Sanidad mantiene congelada la cifra de fallecidos por covid-19 y notifica 167 contagios nuevos

El Ministerio de Sanidad mantiene congelada por cuarto día consecutivo la cifra de fallecidos por coronavirus en 27.136 personas, ya que todavía persisten los desajustes en el número de defunciones diarias que según ha explicado de nuevo este miércoles el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, se deben a falta de consenso entre la información proporcionada por las comunidades autónomas.

Por ello, la estadística del Ministerio mantiene hoy congelados los totales de todas las autonomías al no haber notificado ninguna defunciones producidas ayer; en casos como el de Aragón, su global no cambia desde el 25 de mayo, cuando Sanidad empezó a comunicar sus datos de acuerdo con la nueva estrategia, y los de otras como Andalucía no lo han hecho desde un día después.

Durante la rueda de prensa diaria, el director del CCAES ha insistido que aunque el total "sigue congelado" esperan poder tener listos los datos "en los próximos días, una vez se corrijan los ajustes". "Sabemos que desde el día 11 de mayo, ha habido una reducción importante en los casos diarios, entre 2 y 3 fallecidos al día", ha añadido.

Precisamente este martes ha fallecido uno de los contagiados en en el foco del hospital de Basurto, uno de los dos rebrotes que se han dado en Euskadi y que ya eleva el número de positivos a 25. "Es un brote importante, pero aparentemente no ha supuesto una transmisión grupal descontrolada", ha apuntado Simón, intentando lanzar un mensaje de tranquilidad.

Se duplica la cifra de contagios

Del mismo modo, ha reducido la cifra de fallecidos que sí continúa aportando, la de defunciones semanales de 50 a 40 en tan sólo un día. Por el contrario, la cifra de nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas se ha duplicado, al pasar en 24 horas de 84 casos a un total de 167.

La mayoría han vuelto a diagnosticarse en Madrid, que ha comunicado 62 de los nuevos positivos en un día y 14 defunciones en los últimos siete, mientras que Cataluña ha confirmado otros 36 casos en 24 horas y 3 muertos en una semana, tres menos que Castilla y León, que ha registrado tres infecciones más. Por otro lado, en los últimos 7 días se han contabilizado en total 2.104 positivos nuevos, más de 70 menos de los cuales 690 han sido diagnosticados en Cataluña y 628 en Madrid.

Simón advierte sobre los casos importados

El director del CCAES también se ha referido al riesgo que implican, de cara a al desescalada, los casos que vienen de otros países. Según la información de la que dispone Sanidad, entre el 3 y el 9 de junio se han notificado 24 casos importados, mientras que a partir del 11 de mayo se han producido un total de 96 casos importados de segundos países.

"Una vez que se abran las fronteras, habrá que hacer más controles, por lo que todas las comunidades van a tener que hacer un esfuerzo", ha insistido Simón.