Coronavirus en España: última hora, en directo | Cambio de fases en las comunidades autónomas

Última hora del coronavirus en España:

12.25 La Guardia Civil ordena que se quiten banderas y pancartas del entorno del chalé de Pablo Iglesias.

La Guardia Civil ha dado la orden a los agentes que blindan la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar de que eviten la colocación de banderas y pancartas en las calles próximas de la residencia. La instrucción forma parte de un documento del Mando de Operaciones en el que se dan las instrucciones sobre cómo debe ser el dispositivo de seguridad de la vivienda, donde en las últimas jornadas se han registrado protestas contra la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. Miembros del Instituto Armado consideran que la decisión puede afectar a la "libertad de expresión" de los vecinos.

Lee aquí toda la noticia de Gonzalo Araluce

12.12 Desarrollan una app de entrenamiento cognitivo gratuita para reducir el impacto psicológico de la covid-19.

El equipo de investigación E-Motion Lab de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha desarrollado una serie de entrenamientos cognitivos, a través de aplicación móvil -OCAT App-, para intentar fomentar la adaptación psicológica en el actual proceso de desescalada y dar respuesta al posible impacto psicológico de la situación excepcional de aislamiento que hemos vivido.

12.01 El Banco de España pide más alquiler social ante el impacto del coronavirus en el acceso a la vivienda.

El Banco de España ha detectado problemas de accesibilidad a la vivienda e ineficacias a nivel macroeconómico que pide aliviar mediante algunas intervenciones públicas en el mercado del alquiler, según se desprende de un análisis sobre el mercado de la vivienda en España entre 2014 y 2019 realizado por la Institución.

Lee aquí toda la información.

11.50 Las ventas minoristas de Reino Unido se hundieron un histórico 18,1% en abril.

El volumen del comercio minorista del Reino Unido registró en abril una caída récord del 18,1%, tras haber bajado un 5,2% en marzo, como consecuencia de las medidas de confinamiento aplicadas para contener la pandemia de Covid-19, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

11.42 España se queda fuera del corredor aéreo 'seguro' que Reino Unido negocia con Portugal o Grecia.

Con 72 millones de visitantes al año, Reino Unido es una de las principales fuente de turistas para diversos países de Europa. La pandemia del coronavirus ha obligado a suspender los viajes a nivel internacional y la reactivación del turismo es un asunto pendiente para el que no hay, por ahora, una fórmula definitiva.

11.30 Pablo Echenique aviva la polémica sobre la reforma laboral: "Hemos acordado que nos la vamos a cargar".

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha avivado la polémica sobre la derogación de la reforma laboral asegurando que "hemos acordado que nos la vamos a cargar, lo cual es una gran noticia para millones de trabajadores".

Lee aquí toda la información de Alfonso C. Suárez.

11.15 Antonio Garamendi (CEOE): "Algunos en el Gobierno no han visto una empresa en su vida".

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha insistido este viernes en las graves consecuencias que supondría derogar la reforma laboral, tal y como han pactado PSOE, Podemos y Bildu, y cree que "no son conscientes de lo que están hablando, porque en muchos casos algunos no han visto una empresa en su vida".

Lee aquí la información completa.

10.48 Este será el protocolo para abrir las playas en España este verano

Las playas de España abrirán este verano, pero lo harán siguiendo un protocolo para evitar un rebrote del coronavirus, según adelanta 'El Mundo'.

Las directrices de cómo se abrirán las playas españolas se observa en el borrador elaborado por el Instituto de Calidad Turística de España (ICTE) en colaboración con las comunidades, ayuntamientos y sindicatos. 10.33 El 74% de los hogares ha sufrido pérdidas económicas debido al coronavirus, con una media de 1.715 euros El 74% de los hogares españoles ha sufrido pérdidas económicas debido al coronavirus, con una media de 1.715 euros por hogar, mientras que el 10% tiene serias dificultades para llegar a fin de mes y el 40% de los trabajadores por cuenta ajena cree probable o muy probable la pérdida de su empleo en los próximos meses como consecuencia de la crisis del coronavirus. 9.45 Las pernoctaciones en hoteles españoles caen un 100% en abril por el cierre de establecimientos

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado este viernes de que el cierre de establecimientos hoteleros al público en general determinado por el estado de alarma ha hecho que la actividad turística en los hoteles durante el mes de abril haya sido nula. Así, las pernoctaciones en los hoteles españoles cayeron en el cuarto mes del año un 100%.

9.18 Alemania rebaja el balance diario a 27 muertos y 460 contagios y supera los 177.000 casos de coronavirus

Alemania ha registrado en las últimas 24 horas 460 contagios y 27 muertos por coronavirus, rebajando así las cifras del día anterior y elevando el total a más de 177.000 positivos y más de 8.100 víctimas mortales por la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan, según el último balance del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

9.06 Más de 660.000 desplazados por conflictos pese al llamamiento a un alto el fuego mundial por la covid-19

Un alto el fuego mundial para centrar los esfuerzos en la lucha contra la COVID-19. Ese fue el llamamiento que hizo el 23 de marzo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Sin embargo, casi dos meses después, no solo las armas no se han callado y los enfrentamientos no han cesado en buena parte del mundo sino que más de 660.000 personas más se han visto obligadas a abandonar sus hogares por ello.

8.55 Habrá multas de más de mil euros por no hacer cuarentena al llegar al Reino Unido

Los viajeros que lleguen al Reino Unido del extranjero podrán ser multados con hasta 1.000 libras (unos 1.100 euros) si no guardan 14 días de cuarentena a su llegada al país como medida para prevenir un segundo repunte del coronavirus.

Según confirmó un portavoz del Gobierno británico, se espera que la ministra británica de Interior, Priti Patel, aporte esta tarde más detalles acerca de esa nueva norma, que será previsiblemente introducida a principios del próximo mes.

8.34 El Gobierno suprime los límites para pasear con niños en municipios de hasta 10.000 habitantes

El Gobierno ha decidido suprimir las franjas horarias y los límites en el número de personas que pueden salir a pasear durante las fases 0 y 1 de la 'desescalada' en los municipios de hasta 10.000 habitantes. Así lo recoge este viernes el Boletín Oficial del Estado, que publica una disposición del Ministerio de Sanidad que incluye diversas medidas de alivio para la aplicación del estado de alarma decretado por el coronavirus.

7.45 Japón dará dinero gratis a las pymes para que resistan a los efectos del coronavirus

En su primera reunión extraordinaria desde 2011, el Banco de Japón (BoJ) decidió hoy inyectar dinero gratis a las pymes para amortiguar el impacto de la pandemia de coronavirus, a la vez que se informó del primer descenso del IPC en tres años.

7.27 Cataluña suma 11.766 muertes, 43 el último día

Las funerarias han registrado hasta este viernes 11.766 muertes en Cataluña con coronavirus (43 más que el día anterior): 6.571 en hospital o centro sociosanitario, 3.917 en residencia, 772 en casa, y el resto en hospitales o son casos no clasificables por falta de información.

7.02 China registra cuatro nuevos casos de la covid-19, dos de ellos importados

El Ministerio de Salud de China ha registrado este viernes cuatro casos adicionales del nuevo coronavirus, dos de ellos importados y localizados en la provincia de Sichuan, en el suroeste del país, mientras que los dos locales se han reconocido en la región norteña de Jilin.

5.33 México suma la cifra récord de casi 3.000 nuevos casos de coronavirus y ya roza los 60.000

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, ha informado este jueves de que se han registrado casi 3.000 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas en el país latinoamericano, una nueva cifra récord, por lo que el balance global ya roza los 60.000 positivos.

Jueves 21

21.05 El Gobierno se inclina por dejar pasar a Madrid a la fase 1 desde el día 25

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, se ha reunido telemáticamente este jueves con el ministro de Sanidad y su equipo para evaluar la situación de la epidemia en la región. Según ha podido saber Vozpópuli de fuentes de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Sanidad se inclina por dejar pasar a Madrid a la fase 1 de la 'desescalada' a partir del lunes 25 de mayo.

Lee aquí la noticia completa.

20.30 Las personas con menor nivel socioeconómico tienen más covid y más grave

La covid-19 causa más casos y más mortalidad en personas con menor nivel socioeconómico, según ha revelado un estudio del recién creado Observatorio de las Desigualdades en Salud y que ha publicado este martes la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQUA).

19.45 Reino Unido supera los 36.000 muertos por covid-19 y registra 2.615 nuevos casos

El número de fallecidos por covid-19 en el Reino Unido alcanzó hoy los 36.042, tras agregarse al recuento oficial 338 muertos, en una jornada en la que se han notificado 2.615 nuevos contagios.

19.23 Los préstamos de bibliotecas estarán 14 días en cuarentena

El Ministerio de Cultura y Deporte ha elaborado una guía con recomendaciones para la protección de la salud y la seguridad tanto para el personal en bibliotecas como para los usuarios de los servicios en territorios en fases 0, 1 y 2 de la 'desescalada', basadas en las órdenes ministeriales de Sanidad para la transición hacia una nueva normalidad, que incluye medidas ante la devolución de obras así como los plazos para permitir de nuevo las consultas de los fondos.

18.59 Italia registra 32.486 muertos, 156 el último día, y más de 228.000 contagios

Los fallecidos en Italia con coronavirus ascienden ya a 32.486, con 156 las últimas 24 horas, una cifra levemente inferior al día anterior, según los últimos datos oficiales de Protección Civil.

Los casos totales de contagios desde el inicio de la emergencia el 21 de febrero son 228.006, con 642 en las últimas 24 horas, la mitad de ellos en Lombardía, la región más afectada por la pandemia.

18.48 Madrid pide al Supremo que le permita pasar ya a fase 1 ante la "arbitrariedad" de Sanidad

La Comunidad de Madrid pide en su recurso ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que se le permita pasar ya a la fase 1 de forma cautelar ya que, en caso contrario, se pueden producir "perjuicios irreparables" para la región.

Lee aquí la noticia de Antonio Rodríguez.

18.35 Los abogados reclaman al Rey la necesidad de reactivar la Justicia cuanto antes

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega Benito, ha trasladado hoy al Rey la necesidad de recuperar lo antes que sea posible la plena normalidad de la actividad judicial.

Lee aquí la noticia completa.

18.22 Calviño califica de "absurdo y contraproducente" debatir ahora sobre la reforma laboral

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha calificado como "absurdo y contraproducente" debatir en la situación actual de la economía española, que se enfrenta "a la mayor recesión de la historia", sobre la posibilidad de derogar la reforma laboral.

Lee aquí la noticia completa de Alejandra Olcese.

18.11 PP y Vox preguntan al Gobierno por qué no actuó antes si tenía informes

PP y Vox han pedido explicaciones al Gobierno sobre por qué no actuó antes frente al coronavirus cuando disponía de informes internos en febrero y marzo que alertaban del riesgo que representaba el virus tanto por su letalidad como por su capacidad de contagio. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, les ha contestado señalando que no pensaba "dedicar energías a predecir el pasado" porque juzga "más pertinente" centrar sus esfuerzos en "gobernar el presente y preparar el futuro".

17.55 El Ibex 35 cierra prácticamente plano (+0,04%) y sigue por debajo de los 6.700 puntos

El Ibex 35 ha logrado cerrar en 'verde', aunque prácticamente plano (+0,04%), hasta situarse en los 6.686,1 puntos, en una jornada marcada de nuevo por las tensiones entre Estados Unidos y China con acusaciones sobre el origen del brote del coronavirus, lo que podría desembocar en una guerra comercial.

17.41 Arranca la comparecencia del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

17.37 Illa anuncia que las franjas horarias desaparecerán en la fase 2

Las franjas horarias establecidas en la actualidad para regular la salida ordenada de los niños, los mayores de edad y los jóvenes y adultos que practican deporte en la calle desaparecerán para aquellos territorios que entren en la fase 2 del plan de 'desescalada', ha avanzado este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

17.27 Duque espera que el candidato español a una vacuna inicie en otoño sus ensayos en humanos

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha asegurado que el Gobierno espera que uno de los candidatos a vacuna de los 10 que financia su Departamento inicie los ensayos clínicos en humanos este otoño.

17.15 España realizó 274 trasplantes de órganos en los peores momentos de la epidemia

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y las comunidades autónomas trabajan en un plan específico “postCovid” para recuperar cuanto antes la actividad previa a la crisis sanitaria. Así lo anunció este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso. Durante la fase crítica de la epidemia de coronavirus, desde el 13 de marzo hasta el 19 de mayo, y en complejísimas circunstancias, España logró realizar 274 trasplantes de órganos de 127 donantes, detalló el ministro.

Lee aquí la noticia de Nieves Salinas

17.03 Cae el número de muertos por covid-19 en España: 48 en un día

El Ministerio de Sanidad acaba de registrar 48 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, de acuerdo con su último balance. Esta cifra supone una nueva caída en compración con los 95 fallecimientos que se contabilizaron ayer, propiciados por el retraso en el recuento que se produce durante el fin de semana. En total, la cifra de fallecidos asciende ya a 27.940 personas desde que comenzó la epidemia.

Lee aquí la noticia completa.

16.36 Marruecos repatriará el viernes desde Ceuta el primer contingente de nacionales atrapados

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha adelantado que este viernes se producirá la primera repatriación de ciudadanos marroquíes que el pasado 13 de marzo se quedaron atrapados en la ciudad autónoma por el cierre de la frontera del Tarajal para evitar la propagación del coronavirus. El operativo se prevé repetir durante los próximos días o jornada de manera "escalonada".

16.23 Las donaciones al CSIC se han multiplicado por 170 en el estado de alarma

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) recibió donaciones por un valor de 10,4 millones de euros durante la vigencia del estado de alarma, frente a los 61.000 que recibió el año pasado. Es decir, desde el 15 de marzo hasta el 18 de mayo, las donaciones a este organismo público de investigación se han multiplicado por 170.

16.10 Trump sufrirá una "derrota histórica" en las elecciones por la crisis, según un estudio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, sufrirá una "derrota histórica" en las elecciones generales del próximo noviembre, en las que le pasará factura la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, según advierte un modelo predictivo desarrollado por Oxford Economics.

15.58 Celaá insta a los colegios a habilitar las bibliotecas y los gimnasios como aulas.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha comparecido este jueves en el Congreso para explicar las medidas adoptadas por su departamento en relación al curso escolar y la crisis del coronavirus, así como para informar de los planes previstos para el proceso de 'desescalada'.

Lee aquí toda la información de Marina Alías.

15.48 Castilla y León no dará mascarillas gratis a la población y prima las inversiones para reforzar el sistema sanitario.

15.37 La Delegación del Gobierno permite la manifestación de Vox en Madrid este sábado.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha dado finalmente el visto bueno a la manifestación comunicada por Vox para este sábado en el centro de la capital tras analizar informes policiales, de la Abogacía del Estado y de la Consejería de Sanidad, según han informado a 'Vozpópuli' fuentes conocedoras de la decisión.

De esta manera, la marcha de protesta contra el Gobierno de España de Vox comenzará este sábado a las 12 horas. Los manifestantes saldrán en vehículos ocupados por una sola persona. Empezarán el trayecto por la plaza de Cibeles, siguiendo hasta Colón, girando por la calle Goya y bajando por la calle Serrano y Alcalá para volver a Cibeles.

Lee aquí la noticia completa de Alejandro Requeijo.

15.26 La Justicia corrige al Gobierno: no se pueden prohibir las manifestaciones de Vox.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León permite las manifestaciones de Vox en la comunidad el 23 de mayo.

15.10 Las farmacias valencianas garantizan el abastecimiento de mascarillas y piden una rebaja de impuestos.

14.55 Javier Lambán, preocupado por la "crispación" en la política nacional.

Lee aquí la noticia completa.

14.42 La Junta de Andalucía ha remitido ya formalmente al Gobierno de España su solicitud para que las ocho provincias de la comunidad autónoma accedan a la fase dos del plan de transición hacia la "nueva normalidad" desde el próximo lunes, 25 de mayo.

14.40 La CEOE suspende el diálogo con el Gobierno tras su acuerdo con EH Bildu.

Lee aquí la noticia completa.

14.31 Asturias confía en que su propuesta para pasar a la fase dos de la 'desescalada' el próximo lunes tenga el visto bueno de Sanidad, ya que según ha indicado la portavoz consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, si se ha pedido ese cambio de etapa es porque "consideran con todo rigor que Asturias está en condiciones de dar ese paso".

14.27 Adif incrementa un 40% sus pérdidas por el parón del transporte durante la pandemia del coronavirus.

Lee aquí la noticia completa.

14.17 Las agencias de calificación rebajarán la nota de España si deroga la reforma laboral.

Lee aquí la noticia completa.

14.09 Save the Children ha advertido de que una de cada cuatro familias vulnerables ha perdido el empleo de manera permanente o ha sufrido un recorte de sueldo durante la pandemia del coronavirus. Así lo revela un estudio realizado por la ONG de infancia, que ha alertado de que la crisis económica por el COVID-19 "se acentúa más" en los hogares con menos recursos.

14.05 CSIF denuncia a Instituciones Penitenciarias por la escasez de mascarillas en las cárceles.

Lee aquí la información completa.

13.44 Moncloa culpa a Adriana Lastra de firmar el acuerdo con Bildu sin consultar su contenido con el Gobierno.

Lee aquí la noticia completa.

13.35 Calviño se plantó ante Sánchez para frenar la derogación "íntegra" de la reforma laboral.

Lee aquí la noticia completa.

13.31 La Fiscalía pide al juez que archive la causa contra José Luis Martínez-Almeida.

Lee aquí la noticia completa.

13.21 El Tesoro emitirá este año el máximo de deuda desde 2009 para poder prestar más dinero a la Seguridad Social.

Lee la noticia completa.

13.15 Estos son los cambios de fase y peticiones 'a la carta' que ha solicitado cada comunidad.

Lee la noticia completa.

13.08 Crece la tensión en el País Vasco: nuevos ataques proetarras contra sedes del PNV, Podemos y una herriko taberna.

Lee aquí la noticia completa.

12.56 Estas son las palabras y conceptos más utilizados durante la crisis del coronavirus.

Lee aquí la noticia completa.

12.55 Así será viajar en avión: mascarilla obligatoria y distancia mínima sólo en el aeropuerto.

Lee la noticia completa.

12.32 García-Page se muestra "dolido" por el pacto de Pedro Sánchez con Bildu.

Lee aquí la noticia completa.

12.16 Interior da otro contrato millonario al empresario vinculado a los 'Papeles de Panamá'.

Lee aquí la noticia completa.

12.12 Vox abandona la Comisión de Reconstrucción tras el coronavirus.

Lee aquí la noticia completa.

12.00 El Gobierno sitúa la vuelta del turismo extranjero seguro en el mes de julio.

Lee aquí la noticia completa.

11.40 El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este jueves que la situación de la economía española apunta a una "hecatombe" y ha pronosticado "muchos problemas sociales". A su entender, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos les ha llevado "otra vez a la España de las colas de hambre".

11.38 Vox pide "desmontar" consejerías en Madrid y Ayuso se compromete a "ajustar" la administración.

Lee aquí la noticia completa.

11.27 La Fiscalía asegura que el estado de alarma no justifica prohibir todas las manifestaciones.

Lee aquí la noticia completa.

11.17 Más de 300.000 autónomos cerrarán su negocio este año, según una encuesta de ATA.

Lee aquí la noticia completa.

11.14 Manpower avisa de que el coronavirus supone una década perdida para el empleo en España.

Lee aquí la noticia completa.

10.56 Los directores de los institutos públicos se niegan a reabrir las aulas hasta septiembre.

Lee aquí la noticia completa.

10.44 El lado luminoso y oscuro de los virus.

Lee aquí la noticia completa.

10.09 Ciudadanos reafirma su apoyo a la alarma pese al pacto del Gobierno para derogar la reforma laboral.

Lee aquí la noticia completa.

10.05 Madrid hará 5.000 pruebas de coronavirus al día en atención primaria para garantizarse el pase a la fase 1.

Lee aquí la noticia completa.

9.54 Pablo Iglesias reta a Pedro Sánchez y se agarra al texto firmado con EH Bildu: "La reforma laboral se va a derogar intégramente".

Lee aquí la noticia completa.

9.26 La crisis del coronavirus aumentará el consumo de alimentos ecológicos.

Lee aquí la noticia completa.

9.19 El BOE publica cómo se tienen que usar las mascarillas y los guantes en coches y motos

El Ministerio de Transportes ha publicado este jueves una orden en el Boletín Oficial del Estado por la que se regula el uso obligatorio de mascarillas y guantes en cualquier tipo de vehículo "y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad" con la 'desescalada' del estado de alarma por el coronavirus.

8.47 La pandemia del coronavirus supera los cinco millones de contagiados con más de 328.000 víctimas mortales

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 328.000 víctimas mortales y más de cinco millones de personas contagiadas en todo el mundo, con Brasil registrando 19.700 casos, su récord en el balance diario, y con Estados Unidos sumando otros 23.300 positivos en las últimas 24 horas, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins.

8.16 El Ministerio de Sanidad y Madrid abordarán este jueves la tercera petición sobre ir Fase 1 de desescalada

El Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid se reunirán este jueves para abordar la tercera solicitud del Ejecutivo regional para acceder a la primera fase de 'desescalada', que ha decidido llevar al Tribunal Supremo las dos negativas anteriores.

8.05 El 11% de los españoles no puede pagar el alquiler o la hipoteca por el impacto del Covid-19, según Eurofound

La crisis derivada de la pandemia del coronavirus Covid-19 ha provocado que el 11% de los españoles se vea incapaz de pagar el alquiler o la hipoteca de su vivienda, según una encuesta realizada por la Fundación Europa para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (Eurofound).

De acuerdo con los resultados del cuestionario realizado por la agencia europea, el impacto en la posibilidad de pago ha sido mayor entre los autónomos, de los cuales el 18% no puede afrontar el próximo recibo del alquiler o de la hipoteca y entre los desempleados, que ascienden al 23%.

7.45 Trump vuelve a arremeter contra China y asegura que podrían haber detenido "la plaga" pero "no lo hicieron"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este miércoles contra China a cuenta de su gestión de la pandemia del coronavirus y ha asegurado que las autoridades del país asiático podrían haber detenido "la plaga" pero "no lo hicieron".

"El portavoz habla estúpidamente en nombre de China, tratando desesperadamente de desviar el dolor y la carnicería que su país extendió por todo el mundo", ha indicado Trump a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter.

7.32 Corea del Sur teme un repunte de contagios comunitarios tras las cifras de casos relacionados con Itaewon

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, según sus siglas en inglés) ha informado este jueves de doce nuevos casos del nuevo coronavirus, pero las autoridades han mostrado su preocupación ante el repunte de contagios de esta semana vinculados a una zona de ocio nocturno del popular barrio de Itaewon, situado en Seúl.

7.25 La OMS reporta el mayor número de casos de coronavirus en un día desde que comenzó la pandemia

"En las últimas 24 horas, se han reportado a la OMS 106.000 casos de coronavirus, el máximo en un solo día desde que comenzó el brote", ha informado el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.

Además, Tedros, que ha precisado que aún queda "un largo camino por recorrer" en el contexto de la pandemia, ha revelado que casi dos tercios de estos 106.000 casos provienen de solo cuatro países. Sin embargo, no ha especificado cuáles son.

6.21 Cuba cumple una semana sin registrar nuevas muertes provocadas por la covid-19

Cuba ha cumplido este miércoles una semana sin registrar víctimas mortales provocadas por el nuevo coronavirus, por lo que la cifra se mantiene en 79, mientras que la cifra de los casos de contagio ha ascendido hasta los 1.900, tras los últimos trece confirmados.

5.59 China registra tan solo dos casos de la covid-19, uno de ellos importado

El Ministerio de Salud de China ha registrado este jueves tan solo dos casos adicionales del nuevo coronavirus, uno de ellos importado y localizado en la provincia de Cantón, en el sur del país, mientras que el local se ha reconocido en el municipio de Shanghái.

Miércoles 20

21.03 El Gobierno pacta con Bildu derogar íntegramente la reforma laboral del PP

EH-Bildu ha asegurado hoy que ha alcanzado un acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos para derogar la reforma laboral de forma "íntegra" a cambio de "no obstaculizar" la prórroga del estado de alarma y ha aclarado que la derogación debe hacerse efectiva antes de que finalicen las medidas extraordinarias adoptadas en materia económica y laboral por la crisis de la covid-19.

Lee aquí la noticia completa.

20.11 El Congreso prorroga el estado de alarma hasta el 7 de junio gracias al apoyo de PNV y Cs

Lee aquí la noticia completa.

19.54 Unas 2.000 personas han ido hoy a las playas de Barcelona, un 10% de la media

Unas 2.000 personas han ido este miércoles a las playas de Barcelona, aproximadamente un 10% de la media del mes de mayo en años anteriores, según ha explicado el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia.

19.35 Los países de la UE podrán llegar a acuerdos de movilidad bilaterales en verano

Los países de la Unión Europea (UE) acordaron este miércoles que los Estados miembros con una "situación epidemiológica similar" puedan alcanzar acuerdos bilaterales entre ellos para permitir la movilidad y relanzar la industria turística este verano.

Lee aquí la noticia completa.

19.22 El tráfico fue este martes un 40% inferior a un martes normal

El tráfico registró este martes, 19 de mayo, reducciones del 40%, según el informe diario de la Dirección General de Tráfico (DGT), que incluye datos del Gobierno vasco, pero no de la Generalitat de Catalunya.

19.07 La Policía no pondrá multas por no llevar mascarilla en los primeros días de la norma

El Ministerio del Interior ha dado la orden de que Guardia Civil, Policía Nacional y todos los cuerpos policiales no impongan sanciones económicas a aquellos ciudadanos que incumplan con la orden de Sanidad de llevar mascarillas en espacios públicos. Al menos, en los primeros días de aplicación de la norma. Los agentes potenciarán la "función pedagógica" e instarán a los ciudadanos a que se protejan adecuadamente. Sólo se multará a aquellos que no sigan las indicaciones que les den los miembros policiales.

Lee aquí la noticia de Gonzalo Araluce.

18.55 Ayuso denuncia a Sánchez ante el Supremo por dejar a Madrid en la fase 0

Lee aquí la noticia de Antonio Rodríguez.

18.42 El Gobierno lanzará en Canarias una 'app' para controlar el virus entre viajeros de la UE

El Gobierno creará en Canarias y con la colaboración del Ejecutivo regional la primera aplicación móvil interoperable entre países de la Unión Europea, atendiendo así a la petición de Bruselas de que todas las herramientas tecnológicas puedan utilizarse entre los Estados miembros y compartan datos entre los mismos para abrir las fronteras a los viajeros comunitarios "cuanto antes" y de forma "segura".

Lee aquí la noticia completa.

18.27 Italia suma 161 muertes en un día, mientras bajan los contagios

Italia registró el último día 161 muertos, una cifra casi idéntica a la de ayer, después de que el lunes cayeran por debajo del centenar, y el total de fallecidos asciende ya a 32.330, según los últimos datos oficiales de Protección Civil. Los casos totales de contagios desde el inicio de la emergencia el 21 de febrero en Italia son 227.364, con 665 en las últimas 24 horas (cerca de la mitad en Lombardía), una cifra inferior a la del martes.

18.15 El Rey Felipe VI ha recibido este miércoles en audiencia celebrada en el Palacio de la Zarzuela al presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, quien le ha entregado la Memoria correspondiente a 2019 del Alto Tribunal.

18.05 El Ibex 35 repunta un 1,13% pero se queda por debajo de los 6.700 puntos

El Ibex 35 se ha anotado una subida del 1,13% en la sesión de este miércoles, cerrando cerca de la cota de los 6.700 puntos, en una jornada que ha seguido marcada por la reapertura económica de forma progresiva en distintos países, entre ellos España, y el optimismo ante los avances de una vacuna frente a la covid-19.

17.54 Interior descubre una oferta de falsa vacuna de coronavirus a 110 euros la dosis

La Oficina de Coordinación Cibernética del Ministerio del Interior ha detectado un sitio web alojado en la zona oscura de Internet (DarkNet) en el que podría estar gestándose la venta fraudulenta de una supuesta vacuna protectora frente al virus covid-19, cuyas dosis se venderían al precio de 0,01239 bitcoins, unos 110 euros al cambio.

17.45 La IATA apoya la creación de un "pasaporte de inmunidad" en los vuelos

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha lanzado una serie de propuestas para garantizar la seguridad en el transporte aéreo ante la pandemia de coronavirus, donde ha manifestado su apoyo a la creación de un "pasaporte de inmunidad" avalado por pruebas médicas.

17.32 Italia reabrirá todos sus aeropuertos el 3 de junio para salvar el turismo

Italia procederá a reabrir todos sus aeropuertos desde el próximo 3 de junio, día de la apertura de sus fronteras tras el cierre a causa de la pandemia de coronavirus, anunció este miércoles la ministra de Transportes, Paola De Micheli.

Lee aquí la noticia completa.

17.20 Todas las autonomías menos la Comunidad Valenciana solicitan avanzar de fase

Todas las comunidades, menos la Valenciana, que prefiere mantenerse en la fase 1 por prudencia, aspiran a dar un paso más el próximo lunes en la 'desescalada' y con algunas medidas a la carta, no previstas inicialmente por el Gobierno, y que van desde permitir la movilidad entre provincias a aumentar los aforos.

Lee aquí la información completa.

17.03 Sube el número de fallecidos y de contagios: 95 nuevas muertes y 416 nuevos positivos

El Ministerio de Sanidad acaba de registrar 95 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, de acuerdo con su último balance. En total, la cifra de fallecidos asciende ya a 27.888 personas desde que comenzó la epidemia.

En lo que respecta al número de contagios, en las últimas 24 horas se han registrado un total de 416 nuevos casos positivos por pruebas PCR, muy en línea con los contabilizados ayer.

16.55 Bruselas ve incumplimiento en las cuentas de Sánchez pero no lanza advertencias

La Comisión Europea (CE) ha presentado este miércoles su Informe de Primavera en el que ha advertido a España de que, pese a que ahora están permitidas las desviaciones presupuestarias para afrontar el impacto del coronavirus, el Gobierno de Pedro Sánchez ya incurrió en desviaciones significativas de déficit y deuda pública en 2019.

Lee aquí la noticia completa.

16.40 El Gobierno pretende usar el superávit de los ayuntamientos para medidas de conciliación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que está estudiando con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), usar su superávit para poner en marcha ayudas a la conciliación de las familias españoles durante la 'desescalada'.

Lee aquí la noticia completa.

16.27 C&A comienza la reapertura de 22 tiendas este jueves en España

La enseña de moda C&A inicia la reapertura de sus tiendas en España este jueves, comenzando con 22 comercios situados en 18 provincias, las cuales han sido sometidas a un proceso de desinfección y readaptación de sus instalaciones, así como la implementación de nuevos protocolos para cumplir con las medidas de higiene y las normas de distanciamiento y seguridad para garantizar la protección de empleados y clientes.

16.13 Un juez dice que saltarse el confinamiento no es delito y duda de las multas de Interior

El Juzgado de lo Penal número 2 de Vitoria ha absuelto a un ciudadano acusado de un delito de desobediencia grave tras saltarse varias veces el confinamiento. El juez considera que eso no es motivo de condena penal y propone, en todo caso “y con dudas”, que sea sancionado a una multa mayor. Se suma así al mismo criterio que hace semanas mostró otro Juzgado de Pontevedra que puso en libertad a un arrestado por las misas razones.

Lee aquí la noticia completa de Alejandro Requeijo.

16.01 El sector de la hostelería ha reclamado al Gobierno que aumente el aforo "como mínimo" del 40 al 50% en el interior de bares y restaurantes en aquellas zonas que pasen a la fase 2, con el objetivo de "acelerar la recuparación económica" de los establecimientos durante la 'desescalada'.

15.58 Macarena Olona (Vox) acusa al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de dar una imagen injusta de la sanidad de Madrid. "Le exijo que rinda cuentas", dice. A esto, el dirigente de la cartera de Sanidad ha dicho que la fase 0 "significa que no se dan las condiciones para hacerlo con garantías".

15.55 Iván Espinosa de los Monteros (Vox), a María Jesús Montero: "La gente está asfixiada (...) No molesten a los españoles que, por su propia cuenta, intentan salir adelante". La ministra portavoz responde acusándolo de "querer ver una España en blanco y negro".

15.51 Cataluña reabrirá escuelas e institutos a partir del 1 de junio en los territorios en fase 2.

La Conselleria de Educación de la Generalitat de Cataluña comenzará a reabrir las escuelas e institutos a partir del 1 de junio en las áreas sanitarias que se encuentren en la fase 2 de la desescalada por la pandemia del nuevo coronavirus para acompañamiento de alumnos y grupos reducidos.

15.41 Estos son los tipos de mascarillas y su uso.

El Gobierno impone el uso de mascarillas higiénicas o quirúrgicas a partir de este jueves y Clara Rordíguez te explica aquí y con este vídeo cuáles son los tipos y cuáles son sus usos.

15.31 Adiós al tabaco mentolado: desde este miércoles ya no podrá ni venderse, fabricarse o distribuirse en España.

Desde este miércoles, ya no se podrá fabricar, distribuir ni vender dentro de España o de la Unión Europea cigarrillos mentolados. Así lo ha informado el Ministerio de Sanidad, ya que hoy finaliza la moratoria establecida por la UE para los productos de tabaco que contengan mentol.

15.21 Teodoro García Egea (PP), a Iglesias: "Es usted el vicepresidente más caro de la historia". Iglesias responde: "Lee usted bien sus tarjetitas; pero el debate parlamentario gana si nos respondemos".

15.16 Cayetana Álvarez de Toledo (PP) acusa al Gobierno de "acosar a los ciudadanos": "Les llaman pijos, fachas e incluso cayetanos". Calvo responde: "Vivimos una situación plenamente democrática. La prueba está en que usted está ahí ejerciendo su deber control al Gobierno".

15.08 Madrid suspende los contratos de los campamentos urbanos por el coronavirus.

La directora general de Familias, Juventud y Educación, Sonia Moncada, ha avanzado este miércoles en la comisión semipresencial del ramo que el Ayuntamiento de Madrid suspende "de momento" los contratos de los campamentos urbanos estivales aunque "con posibilidad de reactivarlos" en función de cómo evolucione la situación del coronavirus durante el verano.

14.57 Los gestores administrativos estiman que más de 900.000 afectados por ERTE aún no han cobrado.

El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos estima que más de 900.000 trabajadores incluidos en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) no habían cobrado la prestación por desempleo a mediados de mayo, por lo que "muchos llevan desde el mes de marzo sin ingresar ni un solo euro".

14.46 Madrid no se fía del Gobierno y teme no pasar a la fase 1 tras perder 2.000 millones de euros.

Aguado señala que la región "va un tanto a ciegas" a la reunión de mañana con Sanidad después de comprobar que imperan criterios políticos en la decisión última del Gobierno de Sánchez.

Lee aquí la noticia de Antonio Rodríguez.

14.39 Sánchez responde a EH Bildu que mantiene "indeleble" su voluntad de derogar la reforma laboral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado en el Congreso su "compromiso de investidura" de derogar la reforma laboral de 2012, que "permanece indeleble", ha dicho, y que espera poder lograr con un "gran acuerdo" de fuerzas "progresistas" una vez supere la crisis por la pandemia del virus.

14.30 La Universidad de Cambrigde suprime las clases presenciales del curso 2020-21 por el coronavirus.

La Universidad inglesa de Cambridge ha comunicado que las clases del curso 2020-21 no serán presenciales, como medida de precaución por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

14.17 Pedro Sánchez recupera el fantasma de la "ultraderecha" y asegura que acabará la legislatura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a calificar al PP de "ultraderecha" a raíz de la decisión de Pablo Casado de votar en contra este miércoles de la quinta prórroga del estado de alarma. Sánchez ha acusado a los populares de no ejercer un papel de oposición responsable. Casado ha sentenciado la legislatura: "Pende de un hilo". Pero Sánchez ha insistido que quiere seguir en el gobierno "cuatro años".

Lee aquí toda la información de Luca Costantini.

14.10 Los guardias civiles podrán visitar a sus familiares en sus días libres.

La Dirección General de la Guardia Civil ha emitido una instrucción en la que permite a los agentes poder desplazarse desde su residencia oficial hasta su núcleo familiar si ambas localizaciones se encuentran en la misma fase de 'desescalada'.

14.00 Torra agradece el 'no' de JxCat, ERC y CUP al estado de alarma: "Este es el camino".

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha agradecido este miércoles que JxCat, ERC y la CUP voten en el Congreso en contra de la prórroga del estado de alarma por la crisis del coronavirus, y cree que esta unión es "el camino" que deben seguir los partidos independentistas para lograr la independencia de Cataluña.

"Pedí el 'no' a la prórroga del estado de alarma, y por ello agradezco a todos los partidos independentistas su voto hoy en el Congreso, en defensa de nuestros derechos y libertades. Este es el camino: trabajar juntos para culminar la independencia de Cataluña", ha manifestado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Vaig demanar el No a la pròrroga de l’estat d’alarma i per això agraeixo a tots els partits independentistes el seu vot, avui, al Congrés espanyol, en defensa dels nostres drets i llibertats. Aquest és el camí: treballar units per a culminar la independència de Catalunya. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) May 20, 2020

13.50 El Gobierno prorroga durante seis meses las autorizaciones de residencia y trabajo de extranjeros.

La Secretaría de Estado de Migraciones ha prorrogado durante 6 meses automáticamente las autorizaciones de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros a partir de la finalización del estado de alarma, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según la orden ministerial, que entra este miércoles en vigor, dichas autorizaciones quedaran prorrogdas sin necesidad de emitir una resolución individual para cada una de ellas en la Oficina de Extranjería.

13.40 EH Bildu revela que está negociando con el Gobierno derogar la reforma laboral.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, no ha revelado aún el sentido de su voto sobre la prórroga del estado de alarma y ha recordado al presidente Pedro Sánchez que está "a la espera" de conocer si está dispuesto a derogar la reforma laboral, tal y como su grupo le ha pedido.

"Estamos a la espera de su posición, de saber si está por dar pasos en la protección de los trabajadores o no", ha dicho la portavoz de EH Bildu al presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso que debate este miércoles una nueva prórroga del estado de alarma.

Lee aquí toda la información.

13.30 El Gobierno delega en la Comunidad de Madrid la decisión sobre la manifestación de Vox.

La Delegación del Gobierno en Madrid resolverá entre hoy y mañana jueves la petición de manifestación de Vox, recibida el día 12 y solicitada para este sábado, tras analizar informes policiales y de la Abogacía del Estado, y a la espera de un crucial informe de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige José Manuel Franco.

13.20 Inés Arrimadas mueve piezas en la Cámara Alta para que Fran Hervías entre como senador de Ciudadanos.

Siguen los movimientos internos en Ciudadanos. La formación liberal ha decidido que el senador Fran Carrillo, elegido por designación autonómica hace un año, renuncie en los próximos días para dar entrada en dicho puesto a Fran Hervías, quien fuera secretario de Organización en la etapa de Albert Rivera.

Lee aquí toda la información de Antonio Rodríguez.

13.16 "El PP está dimitiendo de su principal responsabilidad como líder de la oposición, la responsabilidad de Estado de salvar vida", dice Sánchez a Casado. "Si no es ahora, ¿en qué situación habría que aplicar el estado de alarma en nuestro país? ¿Le parecen poco 27.000 muertos?", añade.

13.12 Un diputado de ERC se abstiene ante la prórroga de la alarma pese al 'no' de Rufián.

Joan Josep Nuet, diputado de Soberanistes adscrito al grupo de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, se mantendrá este miércoles en la abstención en la votación de la quinta prórroga del estado de alarma derivado por coronavirus, volviéndose a desmarcar de su socios de ERC, que apuntan de nuevo al voto en contra.

13.05 Adriana Lastra (PSOE): "No puedo comprender a quienes por razones políticas deciden no cumplir la distancia social y poner en peligro su salud y la de todos".

12.58 Los guardias civiles piden explicaciones a Marlaska sobre el despliegue en la casa de Iglesias y Montero.

Desde la asociación Unión GC preguntan al Ministerio del Interior sobre los motivos que fundamentan un incremento "de forma tan elevada" de los servicios de seguridad en torno a la vivienda de Galapagar.

Gonzalo Araluce cuenta aquí toda la información.

12.50 Los bajistas vuelven a la carga: se hunden la banca y Meliá en el Ibex 35.

El principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35, ha comenzado la sesión con fuertes caídas sectoriales provocadas por el levantamiento de la prohibición de la venta en cortos, que llevaban paradas más de dos meses a causa de la pandemia mundial provocada por la covid-19.

Lee aquí toda la información de David Cabrera.

12.40 Sergio Sayas, de UPN, afirma que "la imposición y el caos ha sido el bloque insignia del Gobierno". La formación se abstendrá en esta votación, desmarcándose así del PP, que votará 'no'.

12.38 La Comisión Europea avala el gasto social de España pero pide recortes tras el coronavirus.

La Comisión Europea (CE) ha avalado este miércoles el gasto social de España y recomienda que tome "todas las medidas necesarias" para apoyar la economía y la recuperación posterior a la pandemia en 2020 y 2021, incluidas acciones para proteger el empleo, garantizar liquidez a pymes y autónomos y movilizar inversión pública y privada. Sin embargo, también pide recortes una vez termine la crisis provocada por el coronavirus.

Lee aquí toda la información.

12.35 Coalición Canaria confirma que votará 'sí' a la prórroga del estado de alarma, mientras que Nueva Canarias se abstendrá.

12.30 Casi 6.000 personas han muerto en las residencias madrileñas durante la crisis del coronavirus.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha elevado a 5.929 el número de personas muertas con coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad en los centros de servicios sociales de carácter residencial desde el pasado 8 de marzo hasta la fecha.

12.20 Mertxe Aizpurua (EH Bildu) asegura que en esta pandemia todos se han tenido que "retractar".

12.13 De esta manera, los 'síes' del PNV y de Ciudadanos salvan a Pedro Sánchez en la votación más ajustada de las prórrogas del estado de alarma.

12.11 Esteban confirma que los seis diputados del PNV votarán a favor de la prórroga del estado de alarma, garantizando así el plan del Gobierno de ampliar este estado hasta el 7 de junio.

12.08 Aitor Esteban, portavoz de PNV en el Congreso, asegura que no cree que sea "positivo ni cierto que ahora no haya coordinación entre los sistemas de salud".

12.00 Ciudadanos asegura que no son el nuevo socio del Gobierno y que "si el PP estuviera en el Ejecutivo, sabe que también les tenderían la mano". "Si no cumple, señor Sánchez, ya ve lo solo que está", concluye Bal.

11.50 Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, pide a Unidas Podemos, ERC y Vox que "abandonen la vieja política". A Sánchez le dice que no votan a favor de su Gobierno y que se lo ha puesto "muy difícil". "Ciudadanos hace política útil, ha conseguido cosas trabajando, hay que trabajar", añade.

11.40 El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, confirma que votarán 'no' a la prórroga del estado de alarma. "He subido aquí para que vean mi cara de decepción", dice. "No intenten meternos en el vagón de esta derecha histriónica (...) Votaremos 'no' porque este Gobierno ha faltado el respeto a cinco millones de valencianos", concluye.

11.36 "Señor Sánchez, empieza a desvanecerse el bloque de investidura y van a necesitarlo, reconstrúyalo", dice Errejón, alterado al exigir al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aclare si las manifestaciones están o no permitidas y que si no lo están diga por qué "no se multa" en el barrio de Salamanca de Madrid.

11.33 Con el "cambio de socios" no van a ir "muy lejos" si de lo que se trata es de justicia social, dice el líder de Más País, Íñigo Errejón. "Nuestro voto a favor no es un cheque en blanco ni por responsabilidad de Estado", dice Errejón, que asegura que si apoya la prórroga es por los españoles.

11.29 Laura Borràs (JxCat): "A su Gobierno se le han ido cayendo todas las máscaras durante esta pandemia".

11.26 "Pedíamos cinco cosas muy claras. La primera corresponsabilidad, que quienes conocen el territorio pudieran decidir (...) Nos dijeron que no, y nos llamaron desleales (...) Hoy no decepcionan a un grupo parlamentario, sino al pueblo de Cataluña", concluye Rufián.

11.17 Rufián: "ERC quería suscribir un acuerdo político con el Gobierno que sirviera para hoy y para mañana, porque en política no se puede vivir cada 15 días".

11.12 "Lo terriblemente peligroso de lo que está sucediendo", añade. "Les están dando boletos a la derecha extrema y a la extrema derecha en una rifa que algún día pueden ganar", continúa Rufián. "Ciudadanos se puede vestir de derecha moderada un rato, pero créanme, la señora Arrimadas no es Merkel", asegura.

11.08 "Hemos fracaso todos", continúa Rufián. "Hoy enrabiamos porque estamos aquí llevándonos por delante de forma irremediable el espíritu de la investidura, que despertó muchísima ilusión en muchísima gente. Un espíritu que era palanca para el progresismo, era dique de contención para el fascismo", dice.

11.06 El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, carga contra Abascal por criticar el funeral de Julio Anguita. "Tienen suerte de que hoy Julio Anguita no esté aquí", dice.

11.04 "Aunque usted ha acusado al Gobierno de España de llegar tarde, ahora que dice que Ayuso es su ejemplo a seguir, ya sabemos lo que habría hecho usted. Ayuso quiere actuar contra los criterios sanitarios y contra los colegios de médicos y enfermeros", dice Echenique.

11.00 "Parece ser que la educación no se da en colegios privados", dice Echenique a Casado.

10.55 "Menos mal que el Gobierno actuó antes que otros países homologables y no como lo hace Ayuso en Madrid, dice Echenique. "Si quitásemos a la Comunidad de Madrid del cómputo, los datos de España mejorarían bastante", añade.

10.52 El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, afirma que "es verdad" que España está "mal". "Estamos en la peor epidemia en 100 años, aún estamos en ella, conviene no olvidarlo.

10.45 El líder de Vox dice que el Gobierno ha creado la lucha de barrios, catalogando a los españoles dependiendo del barrio en el que vivan, aunque advierte que "las protestas se han extendido por todos los barrios".

10.40 "¿Hay que tener el carné de comunista para despedir a nuestros amigos y compañeros muertos?", dice Abascal en relación al funeral de Julio Anguita. Asegura que se alegra de esa despedida y lamenta que otros españoles no hayan podido velar a sus seres queridos.

10.37 "Si su Gobierno no hubiera ocultado información, se habrían salvado miles de vidas", dice el líder de Vox. "Su vicepresidente se jacta de la renta mínima pero miles de afectados aún no han cobrado", continúa.

10.34 "Ustedes conocían la letalidad del virus el 10 de febrero y eso significa que ustedes son culpables", dice Abascal.

10.32 Comienza su intervención Santiago Abascal, líder de Vox, que asegura que nadie se "fía" de Sánchez, "ni siquiera de la cifra de muertos". El presidente del partido dice que podrían ser 50.000 en lugar de los más de 27.000 comunicados.

10.29 "El Estado no es usted, tan solo es el presidente del Gobierno con menor apoyo de la historia", dice Casado a Sánchez. "Suya es toda la responsabilidad porque no ha querido contar con nadie", concluye.

10.27 "Proponemos ampliar los ERTE hasta fin de año e incrementar liquidez para autónomos y pymes. Hay que realizar planes específicos para los sectores más afectados, que es justo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno", dice el presidente del PP.

10.23 Casado: "No sé si usted negociará algo en la mesa de reconstrucción, lo dudo viendo que ha puesto de vicepresidente a un comunista abogado de las FARC".

10.19 "Nuestro grupo y otros le pedimos un plan 'B', pero hoy vuelve a traer aquí un fallido plan 'A'. Su plan es el 'D': deuda, déficit, despilfarro y depresión", dice Casado.

10.16 Casado también condena a quienes antes defendían los escraches como "jarabe democrático" y ahora "amenazan con hacérselos a la oposición desde los resortes del poder". Además, señala a Sánchez: "El embuste va en su naturaleza y no puede remediarlo, aunque vaya contra usted mismo".

10.12 "Esa obsesión contra Madrid es despreciable, porque la autonomía con más muertos está gobernada por el PSOE", continúa Casado, que condena todo escrache en el ámbito familiar, "sean de quienes sean".

10.09 "Pretende usted que elijamos entre usted o el caos, pero es imposible porque usted es el caos", dice Casado. "Su problema no son las 'caceroladas' (...) Su problema está en Aluche y en las colas kilométricas para pedir comida, es la ruina que sus políticas está ocasionando", añade.

10.07 Turno del líder popular, Pablo Casado, en el Congreso. "La crisis le ha desbordado, ha ido siempre por detrás de los acontecimientos", dice.

10.06 Sánchez pide "disculpas" por sus "errores" pero defiende que "no es el momento" de quitar la alarma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles en el Congreso que todavía "no es el momento" para quitar el estado de alarma, cuya quinta prórroga hasta el 8 de junio se vota hoy. Sánchez ha argumentado que esa situación de excepcionalidad no limita ningún derecho de los ciudadanos, aunque entre otros se les prohíba la libertad de movimiento. Y ha asegurado que en nombre de la "prudencia" mantendrá la alarma "hasta que sea necesario, ni un día más". Eso sí, no ha concretado ninguna fecha.

Lee aquí la información completa de Luca Costantini.

10.05 El presidente del Gobierno niega que el estado de alarma se pueda sustituir por leyes ordinarias y anuncia reformas legislativas en materia de sanidad y seguridad nacional para gestionar la vuelta a la normalidad una vez se haya levantado el período excepcional.

10.02 El presidente del Gobierno asegura que el escenario económico "ha cambiado por completo". "Va a haber un salto de deuda pública, no hay alternativa, todos los estados lo van a afrontar (...) Las previsiones prevén un descenso del 9,2% en 2020", explica.

09.58 Sánchez: "No podremos recuperar la actividad económica si el plan de 'desescalada' no sigue a los expertos".

09.53 "La superación de esta crisis requiere un tratamiento diferente y se pondrá cuanto antes el Ingreso Mínimo Vital", dice el presidente del Ejecutivo.

09.48 "Es cierto que el escenario económico ha cambiado, afectando a la deuda y al estado", continúa Sánchez, que dice que "el estado de alarma y la 'desescalada' están funcionando".

09.42 "Si esta crisis es totalmente diferente a la anterior, debe ser diferente la solución", continúa el líder socialista. "El coste de medidas que enviamos a Bruselas es de 138.900 millones de euros", dice.

09.37 El presidente del Gobierno: "Al principio, hubo quien decía que se tenía que permitir que el virus circulara libremente para alcanzar la inmunidad de rebaño (...) De haber seguido la estrategia habría 30 millones de compatriotas y sumaríamos más de 300.000 víctimas".

09.35 "No sería sensato permitir la celebración de todo tipo de eventos sin límites", dice Sánchez, que alude a los actos multitudinarios como las "manifestaciones". El líder socialista asegura que no es el momento.

09.33 "El estado de alarma es plenamente legal, no lo ha inventado el Gobierno de España como tampoco lo han inventado el resto de países", dice Sánchez. "Se ha dicho que existían herramientas alternativas, pero el estado de alarma está en la Constitución", añade.

09.29 "En esta prórroga, la única autoridad delegada será el ministro de Sanidad", dice Sánchez, que indica que "el plan de 'desescalada' es asimétrico, pero eso no significa desorden". "No hay salida en el desorden ni en la división", añade.

09.25 Pedro Sánchez: "La capacidad de nuestro sistema público es el mejor dique frente a cualquier amenaza y hay que reforzarlo (...) Hay que traducir los aplausos en políticas públicas duraderas".

09.15 Tras afirmar siempre ha seguido las indicaciones de la OMS, Sánchez asegura que España ha sido "el primer país europeo en declarar el estado de alarma, tanto por número de contagios como por fallecidos en esa fecha".

09.10 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comienza su intervención en el Congreso de los Diputados asegurando que "el 11 de marzo, la OMS calificó la crisis de pandemia" y ese día reiteró que "la pandemia tiene tres consecuencias: sanitaria, económica y social. No tiene precedentes ni material de instrucciones".

09.06 Compromís avanza que votará 'no' a la prórroga del estado de alarma.

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha avanzado este miércoles que votará no a la quinta prórroga del estado de alarma porque el Gobierno ha preferido pactar con Ciudadanos antes que llegar a un acuerdo con la formación.

"Por la dignidad de cinco millones de valencianos votaremos rotundamente no a la prórroga del estado de alarma", señala Baldoví en un vídeo publicado en Twitter.

No podemos apoyar un reparto de fondos que perpetúa la injusticia y el maltrato al pueblo valenciano. Por eso, @compromis rechazará la propuesta del Gobierno para la prórroga del estado de alarma pic.twitter.com/2iN89Z9CLH — Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) May 20, 2020

09.00 El Congreso de los Diputados debate la quinta prórroga del estado de alarma, síguelo aquí en directo.

08.50 Alemania registra 797 casos y 83 muertos y eleva el balance de coronavirus a más de 176.000 contagiados.

08.40 Las mascarillas, obligatorias salvo en bares, terrazas y situaciones "de fuerza mayor"

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles las condiciones de uso de las mascarillas, obligatorias desde este jueves. Así, el BOE concreta algunos detalles que estaban en el aire, resolviendo algunas dudas, como si llevar mascarilla será imprescindible en bares y terrazas durante la 'desescalada'.

08.34 Se prorrogan seis meses autorizaciones de residencia y trabajo de extranjeros

La Secretaría de Estado de Migraciones prorrogará durante seis meses automáticamente las autorizaciones de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros que venzan durante el estado de alarma, sin necesidad de emitir una resolución individual para cada una de ellas en la Oficina de Extranjería.

La medida queda recogida en una orden ministerial que publica este jueves el Boletín Oficial del Estado, firmada por el Ministro de Sanidad, a propuesta del Ministerio de Inclusión, con la intención de terminar con la inseguridad jurídica que la situación actual causa tanto a los extranjeros que residen y trabajan en España, como a los agentes sociales y económicos, durante el estado de alarma.

08.05 Pedro Sánchez vive hoy la votación más incierta de las prórrogas del estado de alarma

El Congreso de los Diputados vuelve a acoger este miércoles una nueva votación, la quinta, para prorrogar el estado de alarma. La particularidad de esta respecto a las anteriores estará en la negativa del PP, que hasta ahora había votado a favor o se había abstenido (como en la última). Para que la petición de Pedro Sánchez salga adelante parecen fundamentales los votos a favor del PNV y Ciudadanos.

Y es la formación naranja la que se ha destapado como socio fundamental del Gobierno durante la crisis del coronavirus. Los diez diputados con los que cuenta el partido liderado por Inés Arrimadas volverán a votar 'sí' -ya lo hicieron en la cuarta votación de la prórroga del estado de alarma- tras el acuerdo que ambos partidos alcanzaron este martes.

Lea aquí la información completa de Alfonso C. Suárez.

07.45 La inflación británica cae al 0,8% en abril, el nivel más bajo desde 2016.

07.15 Biden cree que es "totalmente irresponsable" que Trump tome hidroxicloroquina de forma preventiva

El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden ha señalado este martes que es "totalmente irresponsable" que el presidente norteamericano, Donald Trump, tome hidroxicloroquina para prevenir un posible contagio por coronavirus. "Es totalmente irresponsable", ha zanjado Biden, que presumiblemente será el candidato demócrata a la Casa Blanca en las elecciones previstas para el 3 de noviembre. "No hay personal médico serio ahí fuera que recomiende tomar ese medicamento. Es contraproducente. No va a ayudar", ha agregado.

05.41 China confirma cinco nuevos casos del nuevo coronavirus, uno de ellos importado

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este miércoles que se han registrado en el último día cinco nuevos casos de coronavirus, uno de ellos importado y localizado en la Región Autónoma de Mongolia Interior, en el norte del país. Un día más, el país asiático no ha registrado ningún nuevo fallecido por la covid-19, por lo que la cifra se mantiene en 4.634. El número de contagios es de 82.965. Los casos locales han sido notificados en la provincia de Jilin.