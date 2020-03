Última hora del coronavirus, en directo: número de muertos, contagios y nuevas medidas del Consejo de Ministros

Coronavirus en España: mapa con fallecidos y afectados

Última hora del coronavirus, en directo: número de muertos y casos en España y en el mundo

12.47 Los taxistas se han quedado sin pasajeros tras la paralización de la actividad económica, e insisten en reclamar al Gobierno medidas urgentes en materia fiscal y social para hacer frente a esta crisis, así como la entrega inmediata de mascarillas y otros elementos de protección.

La solicitud de servicios de taxis por aplicaciones o emisoras es ahora una décima parte de la habitual, descontando los traslados que se están realizando gratis, voluntaria y solidariamente para sanitarios y otro personal esencial, ha señalado este martes la patronal Fedetaxi en un comunicado.

12.41 La Armada envía al buque 'Galicia' a Melilla para actuar como barco hospital. Lo cuenta Gonzalo Araluce.

12.39 La agencia de viajes eDreams anuncia un ERTE para sus casi 1.000 empleados. Informa Beatriz Triguero.

12.37 El director adjunto operativo de la Policía Nacional ha insistido en que “ningún agente ha ido un servicio en el que tuviera que llevar medios de protección y no lo ha llevado”. “Desde el primer día estamos diciendo que no ha habido escasez de medios de protección. Se hizo con tiempo y las cifras así lo destacan. Se han entregado más de 530.000 mascarillas y más de dos millones de guantes”, ha precisado. El mando había sido preguntado acerca de la intención de miembros de las fuerzas de seguridad de denunciar al Ministerio del Interior por homicidio imprudente. La pregunta también iba dirigida a su homólogo de la Guardia Civil, que no ha contestado.

12.32 “Ahora mismo no tiene sentido tomar más medidas”, asegura el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, por conferencia telemática.

12.25 El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, ha anunciado que se han realizado 6.085 denuncias y se han detenido a 23 personas por incumplir las medidas de confinamiento. El Instituto Armado ha reforzado los controles en carretera y ha dedicado más de 2.000 efectivos a controlar las fronteras terrestres. Se ha referido a las labores de protección de mujeres maltratadas y ha informado de 1.519 actividades y 819 comprobaciones telefónicas. Además, este lunes 30 se detuvo en Jaén a una persona por malos tratos a su expareja. Por su parte, ha informado de que se ha producido al inicio de realizar test rápidos a los agentes.

12.17 El director adjunto operativo de la Policía Nacional, el comisario principal, José Ángel González se ha referido en la rueda prensa diaria al uso indebido de drones en el espacio aéreo. En las últimas 24 horas se han detenido a 53 personas y se han realizado más de 3.000 propuestas de sanción. Según ha dicho, se ha reducido el número de actas susceptibles de acabar en multa lo que indica una mayor concienciación de la sociedad. Ha vuelto a avisar de bulos en internet, en este caso un correo de una empresa de venta en la red en la que se avisa falsamente de que se ha dado de baja la cuenta personal y pide datos personales para reactivar. También una web llamada ‘Amor a la vida’ con falsos remedios para el Covid-19 o un mensaje que circula en la red en el que se informa del envío de material sanitario a Francia porque España no paga.

12.12 El Papa insta a la Iglesia a acoger a los 'sin techo' ante la emergencia sanitaria por la pandemia.

12.06 El segundo avión del Corredor Aéreo Sanitario trae otras 30 toneladas de material para hospitales. El segundo vuelo del Corredor Aéreo Sanitario ha llegado a primera hora de esta mañana a España con otras 30 toneladas de material de protección destinado a hospitales públicos y privados. Repitiendo la misma operativa de ayer, el tercer vuelo está en China para abastecerse de más producto. Para atender las necesidades básicas del sistema sanitario, los primeros productos importados son fundamentalmente mascarillas y otros materiales de protección (EPIs), los cuales son los que más escasean entre el personal sanitario.

11.58 Muere el primer militar por coronavirus, un subteniente del Ejército del Aire. Se trata del subteniente Palencia, destinado en la base aérea de Cuatro Vientos; según los últimos datos ofrecidos por Defensa, 172 efectivos están contagiados. Informa Gonzalo Araluce.

11.48 El sindicato CSIF denuncia al ministro de Sanidad ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por su gestión ante el coronavirus. Lo cuenta Marina Alías.

11.33 España registra 849 muertos por coronavirus desde ayer y la cifra total asciende a 8.189

11.25 Los vicepresidentes segundo y tercero del Gobierno, Pablo Iglesias y Nadia Calviño, acompañarán a la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

11.10 El Ministerio de Sanidad, junto al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP) ha puesto en marcha un teléfono de atención psicológica para aquellas personas que tengan dificultades derivadas de la crisis de la Covid-19. El horario de atención es desde las 09.00 hasta las 20.00 horas, todos los días de la semana.

Esta modalidad de prestación asistencial se realiza a través de tres números de teléfono diferenciados, dirigidos a grupos poblacionales concretos:

El 91 700 79 89 para familiares de personas enfermas o fallecidas como consecuencia del coronavirus.

El 91 700 79 90 para profesionales con intervención directa en la gestión de la pandemia como sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o Policía Local, entre otros.

El 91 700 79 88 para la población en general con dificultades derivadas del estado de alerta.

10.55 La Generalitat pretende que los presos del 'proces' pasen el confinamiento en casa

El Govern de Cataluña quiere aprovechar la crisis del coronavirus para que los condenados en el juicio del proces pasen el confinamiento en sus casas, tal y como publica este martes La Vanguardia.

La conselleria de Justicia que dirige Ester Capella ha ordenado que todos los internos a los que se les ha concedido la posibilidad de salir periódicamente de la cárcel para trabajar o cuidar de un familiar (el artículo 100.2), puedan estar en casa mientras duren las restricciones impuestas por el Gobierno en el marco del estado de alarma.

Lea aquí la información completa de Fernando Asunción.

10.51 García Egea mantiene la presión del PP al Gobierno: “Lealtad sí, ley del silencio no”

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, exigió esta mañana al Gobierno de Pedro Sánchez remar “en la dirección correcta” pues los autónomos, las pymes y muchos particulares necesitan ser atendidos por el Ejecutivo.

“Muchos autónomos no pueden pagar su cuota porque no han facturado nada. Hay muchas pequeñas y medianas empresas, así como particulares, que tienen que pagar impuestos y no han recibido la liquidez que necesitan. Esa gente necesita ser atendida por el Gobierno”, señaló en una entrevista en Antena3.“Le decimos al Gobierno de Pedro Sánchez: lealtad sí, ley del silencio no. Tres semanas después de haber decretado el estado de alarma, de haber tomado el mando único para gestionar esta crisis, nosotros estaremos al lado de los españoles y del Gobierno siempre que rememos en la dirección correcta”, subrayó el número dos del PP.

García Egea incidió en que el PP ha votado a favor de todos los reales decretos durante la crisis para aplanar la curva, pero que no permitirán que los autónomos, los empresarios y las pymes sean “los únicos que paguen” la crisis que se avecina. “Hay que exonerar de los impuestos a autónomos, pymes y a todos que no tengan ingresos”, concluyó.

10.25 La OMS cree que España e Italia están llegando al pico de la curva, pero avisa de que no basta el aislamiento

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha comentado que España e Italia pueden estar llegando al pico de incidencia de casos del nuevo coronavirus, pero les ha advertido de que para reducir el número de contagios no basta con mantener aislada a la población, sino que deberán seguir realizando test diagnósticos.

10.12 Abengoa obtiene el visto de bueno de sus acreedores para retrasar pago de intereses hasta el 30 de junio

Abengoa ha obtenido el consentimiento de sus acreedores para retrasar tres meses el pago del intereses, hasta el próximo 30 de junio, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía había solicitado a sus acreedores autorización para, entre otras cuestiones, conseguir el retraso en el pago de estos intereses, que vencían este mismo martes, 31 de marzo.

10.08 Andalucía paralizó compra de 60.000 test rápidos por baja sensibilidad y encarga 30.000 a otro fabricante

La Junta de Andalucía decidió paralizar la compra de 60.000 test rápidos de covid-19, una vez que los expertos en Microbiología del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "desaconsejaron" su adquisición para pruebas rápidas por su baja sensibilidad, y encargó otros 30.000 a otro proveedor.

10.03 Indonesia prohíbe la entrada de extranjeros para contener la expansión del coronavirus

El Gobierno de Indonesia ha anunciado este martes la inminente prohibición de entrada y tránsito de extranjeros para evitar la expansión del coronovarius, que suma ya más de 1.400 contagios y al menos 122 fallecidos en el archipiélago asiático.

9.50 Andalucía prevé retomar las clases a mediados de mayo y trabaja en un calendario con "escenarios posibles"

La viceconsejera de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha estimado este martes que las clases en la comunidad autónoma se retomarán a mediados de mayo, para lo que desde el Gobierno andaluz se está trabajando en un calendario para ver los "escenarios posibles" y tomar las medidas oportunas si se prolonga el estado de alarma con motivo de la expansión del coronavirus.

9.49 Trump anuncia el envío de equipos a España, Italia y Francia para paliar sus "grandes problemas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que el país norteamericano ha recibido suministros de varios países, incluidos China y Rusia, para responder a la crisis del coronavirus, y que, a su vez, donará equipos que "no necesita" a España, Italia y Francia, que atraviesan "grandes problemas".

9.40 Oliver Wyman cree que el retail de alimentación podría enfrentarse a colapsos de la oferta y de la demanda

La consultora Oliver Wyman ha advertido de que el sector retail de alimentación se enfrenta al "colapso" tanto de la oferta como de la demanda que por el momento se esconde bajo un "repentino aumento de la demanda" como apuntan las imágenes de supermercados abarrotados ante la alarma generada por la pandemia del coronavirus.

9.34 El Ibex 35 despide con alegría un mes de marzo para olvidar

El Ibex 35 afronta la última jornada de uno de los peores meses de su historia. El mes de marzo de 2020 ha estado marcado por la expansión del coronavirus por Europa y ha castigado con fuerza a la economía española. Un período en el que el selectivo español ha perdido un 22% de su marcado viviendo hundimientos históricos.

Este martes despide marzo con un repunte del 2% y aspira a conquistar los 6.800 puntos. Los valores que más fuerzan tienen en esta sesión son Mediaset, con un repunte del 7%, Amadeus (5,6%) y ArcelorMittal (+4,5%). Por otro lado, Bankia pierde un 4,7% en esta sesión y Grifols tampoco puede apuntarse a la jornada de subidas con una pérdida del 1,5%.

Cuenta más aquí Alberto Sanz.

9.25 La CEA insiste en el error de "hibernar" la economía y pide al Gobierno medidas consensuadas y "no hacer ideología"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha insistido este martes en el "error" que supone plantear "hibernar" la economía con la paralización de toda actividad no esencial decretada por el Gobierno de la Nación, al que ha urgido a buscar medidas "consensuadas" con los agentes económicos y sociales y "no hacer ideología" porque "no es el momento" en plena crisis sanitaria para hacer frente al coronavirus.

9.09 La Bolsa española abre con un alza del 1,20 % tras datos positivos en China

La Bolsa española ha abierto este martes con ganancias del 1,20 %, hasta los 6.740,10 puntos, animada por la recuperación de la industria manufactura de China, que tras el fuerte parón de febrero, se ha recuperado en marzo ante al reinicio de la producción en las fábricas al controlar el coronavirus.

8.46 La economía china rebota en marzo tras el desplome de febrero provocado por la crisis de la Covid-19, según PMI

La actividad de la economía china ha registrado en marzo un fuerte rebote, después del histórico desplome observado en febrero a raíz del impacto del coronavirus y de las medidas de contención implementadas, según refleja el índice de gerentes de compras (PMI), que en el sector manufacturero ha subido hasta los 52 puntos, frente a los 35,7 del mes anterior, mientras que en el sector servicios ha alcanzado los 52,3 puntos, frente a los 29,6 de febrero, lo que ha elevado el índice PMI compuesto hasta el 53% desde el 28,9% del mes anterior, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística de China (ONE).

8.20 El presidente de Turquía dona su salario de siete meses para combatir la pandemia de coronavirus

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha lanzado este lunes la 'Campaña Nacional de Solidaridad' con el objetivo de combatir la pandemia de coronavirus en Turquía, para la que ha donado siete meses de su salario.

07.55 China anuncia que no se han registrado casos de coronavirus a nivel local, pero sí 48 importados

El Ministerio de Salud de China ha anunciado este martes que no se han registrado casos de transmisión local de la Covid-19 en todo el país, pero sí 48 provenientes del extranjero. El número total de casos importados ha ascendido a 771 y se han localizado 44 casos sospechosos, todos ellos de pertenecientes a personas que llegaron a China de otros países.

A su vez, este lunes, las autoridades sanitarias han confirmado la muerte de una persona por coronavirus en la provincia de Hubei. Hasta el momento, se han producido 3.305 muertes por coronavirus en el país asiático y se han registrado 81.518 casos.

07.45 Estados Unidos sobrepasa las 3.000 muertes a causa del coronavirus

Más de 3.000 personas han muerto a consecuencia del coronavirus en Estados Unidos, según el último balance difundido por la Universidad Johns Hopkins, que sitúa la cifra de afectados en el país norteamericano en 164.539. Además, Nueva York espera un "tsunami" de contagios y Trump se olvida de la economía.

07.40 El Ejército se prepara para hacer frente a otro brote del coronavirus en otoño

La cúpula de las Fuerzas Armadas ya trabaja en la redacción de un informe de la operación desplegada contra el coronavirus. El documento recomienda actuar de forma preventiva para evitar una nueva pandemia en el futuro y analiza los posibles errores que se hayan podido cometer en la gestión de la crisis. Hay cierta prisa en la redacción de las conclusiones: los expertos sanitarios alertan de que el próximo otoño puede haber un nuevo brote.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, deslizó en una entrevista el riesgo de que se registren futuros brotes: "Todo dice que probablemente en octubre o noviembre esto pueda volver a reproducirse".

Lee la noticia completa de Gonzalo Araluce aquí.

07.30 Japón elevará a 73 los países de su veto migratorio, incluido Estados Unidos

El Gobierno japonés aumentó este martes a 73 los países desde los que prohíbe o prohibirá entrar en Japón por la propagación del coronavirus y que se corresponden con los territorios a los que desaconseja viajar, incluido Estados Unidos.

07.00 México declara la "emergencia sanitaria de fuerza mayor"ante el aumento de casos de coronavirus

El ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha anunciado este lunes que el Gobierno ha declarado la "emergencia sanitaria de fuerza mayor" ante el aumento de casos de coronavirus en el país norteamericano, que ya ha dejado 28 muertos y 1.094 afectados.

06.30 El Gobierno asume que tendrá que pedir el rescate a la Unión Europea

El Gobierno entiende que no habrá 'coronabonos' hasta que lo necesite Alemania y ha asumido que tendrá que pedir un rescate a la Unión Europea para hacer frente a la crisis económica del coronavirus. Los informes cada vez más pesimistas sobre el impacto que el estado de alarma está teniendo en nuestra economía se acumulan en la mesa de Pedro Sánchez.

Según ha sabido Vozpópuli, en La Moncloa se da por hecho que habrá que acudir al MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) para contener el ingente endeudamiento público que implicará las medidas para paliar la crisis. Sánchez ha ordenado a sus ministros que empiecen a pensar en el día después del confinamiento. Y lo que está viendo el Gobierno es preocupante.

Lee toda la información de Jorge Sáinz aquí.

06.00 Air Canada despide temporalmente a 16.500 trabajadores a causa del coronavirus

La aerolínea Air Canada ha anunciado este lunes el despido temporal de 16.500 empleados como consecuencia de las pérdidas económicas provocadas por la pandemia global de coronavirus. El director ejecutivo, Calin Rovinescu, ha explicado que se trata de "una decisión extremadamente dolorosa", pero se ven en la obligación, ha dicho, de llevar a cabo esta cifra tan alta de despidos, ya que las operaciones de la compañía se reducirán drásticamente en los días siguientes.