Coronavirus: última hora, en directo | Pedro Sánchez hace balance de la crisis, rebrotes en España y más noticias

Vídeo, en directo: Pedro Sánchez hace balance de la crisis

Coronavirus: noticias de última hora, en directo

15.41 "No podía cerrar mi intervención sin rendir un agradecimiento expreso a todos los servidores públicos", remacha Sánchez, que concluye apelando al espíritu de unidad.

15.39 "Después de lo sucedido, ningún gobierno podrá plantearse su gestión con los intereses partidistas", dice Pedro Sánchez: "Estamos hablando del futuro de las próximas generaciones".

15.36 "Nada de esto será posible sin un marco presupuestario", alerta Sánchez, que reclama "sentido de Estado". "Es tarea del Gobierno elaborar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, y es tarea de la oposición arrimar el hombro".

15.34 El presidente del Gobierno se compromete a impulsar la red ferroviaria con inversiones para sacar adelante los corredores atlántico y mediterráneo.

15.32 Sánchez avanza que el Gobierno de coalición seguirá su hoja de ruta en materia sanitaria. Asuntos como la salud mental, la reproducción asistida o la aprobación plan nacional de choque de cuidados serán centrales para el Ejecutivo, así como un plan de vivienda o la implementación de estrategias de empleo.

15.31 "Ya ha comenzado la recuperación económica", asegura Sánchez: "Todo en gracias a ese gran acuerdo que hemos alcanzado en Europa". En ese sentido, vaticina que en 2023 la economía española será más robusta.

15.30 Pedro Sánchez anuncia medidas tras la pandemia: "Todavía quedan meses difíciles".

15.28 Sánchez valora positivamente la creación de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de Cataluña: "Lo hemos hecho desde la seña de identidad de este Gobierno, que es el diálogo".

15.25 Entre las diversas medidas económicas repasadas por el presidente del Gobierno, destaca la aprobación del Impuesto Mínimo Vital: "Se trata, simplemente, de hace lo que es justo, garantizando una vida digna".

15.24 Pedro Sánchez remarca la importancia de la "transformación digital" en España, así como de la "transición ecológica": "Para el desastre climático no hay ni habrá vacuna disponible". Por ello, el presidente aboga por una "economía verde y digital". "Las transformaciones no serán reales si no llevan implícitos los derechos de las mujeres", advierte.

15.16 El presidente pasa a hacer un balance de los acuerdos del Gobierno de coalición: "Contenía 428 compromisos. De ellos, más del 55% se han activado hasta el 31 de julio". Sánchez prevé que a final de año el porcentaje ascienda al 90%.

15.13 Pedro Sánchez reconoce el labor de los profesionales sanitarios y recuerda que el Gobierno ha enviado 195 millones de EPI a las comunidades autónomas. Además, informa de que el Ejecutivo ha conseguido importantes reservas de material de protección de forma preventiva. En concreto, son 3.700 millones de unidades de material sanitario.

15.12 Sánchez asegura que el "enorme esfuerzo" de trasferencias económicas a las autonomías por parte del Gobierno central "no tiene precedentes".

15.10 "Hoy podemos exponer hechos, avances, resultados", señala el presidente Sánchez, que afirma que hasta la fecha se han realizado más de 7 millones de pruebas de coronavirus. Es decir, unas 45.000 pruebas diarias.

15.08 El presidente destaca que el diálogo social así como el que se ha establecido entre las comunidades autónomas "no tiene precedentes", con 15 conferencias de presidentes regionales.

15.07 Sánchez agradece a la ciudadanía española su "sacrificio" y "disciplina" durante los peores momentos de la pandemia.

15.05 El presidente del Gobierno incide en que su intención es "rendir cuentas" sobre la crisis del coronavirus: "Nuestro objetivo era y es salvar vidas".

15.02 Arranca la comparecencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros. "Será una legislatura larga y fructífera", avanza.

14.48 España ha realizado más de 4,6 millones de pruebas PCR desde que comenzó la epidemia de la covid-19. Concretamente, las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad que, hasta el 30 de julio, han llevado a cabo un total de 4.652.493 pruebas diagnósticas PCR.

14.07 La socialista andaluza Silvia Calzón, nueva secretaria de Estado de Sanidad.

Calzón es doctora especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y hasta ahora ejercía como epidemióloga de Atención Primaria en el Distrito Sanitario de Sevilla.

13.46 La Conselleria de Educación, Universidad e Investigación ha informado este martes de que todos los centros educativos de Baleares cuentan con su Plan de contingencia adaptado para hacer frente a la covid-19 el próximo curso 2020/2021.

13.40 El Gobierno de Irán está sopesando adoptar sanciones paraquienes no cumplan las medidas impuestas para evitar el contagio del coronavirus, como llevar mascarilla, cuando la República Islámica se aproxima a los 315.000 casos confirmados.

13.31 La Junta de Andalucía comenzará este miércoles las pruebas PCR "masivas" para "limpiar lo más rápido posible" el brote de covid-19 detectado el pasado viernes en torno a tres discotecas de Mojácar (Almería) y recomienda a las personas que estuvieron en estos locales entre los días 24 y 30 de julio que contacten con su médico de cabecera para concertar una.

13.21 Los pacientes con coronavirus hospitalizados han aumentado a 17 en Galicia este martes, uno más que la jornada pasada, dos de los cuales permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI) en Vigo y A Coruña.

13.04 Una de las ramas del sistema inmunológico, llamado sistema del complemento, podría estar influyendo en la gravedad de la covid-19, según un nuevo estudio de investigadores del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia (Estados Unidos).

12.57 El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que la Comunidad de Madrid mando este lunes los datos de afectados por coronavirus "como todos los días" pero hubo un fallo en el Centro Nacional de Epidemiología.

12.50 La Comunidad de Madrid duplica semanalmente los casos de contagiados pero solo un 1% requiere hospitalización.

12.42 El Ayuntamiento de Barcelona está analizando la presencia de covid-19 en las aguas residuales y de baño a través de dos estaciones de análisis de calidad de las aguas instaladas en las playas del Somorrostro y el Bogatell, y en el marco de varios proyectos europeos que ha impulsado con el objetivo de analizar el impacto del virus en el agua y establecer sistemas de alerta y detección en las aguas residuales.

12.21 La capital de Manila vuelve a un confinamiento estricto tras registrar más de 6.000 casos diarios en todo Filipinas.

12.01 La petrolera BP decidió este martes recortar a la mitad el pago de su dividendo, por primera vez desde 2010, después de que la crisis de la covid-19 arrastrase a la empresa a registrar unas pérdidas semestrales de más de 18.000 millones de euros.

11.51 Bélgica supera los 70.000 casos de la covid-19, con una media de 517 infecciones diarias en la última semana, un 60% más que la semana anterior.

11.37 La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha elaborado un documento de propuestas sobre la organización de las consultas de atención primaria para garantizar la atención a los menores, con y sin sospecha de infección por covid-19.

11.29 La Universidad CEU San Pablo plantea este próximo curso 2020-2021 con un sistema de "doble presencialidad" que permitirá al estudiante ir a clase al campus y también conectarse en directo con el aula.

11.19 La Unescoteme que 24 millones de alumnos de todos los niveles en el mundo abandonen la escolaridad a causa de los cierres inducidos por la crisis del coronavirus y pide que se mantenga la continuidad en el aprendizaje, sobre todo para los más vulnerables.

11.11 Australia ha decidido cerrar temporalmente el monte Uluru, uno de los iconos de la nación oceánica, para evitar el contagio del coronavirus entre la comunidad aborigen que vive allí.

11.04 España ha realizado 4,6 millones de PCR desde el inicio de la pandemia y algo más de 2 millones de test rápidos, según el Ministerio de Sanidad. Eleva a 7,04 millones las pruebas diagnósticas de covid-19.

10.42 La caída de los precios de exportaciones de la industria se modera al 2,8% en junio y de importación al 8,6%.

10.20 La pandemia de coronavirus suma ya más de 18 millones de contagios y roza los 700.000 muertos.

10.00 Harán la PCR a los que estuvieron en la cervecera Batzoki Erandio Goikoa entre el 25 y 30 de julio.

09.40 Llaman a hacerse una PCR a los que entre el 24 y 26 de julio estuvieron en la discoteca Fever de Bilbao.

09.20 En julio salieron de un ERTE 712.000 trabajadores, casi 23.000 diarios.

09.00 El paro registra su mejor julio desde 1997 pero no recupera ni la mitad de empleos perdidos.

El recorte en la cifra de parados en España no se veía desde julio de 1997. La actividad económica se ha activado en este mes de golpe tras un estado de alarma que ha ocupado los meses de marzo, abril, mayo y junio. Es decir, la temporada de verano se acumula en este dato pero el castigo del coronavirus al empleo de España se sigue reflejando en que sólo se ha recuperado el 41% del trabajo perdido por la crisis sanitaria.

Lunes

17:56 En las cifras contabilizadas en las últimas 24 horas no se incluyen con los contagios de Madrid, Cataluña y Navarra.

Simón "Los datos no son superiores a los de la semana pasada, pero probablemente el número subirá cuando incluyamos los datos que faltan de las tres comunidades autónomas"

17.47 Sanidad notifica 968 contagios por coronavirus en las últimas 24 horas

Por otro lado se han registrado 27 nuevas muertes respecto a la cifra total conocida el pasado viernes, aumentando los números totales hasta 28.472

17.06El BCE compra 46.111 millones de deuda española a través de su plan de emergencia contra la covid-19

El Banco Central Europeo (BCE) ha destinado 46.111 millones de euros a la adquisición de deuda soberana española a través de su programa de compras de emergencia contra la pandemia (PEPP), lanzado a finales del pasado mes de marzo, según ha informado la institución, que aceleró sus compras de bonos españoles en los meses de junio y julio respecto de los meses anteriores.

15.46 El ministerio de Cultura inyecta 4.000 millones a las librerías.

La convocatoria, de carácter excepcional, pretende financiar proyectos de adaptación estructural y de mantenimiento del negocio de las librerías independientes.

15.39 Aragón restringe el botellón, ocio nocturno, peñas y personas por grupo en la comunidad.

Tras sumar casi 700 nuevos positivos en coronavirus, el Gobierno aragonés ha optado por endurecer las medidas para tratar de controlar la transmisión comunitaria.

15.31 La OMS advierte de que "quizás nunca haya solución" al coronavirus.

El director general de la Organización Mundial de la Salud insiste en extremar las medidas de seguridad e higiene: "Colaborando juntos podemos salvar vidas".

15.13 El Euríbor vuelve a caer en julio y se coloca en el -0,279%

El Banco de España ha confirmado que el Euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, se anotó un nuevo descenso en el mes de julio, tras haber roto en junio con tres meses de fuertes subidas que coincidieron con la crisis del coronavirus, colocándose en el -0,279%.