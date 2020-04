Última hora del coronavirus, en directo: cifra de muertos y contagios en España y el mundo

En directo: Fernando Simón comparece en rueda de prensa

Coronavirus en España: todas las noticias de última hora

12.45 El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha apelado a la colaboración entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad en general para poder acelerar el levantamiento de las restricciones por la pandemia del Covid-19 y lograr una vuelta a la actividad "lo más acelerada posible".

12.43 El recibo eléctrico se abarata un 23% en abril frente al año pasado por el desplome del precio de la luz.

Lee aquí la noticia completa.

12.36 El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, ha dejado en suspenso su plan de legislar para permitir el control de precios de los alquileres, pero no renuncia a hacerlo antes de que acabe el año, a la espera de cómo evolucione el mercado por la crisis de la covid-19.

12.33 Las ventas de turismos caerán hasta un 45% este año en España, con 700.000 unidades, por el coronavirus.

12.31 TV3 sitúa el “origen” del coronavirus en Madrid.

Lee aquí la noticia completa.

12.27 El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, invita a una "euforia contenida" por los datos del coronavirus en España: "Es una evolución buena, pero hay que evaluarla con precaución porque puede haber una euforia que provoque pasos atrás".

12.26 Los parques de Madrid permanecerán cerrados, como mínimo, hasta que no se llegue a la Fase 1 de la desescalada, ha informado este jueves el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la ciudad. "Vamos a ver qué pasa el 9 de mayo", ha indicado.

12.20 Unos 280 españoles varados en Australia y Nueva Zelanda partieron este jueves de la ciudad australiana de Sídney con rumbo a Madrid en un avión de Iberia fletado por el Gobierno español para repatriar a los afectados por la covid-19.

12.17 El Gobierno confirma que las salidas a partir del sábado se dividirán por franjas horarias.

12.14 Hostelería de España, que representa a los 300.000 bares y restaurantes del mercado nacional, confía en que el Gobierno rectifique su decisión sobre la limitación del aforo de los establecimientos prevista para la apertura de la hostelería en la desescalada de la crisis sanitaria por el coronavirus.

12.10 Los promotores musicales denuncian que la "inacción" del Gobierno pone "en peligro" al sector.

Lee aquí la noticia completa.

12.06 Activados 350 controles para evitar desplazamientos por el 1 de mayo en Cataluña.

Lee aquí la noticia completa.

11.50 Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han insistido en la necesidad de prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para favorecer el mantenimiento del empleo tras el levantamiento del estado de alarma.

11.48 El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha defendido este jueves que la desescalada se realice tomando a la provincia como unidad territorial y ha pedido dejar de lado los "debates políticos".

11.40 El antiviral de Gilead podría convertirse en el primer tratamiento aprobado contra el coronavirus en EEUU.

Lee aquí la noticia completa.

11.36 El PIB de Cataluña caerá entre un 7,6% y un 8,8% este año por la crisis del coronavirus, según las previsiones de la Generalitat, que apuntan que en 2020 se perderán entre 226.800 y 261.800 empleos y la tasa de paro acabará entre el 17,1 % y el 18 %.

Las mismas previsiones apuntan que en 2021 habrá una recuperación parcial de la economía catalana, que crecerá entre un 6,5% y un 5,1% en función de cómo evolucione la crisis sanitaria.

11.34 La Junta de Andalucía aprueba su renta mínima de inserción social.

💰🙌🏻 El Gobierno andaluz da luz verde a una Renta Mínima de Inserción Social de carácter extraordinario para familias con menores a cargo o unipersonales a percibir durante 5 meses. Contará con un presupuesto de 10,5M y beneficiará a 4.200 familias. ➡ https://t.co/yinXcr7zFk ✅ pic.twitter.com/RUuHzu2d8V — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) April 29, 2020

11.29 El Juzgado de Instrucción 7 de Sevilla ha ordenado el archivo de la denuncia interpuesta por Adelante Andalucía contra el director del centro de personas mayores Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache y el consejero de Salud, Jesús Aguirre, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y delitos de lesiones también por imprudencia grave, derivados de la penetración de la pandemia de coronavirus en dicha residencia donde se contabilizan 118 ancianos contagiados y 30 de ellos fallecidos.

11.24 El grupo de investigación Análisis de Polímeros y Nanomateriales de la Universidad de Alicante (UA) investiga el uso de la luz ultravioleta como medio para la desinfección de espacios y superficies. Un método que como consecuencia de la pandemia apunta posibilidades para inactivar el coronavirus.

11.22 Tesla cerró el primer trimestre con récord de beneficios a pesar de la covid-19.

Lee aquí la noticia completa.

11.20 La pandemia de coronavirus ha dejado en Alemania más de 159.000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de 6.288, según el balance publicado este jueves por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas.

Los 1.478 casos nuevos de coronavirus suponen un ligero aumento respecto de los 1.304 contagios del balance anterior pero se mantienen por debajo de los 2.000 positivos diarios. El balance total de contagios es de 159.119, con 178 muertos en las últimas 24 horas.

11.08 Por otro lado, se han curado 112.050 personas, 3.103 en las últimas 24 horas.

11.06 El número de pacientes que han ingresado en UCI es de 10.776, desde ayer 57.

11.04 En número total de contagios es de 213.435, desde ayer ha habido 1.309 nuevos casos. Las personas que han necesitado hospitalización han sido 116.661, en el último día 816.

11.02 España registra un descenso en el número de muertos por coronavirus: 268 en las últimas 24 horas. Con este dato, la cifra total de fallecidos se sitúa en 24.543.

Lee aquí toda la información.

11.00 El gasto en prestaciones por nacimiento sube un 18% en el primer trimestre.

10.48 Rusia supera los 100.000 contagiados y los 1.000 muertos por coronavirus tras sumar 7.099 casos más.

10.38 Madrid deja sin efecto desde hoy la orden que restringía permisos y excendencias de personal sanitario.

La Comunidad de Madrid dejará sin efecto a partir de este jueves la resolución por el que restringía permisos y excendencia del personal del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para hacer frente al pico de actividad del coronavirus.

Lee aquí la noticia completa.

10.30 Tesla logra su primer beneficio en el primer trimestre en plena crisis del coronavirus.

10.22 El Gobierno, a los hosteleros críticos: "El que no se sienta cómodo, que no abra".

"El que no se sienta cómodo, que no abra", ha dicho en una entrevista en 'Radio Nacional', en la que ha insistido en que en lo relativo a los requisitos para reabrir hoteles, cafeterías y restaurantes, se van introduciendo en las distintas fases recomendaciones de aforo y distancia en función de cada superficie y de forma gradual.

Lee aquí la información completa.

10.12 Los españoles, preocupados por su privacidad: el 79% ha intentado eliminar información personal de redes sociales o webs.

9.53 Alemania supera los 159.000 contagios por coronavirus tras un nuevo aumento del cómputo diario de casos

La pandemia de coronavirus ha dejado en Alemania más de 159.000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de 6.288, según el balance publicado este jueves por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas.

9.12 El IPC entra en negativo por primera vez desde agosto de 2016 tras situarse en el -0,7% en abril

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,3% en abril en relación al mes anterior y recortó siete décimas su tasa interanual, hasta el -0,7%, lo que llevó a esta indicador a entrar en tasas negativas por primera vez desde agosto de 2016, según el indicador adelantado publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

9.01 La economía española se desploma un 5,2% en el primer trimestre por el coronavirus

La economía española se desplomó un 5,2 % en el primer trimestre del año respecto al anterior a consecuencia de la covid-19, una caída sin precedentes en la historia reciente, ya que el punto álgido de la crisis financiera se marcó en el primer trimestre de 2009 con un contracción del 2,6 %.

8.51 Más de un millón de autónomos cobrarán hoy la prestación extraordinaria por cese de actividad

Más de un millón de trabajadores por cuenta propia que solicitaron la prestación extraordinaria por cese de actividad y hayan recibido el visto bueno de la Seguridad Social cobrarán hoy esta ayuda, después de que el Gobierno ya abonara un primer pago el pasado 17 de abril.

8.45 Hallan en Nueva York decenas de cadáveres en descomposición en camiones mudanza

La policía de Nueva York ha iniciado una investigación después de que se recibieran llamadas de vecinos de Brooklyn quejándose por el mal olor que presuntamente provenía de decenas de cuerpos almacenados, frente a una funeraria, en camiones de la cadena U-Haul, normalmente alquilados por horas para mudanzas, y que los agentes pudieron apreciar en estado de descomposición.

8.39 La Policía denuncia a Rajoy por saltarse el confinamiento durante el estado de alarma

La Policía ha elaborado una denuncia contra Mariano Rajoy después de saltarse el confinamiento por la crisis del coronavirus para salir a la calle a hacer deporte. La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid tendrá que tomar una decisión de si sanciona o no al expresidente del Ejecutivo.

8.15 El Gobierno envía hoy a Bruselas el Plan Presupuestario con las medidas y previsiones tras la covid-19

El Gobierno remitirá este jueves a Bruselas el Programa de Estabilidad 2020-2023, junto al Plan Nacional de Reformas, e incluirá la actualización del cuadro macroeconómico con una importante revisión de las previsiones por el impacto de la crisis sanitaria del Covid-19, así como las medidas proyectadas por el Ejecutivo para paliar los efectos de la crisis a unos días del inicio de la desescalada del confinamiento.

7.44 Distanciamiento estricto y test, claves para frenar la covid-19

Meses después del primer brote de la covid-19 en Wuhan (China), los países siguen explorando soluciones eficaces para gestionar la propagación del virus y culturalmente factibles de aplicar. El análisis de la teoría del caos ha permitido comprender lo bien que pueden adoptar las estrategias de prevención de la infección varios países.

7.22 Estudian las consecuencias de las recomendaciones de Trump sobre terapias no comprobadas contra la covid-19

Dado que no existen tratamientos aprobados por la FDA para la covid-19, las personas pueden terminar buscando terapias no probadas. Por lo tanto, cuando figuras de alto perfil, como el presidente Donald Trump o Elon Musk, respaldaron el uso de cloroquina e hidroxicloroquina para tratar el coronavirus, trajo el tema de la desinformación al frente del discurso público. ¿Cómo afectaron al público estos avales de un tratamiento no probado?

Un nuevo estudio publicado en 'JAMA Internal Medicine' por un equipo de investigadores de las Universidades de Oxford, Harvard, Universidad de California San Diego y Johns Hopkins utilizó las búsquedas de Google de los estadounidenses para rastrear cómo el público comenzó a comprar estos medicamentos no probados poco después de estos avales de alto perfil.

6.48 Corea del Sur no registra casos de coronavirus a nivel local por primera vez desde que estalló la pandemia

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, según sus siglas en inglés) ha registrado este miércoles cuatro casos importados de la covid-19, pero ninguno de transmisión local por primera vez desde que comenzó el brote del nuevo coronavirus en el país asiático hace más de dos meses.

6.22 México descarta el colapso en su sistema de salud y señala que hay un 77 por ciento de camas libres

El director general de Epidemiología de México, José Luis Alomía Zegarra, ha descartado este miércoles que el sistema sanitario del país se encuentre colapsado a causa de la pandemia de la covid-19 y ha señalado que hay un 77 por ciento de camas libres.

5.30 China registra en su último balance solo cuatro casos importados del nuevo coronavirus

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este jueves tan solo cuatro casos de coronavirus procedentes del extranjero, mientras que no se han registrado nuevos contagios a nivel local de la covid-19 ni fallecimientos adicionales. Así, las muertes se mantienen en 4.633, mientras que los contagios han experimentado un ligero ascenso hasta los 82.862.