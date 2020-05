Coronavirus: última hora, en directo | Iglesias acusa a Vox de golpistas y De los Monteros abandona el Congreso

Última hora del coronavirus en España

13.15 Iberia retomará sus vuelos de corto y medio radio a partir del 1 de julio.

Iberia retomará sus vuelos de corto y medio radio a partir del 1 de julio, con un mínimo de 40 destinos de España y Europa en julio (388 vuelos) y 53 en agosto (718), mientras que en junio seguirá prestando servicio sólo para quienes tienen que viajar por fuerza mayor.

12.58 Alcoa plantea un despido colectivo de 534 trabajadores.

Alcoa se ha reunido este jueves con los representantes de los trabajadores de San Ciprián para informarles de las graves circunstancias y de la situación insostenible por la que atraviesa la planta de aluminio, debido a factores estructurales inherentes y a dificultades de carácter permanente. Estas circunstancias han llevado a Alcoa a contemplar el inicio de un periodo de consultas para un proceso de despido colectivo. Este proceso afectaría potencialmente hasta a un máximo de 534 empleados.

12.47 "Es una vergüenza lo que están haciendo ustedes, es un espectáculo lamentable propio de un comunista marxista", ha respondido Espinosa de los Monteros, que se ha marchado airado de la comisión de la reconstrucción tras la bronca con Iglesias. "Cierre al salir", ha espetado Iglesias al de Vox.

12.44 Patxi López pregunta a Iglesias si quiere retirar la acusación de que Vox parezca que quiere dar un golpe de Estado, a lo que el vicepresidente responde: "Creo que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado pero no se atreven. Además de desearlo y pedirlo, hay que atreverse", añade.

12.42 El de Vox ha pedido a Patxi López una rectificación de la acusación de Iglesias, a lo que el socialista ha asegurado que "a veces no gusta escuchar algunas cosas, pero eso significa también libertad de expresión". "No tiene la misma categoría" parecer que querer dar un golpe de Estado", continúa López que dice que alguno tiene la piel muy fina.

12.40 Espinosa de los Monteros: "Acaba de decir una falta a la verdad, tome cartas en el asunto. Parece que nuestro grupo quiere dar un golpe de Estado". "Es tremendamente ofensivo para nosotros y los votantes", ha añadido el de Vox.

12.38 "La mentira, incluso en política, tiene las patas muy cortas", ha dicho el vicepresidente segundo del Gobierno a Vox.

12.28 Pablo Iglesias pide apoyos en el Congreso para subir los impuestos.

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha pedido este jueves en el Congreso el apoyo de los grupos para subir los impuestos a las rentas más altas. Iglesias pretende construir en España un sistema fiscal "más progresivo" y ha defendido una Tasa de Reconstrucción, un impuesto de grandes fortunas, para que los que más tienen puedan "arrimar el hombro" tras la crisis del coronavirus.

12.20 VÍDEO | Estas son las claves de la renta mínima vital.

En 'Vozpópuli' le explicamos en vídeo cómo puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital, la ayuda que el Gobierno de España comenzará a ofrecer en junio.

12.10 "Nuestros mayores no han muerto por los recortes ni por la precariedad, como usted proclama, han muerto porque los millones de euros que usted ha dado a las comunidades autónomas no eran para curar", continúa Vox. "Han encerrado a los mayores en las residencias", añade, asegurando que no les han permitido ir a los hospitales.

12.00 Vox acusa a Iglesias de actuar de forma inmoral durante la pandemia: "¿Dígame, cómo vamos a reconstruir la indignidad de dejar morir a miles de mayores en las residencias?".

11.57 "¿Cómo recuperaremos la dignidad de miles de personas que han muerto solas? ¿Cómo asimilamos el sufrimiento y el sentimiento de culpa por este comportamiento indecente? ¿Cómo vamos a reconstruir nada si ni siquiera ustedes reconocen los errores que han cometido?", dice Vox.

11.50 La Liga dará fútbol gratis a las residencias de mayores durante el confinamiento.

La Liga ofrecerá el final de la actual temporada de forma completamente gratuita en las residencias de mayores de toda España.

11.47 Joan Baldoví (Compromís) dice que siente "vergüenza" por el espectáculo de ayer en el Congreso provocado por "algunos miembros de la derecha". "¿Por qué solo el País Vasco y Navarra pueden gestionar y los demás no podemos?", añade en relación al ingreso mínimo vital.

11.42 La renta mínima comenzará a cobrarse a final de junio.

Los primeros beneficios del ingreso mínimo vital que aprobará este viernes el Consejo de Ministro empezarán a cobrar la prestación a finales de junio, según ha avanzado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. La prestación será reconocida de oficio inicialmente a unos 100.000 hogares.

11.35 El PNV pide seguir por el camino de dar competencias a las comunidades autónomas. "Hay que saber guiar en términos de reconstrucción social, económico y también política", añade.

11.30 La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, comienza su intervención dando las gracias al padre de Iglesias por luchar "contra una dictadura". "Este Estado necesita mucha democracia", dice. "¿Cómo va a desarrollar esos consensos sociales?", añade.

11.27 "Hay que ser realistas", dice José María Mazón, portavoz del Partido Regionalista de Cantabria, que señala que el impuesto a las grandes fortunas no se va a aplicar.

11.25 "Espero que tengamos todos la altura de miras para mirar por el interés general", dice el vicepresidente segundo.

11.20 "Hay que salir de manera opuesta a cómo se salió de la crisis de 2008", añade Iglesias.

11.16 "Es urgente intervenir el mercado de la vivienda", dice.

11.15 "No puede ser que la salud de los ciudadanos en un país como España tenga que depender de mercados globales especulativos, es una amenaza para la seguridad de la gente", continúa Iglesias dirigiéndose al PP. El líder de Unidas Podemos afirma que "los recortes de más de 5.000 millones de euros en el sistema de dependencia", han desprotegido a los mayores.

11.13 El vicepresidente segundo culpa directamente al PP por los "recortes en la sanidad pública". "El recorte de más de 7.000 millones de euros a la sanidad publica nos ha debilitado como país para enfrentarnos a una situación como esta", dice. "No se pueden permitir ataques a la sanidad pública", añade.

11.11 Iglesias asegura que no ha sido momento para los "reproches ni los análisis". El vicepresidente segundo señala las diferencias entre las respuestas de la crisis de 2008 y las de la actual pandemia.

11.09 "El estado de alarma ha sido una medida excepcional que ha supuesto un enorme esfuerzo por parte de toda la sociedad. La gente ha entendido que las medidas de confinamiento eran necesarias para salvar vidas", añade.

11.07 Iglesias asegura que uno de los protagonistas durante la crisis han sido "los grandes consensos sociales".

11.05 Comienza la comparecencia de Iglesias en el Congreso de los Diputados con un minuto de silencio por los fallecidos por el coronavirus.

11.02 Vox exige la reprobación y destitución de Fernando Grande-Marlaska.

La formación registra una PNL en la que insta a la Cámara a reprobar al ministro del Interior por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos y exige al presidente del Gobierno que destituya a Grande-Marlaska "sin mayor dilación".

10.58 El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, comparece ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.

10.54 El líder del PP, Pablo Casado, recuerda un tuit de Pedro Sánchez de enero, cuando "prometió salvar la planta de Nissan de Barcelona".

Sánchez prometió salvar la planta de Nissan en Barcelona pero también ha engañado a sus 3.000 trabajadores y hoy se ha anunciado su cierre. La demonización de la izquierda a la industria del motor tiene nefastas consecuencias para nuestra economía y empleo.

10.51 La juez aplaza la declaración de Franco pese a considerar "sorprendente" la petición de la Abogacía.

El delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, declarará, finalmente, el próximo 10 de junio, a las 15.30 horas. La titular del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid ha retrasado unos días la citación como imputado de Franco, que hará, además, de manera presencial y no telemática, como estaba previamente estipulado.

10.40 El Gobierno no descarta una apertura de fronteras "asimétrica" para permitir el turismo en algunas comunidades

El Gobierno no descarta la posibilidad de una apertura de fronteras "asimétrica" para permitir que las comunidades autónomas en mejor situación de control de la pandemia de la covid-19 reciban turistas antes que las que van por detrás en el proceso de 'desescalada'.

"Nosotros no excluimos la posibilidad de que se pueda hacer esa apertura de manera asimétrica, como asimétrica está siendo la 'desescalada'", ha dicho en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

10.17 Norwegian dispara sus pérdidas trimestrales un 66% hasta superar los 300 millones por la crisis del coronavirus

Norwegian registró unas pérdidas de 3.281,7 millones de coronas suecas (310 millones de euros) en el primer trimestre de este año, lo que supone un incremento del 66% respecto a los 'números rojos' que se anotó en el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este jueves la aerolínea.

9.55 Andalucía expresa su "respeto" al mando único de Sanidad pero no ve un cogobierno: "Que no me cuenten historias"

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha expresado este jueves su "respeto máximo" hacia el mando único que ejerce el Ministerio de Sanidad en la crisis del coronavirus, pero ha rechazado la idea de que exista un "cogobierno" con las comunidades autónomas a la hora de tomar decisiones, como defienden desde el Gobierno central.

9.33 La pandemia de coronavirus supera los 5,6 millones de casos con más de 355.000 muertos en todo el mundo

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 355.000 víctimas mortales y más de 5,6 millones de personas contagiadas en todo el mundo, con Estados Unidos registrando 18.300 positivos en las últimas 24 horas, la cifra más baja de contagios diarios desde el 27 de marzo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins.

9.17 El Ibex 35 amanece de nuevo con ganancias (+0,61%) y conquista los 7.200 enteros

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una subida del 0,61%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 7.218,50 enteros a las 9.01 horas, en una jornada marcada por la reapertura económica y turística en distintos países, entre ellos España, y por las tensiones entre Estados Unidos y China y las protestas en Hong Kong.

9.16 El IPC cae un 1% en mayo, el mayor descenso en cuatro años

El Índice de Precios de Consumo (IPC) no experimentó cambios en mayo en relación al mes anterior, pero recortó tres décimas su tasa interanual, hasta el -1%, su mayor tasa negativa desde mayo de 2016, según el indicador adelantado publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

8.35 La Abogacía del Estado se basa en un informe de la Comunidad de Madrid para defender la celebración del 8-M

La Abogacía del Estado continua su defensa del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que está siendo investigado por la juez Carmen Rodríguez-Medel por permitir manifestaciones en la Comunidad desde el 5 al 14 de marzo, entre las que se celebró la multitudinaria del 8-M.

8.23 Alemania registra 353 casos y 62 muertos y sitúa el balance del coronavirus en más de 179.000 contagios

Alemania ha registrado en las últimas 24 horas 353 contagios y 62 víctimas mortales por coronavirus, frente a los 362 positivos y los 47 muertos del día anterior, lo que eleva a más de 179.000 personas contagiadas y más de 8.400 víctimas mortales el balance por la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan, según los datos del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

7.54 El número de asinómaticos con la covid-19 puede ser mucho mayor de lo que se pensaba

La prevalencia de la infección de la covid-19 sin síntomas 'silenciosa' puede ser mucho mayor de lo que se pensaba, revela un estudio que traza el aislamiento forzado de los pasajeros de cruceros durante la pandemia y se publica en línea en la revista 'Thorax'. Más de ocho de cada 10 pasajeros y tripulantes que dieron positivo a la infección no presentaron síntomas.

7.30 Las ventas globales del grupo Toyota cayeron un 45,3% en abril

El grupo Toyota anunció este jueves que sus ventas globales cayeron un 45,3% en abril pasado respecto al mismo mes de 2019, lo que se suma a la reducción del 22,6% que anotó en marzo, como consecuencia del desplome en la demanda de vehículos a causa de la pandemia de coronavirus.

7.23 El Brent baja y se sitúa por debajo de los 34 dólares por el temor de la caída de la inversión en el sector

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en julio baja el 2,39% en el mercado de futuros de Londres, y se sitúa por debajo de los 34 dólares (33,91 dólares) ante el temor a una caída de la inversión en el sector petrolero en los próximos meses y las renovadas tensiones entre EEUU y China.

7.04 Corea del Sur informa de 79 nuevos casos de coronavirus en un día, la mayor cifra en casi dos meses

Corea del Sur ha informado este jueves de que ha registrado 79 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la mayor cifra en 53 días, que ha atribuido a un foco de contagio ubicado en un centro de logística en la ciudad de Bucheon.

6.42 La ONU avisa de que el coronavirus intensifica las crisis alimentarias de Oriente Próximo y África

Varios organismos de Naciones Unidas han avisado este miércoles de que la crisis derivada de la pandemia del coronavirus está intensificando las crisis alimentarias preexistentes en Oriente Próximo y el norte de África.

5.10 China registra dos nuevos casos importados de la covid-19

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este jueves tan solo dos casos importados del nuevo coronavirus, en Shanghái y en la provincia meridional de Fujian, por lo que el número total de positivos es ya de 82.995.