Última hora del coronavirus en España, en directo: primer día en estado de alarma

Última hora del coronavirus, en directo: número de muertos y casos en España y noticias de la crisis en el mundo

10.43 Comienza la videoconferencia del presidente del Gobierno con los presidentes de las Comunidades Autónomas

El Ejecutivo había previsto esta videoconferencia sobre las medidas adoptadas por el coronavirus inicialmente a las 17.00 horas de este sábado, pero el Consejo de Ministros convocado por la mañana para declarar el estado de alarma se alargó más de lo previsto.

10.36 El Gobierno pide la colaboración ciudadana para detener el coronavirus

El Gobierno de España ha lanzado este domingo la campaña de publicidad institucional '#EsteVirusLoParamosUnidos' en la que pide la colaboración ciudadana para combatir el coronavirus. El objetivo de esta iniciativa es reforzar la idea de "unidad y responsabilidad común" y que "es la ciudadanía, uno a uno y toda en su conjunto, el principal motor de la esperanza nacional en la lucha contra el virus". El Ejecutivo ha destacado que la imagen de esta campaña "expresa toda la fuerza y responsabilidad que el Gobierno reclama a cada ciudadana y ciudadano, de todas las edades, de toda condición".

#EsteVirusLoParamosUnidosLo paramos si ayudas y haces caso a nuestros profesionalesLo paramos si te quedas en casaLo paramos si no te confíasLo paramos si viajas solo cuando es imprescindibleLo paramos cuando no compartes información falsa#COVID19pic.twitter.com/iHoCQUNaJf — La Moncloa (@desdelamoncloa) March 15, 2020

10.28 La OMS desmiente que el dinero en efectivo transmita el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desmentido que el dinero en efectivo y, en concreto, los billetes transmitan el coronavirus y niega que quienes los tocan deben lavarse las manos porque el Covid-19 puede “aferrarse” a su superficie durante varios días. Así lo ha defendido, en declaraciones a Market Watch, la portavoz de la OMS, Fadela Chaib, quien ha negado que su organización haya dicho que las personas deban tener cuidado con el efectivo para contener la propagación del coronavirus y que es preferible que usen métodos de pago sin contacto.

10.22 Detenido por agredir a ertzainas que estaban cerrando un club de Vizcaya por el estado de alarma

Un varón, de 58 años de edad, ha sido arrestado en Santurtzi (Vizcaya) por agredir a varios ertzainas que estaban procediendo al cierre de un club que no podía permanecer abierto debido al estado de alarma, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El hombre ha increpado a los agentes y se ha abalanzado sobre ellos agrediéndoles. Después han logrado reducirlo y han procedido a su arresto. El individuo se ha resistido activamente a su detención y ha desencajado a patadas la puerta del vehículo policial en el que iba a ser trasladado.

10.15 Ortuzar dice que la "máxima unidad que se logra mejor por cooperación que por imposición"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que el "reto que tenemos por delante" en la lucha contra el Covid-19 "exige la máxima unidad", cuestión que "se consigue mejor por la cooperación que por la imposición". Le preocupa que se haga "más hincapié en quién manda que en lo que vaya a hacerse" y destaca la capacidad del autogobierno vasco para superar crisis.

10.12 EH Bildu acusa al Gobierno de "aprovechar" el coronavirus para "dinamitar el autogobierno"

La candidata a lehendakari Maddalen Iriarte ha acusado al Ejecutivo central de "aprovechar la lucha contra el coronavirus para dinamitar el autogobierno vasco sin ningún motivo, razón o necesidad".

09.58 La Comunidad de Madrid emite recomendaciones higiénicas para el hogar del enfermo por coronavirus

09.35 Todas las capitales andaluzas suspenden su Semana Santa tras el anuncio de Jaén

La Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, las de la Conferencia Episcopal y debido al Estado de Alarma declarado por el Gobierno, ha suspendido las procesiones de Semana Santa, la última provincia que faltaba por anunciarlo después de que este sábado lo hicieran todas las demás.

09.22 Sánchez celebra este domingo su videoconferencia con los presidentes autonómicos

La videoconferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos, prevista inicialmente para este sábado por la tarde, se celebrará hoy en torno a las 10.30 horas. El Ejecutivo había previsto esta videoconferencia sobre las medidas adoptadas por el coronavirus inicialmente a las 17.00 horas de ayer, pero el Consejo de Ministros convocado por la mañana para declarar el estado de alarma se alargó más de lo previsto.

09.15 Renfe permite cambiar y anular billetes de tren sin coste ante la crisis del coronavirus

Renfe permitirá cambiar para otra fecha o anular gratuitamente, sin coste alguno para el viajero, los billetes de tren que se hayan adquirido para cualquiera de sus trenes y tarifas, incluido el AVLO, el nuevo AVE 'low cost'. La compañía ferroviaria devolverá íntegramente los billetes comprados para viajes del Imserso y, además, ampliará en sesenta días el actual periodo de validez de cuatro meses de los 'bonos multiviaje'.

08.44 La Policía podrá sancionar con la 'ley mordaza' y el Código Penal a quien no cumpla las restricciones

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán sancionar con la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como 'ley mordaza', y con el Código Penal a quien no cumpla las restricciones fijadas por el Gobierno en aplicación del estado de alarma decretado para hacer frente a la pandemia por coronavirus, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

08.24 Medios de comunicación públicos y privados, obligados a insertar mensajes y anuncios de las autoridades

El decreto por el que se declara el estado de alerta en España por el coronavirus obliga a los medios de comunicación públicos y privados a insertar mensajes y anuncios de las autoridades competentes.

08.12 Un joven universitario procedente de Madrid, primer positivo de coronavirus en Ceuta

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Ceuta y el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) han confirmado pasada la medianoche de este domingo el primer resultado positivo de coronavirus en la ciudad autónoma en las pruebas microbiológicas realizadas a un joven universitario residente en Madrid que volvió a la localidad española norteafricana el pasado jueves tras la suspensión de sus clases.

08.08 Un hombre de 81 años ingresado en Pontevedra, segundo fallecido en Galicia con coronavirus

Un hombre de 81 años con patologías previas e ingresado en el Hospital Montecelo de Pontevedra se ha convertido este sábado en el segundo fallecido con coronavirus registrado en Galicia. Así lo han confirmado fuentes de la Consellería de Sanidade, que han precisado que el hombre tenía "varias patologías" previas y que se trata de un caso importado.

08.00 Comienza el primer domingo bajo el estado de alarma activado a causa del coronavirus

El Real Decreto aprobado por Consejo de Ministros otorga al Gobierno el control total de la situación en la lucha contra el coronavirus, asumiendo incluso las competencias autonómicas. Entre las medidas, prevé limitar la circulación de las personas en todo el territorio nacional y contempla garantizar los suministros básicos, como alimentos o medicinas, empleando al Ejército y a las FCSE si fuera necesario.

0.43 Trump da negativo en la prueba del coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado negativo en una prueba para determinar si estaba infectado con el nuevo coronavirus, anunció la Casa Blanca. "Esta noche he recibido confirmación de que el test ha dado negativo", indicó el médico presidencial, Sean Conley, en una notificación difundida por la Casa Blanca.

23.45 Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, da positivo por coronavirus

Los análisis realizados en las últimas horas en Moncloa a las personas más cercanas al presidente del Gobierno han dado positivo en el caso de su esposa, Begoña Gómez. Así lo recoge un comunicado emitido desde Moncloa en el que aseguran que tanto el líder del Ejecutivo como su mujer "se encuentran bien". "Ambos se mantienen en La Moncloa y siguen en todo momento las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias", explican.

23.30 Torra reúne de urgencia al Govern tras decretarse el estado de alarma

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha convocado para mañana domingo a primera hora una reunión extraordinaria del Govern, por videoconferencia, tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de decretar el estado de alarma para frenar la pandemia del coronavirus.

23.15 Casado garantiza su apoyo a Sánchez si rompe con Iglesias y carga contra Torra y Urkullu

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, garantizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los votos de su formación en la aprobación del decreto del estado de alarma si tiene problemas con sus “socios de investidura” y, llegado el caso, con su “socio de gobierno”, Podemos. En una declaración institucional desde la sede nacional de la calle Génova, Casado criticó la “gran deslealtad” del lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, y del presidente de Cataluña, Quim Torra, por sus advertencias de invasión de competencias y en el caso del segundo, por pretender “cerrar Cataluña del resto de la nación española”.

23.10 Interior prepara una orden ministerial con los criterios para controlar la circulación

El Ministerio del Interior prepara una orden ministerial que “establecerá los criterios para aplicar las medidas de control de la movilidad” tras la declaración del estado de alarma por la propagación del virus Covid-19, según ha informado un portavoz del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Está previsto que esta orden vea la luz en las próximas horas.

22.45 Estas son las 12 limitaciones principales del estado de alarma

El Gobierno limitará la libre circulación de los ciudadanos para frenar la expansión del coronavirus. Así se recoge en el decreto aprobado estesábado por el Consejo de Ministros. ¿Cómo afecta al transporte, el comercio, la hostelería o la Educación? Consulta aquí las principales medidas.

22.10 Margarita Robles tendrá una reunión este domingo para gestionar la crisis del coronavirus

La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantendrá mañana domingo a las 12.30 una reunión con el JEMAD, el jefe de la UME y los responsables civiles del Ministerio, para gestionar la crisis del coronavirus.

22.04 Los ciudadanos agradecen la labor del personal sanitario con aplausos en diferentes municipios

Los ciudadanos han salido a las 22 horas a sus ventanas y balcones para aplaudir al personal sanitario por su trabajo estos días. Tras un llamamiento que ha circulado por redes sociales, han sido muchos los que han querido mostrar su agradecimiento, tal y como se aprecia en el siguiente vídeo grabado en el centro de Madrid.

22.00 Iglesias explica su presencia en el Consejo de Ministros pese a estar en cuarentena: "Era mi deber"

"El presidente me ha convocado presencialmente al Consejo de Ministros porque legalmente no se podía habilitar la opción telemática. Era mi deber acudir y lo he hecho siguiendo un protocolo sanitario organizado por Moncloa según las indicaciones de Sanidad, que hemos cumplido a rajatabla", ha escrito Iglesias en su cuenta de Twitter tras haber acudido al Consejo de Ministros pese a estar en cuarentena después de que Irene Montero diese positivo por coronavirus.

21.48 Termina la comparecencia de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos españoles para frenar la pandemia antes de finalizar su rueda de prensa: "La ciudadanía, en su mayoría, estoy convencido de que va a cumplir las restricciones para poder recuperar cuanto antes la normalidad".