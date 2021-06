España ha notificado 10.179 nuevos contagios por coronavirus desde el pasado viernes, 1.632 de ellos con diagnóstico en las últimas 24 horas, según el informe diario publicado por el Ministerio de Sanidad. Asimismo, la incidencia acumulada ha repuntado cinco puntos durante el fin de semana y supera de nuevo los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Además, ninguna comunidad autónoma se encuentra en riesgo bajo (menos de 50) tras haber salido Galicia de esa categoría.

Por otro lado, se han registrado diez muertes más por covid-19, lo que eleva la cifra de fallecidos confirmados por Sanidad hasta los 80.789 desde el inicio de la pandemia. El número total de positivos asciende, por su parte, hasta los 3.792.642.

En concreto, la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 100,06 casos por cada 100.000 habitantes, cinco puntos más que el viernes, cuando registró 95,03, por lo que España se mantiene en riesgo medio por coronavirus (menos de 150), de acuerdo con la escala aprobada por las autoridades sanitarias.

De este modo, la incidencia sigue subiendo y se sitúa en 100 casos, una frontera que sorteó a la baja el 16 de junio, lo que supuso un hito que no sucedía desde el pasado mes de agosto.

España no cuenta con comunidades autónomas en riesgo extremo (a partir de 250) por su elevada transmisión, ni tampoco en riesgo bajo después de que Galicia haya abandonado esa categoría para situarse en riesgo medio, donde se encuentran el resto de territorio salvo Andalucía y Cantabria, que están en riesgo alto (más de 150).

Presión hospitalaria

En los hospitales españoles hay 2.495 pacientes con coronavirus, de los que 244 han ingresado en las últimas 24 horas, lo que supone el primer repunte en este campo en muchas semanas.

En las UCI también se produce un aumento de ingresos, colocándose esta cifra en 644, que ocupan un 6,92% de las camas. La mayor saturación en UCI se da en Madrid, donde alcanza el 14,53%, y La Rioja, con un 11,32%.

En los últimos siete días se han detectado 24.457 contagios, un 22,35% más que la semana anterior, cuando se registraron 19.989. Desde entonces, las regiones que más casos han reportado son Andalucía (6.088), Cataluña (5.422), Madrid (2.850) y Comunidad Valenciana (2.437).

Las muertes en la última semana son 32, la mayoría en Andalucía (14). Baleares, Cantabria, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Melilla, Murcia y Navarra no han registrado fallecimientos por coronavirus en los últimos siete días.

16 millones de españoles inmunizados

Un total de 16.609.913 personas residentes en España han completado la pauta de vacunación, el 35% de la población.

En total, se han se han administrado 39.914.204 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19, y 24.792.784 personas han recibido, al menos, una inyección, lo que representa el 52,2% de la población española.

Quienes ya han recibido la pauta completa de vacunación son 16.609.913, la mayoría mayores de 80 años (2,8 millones), con edades comprendidas entre 70 y 79 años (3,8 millones) y entre 50 y 59 años (4,9 millones).

Actualmente, todos los mayores de 80 años están totalmente vacunados, así como el 96,6% de quienes tienen entre 70 y 79 años. Asimismo, de 50 a 59 años ha recibido la pauta completa el 69,9%, y entre 60 y 69 años, el 41,2%.

En lo que va de año, España ha recibido un total de 43.308.355 dosis de la vacuna contra la Covid-19, que son un 46,3% de las adquiridas, que ascienden a 93.509.245.

Sin relación entre la incidencia y la variante delta

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha rechazado que el aumento de la incidencia, que ya alcanza los 100 casos, esté asociado con la variante delta del covid (la predominante en India) que afecta a entre un 3 y un 4 % de los contagios a nivel nacional.

ASí lo ha dicho en rueda de prensa al término de la reunión de seguimientos del coronavirus en la que ha detallado que la variante delta está subiendo en presencia en España, aunque su incidencia es dispar entre comunidades, ya que en algunas es superior al 15 % del total de contagios y en otras no hay ningún caso.

"El aumento a nivel global de los contagios no está ahora asociado a la variante delta sino a que tenemos poblaciones no inmunes entre las que está circulando el virus", ha precisado Simón, quien ha alertado de que "hasta que no se consigan las coberturas de vacunación con pauta completa previstas (el 70 % de la población), hay que seguir teniendo mucho cuidado".

El experto ha pedido "mucha prudencia" al valorar los estudios sobre la variante delta realizados en Reino Unido, ya que ha dicho que "hay que dar a los datos la incertidumbre que tienen".

"La variante delta podría ser mas transmisible y escapar marginalmente a la inmunidad de la vacuna cuando solo hay una dosis, pero menos que la semana pasada", ha dicho el epidemiólogo, al explicar que informes de la pasada semana fijaban en un 31 % la eficacia de una dosis contra la variante y esta semana parece ser que es el del 35 %".

Por ello, ha asegurado que todavía hay datos a los que no se puede dar una fiabilidad del 100 %.