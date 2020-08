Los internistas contra Sanidad por no incluirles en su plan frente a la covid-19: "Es inaceptable"

La publicación del plan de respuesta temprana frente al coronavirus del Ministerio de Sanidad ha puesto en pie de guerra a los internistas de los hospitales españoles. Se quejan de que en el documento no se les tiene en cuenta cuando se trata de organizar la coordinación y los equipos de alerta de los hospitales ante la aparición de casos positivos mientras que sí hay intensivistas, especialistas en medicina preventiva o enfermedades infecciosas. Lo tachan de "inaceptable" y recuerdan que durante la pandemia sobre los servicios de Medicina Interna recayó la atención a un 80% de los pacientes hospitalizados por covid no críticos.

El pasado julio el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que forman parte el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, aprobó el "Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID19". La finalidad del documento, que podrá ser revisado cuando sea necesario según se acordó, es que el sistema sanitario tenga más capacidad de prevención y contención de posibles aumentos de transmisión del virus.

Desde la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) muestran su sorpresa porque en dicho documento no aparece la figura de los internistas. Para la sociedad científica se trata de un sinsentido porque, subrayan, para configurar los equipos de coordinación y alerta que contiene el plan, en muchos hospitales son los especialistas en Medicina Interna los que están el frente de equipos o plantas covid-19.

El peso de los pacientes no críticos

El pasado mes de junio, cuando Vozpópuli visitó el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, uno de los más azotados por la pandemia, el doctor Jesús Millán Núñez-Cortés, jefe del Servicio de Medicina Interna relataba cómo gestionaron la ingente cantidad de pacientes que les comenzaron a llegar desde comienzos de marzo. Detallaba entonces unas cifras que ejemplificaban la tragedia vivida: un 9 de marzo, tenían ingresados en el servicio 6 pacientes. El 2 de abril, eran 745.

En aquellos días, Medicina Interna del Gregorio Marañón llegó a llevar 19 controles del hospital, más dos controles que llevaban Neumología e Infecciosas, lo que suponía ue seis plantas del macizo central del gran centro sanitario madrileño eran sólo covid, explicaba entonces el internista.

Por eso, ahora, los internistas no comprenden que Sanidad no cuente con ellos. Han dado un paso al frente y tachan de "inaceptable e injustificable" que no se les tenga en cuenta. Sobre los servicios de Medicina Interna, insisten, recae la atención a un 80 por ciento de los pacientes no críticos que ingresan en los hospitales españoles. Para la SEMI es "inaudito que dicho documento, que establece un protocolo de coordinación de preparación en hospitales tenga en cuenta a otros servicios, pero no a los especialistas en Medicina Interna".

Preparación de los hospitales

En el citado anexo del documento, que alude a la lista de verificación de preparación de hospitales, se indica que, en materia de coordinación se establecerá un equipo de alerta que se activará ante la aparición de un caso de coronavirus y será el responsable de organizar los pasos a seguir. Según el Ministerio, ese equipo debe incluir, al menos, un representante de gerencia, dirección médica, dirección de enfermería y de los servicios de medicina preventiva, enfermedades infecciosas, medicina intensiva y urgencias.

La SEMI insiste. Es sorprendente que no se cuente con ellos. Porque, además, subrayan desde esta sociedad -que aglutina a alrededor de 8.400 médicos internistas de toda España- en muchos pequeños y medianos hospitales no existen parte de los servicios que sí cita e incluye el anexo. En esos centros, indican, es Medicina Interna la que atiende a estos pacientes.

Así las cosas, la SEMI, que se muestra abierta al diálogo, pide al departamento que encabeza Salvador Illa "una rectificación expresa". No se puede entender la atención a los pacientes covid, recalcan, sin la experiencia clínica que tienen los profesionales de una especialidad que, remarcan, es multidisciplinar.

65 investigaciones en marcha sobre la covid-19

La Sociedad Española de Medicina Interna anunciaba el pasado julio que había puesto en marcha 65 investigaciones simultáneas sobre covid-19 para obtener nueva evidencia científica sobre aspectos diagnósticos, clínicos y terapéuticos de la enfermedad sí como sobre factores de buen y mal pronóstico. Los estudios se basan en datos del Registro SEMI-COVID-19 que, a comienzos del pasado mes, contenían información de 15.300 pacientes hospitalizados con el virus confirmado.

En los trabajos participan 653 investigadores de 150 hospitales de España. Del total de investigaciones, 15 de ellas están dirigidas a indagar en factores clínicos, marcadores diagnósticos, pronóstico y etapas de la enfermedad -con especial atención a las alteraciones en las pruebas de laboratorio, comorbilidades, disfunción del gusto/olfato o los hallazgos a nivel respiratorio- y otro numeroso grupo de proyectos (13) buscan comprobar la eficacia de distintos tratamientos y posibles terapias para hacer frente a la patología a sus posibles complicaciones.

Entre los nutridos estudios los hay que indagan en la relación entre el coronavirus y el riesgo vascular o la hipertensión arterial o la prevalencia de la enfermedad por SARS-CoV-2 y su evolución y características en pacientes embarazadas. Dos estudios analizan las características y evolución de los pacientes hospitalizados procedentes de residencias de mayores y, otras dos, profundizan en la incidencia del virus entre los profesionales sanitarios.