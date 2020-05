El Gobierno anuncia los criterios para pasar de fase sin especificar los niveles mínimos que han de cumplir las comunidades

Después de varios días sin determinar cómo iba a valorar el Gobierno qué regiones podrían pasar a la fase 1 el próximo 11 de mayo, el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado este viernes en rueda de prensa cuáles son los criterios que han usado desde Sanidad para tomar esta decisión. Sin embargo, Sanidad sigue sin especificar qué umbrales tendrán que cumplir las regiones en cada uno de ellos para poder pasar de fase.

A última hora de la tarde de este viernes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado qué provincias o áreas sanitarias podrán pasar a la fase 1 del confinamiento. Según ha informado el ministro, un 51% de la población española reside en provincias que cumplen los requisitos para avanzar a la fase 1 a partir del lunes.

Por el momento, las comunidades en las que todas las provincias pasan a la fase uno son Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Cantabria, La Rioja, Aragón, Extremadura, Murcia, Canarias, Baleres y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Acto seguido, Simón ha explicado por primera vez cuáles son los criterios de valoración que ha utilizado el comité de 12 'examinadores', cuya identidad sigue siendo desconocida, para analizar las solicitudes de las distintas comunidades autónomas.

Si bien por fin se ha desvelado el famoso cuadro de requisitos que anunció Pedro Sánchez el fin de semana pasado, los niveles mínimos a los que tienen que llegar las CC.AA. siguen siendo un misterio. Por otro lado, tampoco han explicado desde Sanidad si se han de cumplir o 'aprobar' los 16 indicadores o cuántos deben superarse para el paso de fase.

Hasta ahora, sólo se tenían claros dos requisitos, recogidos en el BOE extraordinario publicado el pasado domingo. En este documento, se establece que para que el Ministerio de Sanidad evalúe su propuesta, las comunidades autónomas deben "disponer de, tener acceso o poder poner en marcha en un plazo de cinco días" entre 1,5 y 2 camas UCI y entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.

Por otro lado, las comunidades deben ofrecer un informe detallado sobre su situación actual y un análisis sobre su sistema sanitario, así como determinar si cumplen con una serie de indicadores epidemiológicos, que no sólo solo sanitarios, sino también económicos y de movilidad. A todo esto, se le han sumado un total de 16 criterios que ha hecho público este viernes Simón.

Las claves: transmisión, capacidad hospitalaria y Atención Primaria

Estos se dividen en tres grandes grupos: criterios para valorar la transmisión, para valorar la gravedad y para valorar las capacidades de detección y respuesta. Son los que aparecen en el documento a continuación. No son los únicos, ya que se tendrán en cuenta todos los protocolos extra que haya podido poner en marcha cada comunidad autónoma, pero si son los clave.

No obstante, Simón ha advertido durante su intervención que el análisis que han llevado a cabo los técnicos no se ha basado sólo en criterios cuantitativos, sino en la "imagen completa". "Si repasan los indicadores despacio verán que no todos tienen un umbral de corte. No llegar al nivel de excelencia en uno puede ser compensado con un muy buen nivel de capacidad en otro", ha explicado.

Cuadro de Criterios by Vozpopuli on Scribd

En el caso de los criterios epidemiológicos, que desde Sanidad han bautizado como criterios "para valorar la transmisión", se centran ante todo en el número de casos confirmados por PCR en los últimos siete días, así como en los casos sospechosos o en la incidencia acumulada (casos por 100.000 habitantes) del virus en la última semana.

El segundo bloque, denominado como "criterios para valorar la gravedad", se centra en las capacidades hospitalarias de cada región o zona sanitaria. Es decir, el número de hospitalizados, fallecidos, ingresos en UCI y fallecidos en los últimos siete días, así como el porcentaje de ocupación de las unidades de cuidados intensivos y los hospitales.

Por último, están los criterios para valorar las capacidades de detección de nuevos casos, un punto clave para evitar posibles rebrotes y ser capaz de identificar un posible repunte a tiempo. Se basan ante todo en las capacidades de la Atención Primaria, de los centros ambulatorios de cada región, de estar preparados para detectar casos, hacer PCR y sobre todo, rastrear y monitorizar los contactos de nuevos casos positivos. Este aspecto ha sido uno de los que ha provocado que la Comunidad de Madrid no haya podido pasar a la fase 1 a pesar de solicitarlo, según han comunicado fuentes de la CAM.