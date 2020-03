Última hora del coronavirus, en directo: Estado de alarma y últimas noticias

Coronavirus en España: mapa con muertos y afectados

Última hora del coronavirus y el estado de alarma, en directo: número de muertos y casos en España y noticias de la crisis en el mundo

09.22 Las bolsas europeas vuelven a desplomarse con la bajada de tipos de la Reserva Federal

Las bolsas europeas comienzan otras nueva semana con la crisis sanitaria del coronavirus. La jornada de este lunes está marcada por la decisión la Reserva Federal (Fed) de reducir de nuevo el precio del dinero (tipos de interés) para combatir el castigo del brote en la economía. Una decisión que no sube el ánimo de los inversores.

08.58 Ábalos reconoce que con 15 días de estado de alarma no basta para atajar la crisis del coronavirus

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que el estado de alarma decretado por el Gobierno se extenderá más allá de los 15 días exigidos en la ley porque, a su juicio, estas dos semanas no darán a España la "capacidad para ganar la batalla" contra el coronavirus.

08.55 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha informado este lunes de que quitará el SER en la capital.

08.50 Quejas entre los usuarios del transporte público de Madrid por la gran cantidad de gente que lo está utilizando este lunes para desplazarse.

Renfe Madrid Atocha ahora mismo,mi empresa decide que tengo que trabajar y las autoridades me piden que me quede en casa el fin de semana para llegar aquí e ir peor que en días en que no había pandemia @renfe@GobiernoDeEspan#ayuda#solucionesrealesyapic.twitter.com/C872gEVhSr — arivalenciaga (@arivalenciaga) March 16, 2020

08.45 La matriz de Iberia reducirá un 75% su capacidad en abril y mayo

La matriz de Iberia, IAG, ha anunciado este lunes que para los próximos meses de abril y mayo "planea reducir la capacidad en al menos un 75% en comparación con el mismo período de 2019" por el impacto del coronavirus. Ya en los primeros meses del año "espera que la capacidad, en términos de asientos-kilómetros disponibles, en el primer trimestre de 2020 se reduzca en alrededor de un 7,5% en comparación con el año pasado".

08.23 La producción industrial de China se desplomó un 13,5% interanual en los primeros dos meses de 2020, su peor caída en 30 años, debido al impacto de la pandemia de coronavirus, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

07.57 Variso enfermos en España probarán el primer medicamento contra el coronavirus

El subdirector general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Bruce Aylward, aseguraba hace unas semanas que el antivirual Remdesvir, fabricado por la farmacéutica estadoundiense Gilead, "puede que sea el único tratamiento contra el coronavirus". Ahora, tres hospitales españoles (La Paz en Madrid, Cruces en Bilbao y el Clínic en Barcelona) probarán este medicamento experimental en pacientes con Covid-19 que estén en estado moderado o grave, según publica este lunes ABC.

07.55 El coronavirus amenaza con mandar al paro al menos a 4 millones de españoles

La crisis económica desatada por el coronavirus amenaza con provocar niveles de destrucción de empleo similares a los del año 2008 y puede enviar al paro a casi 4,5 millones de personas a corto y medio plazo, según alertan expertos y sindicatos.

07.52 Análisis | El Gobierno se olvida del virus del desempleo

Casi un mes y medio ha tardado el Gobierno en tomar las primeras medidas serias, en especial la alarma sanitaria, para hacer frente al coronavirus desde que se detectó el primer caso positivo en España. Pero, en materia económica, el Estado aún no pone un solo euro para evitar o reducir los desconocidos efectos del virus en el paro y en las cuentas de la Seguridad Social, así como en la economía en un país experto ya en coleccionar recesiones en breve plazo.

07.48 La vicepresidenta Calviño teme una explosión de la deuda

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, temen que la parálisis de la economía durante los meses de marzo y mayo, por la crisis del Covid-19, derive en "un millón de parados más" y por eso se oponen frontalmente a un crecimiento "desordenado" del gasto público que dispare la deuda española más allá del 100% del PIB actual y la prima de riesgo vuelva a ser pasto de ataques especulativos como los que tuvieron lugar tras la crisis de 2008, explican a Vozpópuli fuentes gubernamentales.

07.22 Italia decretó cuarentenas con dos muertos, pero Sánchez esperó a tener 130

07.20 Europa se parte en dos a la hora de afrontar la epidemia: histeria en el Sur y calma en el Norte

07.18 El Gobierno interviene la sanidad privada durante todo el tiempo que dure la alarma

07.16 La odisea de contactar con los teléfonos del coronavirus: pocos operadores y miles de llamadas

07.14 El País Vasco sigue sin aclarar cómo se contagió el misterioso paciente cero

07.12 La hostelería y el comercio piden ayudas para evitar su hundimiento

07.10 La banca exige al Gobierno copiar a Alemania y avalar parte de sus préstamos

06.34 El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha informado este lunes de que se han registrado 74 casos nuevos de coronavirus, lo que supone el incremento diario de contagios más bajo desde el pasado 21 de febrero.

06.07 El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha decretado este domingo el estado de emergencia y ha anunciado el cierre total de fronteras, la suspensión internacional de todo tipo de tráfico, así como la cuarentena obligatoria durante 15 días a causa del coronavirus en el país, que ya ha registrado 71 casos.

05.23 La Diputació de Barcelona pone en marcha este lunes la atención telefónica por el coronavirus en los municipios de la Conca d'dena confinados, para gente mayor que no sea ahora usuaria del Servei Local de Teleassistncia. Así, estas personas de Igualada, dena, Vilanova del Camí y Santa Margarida de Montbui ya pueden tener las mismas prestaciones que el resto de usuarios y recibir apoyo si lo necesitan, según un comunicado de la corporación.

04.12 El Ministerio de Salud de China ha confirmado este lunes la muerte de 14 personas más a causa del nuevo coronavirus, por lo que los fallecidos se elevan a 3.213, y el contagio de 16 personas, lo que implica un total de 80.860. Las autoridades sanitarias chinas han indicado que todas las muertes se han producido en la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan, epicentro del virus en el país asiático.

03.28 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado a la calma este domingo y ha asegurado a los ciudadanos que "no hay necesidad de acumular" suministros y alimentos, después de que hubiera cundido la preocupación en el país tras las últimas decisiones tomadas por varios estados de endurecer las medidas para frenar la propagación la pandemia del coronavirus, que ya ha afectado a más de 3.000 personas en el país.

02.26 El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha pedido este domingo a los ciudadanos del país que mantengan las distancias entre ellos, debido al aumento de casos de coronavirus en todo el archipiélago, y ha anunciado que se someterá a la prueba después del positivo dado por el ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi.

01.58 El Gobierno de Argentina ha expulsado este domingo a 270 turistas extranjeros que se habían negado a cumplir la cuarentena obligatoria decretada por las autoridades sanitarias del país a causa del coronavirus, cuyos casos registrados ascienden a 56.

01.28 El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha declarado este domingo el estado de emergencia en el país a causa de la pandemia del coronavirus, después de que se hayan registrado hasta el momento 48 casos. "Hemos decidido declarar el estado de emergencia en todo el territorio de la República de Serbia", ha comunicado Vucic durante una conferencia de prensa televisada a todo el país balcánico.

Domingo 15

22.55 Mercadona controlará el aforo en los supermercados

Mercadona ha emitido un comunicado este domingo en el que anuncia las medidas que llevará a cabo desde mañana, día 16 de marzo, para evitar la propagación del coronavirus, entre las que se encuentra el control del aforo en los supermercados, así como obligar a los clientes a permanecer separados, al menos, un metro.

22.30 EEUU baja los tipos de interés a entre el 0% y el 0,25% para hacer frente al coronavirus

La Reserva Federal (Fed) decidió este domingo recortar los tipos de interés de referencia en Estados Unidos (EEUU) para dejarlos en la horquilla de entre el 0 % y el 0,25 %, con el fin de impulsar la actividad económica y combatir los efectos perjudiciales de la expansión del coronavirus en la economía mundial.

"La Reserva Federal está preparada para usar todas sus herramientas para apoyar el flujo de crédito a los hogares y las empresas", dijo la institución en un comunicado.

21.39 Marlaska: "La coordinación con Europa, para un eventual cierre de fronteras, está en marcha"

El ministro del Interior ha asegurado que está en marcha la coordinación con Europa para un "eventual cierre de fronteras". "Se tomarán todas las medidas necesarias en el momento adecuado, en coordinación con Europa", ha indicado.

21.35 Robles, sobre Torra: "Esto no es un tema político. Si alguien hace ese tipo de planteamientos, tiene que quedar al margen de la vida pública"

La ministra de Defensa se ha referido a las palabras de Torra, que este domingo acusó a Sánchez de haber aplicado el estado de alerta "para recentralizar competencias y no para frenar la propagación del Covid-19". "Ahora la prioridad es una, en todo el mundo, y es el único criterio que tenemos. Conozco Cataluña, y no creo que al señor Torra no le importe la salud de los ciudadanos de Cataluña. No concibo esto", ha asegurado Robles al respecto. "Esto no es un tema político y aquí hay que dejar otros posicionamientos. Y si alguien hace ese tipo de planteamientos, tiene que quedar al margen de la vida pública", ha añadido.

21.30 Interior suspende las comunicaciones presenciales y los permisos de los presos

Interior ha decidido suspender en todas las cárceles las comunicaciones presenciales con familiares y allegados así como los permisos penitenciarios. Las prisiones ampliarán en su lugar el número de llamadas que los internos tienen autorizadas con familiares y abogados.

21.22 Los militares se desplegarán "donde sea necesario"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado que "las unidades militares se desplegarán en todas las ciudades del país donde sea necesario".

21.20 CompareceJosé Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha informado de que durante el estado de alarma "la movilidad queda condicionada a reducir el contagio y garantizar la movilidad imprescindible para el acceso a los servicios públicos, los suministros imprescindibles y el acceso a los puestos de trabajo".

"Se procurará la mayor distancia posible entre viajeros. Renfe va a reducir a un tercio la capacidad para cumplir estos cometidos. Con todo, estaremos en la reducción del 85% de los servicios de transportes", ha indicado.

21.11 Marlaska: "Todos los servicios de emergencia y protección civil quedan bajo la dependencia de Interior"

El ministro del Interior ha informado de que todos los servicios de emergencia y protección civil quedan ahora bajo la dependencia de Interior. "Hoy he firmado otra orden para criterios y medidas del sistema nacional de protección civil para hacer frente a esta situación", ha añadido.

Marlaska también ha asegurado que Interior suspende las comunicaciones y los permisos en todos los centros penitenciarios. "Hemos suspendido las comunicaciones ordinarias pero hemos aumentado las comunicaciones de los internos para compensar", ha apuntado.

21.04 Marlaska pide a los españoles que hagan caso de los requerimientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pide a los españoles que obedezcan los requerimientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer frente a la crisis del coronavirus.

20.58 Robles: "La sanidad militar está en total disponibilidad"

"Hemos pedido a la farmacia militar que puedan elaborar procedimientos de desinfección o medicamentos de uso común que puedan faltar en las farmacias. Y ni que decir tiene que la sanidad militar está en total disponibilidad. Se ha creado un mando único, el general Villarroya, para unificar todos los esfuerzos", ha explicado Robles.

20.52 Margarita Robles informa sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Defensa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, informa sobre las medidas que han adoptado desde su ministerio y tras reunirse este domingo con el general Miguel Ángel Villarroya, jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el jefe de la Unidad Militar de Emergencias, el general Luis Martínez Meijide, y los responsables civiles del Ministerio.

20.48 Rueda de prensa de los ministros de Interior, Defensa, Transporte y Sanidad

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece en una rueda de prensa para informar sobre la situación actual de la crisis del coronavirus y para anunciar nuevas medidas. Entre ellas, se ponen a las órdenes de los consejeros de Sanidad autonómicos todas las instalaciones de la sanidad privada. Los consejeros también podrán habilitar espacios para prestar atención sanitaria en lugares públicos. Illa también ha anunciado la extensión de la prórroga de contratación de médicos residentes de determinadas especialidades.

20.30 Así luce la Puerta del Sol tras el decreto del estado de alarma

El estado de alarma decretado por el Gobierno el pasado sábado está dejando espectaculares imágenes en todas las ciudades de España. Esta fotografía de 360º de la Puerta del Sol de la noche del sábado 14 de marzo, tomada por José Carlos Cornejo de los Ángeles, del equipo audiovisual de la Dirección General de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid, parece inaudita, pero será la norma general para las próximas semanas.

19.45 La guerra de las peluquerías: Sánchez rectifica tras el órdago de Ayuso

El Gobierno acaba de informar de que suspende la actividad comercial de las peluquerías y solamente se mantendrá este servicio a domicilio. En un comunicado de Moncloa explican que el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha tomado esta decisión tras haber "escuchado las opiniones al respecto de varios presidentes autonómicos".

19.20 Los operadores piden un uso "responsable" de las redes ante el incremento de tráfico por el coronavirus

La expansión del coronavirus y el decreto del estado de alarma por el que los ciudadanos deben permanecer en sus casas en la medida de lo posible, ha provocado en los últimos días una "explosión de tráfico" en las redes de telecomunicaciones, tanto fijas como móviles.

18.04 Militares de la UME, desplegados en la estación de Atocha

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya están desplegados en algunas zonas donde puede haber mayor riesgo de propagación del Covid-19, como la estación de Atocha, en Madrid.

17.47 Pere Aragonès da positivo en la prueba del coronavirus

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dado positivo en la prueba del coronavirus, tal y como ha informado él mismo en su cuenta de Twitter. "Hoy he dado positivo en la prueba del Covidien-19. De momento me encuentro en perfecto estado de salud", ha escrito".

Avui he donat positiu en la prova del COVID-19. De moment em trobo en perfecte estat de salut. Resto confinat a casa seguint les indicacions mèdiques, des d’on seguiré treballant. Cal actuar amb la màxima prevenció i responsabilitat. — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) March 15, 2020

17.23 Ford Almussafes cierra una semana para prevenir la expansión del coronavirus

La dirección de Ford ha decidido cerrar su planta valenciana en Almussafes durante una semana completa, desde el próximo lunes, 16 de marzo, para prevenir la expansión del coronavirus en la fábrica, donde ya se han registrado tres casos positivos en las últimas 24 horas, según ha informado la compañía en un comunicado.

17.11 El Supremo fija unos servicios mínimos con ocho funcionarios

El secretario de Gobierno del Tribunal Supremo ha firmado este domingo el acuerdo de servicios esenciales para este tribunal tras conocer el Real Decreto de Estado de Alarma aprobado por el Gobierno ante la pandemia de coronavirus y que se aplicará a partir de mañana.

Se establece la dotación mínima de funcionarios del Tribunal Supremo y que estará formada por dos letrados de la Administracion de Justicia designados para los asuntos urgentes de las cinco Salas, Gabinete y Registro y seis funcionarios designados para todas las secretarías.

Según ha informado el alto tribunal, los letrados de la administracion de justicia -antiguamente conocidos como secretarios judiciales- irán rotando cada semana y los seis funcionarios rotarán diariamente. Además, las secretarias o secretarios particulares de los presidentes de Sala tendrán que permanecer disponibles y en comunicación con éstos.

17.01 Ayuso desobedece a Sánchez y cierra las peluquerías en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado el cierre de las peluquerías en la región. Después de habérselo pedido al Gobierno, la presidenta ha anunciado en Twitter la decisión, desobedeciendo así el decreto del estado de alarma por el coronavirus.

16.55 Portugal confirma 76 casos de coronavirus en 24 horas y suma ya 245

La Dirección General de Salud del Gobierno portugués ha informado este domingo 76 casos confirmados en las últimas 24 horas, con lo que ya suman 245 los casos confirmados del nuevo coronavirus. Lisboa y el valle del Tajo son las regiones más afectadas y sobrepasan así a la región Norte. Además hay 2.271 casos sospechosos y 139 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos.

16.44 Correos ultima un protocolo para prestar servicio postal con seguridad

Correos establecerá en las próximas horas los protocolos de actuación correspondientes para garantizar la continuidad del servicio público que presta en todo el territorio español, tras la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

La compañía ha indicado que, a lo largo de la tarde, informará de las nuevas medidas organizativas y preventivas que adopta, además de las que ya ha estado aplicando en los últimos días para cumplir las recomendaciones emanadas de las autoridades sanitarias.

Las nuevas medidas se implementarán para preservar la continuidad del servicio público y, al mismo tiempo, velar por la seguridad y salud de trabajadores, clientes y proveedores, explica Correos en un comunicado.

16.35 El PP critica a Rosa María Mateo por “censurar” a Casado en el Telediario de ayer

El Partido Popular reclama a la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, que "frene de inmediato la campaña de malas prácticas que se sigue contra el PP en la cadena pública y que cese a sus promotores". Califican de "grave atropello" que la intervención de Pablo Casado posterior a la rueda de prensa de Pedro Sánchez “fuera censurada en el Telediario”.

16.25 Asociaciones judiciales denuncian "importantes deficiencias" de protección en los juzgados de guardiaAsociaciones judiciales denuncian "importantes deficiencias" en materia de medidas de protección en la prestación del servicio de guardia de muchos juzgados, pues aseguran que muchos órganos judiciales no han recibido equipos de protección y los traslados de detenidos no se están realizando respetando las recomendaciones del Gobierno.

"Además del riesgo genérico de propagación del virus y contagio de quienes se encuentren en el edificio judicial, uno de los mayores factores de riesgo es su posible introducción entre población reclusa, y por ello los Juzgados de Violencia contra la Mujer, Instrucción, Menores y Familia o Instancia con funciones de internamiento, tanto en funciones de guardia como en régimen ordinario, deben estar excepcionalmente protegidos", defienden la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco Vitoria (AJFV), Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

16.15 RTVE altera su programación para reforzar la cobertura del coronavirus

Desde este lunes RTVE hará algunos reajustes en su programación para reforzar la cobertura de la crisis del coronavirus. Una de las medidas adoptadas es la interrupción de la emisión de La 2 Noticias. La redacción de estos informativos pasa a reforzar la del Canal 24 h. Además de los informativos habituales, se emitirán a diario tres especiales con información actualizada sobre la pandemia del coronavirus.

15.47 Urkullu cumplirá el decreto del Gobierno pero ve innecesario que asuma el mando de Ertzaintza y la sanidad vasca

El Lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, ha afirmado que cumplirá el decreto del Gobierno central para hacer frente al coronavirus, pero ha afirmado que es "innecesario" que el Estado asuma el mando de la Ertzaintza o de Osakidetza, el servicio vasco de salud. Urkullu ha precisado que ha dedicado diez segundos de su intervención en la videoconferencia expresar su disconformidad con el procedimiento seguido para la aprobación y comunicación del decreto del Ejecutivo central

15.40 Sánchez hablará de forma conjunta con los presidentes autonómicos una vez a la semana

Moncloa confirma que el jefe del Ejecutivo se reunirá por videoconferencia con los presidentes autonómicos con una periodicidad semanal. Sánchez ha hecho durante la videoconferencia con los dirigentes regionales mantenida esta mañana un llamamiento a la unidad de acción para ganarle la batalla al coronavirus. "Se ha comprometido a analizar las propuestas formuladas por los presidentes dentro de la coordinación necesaria para aplicar el Estado de Alarma y siempre buscando el interés general y la preservación de la salud pública, como bienes principales en este momento", añaden desde Moncloa.

15.29 Sanidad desmiente que el ibuprofeno agrave las infecciones por Covid-19

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Minsiterio de Sanidad, ha informado este domingo de que no existe ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por covid-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos. Por, ello asegura que no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico con estos medicamentos los interrumpan.

15.20 El Gobierno despliega al Ejército por las calles de España para luchar contra el coronavirus

El Ministerio de Defensa ha dado la orden al Ejército de desplegarse en zonas urbanas de España en cumplimiento con la orden de lucha contra el coronavirus. También se ha procedido a la activación de médicos militares en la reserva y se ha dado instrucciones a la farmacia militar para que incremente la elaboración de la solución desinfectante hidroalcohólica así como otros medicamentos genéricos que fueran necesarios. Informa Gonzalo Araluce.

15.10 Ayuso critica que las peluquerías puedan abrir

“Prefiero que los mayores tengan el pelo sucio y que estén sanos”, ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en una entrevista en Telemadrid. Es la comunidad autónoma que más fallecidos ha registrado, con 213 muertes. En cuanto a los positivos registrados, sigue siendo la que más contagiados ha notificado, con un total de 3.544.

14.47 Sevilla suspende la Feria de Abril y propone aplazarla a septiembre

El Ayuntamiento de Sevilla ha acordado este domingo suspender el montaje de la Feria de Abril, que no se celebrará la última semana de este mes, y propondrá celebrarla la segunda quincena de septiembre. La decisión se ha dado a conocer este domingo dada la importancia de adoptar todas las medidas necesarias para contribuir a la lucha contra el avance de la pandemia del coronavirus.

14.40 Torra dice a Sánchez que el decreto del Gobierno "solo sirve para recentralizar"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el rechazo de la Generalitat al decreto aprobado por el Consejo de Ministros este sábado, porque "solo sirve para recentralizar competencias y no para frenar la propagación del Covid-19". En un comunicado este domingo, la Generalitat ha informado de que el presidente catalán ha considerado "insuficientes" las medidas aprobadas por el Estado, ha criticado que no se haya contado con el Govern para definirlas y ha apuntado que hace días que ya se aplican en Cataluña.

14.31 La videoconferencia de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos ha finalizado

Moncloa espera comunicar sus principales conclusiones en los próximos minutos.

14.07 Los muertos por coronavirus en España se duplican en un día el número de contagiados crece en cerca de 2.000, hasta los 7.753

El número de fallecidos por coronavirus asciende en España a 288, lo que supone un incremento de 152 respecto al mediodía de ayer sábado, mientras que los casos positivos se elevan a 7.753. Son datos del Ministerio de Sanidad, que también ha informado de que el número de altas es de 517 y 382 personas están en la UCI. Al mediodía de este sábado, las cifras oficiales eran 136 fallecidos, 5.753 casos positivos y 517 altas. Madrid, con 3.544 positivos, es la comunidad que registra mayor número de personas que han dado positivo en las pruebas sobre el Covid-19.

13.46 Ciudadanos pide una “moratoria generalizada de impuestos” mientras dure el estado de alarma

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no espere al martes y apruebe ya una “moratoria generalizada de impuestos” ante la grave situación por la que están pasando empresas y autónomos, sobre todo de los sectores de la hostelería y restauración. En cuanto a los salarios, ha reclamado que la bonificación a las cuotas a la Seguridad Social sea del 100%. Preguntada por un hipotético Gobierno de concentración, Arrimadas ha respondido que son puras especulaciones que no están sobre la mesa. Informa Antonio Rodríguez

13.32 Feijóo muestra "lealtad" al Gobierno y pide precisar "cuestiones técnicas" para aplicar la alarma

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ya ha intervenido en la videoconferencia de líderes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha mostrado su "lealtad" en la aplicación del estado de alarma para frenar el avance del nuevo coronavirus. Según informan fuentes del Gobierno gallego a Europa Press, ha pedido "que se precisen cuestiones técnicas" para aplicar de una manera "más eficaz" este Real Decreto-Ley que ha entrado en vigor la pasada medianoche. Está previsto que Feijóo comparezca ante los medios este domingo una vez concluya la videoconferencia de presidentes autonómicos.

13.31 Registrada la cuarta muerte en la Comunidad Valenciana y 216 casos nuevos

La Conselleria de Sanidad Universal ha confirmado este domingo la muerte de una mujer de 75 años debido al coronavirus, que eleva a cuatro los fallecimientos por la pandemia en la Comunitat Valenciana, y 216 nuevos contagios, con lo que el número de casos activos se eleva a 403.

13.27 Reino Unido recomienda no viajar a España tras la declaración del estado de alarma

El propio embajador británico en Madrid, Hugh Elliott, ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que explica las implicaciones del estado de alarma en particular para residentes británicos y para turista.

13.25 La banca pide al Gobierno copiar a Alemania y avalar parte de sus préstamos

El sector financiero español solicita al Gobierno ayudas públicas para poder garantizar los préstamos que ahora requieren empresas y autónomos ante la posibilidad de que sus balances incorporen activos tóxicos que pongan en riesgo su actividad. Informa David Cabrera y Alberto Ortín.

13.13 Ximo Puig reclama un "Plan Marshall europeo" para las consecuencias económicas del coronavirus

El presidente la de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido durante su intervención en la videoconferencia con Pedro Sánchez y el resto de presidentes autonómicos una implicación importante de Europa, hasta el punto de que ha reclamado un "Plan Marshall europeo" para hacer frente a las consecuencias económicas que va a tener el coronavirus, así como medidas estructurales para reactivar el tejido productivo.

Según ha podido saber Vozpópuli, el jefe del Ejecutivo valenciano ha trasladado al presidente del Gobierno que "vienen tienen tiempos difíciles pero que cuenta con todo el apoyo y el ánimo de los valencianos" en las medidas adoptadas para acabar con la pandemia. Puig ha subrayado además la imagen positiva de la reunión y el hecho de que todas las intervenciones tengan una carga de responsabilidad, porque todos los presidentes son conscientes de la gravedad de la situación.

Además ha destacado que en esta crisis la institucionalidad es fundamental y el Estado autonómico ha funcionado. En este sentido, ha enfatizado que existe una unidad de acción y también unas comunidades autónomas que están dispuestas a colaborar y a coordinarse.

13.00 PSOE y Podemos usarán la 'ley Mordaza' para aplicar el estado de alarma

El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, aplicará la Ley de Seguridad Ciudadana (tachada en su día como la 'Ley mordaza' por el PSOE) a aquellos que no cumplan con las restricciones de circulación fijadas durante el estado de alarma para combatir la expansión del Covid-19. Así lo recoge la orden ministerial dictada esta madrugada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Informa: Alejandro Requeijo.

12.56 Naturgy cancela su junta de accionistas hasta que "el país vuelva a la completa normalidad"

Naturgy ha decidido posponer la celebración de su Junta General de Accionistas prevista para este martes 17 de marzo en Madrid en aras de preservar la seguridad y salud de todos los accionistas, empleados y colaboradores, en un ejercicio de responsabilidad ante el avance del Covid-19. La compañía decidirá una nueva fecha para realizar esta asamblea una vez que el país vuelva a la completa normalidad.

12.33 Renfe suspende la puesta en marcha de su nuevo AVE 'low cost' AVLO

Renfe ha suspendido "hasta nueva fecha" la puesta en marcha de su nuevo tren AVE 'low cost' AVLO que tenía previsto poner en marcha en la línea Madrid-Barcelona el próximo 6 de abril, según anunció la compañía ferroviaria. La operadora procederá por tanto a devolver el importe de los billetes que ya había vendido para este nuevo servicio, que tienen un precio de entre 10 y 60 euros en función del horario y la demanda.

12.20 Así habla Sánchez con los presidentes autonómicos por videoconferencia

Ya ha comenzado la reunión mediante videoconferencia del presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, con los presidentes y presidentas autonómicos para garantizar una coordinación conjunta, urgente y necesaria frente al #COVID19.#EsteVirusLoParamosUnidospic.twitter.com/VeVEUwOug6 — La Moncloa (@desdelamoncloa) March 15, 2020

11.54 El jugador del Valencia, Ezequiel Garay, da positivo por coronavirus

"Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estar aislado", ha señalado el jugador argentino del Valencia a través de su cuenta en la red social Instagram.

11.40 Interior desplegará policías en la red de transportes para garantizar las restricciones de circulación

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dictado una orden con la que se establecen los criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación al Real Decreto por el que se declara la situación de estado de alarma. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “establecerán dispositivos de seguridad, fijos y móviles, tanto en las vías y espacios públicos como en la red de transporte, y en particular en aquellos lugares o franjas horarias que específicamente se puedan ver afectados por las restricciones. Informa Alejandro Requeijo

11.22 CSIF exige a Gobierno y Comunidades unidad ante la escasez de material y el déficit de personal

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este domingo al Gobierno y las comunidades autónomas, que mantienen una reunión telemática esta mañana, así como a las diferentes formaciones políticas que dejen a un lado sus diferencias para afrontar la escasez de material y el déficit de personal en los centros sanitarios.

11.19 Baleares registra 11 nuevos positivos por Covid-19 en las últimas horas

En total suman 55 casos en la comunidad autónoma. Según ha informado el portavoz del comité de alerta de Covid-19, Francesc Albertí, hay 14 ingresados y otros 41 siendo controlados por los servicios de atención domiciliaria (UVAC).

11.12 La Seguridad Social cierra la atención al público presencial en sus oficinas

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha ordenado cerrar el servicio de atención al público presencial en sus oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

10.43 Comienza la videoconferencia del presidente del Gobierno con los presidentes de las Comunidades Autónomas

El Ejecutivo había previsto esta videoconferencia sobre las medidas adoptadas por el coronavirus inicialmente a las 17.00 horas de este sábado, pero el Consejo de Ministros convocado por la mañana para declarar el estado de alarma se alargó más de lo previsto.

10.36 El Gobierno pide la colaboración ciudadana para detener el coronavirus

El Gobierno de España ha lanzado este domingo la campaña de publicidad institucional '#EsteVirusLoParamosUnidos' en la que pide la colaboración ciudadana para combatir el coronavirus. El objetivo de esta iniciativa es reforzar la idea de "unidad y responsabilidad común" y que "es la ciudadanía, uno a uno y toda en su conjunto, el principal motor de la esperanza nacional en la lucha contra el virus". El Ejecutivo ha destacado que la imagen de esta campaña "expresa toda la fuerza y responsabilidad que el Gobierno reclama a cada ciudadana y ciudadano, de todas las edades, de toda condición".

#EsteVirusLoParamosUnidosLo paramos si ayudas y haces caso a nuestros profesionalesLo paramos si te quedas en casaLo paramos si no te confíasLo paramos si viajas solo cuando es imprescindibleLo paramos cuando no compartes información falsa#COVID19pic.twitter.com/iHoCQUNaJf — La Moncloa (@desdelamoncloa) March 15, 2020

10.28 La OMS desmiente que el dinero en efectivo transmita el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desmentido que el dinero en efectivo y, en concreto, los billetes transmitan el coronavirus y niega que quienes los tocan deben lavarse las manos porque el Covid-19 puede “aferrarse” a su superficie durante varios días. Así lo ha defendido, en declaraciones a Market Watch, la portavoz de la OMS, Fadela Chaib, quien ha negado que su organización haya dicho que las personas deban tener cuidado con el efectivo para contener la propagación del coronavirus y que es preferible que usen métodos de pago sin contacto.

10.22 Detenido por agredir a ertzainas que estaban cerrando un club de Vizcaya por el estado de alarma

Un varón, de 58 años de edad, ha sido arrestado en Santurtzi (Vizcaya) por agredir a varios ertzainas que estaban procediendo al cierre de un club que no podía permanecer abierto debido al estado de alarma, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El hombre ha increpado a los agentes y se ha abalanzado sobre ellos agrediéndoles. Después han logrado reducirlo y han procedido a su arresto. El individuo se ha resistido activamente a su detención y ha desencajado a patadas la puerta del vehículo policial en el que iba a ser trasladado.

10.15 Ortuzar dice que la "máxima unidad que se logra mejor por cooperación que por imposición"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que el "reto que tenemos por delante" en la lucha contra el Covid-19 "exige la máxima unidad", cuestión que "se consigue mejor por la cooperación que por la imposición". Le preocupa que se haga "más hincapié en quién manda que en lo que vaya a hacerse" y destaca la capacidad del autogobierno vasco para superar crisis.

10.12 EH Bildu acusa al Gobierno de "aprovechar" el coronavirus para "dinamitar el autogobierno"

La candidata a lehendakari Maddalen Iriarte ha acusado al Ejecutivo central de "aprovechar la lucha contra el coronavirus para dinamitar el autogobierno vasco sin ningún motivo, razón o necesidad".

09.58 La Comunidad de Madrid emite recomendaciones higiénicas para el hogar del enfermo por coronavirus

09.35 Todas las capitales andaluzas suspenden su Semana Santa tras el anuncio de Jaén

La Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, las de la Conferencia Episcopal y debido al Estado de Alarma declarado por el Gobierno, ha suspendido las procesiones de Semana Santa, la última provincia que faltaba por anunciarlo después de que este sábado lo hicieran todas las demás.

09.22 Sánchez celebra este domingo su videoconferencia con los presidentes autonómicos

La videoconferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos, prevista inicialmente para este sábado por la tarde, se celebrará hoy en torno a las 10.30 horas. El Ejecutivo había previsto esta videoconferencia sobre las medidas adoptadas por el coronavirus inicialmente a las 17.00 horas de ayer, pero el Consejo de Ministros convocado por la mañana para declarar el estado de alarma se alargó más de lo previsto.

09.15 Renfe permite cambiar y anular billetes de tren sin coste ante la crisis del coronavirus

Renfe permitirá cambiar para otra fecha o anular gratuitamente, sin coste alguno para el viajero, los billetes de tren que se hayan adquirido para cualquiera de sus trenes y tarifas, incluido el AVLO, el nuevo AVE 'low cost'. La compañía ferroviaria devolverá íntegramente los billetes comprados para viajes del Imserso y, además, ampliará en sesenta días el actual periodo de validez de cuatro meses de los 'bonos multiviaje'.

08.44 La Policía podrá sancionar con la 'ley mordaza' y el Código Penal a quien no cumpla las restricciones

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán sancionar con la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como 'ley mordaza', y con el Código Penal a quien no cumpla las restricciones fijadas por el Gobierno en aplicación del estado de alarma decretado para hacer frente a la pandemia por coronavirus, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

08.24 Medios de comunicación públicos y privados, obligados a insertar mensajes y anuncios de las autoridades

El decreto por el que se declara el estado de alerta en España por el coronavirus obliga a los medios de comunicación públicos y privados a insertar mensajes y anuncios de las autoridades competentes.

08.12 Un joven universitario procedente de Madrid, primer positivo de coronavirus en Ceuta

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Ceuta y el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) han confirmado pasada la medianoche de este domingo el primer resultado positivo de coronavirus en la ciudad autónoma en las pruebas microbiológicas realizadas a un joven universitario residente en Madrid que volvió a la localidad española norteafricana el pasado jueves tras la suspensión de sus clases.

08.08 Un hombre de 81 años ingresado en Pontevedra, segundo fallecido en Galicia con coronavirus

Un hombre de 81 años con patologías previas e ingresado en el Hospital Montecelo de Pontevedra se ha convertido este sábado en el segundo fallecido con coronavirus registrado en Galicia. Así lo han confirmado fuentes de la Consellería de Sanidade, que han precisado que el hombre tenía "varias patologías" previas y que se trata de un caso importado.

08.00 Comienza el primer domingo bajo el estado de alarma activado a causa del coronavirus

El Real Decreto aprobado por Consejo de Ministros otorga al Gobierno el control total de la situación en la lucha contra el coronavirus, asumiendo incluso las competencias autonómicas. Entre las medidas, prevé limitar la circulación de las personas en todo el territorio nacional y contempla garantizar los suministros básicos, como alimentos o medicinas, empleando al Ejército y a las FCSE si fuera necesario.

0.43 Trump da negativo en la prueba del coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado negativo en una prueba para determinar si estaba infectado con el nuevo coronavirus, anunció la Casa Blanca. "Esta noche he recibido confirmación de que el test ha dado negativo", indicó el médico presidencial, Sean Conley, en una notificación difundida por la Casa Blanca.

23.45 Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, da positivo por coronavirus

Los análisis realizados en las últimas horas en Moncloa a las personas más cercanas al presidente del Gobierno han dado positivo en el caso de su esposa, Begoña Gómez. Así lo recoge un comunicado emitido desde Moncloa en el que aseguran que tanto el líder del Ejecutivo como su mujer "se encuentran bien". "Ambos se mantienen en La Moncloa y siguen en todo momento las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias", explican.

23.30 Torra reúne de urgencia al Govern tras decretarse el estado de alarma

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha convocado para mañana domingo a primera hora una reunión extraordinaria del Govern, por videoconferencia, tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de decretar el estado de alarma para frenar la pandemia del coronavirus.

23.15 Casado garantiza su apoyo a Sánchez si rompe con Iglesias y carga contra Torra y Urkullu

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, garantizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los votos de su formación en la aprobación del decreto del estado de alarma si tiene problemas con sus “socios de investidura” y, llegado el caso, con su “socio de gobierno”, Podemos. En una declaración institucional desde la sede nacional de la calle Génova, Casado criticó la “gran deslealtad” del lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, y del presidente de Cataluña, Quim Torra, por sus advertencias de invasión de competencias y en el caso del segundo, por pretender “cerrar Cataluña del resto de la nación española”.

23.10 Interior prepara una orden ministerial con los criterios para controlar la circulación

El Ministerio del Interior prepara una orden ministerial que “establecerá los criterios para aplicar las medidas de control de la movilidad” tras la declaración del estado de alarma por la propagación del virus Covid-19, según ha informado un portavoz del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Está previsto que esta orden vea la luz en las próximas horas.

22.45 Estas son las 12 limitaciones principales del estado de alarma

El Gobierno limitará la libre circulación de los ciudadanos para frenar la expansión del coronavirus. Así se recoge en el decreto aprobado estesábado por el Consejo de Ministros. ¿Cómo afecta al transporte, el comercio, la hostelería o la Educación? Consulta aquí las principales medidas.

22.10 Margarita Robles tendrá una reunión este domingo para gestionar la crisis del coronavirus

La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantendrá mañana domingo a las 12.30 una reunión con el JEMAD, el jefe de la UME y los responsables civiles del Ministerio, para gestionar la crisis del coronavirus.

22.04 Los ciudadanos agradecen la labor del personal sanitario con aplausos en diferentes municipios

Los ciudadanos han salido a las 22 horas a sus ventanas y balcones para aplaudir al personal sanitario por su trabajo estos días. Tras un llamamiento que ha circulado por redes sociales, han sido muchos los que han querido mostrar su agradecimiento, tal y como se aprecia en el siguiente vídeo grabado en el centro de Madrid.

22.00 Iglesias explica su presencia en el Consejo de Ministros pese a estar en cuarentena: "Era mi deber"

"El presidente me ha convocado presencialmente al Consejo de Ministros porque legalmente no se podía habilitar la opción telemática. Era mi deber acudir y lo he hecho siguiendo un protocolo sanitario organizado por Moncloa según las indicaciones de Sanidad, que hemos cumplido a rajatabla", ha escrito Iglesias en su cuenta de Twitter tras haber acudido al Consejo de Ministros pese a estar en cuarentena después de que Irene Montero diese positivo por coronavirus.

21.48 Termina la comparecencia de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos españoles para frenar la pandemia antes de finalizar su rueda de prensa: "La ciudadanía, en su mayoría, estoy convencido de que va a cumplir las restricciones para poder recuperar cuanto antes la normalidad".