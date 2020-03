Última hora del coronavirus, en directo: Ana Pastor da positivo y más de 2100 casos en España

17.26 EEUU e Irán reclaman mutuas liberaciones de presos en por el coronavirus.

Los gobiernos de Estados Unidos e Irán han reclamado mutuas liberaciones de sus ciudadanos encarcelados en ambos países a causa del brote de nuevo coronavirus, que ha dejado hasta la fecha más de 4.200 muertos a nivel mundial.

17.11 Aplazada la final de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic Club por el coronavirus.

Según adelanta la Cadena Ser, la final de la Copa del Rey queda aplazada por la crisis del coronavirus.

16.49 El aislamiento por coronvirus computará como baja laboral desde este jueves.

El real decreto-ley que incluye la consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del coronavirus Covid-19 entra en vigor este jueves. Así se establece en el real decreto-ley por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

16.47 Albania y Bulgaria confirman sus primeros fallecidos a causa del nuevo coronavirus.

Los gobiernos de Albania y Bulgaria han confirmado este miércoles sus primeros fallecidos a causa del nuevo coronavirus, en ambos casos mujeres de más de 65 años con problemas de salud previos.

16.07 El PSOE aplica un plan de actuación contra el coronavirus en Ferraz.

La dirección del PSOE ha decidido aplicar en su sede nacional, situada en la calle Ferraz de Madrid, un plan de actuación para contener el coronavirus que contempla la posibilidad de realizar teletrabajo, medidas de flexibilidad horaria y una mínima actividad presencial en cada departamento. Las medidas se revisarán día a día y se aplicarán también para los trabajadores del PSOE en Congreso y Senado.

16.02 La diputada del PP Ana Pastor ha dado positivo por coronavirus. Así lo ha anunciado la propia expresidenta del Congreso en su cuenta de Twitter. Este caso llega después de conocerse que tanto Javier Ortega Smith como otro diputado de Vox también están contagiados.

Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas.