Última hora del coronavirus, en directo: vuelta parcial al trabajo y últimas noticias en España y el mundo

Coronavirus en España: todas las noticias de última hora

11.31 España registra 517 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas.

11.29 La Comunidad de Madrid supera las 25.000 altas y Aguado pide no salir de casa si no es imprescindible.

11.22 El Gobierno asegura que a finales de semana habrá mascarillas en las farmacias.

11.11 La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) cuantifica en más de 900.000 los casos con síntomas respiratorios leves de Covid-19 atendidos en atención primaria y en su mayoría no han sido derivados a hospitales.

11.00 Ábalos se mofa de los augurios del PP sobre el reparto de mascarillas: "Ha ido bien. Siento decepcionar".

10.53 ¿Es demasiado pronto para salir del confinamiento?

Expertos y sociedades científicas han analizado los pasos que se deben dar durante la pandemia antes de recuperar la normalidad.

10.42 La pandemia del coronavirus supera los 1,85 millones de casos con más de 114.000 muertos.

10.31 Revilla enfurece a los cántabros tras repartir "servilletas" para que se protejan del coronavirus. Al presidente de Cantabria le están lloviendo las críticas en las redes sociales por entrgar estas "servilletas" tras gastarse 150.000 euros para mascarillas.

10.19 Madrid apunta "dificultades" en el reparto de mascarillas y dice que se enteró por un tuit del Salvador Illa.

10.08 Sobre los llamados pactos de La Moncloa que tendrán mañana su primera reunión, Casado ha confirmado la presencia del PP, pero ha hecho hincapié en que el Gobierno "lleva un mes con este globo sonda" cuando hay otras cuestiones mucho más urgentes.

10.07 El jefe de la oposición ha pedido a Sánchez que deje de hablar de lo que pasará en unos meses con pactos de reconstrucción económica y se preocupa ahora "por los pactos de las mascarillas, por los pactos de los test".

En este sentido, ha exigido "un liderazgo eficaz y no propaganda", que Sánchez deje a un lado las "grandilocuencias" y afronte problemas como el hecho de que ningún trabajador por un ERTE haya recibido aún la prestación de marzo.

10.06 "Ahora el problema es que se ha hecho de forma repentina, con alguna modificación anoche a última hora en qué fábricas se puede trabajar", ha dicho en una entrevista en 'Antena 3'. "Un gobierno que no ha podido garantizar las mascarillas de protección ni a los sanitarios", ha añadido.

Casado ha insistido en que el PP está siendo "más leal" con Sánchez que sus socios de Gobierno o de investidura y ha dejado claro que el presidente del Ejecutivo no parece sincero cuando pide una desescalada política. En su caso, lleva 10 días sin hablar con él y la vez anterior fueron 13 días.

10.05 Casado critica la "improvisación" del Gobierno y ve los pactos de La Moncloa como un "globo sonda". El presidente del PP, Pablo Casado, ha lamentado la "mucha improvisación" que percibe en el Gobierno de Pedro Sánchez con la vuelta al trabajo de los empleos no esenciales, algo que ya se dio con la "falta de diálogo" con los agentes sociales y las comunidades autónomas para decretar el cierre económico hace 15 días. Lo cuenta Antonio Rodríguez.

10.03 TVE gastará 60 millones en comprar los Juegos Olímpicos de Tokio pese a su aplazamiento por la Covid-19. A falta de aprobar la partida presupuestaria que Pedro Sánchez prometió a RTVE, el Gobierno ha expresado su disposición a compensar el coste que suponga la adquisición del evento para la corporación.

09.52 Ayuso asegura que Sánchez no ha respondido a ninguna de sus cartas ni propuestas. La presidenta madrileña ha afirmado que con "el mando único" lo único que ha hecho el Ejecutivo es "mandar", no "gestionar".

09.41 Sanidad autoriza a nueve empresas la fabricación de geles hidroalcohólicos.

09.30 El Gobierno mantiene la suspensión de las obras en edificios habitados, tal y como contó aquí 'Vozpópuli' este domingo.

09.21 "Ningún miembro del Gobierno pidió que el presidente rectificase en esta medida de terminar la hibernación económica", asegura Marlaska en la 'Cadena SER'.

09.17 El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que "la jornada se está desarrollando dentro de la normalidad en la situación de excepcionalidad".

09.10 La Bolsa española cierra hoy, Lunes de Pascua, al igual que resto de Europa.

09.00 En qué estaciones de Metro de Madrid se está haciendo el reparto de mascarillas.

Consulta aquí en qué estaciones de Metro de Madrid se reparten las mascarillas.

08.53 La presidenta madrileña asevera que en la última reunión que tuvo con el Ejecutivo pidió a Sánchez que actuase con una "estrategia", no solo "confinamiento". "El confinamiento por el confinamiento, más que un descalabro económico, no va a provocar otra cosa", asegura.

08.48 Díaz Ayuso: "Yo como comunidad autónoma me he estado pegando con otros países por traer material, yo no tengo embajadas ni consulados, no tengo la fuerza de un Estado".

08.46 "En este mando único, nosotros haremos lo que nos manden, pero lo gestionaremos nosotros", asevera Ayuso.

08.44 "El Gobierno no me ha respondido a ninguna carta que le he enviado ni me ha recibido en La Moncloa. Tampoco he tenido ninguna respuesta a mis propuestas", añade Ayuso.

08.40 "Cuando dicen lo del mando único, lo único que hacen es mandar, porque gestionar...", afirma Ayuso. "Cuando nos hablan de lealtad al Ejecutivo, esa decisión está muy mal tomada, nosotros tenemos que ser leales a los ciudadanos", asegura la presidenta madrileña en 'Esradio'.

08.38 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que si la compra de material es complicada para los gobiernos, es mucho más difícil para las regiones.

08.35 Estas son las organizaciones que determinan qué es un bulo y qué no en WhatsApp España. La red social limita la difusión de algunos contenidos para evitar la viralización de noticias falsas.

08.25 El colapso en los juzgados da alas al arbitraje y la mediación. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado una primera batería de medidas para preparar un plan de choque para evitar el colapso de los tribunales cuando se termine el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria de la Covid-19.

08.15 La epidemia dispara las gestiones sobre testamentos. La Covid-19 ha provocado la muerte de cerca de 17.000 personas en España. Los contagiados ya superan la barrera de los 160.000 de acuerdo a la estadística oficial del Ministerio de Sanidad.

08.05 El Brent sube el 3,7 % en la apertura tras el acuerdo de la OPEP+

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en junio ha comenzado la jornada de este lunes en el mercado de futuros de Londres a 32,66 dólares, lo que supone una subida del 3,75 % respecto a la sesión previa, según los datos de mercado recogidos por Efe.

El alza del crudo se produce después de que la alianza petrolera OPEP + acordara ayer recortar 9,7 millones de barriles diarios durante los meses de mayo y junio.

07.52 Trump califica de "noticias falsas" las críticas que señalan que actuó tarde frente al coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha salido al paso este domingo de las nuevas críticas que se han lanzado sobre él acerca de la tardía respuesta que habría tomado para frenar el avance del Covid-19 y ha calificado de "noticias falsas" todas estas aseveraciones, después de que el país se haya convertido en el primero en número de casos, 557.571, y de muertes, 22.108, confirmadas.

El inquilino de la Casa Blanca ha respondido a medios de comunicación, periodistas y políticos rivales, a los que ha acusado de "corruptos" y "patéticos" al inventarse, ha dicho, noticias falsas con las que atacarle.

07.45 La policía está repartiendo las mascarillas en paradas de Metro de Madrid seleccionadas por el Gobierno. La entrega se hará de 6:00 a 9:00 de la mañana

07.30 China registra 10 casos más de coronavirus y 98 del extranjero

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este lunes 108 casos nuevos de coronavirus, de los que 98 proceden del extranjero, y dos muertes más, ambas en la provincia de Hubei, cuya capital, Wuhan, es el epicentro de la pandemia.

La cifra de fallecidos en China ha ascendido a 3.341, después del último balance de las autoridades sanitarias, mientras que el número de casos positivos es hasta el momento de 82.160 y el de personas que han logrado recuperarse, 77.663. El número de casos importados ha aumentado a 1.378, de los cuales 511 han sido dados de alta, 867 continúan su tratamientos, mientras que 38 se encuentran en estado grave.

07.15 El Parlamento salvadoreño pospone ampliar el estado de excepción por la Covid-19

07.00 Sánchez quiere colar los Presupuestos en sus 'Pactos de la Moncloa'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteará a los grupos políticos, sindicatos, empresarios y comunidades autónomas acordar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado de emergencia nacional por la crisis del coronavirus como primer gran consenso de los nuevos Pactos de la Moncloa. Así lo trasladará Sánchez a todos sus interlocutores en la reunión que tendrá lugar la próxima semana, según ha sabido Vozpópuli.

06.30 Los dueños de locales tendrán que pagar el IVA aunque no cobren el alquiler

El Gobierno sigue recordando que las arcas públicas necesitan ingresos, que no va a suspender ni bajar los impuestos y que no puede abandonar el funcionamiento normal del sector público. Sin embargo, se ha olvidado de cambiar la legislación para evitar que la crisis del coronavirus pueda afectar a los pequeños arrendadores de locales comerciales y de negocio, y también de viviendas, en caso de impago voluntario, forzoso, pactado o aplazado, ya que tienen que pagar por ingresos no obtenidos realmente.

06.00 Suben a 397 casos de coronavirus en Honduras, los muertos se mantienen en 25

05.45 Este lunes se produce la vuelta al trabajo con mayor presencia de agentes y mascarillas en el transporte público

Muchos ciudadanos regresan a sus trabajos este lunes, primera jornada laborable tras el fin de la restricción a las actividades económicas no esenciales, en la que se activará el dispositivo organizado por el Ministerio del Interior para reforzar los controles al transporte público y repartir mascarillas.

El ministerio encabezado por Fernando Grande-Marlaska reforzará la presencia de agentes en las estaciones de cercanías, metro y autobús y los principales nudos de transporte para comprobar que los desplazamientos no incumplen los puestos permitidos por el real decreto de estado de alarma.

05.30 Erdogan rechaza la dimisión de su ministro de Interior tras los incidentes del toque de queda

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha rechazado este domingo la renuncia presentada por el ministro de Interior, Suleyman Soylu, tras los incidentes y las aglomeraciones ante comercios y tiendas de alimentación que se produjeron el viernes después de que se decretase el toque de queda como parte de las medidas para frenar la expansión del coronavirus.

05.00 España es el país de la UE que menos ayuda a sus empresas a sortear la crisis

España es el país de la Unión Europea que se ha mostrado más restrictivo con las empresas a la hora de afrontar la crisis del coronavirus. Otros han aprobado aplazamientos para todos los impuestos y agentes económicos, mientras que algunos incluso han aplicado bajadas de impuestos para las empresas que sufran caídas de ingresos, pero España ha sido el país que ha hecho menos concesiones en ese sentido.

