¿Por qué la covid-19 es más grave entre los hombres que entre las mujeres?

Sabemos que las personas mayores son más vulnerables al coronavirus, pero puede que exista otro factor de riesgo que en ciertas ocasiones ha pasado por alto: ser un hombre. Aunque el riesgo de contraer esta enfermedad no entiende de géneros, una vez contagiados, los hombres desarrollan cuadros clínicos más graves que las mujeres, por lo que tienen más probabilidades de fallecer por culpa de la enfermedad.

Es una de las conclusiones de un estudio realizado en China y publicado en la revista científica Frontiers in Public Health, donde un grupo de investigadores del Hospital Tongren de Pekín ha descubierto que la tasa de mortalidad entre los hombres por covid-19 es 2,5 veces más alta que la de las mujeres.

De acuerdo con el documento, si bien han determinado que el riesgo de contagio es exactamente el mismo, tras analizar datos de 1.100 pacientes con coronavirus el resultado ha sido claro: los hombres con coronavirus empeoran por culpa de la enfermedad mucho más que las mujeres, y por tanto, tienen más posibilidades de fallecer por coronavirus, independientemente de su edad.

"A principios de enero notamos que el número de hombres que morían a causa de covid-19 parecía ser mayor que el número de mujeres", señala Jin-Kui Yang, uno de los autores del informe. Más del 70% de los pacientes que fallecieron durante el estudio eran hombres. "Y lo interesante es que ser hombre supone un factor de riesgo significativo para tener una enfermedad más grave, sin importar la edad", añade Yang.

Los datos de fallecidos en nuestro país avalan las conclusiones del estudio. De acuerdo con las últimas cifras disponibles ofrecidas por el Ministerio de Sanidad, en torno al 60% de los fallecidos en España por covid-19, eran hombres, frente a un 40% de mujeres. Estos porcentajes se repiten en prácticamente todos los países afectados por la pandemia, como Francia o Italia.

Otro estudio elaborado en Reino Unido en varios hospitales descubrió que el 70% de los pacientes ingresados en UCI por coronavirus eran hombres. En Nueva York, un análisis en más de 4.000 contagiados determinó que el 62% de los enfermos graves eran varones.

¿Por qué?

Una vez establecidos los hechos, la pregunta es, ¿por qué? La respuesta no está clara, como suele ocurrir con todo lo relacionado con esta pandemia, pero varios investigadores tanto dentro de España como a nivel internacional tienen varias teorías al respecto.

Lo curioso de esta distinción por géneros por parte del SARS-CoV-2 no es única en su especie. Los otros dos brotes de coronavirus conocidos, el SARS y el MERS, también afectaban más a los hombres. Una de las claves para entender cómo afecta el SARS-CoV-2 a nuestro cuerpo se encuentra en una enzima que hasta hace poco, a todos nos resultaba desconocida: la proteína ACE2.

Esta enzima está considerada como la "llave de entrada" de nuestro cuerpo al coronavirus. El concepto es prácticamente literal: el SARS-CoV-2 utiliza una proteína en forma de aguja que encaja perfectamente con la ACE2, lo que permite al virus entrar en nuestras células e infectarnos, según estableció otro equipo de investigadores chinos en un artículo publicado en Science.

Por eso, se estima que cuanto mayor sea el nivel de ACE2 en el cuerpo de una persona, mayor será el riesgo de sufrir una infección grave por coronavirus. Este mecanismo no es exclusivo del SARS-CoV-2, sino que esta proteína también es la puerta de entrada del SARS. De acuerdo con el estudio inicial, los niveles de ACE2 tienden a ser más elevados entre los hombres y en los pacientes con enfermedades cardiovasculares, un tipo de patologías que por lo general también afectan más a los varones.

Una de las posibilidades que se está estudiando es que la presencia de más ACE2 entre los hombres pueda deberse a que fuman más que las mujeres, y es que el consumo de tabaco está relacionado con un aumento de la presencia de ACE2 en las vías respiratorias. De hecho, un grupo de investigadores de la Universidad Oberta de Cataluña (UOC) y la Universidad de Burdeos, en Francia, creen que es precisamente el consumo de tabaco el que está provocando que mueran más hombres por coronavirus.

¿Y sin fuera por el estrógeno?

La otra vertiente se centra menos en lo que tienen los hombres y más en la posibilidad de que sean las mujeres las que están más preparadas para combatir la infección por SARS-CoV-2.

Y es que cada vez son más los científicos que creen que las hormonas femeninas, como los estrógenos, podrían tener algo que ver al respecto. Estas hormonas son una de las principales responsables de que las mujeres sean menos susceptibles de sufrir enfermedades cardiovasculares y siempre han estado relacionados con una mejora del sistema inmunitario.

Los hombres también tienen estrógenos, pero en niveles muy bajos. En varios estudios en ratones elaborados hace unos años con otros coronavirus, la presencia de estas hormonas parecía proteger más a las hembras que a los machos.

Esto ha llevado a otro grupo de investigadores a probar las hormonas femeninas como tratamiento contra la covid-19, de hecho. De acuerdo con una investigación recogida en el diario The New York Times, en Estados Unidos se han puesto en marcha dos ensayos clínicos para comprobar esta teoría.

Por un lado, en Nueva York ya han empezado a inyectar estrógeno en pacientes masculinos y en Los Angeles, la semana próxima, se administrará progesterona, otra de las hormonas predominantes en las mujeres. "Si el hecho de ser mujer es protector, y también lo es el embarazo, eso nos hace pensar en las hormonas", explica en el artículo la investigadora Sara Ghandehari,del Hospital Cedars-Sinai en Los Angeles, responsable de uno de los estudios.

Además, según el estudio en embarazadas, que tienen de por sí mayor nivel de estrógenos y progesterona, su sintomatología también suele ser muy leve. No obstante, no está muy claro, ya que entre las mujeres mayores que han pasado por la menopausia, y por tanto, tienen muchas menos hormonas femeninas, también se registran menos muertes por coronavirus. Las investigaciones siguen en curso y todavía no han llegado a ninguna conclusión en firme. No obstante, es un comienzo.