Coronavirus en España, en directo: suspensión de LaLiga y noticias de última hora

13.35 Almeida pide salir de casa para realizar únicamente "actividades imprescindibles" y sobre un posible cierre de Madrid afirma: "Esperemos no tener que llegar a esa medida".

13.33 Los casos positivos de coronavirus se acercan a los 3.000 y 84 fallecidos. El Ministerio de Sanidad contabiliza este jueves 84 fallecidos con coronavirus (34 más que ayer) y 2.968 casos confirmados en España, 816 más que el miércoles.

13.30 Ante la situación de alarma social generada por la expansión epidémica de COVID-19, el jueves 12 de marzo, se va a celebrar una sesión por 'streaming' dentro de Semergen VIVO. Esta sesión es informativa a la vez que formativa de divulgación tanto para profesionales (incluye gerencias) y pacientes (población general).

La sesión es en abierto por lo que cualquiera a través de este enlace podrá conectarse.

13.25 Denuncian cambios constantes de directrices en el Hospital de La Paz con el gimnasio habilitado por el coronavirus. Fuentes de Defensa desmienten que se haya desplegado a personal militar en el centro sanitario de Madrid y los profesionales lamentan la falta de material adecuado.

Lo cuenta Leo Rama.

13.17 A partir de este lunes se suspenden las clases en Galicia, Cataluña y Murcia, así como la ciudad de Oviedo.

13.03 La Casa Real informa de que en función de las recientes actividades públicas de la Reina y de la información transmitida por el Gobierno sobre el contagio de Irene Montero, como medida de prevención indicada por las autoridades sanitarias,los Reyes se han realizado a lo largo de esta mañana el test correspondiente de detección de COVID-19.

Los resultados de dichos tests serán comunicados públicamente.

12.58 La alcaldesa Ada Colau, en cuarentena por el coronavirus.

12.52 Quedarse en casa es prioritario: tu "distanciamiento social" puede salvar vidas.

Aplanar la curva de la epidemia es el objetivo prioritario de España desde que esta semana se confirmara la transmisión comunitaria descontrolada del COVID-19 en zonas como Madrid. Cada uno de nosotros debe protegerse para proteger el sistema. Estas son las recomendaciones.

Lo cuenta Antonio Martínez Ron en Next.

12.45 Ciudadanos ofrece su apoyo a Sánchez para unos Presupuestos de "emergencia nacional". La formación de Arrimadas plantea destinar un fondo de contingencia del 1% del PIB para lucha contra los efectos económicos del coronavirus.

Lo cuenta Antonio Rodríguez.

12.40 Suspendidas las clases en todos los centros educativos de Euskadi.

12.38 Madrid promete una bonificación de 63 millones en impuestos a empresas que creen empleo tras la pandemia.

12.31 "Queremos pedirle a los madrileños que reduzcan al máximo cualquier actividad que tengan que hacer fuera de sus domicilios y que en la medida de lo posible únicamente realicen aquellas que sean imprescindibles", asegura el Ayuntamiento de la capital.

12.30 🔴 #ÚLTIMAHORA

12.24 El Ayuntamiento de Madrid pide a los ciudadanos que no salgan de sus casas más que para lo "necesario".

12.22 Begoña Villacís comparece para asegurar que se van a tomar "medidas drásticas" en relación al coronavirus en el Ayuntamiento de Madrid. "No estamos en un momento vacacional", asegura. "No podemos vivir una vida normal, debe ser excepcional", añade.

12.20 Caos ante la cancelación de vuelos por el coronavirus: ¿qué pueden hacer los clientes?

Lo explica Beatriz Triguero.

12.10 Cataluña se plantea cerrar escuelas e institutos a partir del lunes.

12.08 La Liga suspende la competición por la crisis del coronavirus. Las autoridades del fútbol español han acordado finalmente suspender la celebración de la primera y segunda división durante "al menos dos semanas" con el ánimo de prevenir la propagación del coronavirus.

Lee toda la información de Joaquín Hernández.

11.55 La Comunidad de Madrid registra 1.388 casos positivos por coronavirus. La Consejería de Sanidad aumenta a diez los laboratorios hospitalarios para la realización de pruebas. De los 1.388 positivos, 233 ya se encuentran en seguimiento telefónico domiciliario desde Atención Primaria.

La región registra hasta ahora un total de 38 fallecidos con patologías previas en distintos hospitales de la red pública

11.52 Tanto Irene Montero como Pablo Iglesias comparten en redes que la ministra ha dado positivo en coronavirus:

Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien.