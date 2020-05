Última hora del coronavirus, en directo | Número de muertos, contagiados y más noticias

Coronavirus en España: mapa con muertos y afectados

Última hora del coronavirus, en directo: número de muertos, casos en España y más noticias

11.16 En total, se han curado 128.511 personas, 2.509 desde ayer.

11.12 Por otro lado, 121.014 han necesitado hospitalización, 548 en las últimas 24 horas.

11.08 En relación al número total de contagios es de 221.447, en el último día han dado positivo 754 personas.

11.05 Se estabiliza el número de muertos por coronavirus en España: 213 en las últimas 24 horas. Con este nuevo dato, la cifra total de fallecidos se sitúa en 26.070.

11.02La sobredosis informativa por coronavirus también amenaza la salud

La tos, la fiebre y el malestar general son algunos de los múltiples síntomas de la covid-19. Pero en tiempos de pandemia, advierten distintos trabajos, la infección no es el único peligro para la salud pública. La ubicuidad informativa del nuevo coronavirus también puede provocar ansiedad y estrés en muchas personas.

10.55 Ayuso apuesta por fomentar el empleo, menos trabas y confianza en emprendedores como recetas contra la pandemia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apostado por fomentar el empleo, menos trabas y confianza en los emprendedores como recetas para afrontar la situación derivada de la crisis del coronavirus. Así lo ha indicado en el Pleno de la Asamblea, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, donde ha hecho hincapié en que el Gobierno regional "no ha escatimado en recursos ante la crisis". En este sentido, ha defendido el refuerzo de la contratación de personal sanitario así como la compra de material.

10.36 La Comunidad de Madrid pondrá en marcha una alternativa a los menús escolares para los alumnos con beca de comedor cuyas familias perciban la Renta Mínima de Insercción.

10.19 Patxi López será el encargado de presidir la comisión para la Reconstrucción que se celebrará en el Congreso tras obtener la mayoría simple de los votos del total de los diputados.

9.49 El Govern permite el reingreso en residencias sociales de usuarios que hayan pasado fuera el confinamiento

La Conselleria de Asuntos Sociales ha dictado una resolución con la que permite el reingreso de usuarios de residencias sociales que hayan pasado fuera el confinamiento, siempre y cuando no haya ningún caso de coronavirus activo en el centro y la persona acredite que no padece COVID-19 mediante una prueba PCR.

9.28 La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo critica la abstención del PP en la prórroga del estado de alarma que votó este miércoles el Congreso: "Casado ha cometido un error histórico".

9.26 Alemania sube el balance diario a más de 1.200 casos y supera los 166.000 contagiados y los 7.100 muertos

Alemania ha registrado en las últimas 24 horas más de 1.200 casos de coronavirus, superando de nuevo el umbral del millar de contagios diario, lo que eleva el balance a más de 166.000 personas contagiadas y más de 7.100 muertos, según los datos publicados este jueves por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas.

9.15 Marín descarta que el Gobierno cambie el reparto de fondos a CCAA: "Montero siempre maltrata a Andalucía"

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha descartado este jueves que el Gobierno central vaya a cambiar el reparto del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables para las comunidades para cubrir gastos de laa crisis sanitaria del coronavirus y ha advertido de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "siempre maltrata a Andalucía".

8.25 Los anticoagulantes pueden mejorar la supervivencia de los hospitalizados con la covid-19

Los anticoagulantes pueden mejorar la supervivencia de los pacientes hospitalizados con la covid-19 al prevenir posibles eventos mortales asociados con el coronavirus, como infartos o ictus, según un estudio publicado en la revista 'The Journal of the American College of Cardiology' (JACC) y dirigido por el doctor Valentín Fuster, director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y del Instituto Mount Sinai Heart de Nueva York (Estados Unidos).

7.58 El tratamiento de privación de andrógenos para el cáncer de próstata podrían proteger a hombres de la covid-19

Un estudio sobre 4.532 hombres en la región italiana de Veneto ha descubierto que aquellos que estaban siendo tratados por cáncer de próstata con terapias de privación de andrógenos (ADT) tenían menos probabilidades de desarrollar el coronavirus y, si estaban infectados, la enfermedad era menos severa.

7.25 EEUU advierte de que la pandemia de Covid-19 ha hecho más "inútil" y "peligroso" cruzar la frontera sur

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha explicado este miércoles que debido a la pandemia de la covid-19, el viaje de miles de migrantes hacia suelo estadounidense se ha hecho todavía más "inútil" y "peligroso" y ha advertido de que Washington seguirá trabajando para evitar que más personas decidan cruzar la frontera.

7.10 China registra sólo dos nuevos casos importados de la covid-19

El Ministerio de Salud de China ha anunciado este jueves que no se han confirmado casos de lacovid-19 a nivel local, pero sí dos contagios importados, uno en el municipio de Shanghái y otro en la provincia de Cantón, en el sur de China. Las autoridades sanitarias han informado de que no se ha vuelto a certificar muerte alguna a causa de la pandemia, por lo que las cifras a este respecto se mantienen igual un día más, en 4.633, mientras que los dos nuevos contagios suben el total a 82.885.

7.05 La OMS trabaja en enviar una nueva misión a China para buscar el origen del coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en la posibilidad de enviar una nueva misión de expertos a China para buscar el origen del coronavirus. "Hay discusiones con nuestros homólogos chinos para enviar una misión adicional para poner el foco en qué pasó realmente al principio en términos de exposición a diferentes animales", ha indicado la epidemióloga de la OMS Maria Van Kerkhove en la rueda de prensa diaria de la organización.

7.02 Trump vuelve a atacar a China con el coronavirus y asegura que es "peor" que Pearl Harbor y el 11-S

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a insistir este miércoles en que China podría haber detenido la pandemia del coronavirus, al tiempo que ha afirmado que la covid-19 es "peor que Pearl Harbor" y "peor que el 11-S". "Y nunca debería haber pasado. Podría haberse detenido en la fuente. Podría haberse detenido en China. Podría haberse detenido de forma correcta en la fuente. Y no lo fue", ha indicado Trump desde el Despacho Oval, según ha trasladado la cadena de televisión CNN.