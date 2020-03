Última hora del coronavirus, en directo: número de muertos y de contagios

Coronavirus en España: mapa con fallecidos y afectados

11.32 España registra 812 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas y la cifra total asciende a 7.340

11.14 Bruselas recopila datos de móviles para monitorizar la evolución de contagios

La Comisión Europea está recopilando datos anónimos de los movimientos de los teléfonos móviles para evaluar los desplazamientos de la población y poder elaborar modelos sobre la evolución de los contagios del coronavirus para las necesidades de atención sanitaria.

El comisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton, explicó este lunes en una entrevista a la emisora "France Info" la iniciativa, que consiste en estudiar los datos masivos que se han pedido a algunos operadores de telecomunicaciones para estudiar, en los países en los que hay confinamiento, en qué medida la gente sale de sus casas.

11.07 World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés, llega a España para ayudar en la crisis sanitaria

World Central Kitchen, la ONG del reconocido chef español José Andrés, ha comenzado a trabajar en España para ayudar a combatir la crisis sanitaria del coronavirus y alimentar a las personas más vulnerables. La ONG ya ha dado respuesta a la amenaza del Covid-19 en más de 20 ciudades de todo el mundo. Desde el viernes trabaja en Madrid, junto a Grupo Arzábal y Mateo & Co, con restaurantes repartidos por la capital, para elaborar miles de raciones elaboradas por sus voluntarios. Todos los alimentos para cocinar los platos han sido donados por el proveedor Makro.

10.51 ING suspende el pago de dividendos tras la recomendación del BCE

El banco holandés ING, siguiendo la reciente recomendación del Banco Central Europeo (BCE) respecto de la distribución de dividendos, ha decidido suspender "al menos hasta el 1 de octubre de 2020" cualquier abono a sus acciones ordinarias, según ha anunciado la entidad.

10.44 La demanda eléctrica se desploma un 25% ante el endurecimiento del parón de la actividad frente al coronavirus

La demanda eléctrica en la Península Ibérica se desplomaba este lunes más de un 25% con respecto a una jornada de actividad normal en el país, ante el endurecimiento en el parón de la economía decretado este fin de semana por el Gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus.

10.24 Llega el primer vuelo con 20 toneladas de productos sanitarios del corredor aéreo con China

El primer avión cargado con 20 toneladas de productos sanitarios procedente de China ha llegado esta madrugada a la Terminal 4 del aeropuerto Madrid Barajas. Se trata de una iniciativa de Grupo Oesía, Iberia y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) que han creado un Corredor Aéreo Sanitario con China, coordinado a través de un centro logístico, que ha empezado a operar este lunes para facilitar la llegada a España de productos sanitarios entre los que se incluyen respiradores, mascarillas, guantes y pantallas protectores, entre otros productos necesarios para la contención de la enfermedad.

10.17 El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, "posible positivo" en coronavirus

El Gobierno ha comunicado, a través de la Secretaría de Estado de Comunicación, que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no acudirá a la rueda de prensa posterior al Comité de Gestión técnico del coronavirus tras haber dado positivo en la Covid-19, aunque queda pendiente la confirmación.

10.12 El Gobierno prohíbe los velatorios y restringe a tres los acompañantes en entierros

El Ministerio de Sanidad prohíbe desde este lunes los velatorios de todo tipo y cultos religiosos o ceremonias civiles fúnebres y restringe a un máximo de tres familiares o allegados la comitiva en entierros o cremaciones para limitar el contagio del coronavirus.

10.00 Iglesias recuerda que toda riqueza del país está "subordinada al interés general" y las redes le recuerdar cu chalet de Galapagar

El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha recordado este domingo que el artículo 128 de la Constitución establece que toda la riqueza del país, con independencia de a quién pertenezca "está subordinada al interés general".

9.42 El Ibex 35 cotiza con caídas tras el decreto del Gobierno de cierre total

Las bolsas arrancan una nueva semana bajo la alerta sanitaria por el coronavirus con caídas. El Ibex 35 aumenta sus pérdidas frente al resto de índices europeos hasta el 2,9% y cotiza por debajo de los 6.600 puntos. Este lunes viene marcado por la decisión del Gobierno que preside Pedro Sánchez de paralizar todas las actividades no esenciales desde el lunes 30 de marzo y hasta el jueves 9 de abril.

9.25 La OCDE considera "pertinente" la emisión de 'coronabonos' en la UE

La idea de lanzar emisiones de deuda en común en la eurozona es "pertinente" para la economista jefe de la OCDE, Laurence Boone, que alerta sobre la falta de coordinación en los planes que presentan los países miembros, cada uno por su cuenta.

9.22 Confebask dice que el Gobierno Sánchez "es un despropósito", una "amenaza" y "un ejemplo de incompetencia"

El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, ha afirmado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez "es un despropósito", una "amenaza" y "un ejemplo de incompetencia" ante las medidas que ha adoptado por la crisis del coronavirus y su última decisión de paralizar la actividad no esencial.

9.18 El Ibex 35 abre con una caída del 0,32% y defiende los 6.700 enteros tras el parón económico

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes con una caída del 0,32%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.755,4 enteros a las 9.01 horas, tras el parón económico prácticamente total decretado por el Gobierno, con la paralización de las actividades no esenciales desde este lunes y hasta al menos el próximo jueves 9 de abril, ambos inclusive, para frenar la propagación del coronavirus.

9.04 CEIM asegura que se cometen “muchos errores” que podrían llevar a la desaparición definitiva del empleo

El presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha criticado "la enorme improvisación" del Gobierno central y ha asegurado que está cometiendo "muchos errores", que pueden tener al final como consecuencia "la desaparición definitiva del tejido empresarial y los empleos" tras la crisis sanitaria del coronavirus.

9.03 Sanidad prohíbe desde este lunes los velatorios y las ceremonias fúnebres para evitar el contagio

El Ministerio de Sanidad prohíbe desde este lunes la celebración de velatorios en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, así como en los domicilios particulares así como de ceremonias fúnebres para evitar el contagio del coronavirus.

8.56 Muere por coronavirus a los 56 años el director financiero de Jefferies Group

El director financiero de la firma estadounidense de inversión y servicios financieros Jefferies Group, Peg Broadbent, ha fallecido este fin de semana a los 56 años de edadcomo consecuencia de complicaciones relacionadas con el coronavirus, convirtiéndose así en la primera víctima de la pandemia entre directivos de Wall Street.

8.46 El petróleo de EEUU baja de 20 dólares por primera vez en 18 años

La caída de la demanda como consecuencia de las medidas de confinamiento implementadas en varios países para contener la propagación del coronavirus, sumada al aumento del bombeo de crudo por parte de Arabia Saudí, han arrastrado la cotización del precio del barril de referencia para Estados Unidos por debajo de los 20 dólares, un nivel desconocido desde 2002, mientras que el petróleo Brent, de referencia para Europa, cotizaba por debajo de los 24 dólares por barril.

8.38 Alemania suma 4.751 casos más y eleva el balance del coronavirus a 57.298 contagiados y 455 muertos

Alemania ha sumado en las últimas 24 horas 4.751 casos más de coronavirus, por lo que el balance de la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan se eleva a más de 57.000 personas contagiadas y un total de 455 víctimas mortales, según datos del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana responsable del seguimiento de enfermedades infecciosas.

08.00 La Covid-19 también puede afectar al corazón

El Covid-19 puede tener consecuencias fatales para las personas con enfermedad cardiovascular subyacente y causar daño cardíaco incluso en pacientes sin afecciones cardíacas subyacentes, según una revisión publicada este viernes en la revista 'JAMA Cardiology' por expertos del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston (UTHealth).

7.45 Trump se desdice y amplía hasta el 30 de abril las medidas contra Covid-19

El presidente estadounidense, Donald Trump, se desdijo este domingo de su intención de "reabrir" Estados Unidos el 12 de abril y amplió hasta el 30 de ese mes las medidas para combatir la crisis del coronavirus, sobre la que auguró que el país empezarán a recuperarse a principios junio.

"Nada sería peor que declarar la victoria antes de que la victoria sea ganada. Esa sería la mayor pérdida de todas, por tanto extenderemos nuestras directrices al 30 de abril para ralentizar la expansión", dijo Trump en una rueda de prensa en el jardín de las rosas de la Casa Blanca.

7.30 DIA se alía con Glovo y contrata mil personas por subida de envío a domicilio

La cadena de supermercados DIA ha firmado una alianza con la plataforma de entrega a domicilio Glovo y ha reforzado su plantilla con mil trabajadores más con el objetivo de atender el repentino aumento de los pedidos para enviar la compra a casa. El incremento coincide con el interés de los clientes por recibir la compra en casa y no tener que desplazarse a las tiendas debido a la propagación del coronavirus. Lee más aquí.

7.15 Levantan un hospital de campaña en el Central Park de Nueva York.

Voluntarios de la organización han levantado el hospital, que tiene capacidad para 68 camas con respiradores, según ha informado el propio grupo. Un equipo de médicos, enfermeros y el resto de personal sanitario está ya listo. En Nueva York, cerca de 900 policías tienen coronavirus y casi 5.000 están de baja.

7.00 Comienza el luto oficial en Madrid por los fallecidos de coronavirus

El luto oficial por los fallecidos de coronavirus ha comenzado este lunes en la Comunidad de Madrid, donde la bandera madrileña ondeará a media asta en los edificios púbicos donde su uso sea obligatorio por decreto del Gobierno regional, que además invita a guardar un minuto de silencio a mediodía.

Este luto no tiene por el momento fecha de finalización, según recoge el decreto firmado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se guardará un minuto de silencio a mediodía en homenaje a los fallecidos por el COVID-19 en la Comunidad de Madrid y en el resto de España.

6.45 El Gobierno da 'in extremis' un día más para que las empresas se adapten al cierre total

La gestión del coronavirus vuelve a dejar en evidencia al Gobierno. Las "diferencias" surgidas en el seno del Ejecutivo, a cuenta del endurecimiento del estado de alarma, han hecho que el Boletín Oficial del Estado (BOE) no publicase hasta pasadas las 23.30 horas de este domingo, apenas media hora antes de su entrada en vigor, el nuevo decreto que regula quién podrá trabajar entre este lunes y el próximo 9 de abril.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado que como consecuencia del retraso en la publicación del decreto habría una moratoria de un día para asegurar que algunas actividades no se paralicen de manera abrupta, lo que dará 24 horas de margen a las empresas para adaptarse a las nuevas medidas de confinamiento.

6.30 El Gobierno excluye a los autónomos y a otros 25 colectivos del parón total

Decide in extremis que paren algunas industrias, las empleadas del hogar o el personal de peajes, entre otros que inicialmente iban a ser considerados 'esenciales'.

A 20 minutos de la medianoche del domingo, el Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto-ley que regula qué trabajadores tendrán que ir a trabajar el lunes y cuáles no, con el fin de endurecer el confinamiento y evitar más contagios y muertes por coronavirus. Aunque el parón se ha anunciado como total, son muchos los asalariados que podrán seguir trabajando y lo mismo ocurrirá con los autónomos.

6.00 La residencia de los horrores está en Leganés: 39 ancianos muertos en un mes

“Estamos desbordados”. Este es el grito desesperado de la dirección de la residencia de mayores Vitalia, situada en la localidad madrileña de Leganés. Suma un total de 39 fallecidos a lo largo del mes de marzo. Se trata de uno de los centros de ancianos que está sufriendo con especial virulencia los efectos de la expansión del coronavirus en España.

Este sábado, la UME se topó con once cadáveres en su cámara mortuoria abarrotada. Al menos uno de los cuerpos sin vida llevaba ahí desde el miércoles sin que ningún servicio funerario hubiese ido a recogerlo. “En 20 años no he visto algo igual”, dice un responsable.

5.00 Japón prohibirá la entrada a viajeros de EEUU, Europa, China y Corea del Sur

Las autoridades japonesas tienen previsto prohibir la entrada de viajeros que hayan estado recientemente en Estados Unidos, la mayor parte de Europa, China o Corea del Sur, como medida para contener la propagación por Japón del coronavirus.

4.00 China registra un caso de coronavirusde transmisión local y 30 procedentes del extranjero

El número total de casos importados ha ascendido a 723, de los cuales 93 han salido ya de los hospitales, mientras que 630 siguen bajo tratamiento y 19 están en estado grave.

Este domingo, las autoridades sanitarias han confirmado cuatro muertes por Covid-19 y 17 casos sospechosos, todos ellos importados. En total, hasta este domingo se han confirmado 81.470 casos de coronavirus en el país asiático y 3.304 muertes.