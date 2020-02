Última hora del coronavirus en España, en directo: infectados en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

Mapa actualizado del coronavirus y número de infectados

Última hora del coronavirus, en directo: cifra de muertos en Italia y situación en España

14.12 Italia registra 128 nuevos casos y eleva el balance del coronavirus a 14 muertos y 528 contagiados

El nuevo balance supone un aumento de dos víctimas mortales y de 128 casos frente a la cifra anterior. "Estamos esperando los resultados de los análisis del Instituto Superior de Sanidad para hacerlo oficial", ha dicho Borrelli, en referencia al último balance del coronavirus en Italia.

13.55 Bank of America rebaja el crecimiento de la economía española al 1,4% por el coronavirus

Bank of America prevé que la economía española crezca este año un 1,4% en lugar del 1,6% estimado anteriormente por el impacto del coronavirus. "La falta de ajustes estructurales ha sido fácil de ocultar mientras el crecimiento ha sido boyante, pero ahora será más evidente", advierte la entidad.

"Es probable que la menor demanda externa y las interrupciones de la cadena de suministro pesen sobre la actividad", señala el banco, "junto con un sentimiento deteriorado que afecta temporalmente el consumo, la inversión y los flujos turísticos". Bank of America llama la atención sobre el efecto que pueda tener la crisis desatada por el coronavirus en el turismo, motor de la economía española.

12.51 El departamento de Salud de la Generalitat catalana ha confirmado este jueves el tercer caso importado de coronavirus en Cataluña. Según ha informado la Conselleria en un comunicado, se trata de una mujer de 22 años de Tenerife que viajó al norte de Italia y que está aislada en el Hospital Clínic de Barcelona.

El número total de contagiados es ya de 15.

12.04 El director de Emergencias, Fernando Simón, ha señalado que "estamos en un escenario de contención". "Puede ser que nunca pasemos de este escenario o podemos pasar a un escenario de mitigación. Hay que ser cuidadosos".

Además ha indicado que "esta enfermedad no es grave, pero no es banal. Es esperable que algún caso fallezca en nuestro país. Entraría dentro de lo esperable, no de lo deseable".

11.55 Aumentan a 14 los infectados por coronavirus en España al detectarse dos casos nuevos en Madrid. Los nuevos contagiados no habían viajado a zonas de riesgo, según ha informado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Asimismo, asciende también el número de contagios locales.

11.22 Estonia confirma su primer caso de coronavirus

Las autoridades sanitarias de Estonia han confirmado este jueves el primer positivo en su territorio por el brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan, un caso que afecta a un ciudadano iraní que está ingresado en un hospital de Tallin, según ha informado la agencia de noticias local Delfi.

10.37 El epidemiólogo y neumólogo chino Zhong Nanshan, jefe del equipo de expertos establecido por las autoridades chinas contra el coronavirus, ha señalado que espera que el brote de Covid-19 esté bajo control a finales de abril en China.

10.35 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado este jueves que los organismos internacionales prevén un impacto "muy limitado" del coronavirus sobre la economía, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno está siguiendo "muy de cerca" su evolución.

10.27 El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha vuelto a llamar a la calma tras confirmarse este jueves el primer caso de coronavirus en la ciudad, el segundo de la Comunitat Valenciana. "Que todos estemos tranquilos: tenemos una excelente sanidad", ha recalcado en declaraciones a los medios antes del pleno municipal de febrero. Ribó ha remarcado que no dispone de más información oficial de la que ha tenido constancia por los medios de comunicación.

10.23 El Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), cuya responsable es la doctora Maite Jorge Bravo, ha asegurado que en España no es necesario usar mascarillas para protegerse del nuevo coronavirus.

10.07 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha enviado este jueves un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de la capital sobre el coronavirus y ha recordado que Madrid cuenta con "extraordinarios profesionales de la sanidad". Así lo ha señalado a su llegada al primer congreso nacional de la Sociedad Civil en el Casino de Alcalá, donde ha expresado que pese a que hay casos del virus en la ciudad, "no es menos cierto que cuenta con extraordinarios profesionales en la sanidad que están preparados y lo han demostrado en crisis anteriores".

09.55 La Conselleria de Sanidad valenciana ha confirmado el segundo caso de coronavirus en la comunidad. Se trata de un hombre ingresado en el Hospital Clínico de Valencia, según ha confirmado este departamento en su cuenta oficial de Twitter. Los primeros análisis han confirmado la presencia del virus COVID-19 en este hombre, que presentaba síntomas compatibles con la enfermedad, según han señalado las mismas fuentes.

Se trata de un ciudadano valenciano que viajó con el valencia a Milán para presenciar el partido de Champions League que jugó el equipo che contra el Atalanta.

09.30 Estados Unidos ha detectado su primer caso de coronavirus en una persona que no viajó al extranjero recientemente ni ha tenido contacto con ninguna persona infectada. Esta sería la primera señal de que el virus puede estar propagándose de manera local. El paciente en cuestión se encuentra en la zona norte de California.

09.13 El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una caída del 1,76%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 9.152,6 enteros a las 9.01 horas, en una jornada marcada de nuevo por el temor al coronavirus chino y su avance por Europa y Estados Unidos.

09.09 Microsoft ha advertido de que no espera cumplir sus expectativas de ingresos para el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, que comprende los meses de enero a marzo, en el área de computación personal (Windows, Surface, Bing o la consola Xbox) como consecuencia del impacto sobre la cadena de suministros del brote del coronavirus Covid-19.

08.38 El Ministerio de Sanidad de Dinamarca ha confirmado este jueves el primer caso positivo por el brote del nuevo coronavirus en su territorio, que corresponde a un hombre danés que regresó esta semana de un complejo hotelero en el norte de Italia, según ha informado la cadena de televisión local TV 2.

06.24 Corea del Sur y Estados Unidos han decidido finalmente posponer sus ejercicios militares conjuntos, que iban a llevarse a cabo en marzo, debido al brote del nuevo coronavirus en el país asiático, según ha anunciado el Comando de Fuerzas Combinadas (CFC).

05.18 La Fuerza Aérea de India ha aprobado este miércoles el envío de alrededor de 15 toneladas de suministros médicos --mascarillas, guantes y otros equipos de emergencia-- a la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote del nuevo coronavirus, en la provincia de Hubei, que ha provocado la muerte de 2.744 personas, según las últimas cifras confirmadas por el Gobierno chino.

04.57 El secretario de Estado del Ministerio de Salud de Rumanía, Horatiu Moldovan, ha confirmado este miércoles el primer caso del nuevo coronavirus chino en el país. "Podemos confirmarlo: existe un diagnóstico virológico positivo", ha indicado Moldovan a la cadena de televisión rumana Antena 3. Se trata de un hombre del distrito de Gorj que estuvo en contacto con un hombre italiano, de Rimini, que viajó a Rumanía durante cuatro días

04.27 El Ministerio de Sanidad de China ha confirmado este jueves que son 2.744 personas las que han muerto a causa del brote del nuevo coronavirus y 78.497 los contagiados. Las autoridades sanitarias chinas han indicado que, este miércoles, se han registrado 433 nuevos casos de coronavirus y que 29 personas han muerto a causa del brote en el país asiático, 26 de las cuales han fallecido en la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan --epicentro del brote--, una en Pekín y otra en Heilongjiang y en Henan.

04.17 El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha elevado este jueves el balance de afectados por el brote de coronavirus en el país a 1.595, tras registrar 334 nuevos casos. En concreto, 307 de los nuevos casos confirmados provienen de la ciudad de Daegu, uno de los focos de infección en Corea del Sur, junto al hospital del vecino condado de Cheongdo, según ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Cerca del 80 por ciento de los casos confirmados en el país provienen de estos dos focos.

02.04 Los casos de coronavirus registrados en Kuwait han ascendido este miércoles a 26, mientras que los confirmados en Bahréin han alcanzado los 33, según han confirmado sendos ministerios de Salud. En cuanto a Kuwait, el Ministerio de Salud kuwaití ha precisado que los nuevos pacientes habían viajado recientemente a Irán, según un comunicado enviado a la agencia de noticias oficial KUNA. Todos los pacientes se encuentran estables y reciben atención médica "apropiada", ha agregado el gabinete.

01.45 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este miércoles en que el riesgo de coronavirus en el país norteamericano es "muy bajo" y ha anunciado que ha colocado al vicepresidente, Mike Pence, al frente de la gestión para abordar el brote.

00.34 Cinco ciudadanos españoles repatriados de la ciudad china de Wuhan, epicentro del broto de coronavirus, llegarán a mediodía de este jueves a Madrid en un vuelo fletado por el Gobierno de Colombia. El aparato de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que trasladará a los españoles partió este miércoles de Corea del Sur hasta la ciudad de Wuhan, donde ha aterrizado sobre las 15.00 horas y ha permanecido tres horas para que las autoridades chinas y colombianas realicen los análisis médicos pertinentes.

Miércoles 26

23.58 Las muestras de los tres pacientes sospechosos de padecer coronavirus en Menorca han dado resultado negativo, tal y como han informado este martes a última hora de la noche desde el Área de Salud de Menorca. De este modo, hasta el momento no hay ningún caso de coronavirus en la isla.

21.16 Nuevo caso de coronavirus en La Gomera, que eleva el total de contagios a once. Se trata de una mujer que trabajaba en Italia, según ha informado El Día de Tenerife.

19.50 Ericsson envía a su casa al personal de Málaga por miedo al coronavirus. La empresa Ericsson ha pedido a los más de 200 trabajadores de su centro de Málaga que trabajen desde sus casas hasta el próximo lunes, ante la preocupación por la visita de una empleada de compañía en Croacia y de la que se estudia si está afectada por el coronavirus, aseguran a Efe fuentes del personal. Esta trabajadora habría estado en contacto con una persona afectada por el coronavirus, y al volver a su país informó a los médicos de la situación y quedó en observación.