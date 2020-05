Última hora del coronavirus, en directo | El hospital de Ifema cierra sus puertas tras 40 días y casi 4.000 pacientes

Coronavirus en España: mapa con muertos y afectados

Última hora del coronavirus, en directo: número de muertos y casos en España y noticias de la crisis en el mundo

8.40 El Gobierno detalla este viernes el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas

La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, comparecerán a las 9:30 en Moncloa para ofrecer detalles sobre el Plan de Estabilidad enviado anoche a la Comisión Europea.Lee aquí la noticia completa de Alejandra Olcese sobre el Programa de Estabilidad.

08.19 La Guardia Civil para en un control de tráfico a Iñarritu (Bildu), pero no es multado tras la mediación de Interior

La Guardia Civil ha parado este jueves en un control de tráfico al diputado de EH Bildu cuando regresaba desde Madrid al País Vasco. Según ha explicado el propio Iñarritu, en un primer momento fue informado de que sería propuesto para sanción por saltarse las limitaciones de movimiento del estado de alarma, pero los agentes han desistido finalmente de tramitar la multa, mediando altos cargos del Ministerio del Interior, informa Europa Press.

20.24 Rivera reclama a Ciudadanos que haga una oposición "seria y firme" a Sánchez.

20.00 Sanidad anuncia las salidas a la calle con flecos sin aclarar.

19.46 Kike Sarasola: "Nunca he visto unas medidas que hayan creado tanto descontento general".

19.25 Una sentencia alerta de la “cuestionable constitucionalidad” del confinamiento.

19.14 Concluye la rueda de prensa de Salvador Illa.

19.10 El ministro Illa señala que este viernes se publicará una guía en la que se recogerán de forma concreta las condiciones de las salidas a la calle. En el caso de las actividades deportivas, el espacio permitido será "el espacio del propio municipio". Para los paseos, un kilómetro desde el domicilio.

19.07 "No podemos poner todo en funcionamiento el mismo día, hay que hacerlo gradualmente", defiende Salvador Illa, preguntado por la negativa del Gobierno a que abran las grandes superficies: "Apelo a la colaboración de toda la ciudadanía y de todos los sectores".

19.03 "Todas las personas que tengan sintomatología disponible deben de ponerlo rápidamente en conocimiento de las autoridades sanitarias", pide el ministro de Sanidad, para posteriormente practicar las pruebas pertinentes: "Esto es una tarea colectiva".

18.59 "Estamos haciendo un esfuerzo, junto la vicepresidenta económica, de reconocimiento y seguimiento de todas las aplicaciones disponibles para el combate del covid", afirma Illa: "Utilizarla porque sí, porque otros países las utilizan, no. La utilizaremos en la medida en la que encaje con nuestra estrategia". Se haría siempre "respetando los derechos de los ciudadanos".

18.55 Illa aclara que todos los deportes estarán permitidos, inclusive el surf, pero siempre que se practique dentro del propio municipio y se realice de forma individual.

18.53 El ministro recalca que la "valoración cualitativa del conjunto de indicadores" será el criterio a seguir para el avance de fases. "No le puedo decir qué comunidades autónomas estarán en disposición de avanzar a la fase 1 el 11 de mayo", dice Illa, sobre si Madrid podría tardar más en salir de la fase 0.

18.51 Cuándo se puede salir a hacer deporte o pasear a partir del sábado.

18.49 "Estamos trabajando para hacer más test", asegura Illa, que vuelve a repetir que la media de pruebas diarias realizadas oscila entre 40.000 y 47.000. "El Gobierno no va a ciegas", sostiene: "Todos los indicadores apuntan a un control del virus... Esta evolución es la que permite tomar medidas de alivio".

18.46 "Hasta que no encontremos una cura o una vacuna, vamos a convivir con el virus", advierte Salvador Illa, hablando de "nueva normalidad".

18.44 "En las órdenes de cada fase iremos concretando todos estos aspectos", apunta el ministro de Sanidad, tras ser preguntado por la reactivación de las obras menores -reformas- o la distinción entre comercios y grandes superficies a la hora de permitir su apertura.

18.42 "No hay nada concluyente", expone Illa, preguntado por la relación de la contaminación con el coronavirus: "No me trasladan que haya evidencia científica concluyente al respecto".

18.40 "El plan recoge el 80% de las propuestas que nos han remitido", asegura Illa. "El Gobierno tiene un único adversario, que es el Covid-19", enfatiza el ministro.

18.36 "Los mayores de 70 años tienen que ejercer su paseo en la franja reservada para las personas dependientes", apunta el ministro Sanidad.

18.30 Los municipios de menos de 5.000 habitantes, que son más del 80% de España, no aplicarán las franjas horarias.