían bastante", añade.

10.52 El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, afirma que "es verdad" que España está "mal". "Estamos en la peor epidemia en 100 años, aún estamos en ella, conviene no olvidarlo.

10.45 El líder de Vox dice que el Gobierno ha creado la lucha de barrios, catalogando a los españoles dependiendo del barrio en el que vivan, aunque advierte que "las protestas se han extendido por todos los barrios".

10.40 "¿Hay que tener el carné de comunista para despedir a nuestros amigos y compañeros muertos?", dice Abascal en relación al funeral de Julio Anguita. Asegura que se alegra de esa despedida y lamenta que otros españoles no hayan podido velar a sus seres queridos.

10.37 "Si su Gobierno no hubiera ocultado información, se habrían salvado miles de vidas", dice el líder de Vox. "Su vicepresidente se jacta de la renta mínima pero miles de afectados aún no han cobrado", continúa.

10.34 "Ustedes conocían la letalidad del virus el 10 de febrero y eso significa que ustedes son culpables", dice Abascal.

10.32 Comienza su intervención Santiago Abascal, líder de Vox, que asegura que nadie se "fía" de Sánchez, "ni siquiera de la cifra de muertos". El presidente del partido dice que podrían ser 50.000 en lugar de los más de 27.000 comunicados.

10.29 "El Estado no es usted, tan solo es el presidente del Gobierno con menor apoyo de la historia", dice Casado a Sánchez. "Suya es toda la responsabilidad porque no ha querido contar con nadie", concluye.

10.27 "Proponemos ampliar los ERTE hasta fin de año e incrementar liquidez para autónomos y pymes. Hay que realizar planes específicos para los sectores más afectados, que es justo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno", dice el presidente del PP.

10.23 Casado: "No sé si usted negociará algo en la mesa de reconstrucción, lo dudo viendo que ha puesto de vicepresidente a un comunista abogado de las FARC".

10.19 "Nuestro grupo y otros le pedimos un plan 'B', pero hoy vuelve a traer aquí un fallido plan 'A'. Su plan es el 'D': deuda, déficit, despilfarro y depresión", dice Casado.

10.16 Casado también condena a quienes antes defendían los escraches como "jarabe democrático" y ahora "amenazan con hacérselos a la oposición desde los resortes del poder". Además, señala a Sánchez: "El embuste va en su naturaleza y no puede remediarlo, aunque vaya contra usted mismo".

10.12 "Esa obsesión contra Madrid es despreciable, porque la autonomía con más muertos está gobernada por el PSOE", continúa Casado, que condena todo escrache en el ámbito familiar, "sean de quienes sean".

10.09 "Pretende usted que elijamos entre usted o el caos, pero es imposible porque usted es el caos", dice Casado. "Su problema no son las 'caceroladas' (...) Su problema está en Aluche y en las colas kilométricas para pedir comida, es la ruina que sus políticas está ocasionando", añade.

10.07 Turno del líder popular, Pablo Casado, en el Congreso. "La crisis le ha desbordado, ha ido siempre por detrás de los acontecimientos", dice.

10.06 Sánchez pide "disculpas" por sus "errores" pero defiende que "no es el momento" de quitar la alarma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles en el Congreso que todavía "no es el momento" para quitar el estado de alarma, cuya quinta prórroga hasta el 8 de junio se vota hoy. Sánchez ha argumentado que esa situación de excepcionalidad no limita ningún derecho de los ciudadanos, aunque entre otros se les prohíba la libertad de movimiento. Y ha asegurado que en nombre de la "prudencia" mantendrá la alarma "hasta que sea necesario, ni un día más". Eso sí, no ha concretado ninguna fecha.

10.05 El presidente del Gobierno niega que el estado de alarma se pueda sustituir por leyes ordinarias y anuncia reformas legislativas en materia de sanidad y seguridad nacional para gestionar la vuelta a la normalidad una vez se haya levantado el período excepcional.

10.02 El presidente del Gobierno asegura que el escenario económico "ha cambiado por completo". "Va a haber un salto de deuda pública, no hay alternativa, todos los estados lo van a afrontar (...) Las previsiones prevén un descenso del 9,2% en 2020", explica.

09.58 Sánchez: "No podremos recuperar la actividad económica si el plan de 'desescalada' no sigue a los expertos".

09.53 "La superación de esta crisis requiere un tratamiento diferente y se pondrá cuanto antes el Ingreso Mínimo Vital", dice el presidente del Ejecutivo.

09.48 "Es cierto que el escenario económico ha cambiado, afectando a la deuda y al estado", continúa Sánchez, que dice que "el estado de alarma y la 'desescalada' están funcionando".

09.42 "Si esta crisis es totalmente diferente a la anterior, debe ser diferente la solución", continúa el líder socialista. "El coste de medidas que enviamos a Bruselas es de 138.900 millones de euros", dice.

09.37 El presidente del Gobierno: "Al principio, hubo quien decía que se tenía que permitir que el virus circulara libremente para alcanzar la inmunidad de rebaño (...) De haber seguido la estrategia habría 30 millones de compatriotas y sumaríamos más de 300.000 víctimas".

09.35 "No sería sensato permitir la celebración de todo tipo de eventos sin límites", dice Sánchez, que alude a los actos multitudinarios como las "manifestaciones". El líder socialista asegura que no es el momento.

09.33 "El estado de alarma es plenamente legal, no lo ha inventado el Gobierno de España como tampoco lo han inventado el resto de países", dice Sánchez. "Se ha dicho que existían herramientas alternativas, pero el estado de alarma está en la Constitución", añade.

09.29 "En esta prórroga, la única autoridad delegada será el ministro de Sanidad", dice Sánchez, que indica que "el plan de 'desescalada' es asimétrico, pero eso no significa desorden". "No hay salida en el desorden ni en la división", añade.

09.25 Pedro Sánchez: "La capacidad de nuestro sistema público es el mejor dique frente a cualquier amenaza y hay que reforzarlo (...) Hay que traducir los aplausos en políticas públicas duraderas".

09.15 Tras afirmar siempre ha seguido las indicaciones de la OMS, Sánchez asegura que España ha sido "el primer país europeo en declarar el estado de alarma, tanto por número de contagios como por fallecidos en esa fecha".

09.10 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comienza su intervención en el Congreso de los Diputados asegurando que "el 11 de marzo, la OMS calificó la crisis de pandemia" y ese día reiteró que "la pandemia tiene tres consecuencias: sanitaria, económica y social. No tiene precedentes ni material de instrucciones".

09.06 Compromís avanza que votará 'no' a la prórroga del estado de alarma.

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha avanzado este miércoles que votará no a la quinta prórroga del estado de alarma porque el Gobierno ha preferido pactar con Ciudadanos antes que llegar a un acuerdo con la formación.

"Por la dignidad de cinco millones de valencianos votaremos rotundamente no a la prórroga del estado de alarma", señala Baldoví en un vídeo publicado en Twitter.

09.00 El Congreso de los Diputados debate la quinta prórroga del estado de alarma, síguelo aquí en directo.

08.50 Alemania registra 797 casos y 83 muertos y eleva el balance de coronavirus a más de 176.000 contagiados.

08.40 Las mascarillas, obligatorias salvo en bares, terrazas y situaciones "de fuerza mayor"

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles las condiciones de uso de las mascarillas, obligatorias desde este jueves. Así, el BOE concreta algunos detalles que estaban en el aire, resolviendo algunas dudas, como si llevar mascarilla será imprescindible en bares y terrazas durante la 'desescalada'.

08.34 Se prorrogan seis meses autorizaciones de residencia y trabajo de extranjeros

La Secretaría de Estado de Migraciones prorrogará durante seis meses automáticamente las autorizaciones de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros que venzan durante el estado de alarma, sin necesidad de emitir una resolución individual para cada una de ellas en la Oficina de Extranjería.

La medida queda recogida en una orden ministerial que publica este jueves el Boletín Oficial del Estado, firmada por el Ministro de Sanidad, a propuesta del Ministerio de Inclusión, con la intención de terminar con la inseguridad jurídica que la situación actual causa tanto a los extranjeros que residen y trabajan en España, como a los agentes sociales y económicos, durante el estado de alarma.

08.05 Pedro Sánchez vive hoy la votación más incierta de las prórrogas del estado de alarma

El Congreso de los Diputados vuelve a acoger este miércoles una nueva votación, la quinta, para prorrogar el estado de alarma. La particularidad de esta respecto a las anteriores estará en la negativa del PP, que hasta ahora había votado a favor o se había abstenido (como en la última). Para que la petición de Pedro Sánchez salga adelante parecen fundamentales los votos a favor del PNV y Ciudadanos.

Y es la formación naranja la que se ha destapado como socio fundamental del Gobierno durante la crisis del coronavirus. Los diez diputados con los que cuenta el partido liderado por Inés Arrimadas volverán a votar 'sí' -ya lo hicieron en la cuarta votación de la prórroga del estado de alarma- tras el acuerdo que ambos partidos alcanzaron este martes.

07.45 La inflación británica cae al 0,8% en abril, el nivel más bajo desde 2016.

07.15 Biden cree que es "totalmente irresponsable" que Trump tome hidroxicloroquina de forma preventiva

El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden ha señalado este martes que es "totalmente irresponsable" que el presidente norteamericano, Donald Trump, tome hidroxicloroquina para prevenir un posible contagio por coronavirus. "Es totalmente irresponsable", ha zanjado Biden, que presumiblemente será el candidato demócrata a la Casa Blanca en las elecciones previstas para el 3 de noviembre. "No hay personal médico serio ahí fuera que recomiende tomar ese medicamento. Es contraproducente. No va a ayudar", ha agregado.

05.41 China confirma cinco nuevos casos del nuevo coronavirus, uno de ellos importado

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este miércoles que se han registrado en el último día cinco nuevos casos de coronavirus, uno de ellos importado y localizado en la Región Autónoma de Mongolia Interior, en el norte del país. Un día más, el país asiático no ha registrado ningún nuevo fallecido por la covid-19, por lo que la cifra se mantiene en 4.634. El número de contagios es de 82.965. Los casos locales han sido notificados en la provincia de Jilin.