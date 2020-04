Última hora del coronavirus, en directo: aumentan los muertos y los contagiados en España

Coronavirus en España: mapa con fallecidos y afectados

Última hora del coronavirus, en directo: número de muertos y casos en España y en el mundo

11.56 Muere por coronavirus Consuelo Garrido, la madre de Miguel Ángel Blanco, víctima de ETA.

Acaba de fallecer por #coronavirus Consuelo Garrido, madre de Mari Mar y #MiguelAngelBlanco, asesinado por ETA en Ermua. Hace tres semanas fallecía Miguel, su padre. Todo mi cariño para @MariMarBlanco_ y su familia en estos momentos tan duros. D.E.P. pic.twitter.com/BkEn9KwUc8 — Iñaki Oyarzabal (@InakiOyarzabal) April 1, 2020

11.53 Ascienden a 2.497 los casos positivos por coronavirus y a 130 el número de fallecidos en Navarra.

11.40 España registra 864 muertos por coronavirus en 24 horas

La pandemia de coronavirus sigue azotando España y sólo en las últimas 24 horas ha dejado 864 muertos, según los datos proporcionados este miércoles por el Ministerio de Salud. Esa cifra supone un aumento de 15 personas fallecidas respecto al dato del día anterior, pero aumenta el total de víctimas mortales desde el comienzo de la crisis sanitaria a 9.053.

Respecto al total de contagiados, nuestro país ya ha superado la barrera de los 100.000. En concreto, los 7.719 infectados registrados desde este martes hacen que la cifra total ascienda a 102.136.

Lea aquí la información completa.

11.11 Italia prolonga el confinamiento hasta el 13 de abril.

10.43 Familiares de residencia Vitalia Leganés piden su traslado a un centro médico tras contar 56 fallecidos

La Agrupación de Familiares de la Residencia Vitalia Home de Leganés ha pedido a cualquier administración competente que trasladen con carácter de extrema urgencia a sus familiares a un centro sanitario, tras contabilizar 56 fallecidos. "Les enviamos esta solicitud de auxilio, ya que tememos seriamente por la vida de nuestros familiares en las próximas horas, dado los antecedentes descritos más abajo y ante la falta de recursos humanos y técnicos, que ha demostrado tener y poner a disposición esta residencia. Nos consta que los trabajadores han puesto todo el empeño posible en atender a nuestros familiares, poniendo en riesgo su propia salud y trabajando en un entorno muy complicado, con bajas constantes y medios reducidos", han señalado en un comunicado.

10.35 EH Bildu cree que Confebask decide cuáles son las actividades esenciales y tiene "secuestrado" al Gobierno

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, cree que Confebask es el que decide en Euskadi cuáles son las actividades esenciales o no que deben mantenerse en la actual situación de pandemia del coronavirus y considera que la patronal vasca tiene "secuestrado" al Gobierno Vasco. Además, ha emplazado a que se decida "en el seno de una mesa qué es esencial", y no se dejen las decisiones en manos de "empresarios elegidos jerárquicamente".

10.16 El Ayuntamiento de Sevilla inicia un plan "urgente" de comida y productos básicos para afectados por la crisis

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este miércoles del comienzo esta misma jornada de un nuevo programa "urgente" de ayuda social diseñado específicamente para las personas en situación de vulnerabilidad por el impacto económico del estado de alarma implantado contra la propagación del coronavirus Covid-19, traducido en la entrega a las mismas de alimentos y suministros básicos mediante dos fórmulas diferentes.

10.01 Monago asegura que existe la "orden" de "ocultar el número real" de fallecidos por coronavirus en Extremadura

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado este miércoles que existe "una orden" de "ocultar el número real" de fallecidos por coronavirus en la región extremeña, lo que a su juicio supone una "estrategia" que tiene un nombre que "por respeto" no va a decir ahora, pero que explicaría situaciones como las que se producen en Extremadura, donde "no puede ser" que mueran tantos mayores en las residencias y sean tan pocos los que estén dando positivo.

9.49 Turquía envía a España un avión con material sanitario para el Covid-19

El Gobierno turco envió este miércoles un avión militar de carga con material médico para ayudar al personal sanitario de España e Italia en la gestión de la crisis por el coronavirus.

El paquete de ayudas consta de máscaras, gafas y trajes de protección para el personal sanitario y geles desinfectantes, según detalló la agencia oficial Anadolu.

9.32 El Ibex arranca abril vestido de rojo

El mercado no cambia 'el chip' con la llegada de abril. El desplome bursátil vivido en marzo con la crisis de coronavirus mantiene su tendencia en la entrada del nuevo mes. Las bolsas europeas arrancan con fuertes caídas este miércoles, con el Dax 30 alemán y el Cac 40 francés perdiendo más de un 3%, mientras el Ibex 35 modera sus caídas hasta el 2%.

El selectivo español viene de vivir el peor mes de la historia, con una caída del 22,21% en marzo y una caída acumulada del 29% durante el primer trimestre del 2020. Un desplome marcado por la última semana de febrero, cuando el aterrizó virus sigue en Europa, con Italia y España como nuevos epicentros del brote.

Lea aquí la información completa de Alberto Sanz.

9.30 Ayuso recrimina a TVE que intente hacer pasar “activistas de la izquierda radical” por técnicos-sanitarios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recriminado por carta a la administradora única de TVE, Rosa María Mateo, que el ente público se está "especializando en tratar de hacer pasar activistas de la izquierda radical como testimonios técnico-sanitarios".

9.28 Andalucía "reestructurará por completo" su presupuesto de 2020 para afrontar el aumento del gasto por el coronavirus

La Junta de Andalucía "reestructurá por completo" los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020 para hacer frente al incremento del gasto sanitario derivado de la crisis del coronavirus, que se va a ser "desbordado" ante la necesidad de "asumir los compromisos necesarios porque estamos hablando de salvar vidas y ayudar a los profesionales sanitarios".

9.23 La ONU advierte que el coronavirus es la crisis global "más difícil" desde la II Guerra Mundial

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha afirmado este martes que el coronavirus es la crisis "más difícil" a la que se enfrenta el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que ha lanzado un plan para contrarrestar los impactos socieconómicos de la pandemia.

9.18 El Ibex 35 inicia abril con una caída del 2,51% y se aferra a los 6.600 enteros

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una caída del 2,51%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.613,20 enteros a las 9.01 horas, tras poner fin al peor mes de su historia con una caída del 22,21% en marzo y perder cerca de un 30% de su valor en lo que va de año, en un entorno marcado por la incertidumbre y el nerviosismo por la propagación del coronavirus.

9.05 La gran demanda de los préstamos ICO obliga al Gobierno a aumentar ya la partida inicial de 20.000 millones

El Gobierno aún no ha repartido los primeros 20.000 millones de avales públicos que va a dar a empresas afectadas por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y ya tiene que pensar en aumentar esa partida. Y lo hace porque, según publica El Confidencial, la "sobredremanda" que habrá en las solicitudes hará que ese montante económico dure "horas".

8.34 La pandemia de coronavirus suma ya más de 42.000 muertos y 860.000 contagiados

La pandemia del nuevo coronavirus continúa su avance en todo el mundo y acumula más de 860.000 contagiados y 42.000 muertos, ya con Estados Unidos como el país en el que más rápidamente se está expandiendo la enfermedad Covid-19, con una nueva cifra récord de 26.400 casos diarios.

8.27 Neinor Homes aplaza el reparto de dividendo hasta tener "clara visibilidad" del impacto de la crisis

Neinor Homes ha decidido aplazar el reparto de dividendo hasta tener "clara visibilidad" del impacto de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, según ha informado este miércoles la promotora inmobiliaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

8.16 Las empresas en concurso podrán presentar ERTEs si se ven afectadas por la crisis sanitaria

El Gobierno permitirá a las empresas en concurso presentar expedientes de regulación de empleo (ERTEs) de fuerza mayor o por causas organizativas, técnicas, económicas y de producción si se ven afectadas por la crisis sanitaria, según figura en el Real Decreto-ley de medidas urgentes aprobado ayer por el Consejo de Ministros y publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

8.15 Wall Street despide su peor trimestre desde la quiebra de Lehman Brothers en 2008

Los mercados de Estados Unidos pusieron este martes punto final al primer trimestre de 2020, sacudido por el impacto de la pandemia de la Covid-19 y que pasará a la historia como el peor desde los últimos meses de 2008, cuando la quiebra de Lehman Brothers a mediados de septiembre de ese mismo año desató el pánico en Wall Street.

8.00 China confirma un caso de contagio de transmisión local y 35 llegados del extranjero

El número total de casos importados ha ascendido a 806 y se han localizado 26 casos sospechosos, todos ellos pertenecientes a personas que llegaron a China desde otros países. De los casos que han llegado desde fuera, el Gobierno ha señalado que 115 han sido ya dados de alt y 691 siguen bajo tratamiento, de los cuales 20 están graves.

07.30 Defensa exige a los militares un cursillo de buenas maneras para salir a la calle

El Ministerio de Defensa ha puesto en marcha una formación exprés para los militares que cumplen funciones de patrulla y vigilancia en los espacios públicos por el coronavirus. Entre otros contenidos, se ofrece una serie de recomendaciones de cómo tratar con la población civil, qué frases "nunca debe decir" y los "pasos tácticos en la comunicación ante un conflicto". Una suerte de cursillo de las buenas maneras para desplegarse en las calles de España.

A la materia se le ha bautizado con el nombre de Procedimiento de defensa verbal y persuasión para nuestras Fuerzas Armadas, Covid-19. Según consta en la transparencia que se ha difundido en cuarteles militares ha sido desarrollado por una empresa privada radicada en la localidad madrileña de Alpedrete.

Continúa leyendo la noticia de Gonzalo Araluce aquí.

07.15 Sánchez elude tomar el mando de las UCI a pesar de que 'controla' la Sanidad

El Gobierno ha vuelto a soliviantar a las comunidades, cada vez más desesperadas con la actuación de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus. El Ejecutivo central ha dejado entrever que la falta de solidaridad entre las distintas comunidades está colapsando los servicios de urgencias de pacientes críticos. Y que ésa es una de las razones del elevado número de víctimas mortales. Más de 8.180 personas han muerto desde el inicio de la pandemia, según la última actualización facilitada este martes por el Ministerio de Sanidad.

Los barones del PP y también del PSOE han lamentado la "deslealtad", dicen, de Sánchez por alimentar un debate que consideran falso. Recuerdan que España se encuentra en estado de alarma, y que el Gobierno puede utilizar el mando único para tomar el control de las UCIs (Unidades de Cuidados Intensivos) y ordenar el traslado de los pacientes que consideren oportunos.

Lee la noticia completa de Jorge Sáinz aquí.

07.00 El Supremo examinará la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus

La Sección Cuarta de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo examinará la gestión realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus. Y lo hará tras analizar un recurso interpuesto por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), en el que se acusa al Ejecutivo de "inactividad" frente a la Covid-19.

Sin embargo, los magistrados Luis María Díez-Picazo Giménez, en calidad de presidente; Jorge Rodríguez-Zapata Pérez; Pablo Lucas Murillo de la Cueva; Celsa Pico Lorenzo; María del Pilar Teso Gamella y Rafael Toledano Cantero, han rechazado adoptar la medida cautelarísima reclamada por los facultativos, que pretendían que de forma "urgente e inmediata" se obligara al Ejecutivo a suministrar al personal sanitario el material necesario. Lo han desestimado porque antes de tomar una decisión quieren "oír a la Administración".

Lee la noticia completa de Tono Calleja aquí.

06.30 El puerto de Algeciras paraliza su actividad por ausencia de estibadores

El puerto de Algeciras (Cádiz), el más importante de España, ha detenido totalmente su actividad de estiba y desestiba durante un turno ante la ausencia a sus puestos de la totalidad de su plantilla, según ha informado el Centro Portuario de Empleo (CPE) Bahía de Algeciras.

Un juez reprende a los sindicatos por usar los tribunales para reclamar mascarillas al Gobierno En una nota de prensa el CPE ha informado de que en la jornada de las 20:00 horas de ayer 31 de marzo le ha sido imposible atender el requerimiento de las empresas estibadoras del Puerto de Algeciras, "ante la falta de disponibilidad de los cerca de 1.800 trabajadores de su plantilla".

Lee toda la informaciín aquí.

6.00 El 'número cuatro' del PSOE, ingresado en un hospital del Opus Dei por coronavirus

El secretario ejecutivo de Coordinación Territorial del PSOE, el navarro Santos Cerdán, se encuentra ingresado desde hace unos días en la Clínica Universitaria de Navarra (CUN) en Madrid tras dar positivo por coronavirus, según informaron dos fuentes socialistas navarras a Vozpópuli.

Este hospital religioso, de capital privado e inaugurado en 2017, está gestionado por el Opus Dei, al igual que su ‘gemelo’ de Pamplona. Cerdán es el número cuatro dentro del PSOE, diputado nacional por su provincia de origen y presidente de la Fundación Pablo Iglesias.

Lee toda la información de Antonio Rodríguez aquí.

5.30 China anuncia 130 nuevos casos asintomáticos cuando empieza a contabilizarlos

China ha anunciado este miércoles que detectó el martes 130 nuevos casos de infección de coronavirus asintomática en el país, en la primera vez que informa sobre este tipo de personas, que son portadores del virus pero no muestran ningún síntoma de la enfermedad. Según la Comisión Nacional de Salud, que tardó varias horas en publicar los datos de hoy, dos de esos 130 casos fueron confirmados como casos de coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que otras 302 fueron dados de alta.

05.00 Panamá aprueba un proyecto de ley para suspender el pago de electricidad e internet por el coronavirus

La Asamblea Nacional de Panamá ha aprobado este martes un proyecto de ley que establece la suspensión del pago de electricidad, telefonía, tanto fija como móvil, e internet, en el marco del estado de emergencia decretado en el país latinoamericano por la crisis del coronavirus.

La propuesta, que ha obtenido el aval de todos los diputados, también establece la suspensión del pago de los servicios públicos durante cuatro meses, sin intereses.

Martes 31

21.00 Decenas de periodistas españoles protestan contra el Gobierno por sus ruedas de prensa selectivas durante la crisis del coronavirus. Lee aquí la información completa.

20.41 El comisario principal de la Policía Nacional, José Ángel González, ha dado positivo en la prueba de coronavirus. Es el director adjunto de la Policía Nacional y miembro del comité técnico de seguimiento que ofrece información diaria desde el Palacio de la Moncloa, ha confirmado la Policía Nacional. Se suma así a su homólogo de la Guardia Civil Laurentino Ceña, quien ya cayó enfermo la semana pasada por el mismo motivo al igual que y el máximo responsable de Sanidad del comité, Fernando Simón. Informa Alejandro Requeijo.

20.31 Madrid interviene las ocho residencias más afectadas por el coronavirus. Lo cuenta Leo Rama.

20.16 El número cuatro del PSOE, Santos Cerdán, ingresado en un hospital del Opus por coronavirus. Lo cuenta Antonio Rodriguez.

19.45 “Vemos una estabilización de la evolución de la epidemia”, ha afirmado en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa. “Estamos en una fase de estabilización”, ha asegurado, con el objetivo de conseguir en esta “dura” semana una “ralentización”: “Estamos cerca del pico”.

En cuanto al material sanitario, el ministro ha asegurado que “ya es un hecho” que el Gobierno ha “conseguido un suministro” estable, por el que mañana serán más de 18 millones los equipos de protección, además de 1.900 respiradores “que tienen que llegar en las próximas semanas” y que se sumará a los casi 2.000 recibidos en donaciones.

También se ha recibido una “importante”, aunque indeterminada, cantidad de test para detectar el coronavirus, los cuales “están siendo validados” para verificar su funcionamiento. Asimismo, Illa ha destacado que el Gobierno espera “ampliar” en 52.000 personas la plantilla sanitaria.

Sobre la posibilidad de dimitir tras la denuncia formulada por el sindicato CSIF contra la gestión de Illa ante la crisis del coronavirus, el ministro se ha limitado a decir que está “centrando” sus “energías” en la lucha contra el Covid-19.

Por último, el ministro ha comunicado que el Gobierno ha aprobado el reparto de 300 millones de euros a las comunidades autónomas: un 80% en función de la población atendida, un 15% al número de positivos y un 5% que dependerá de la ocupación de las UCI. La comunidad más afectada, Madrid, será la gran beneficiada.

Por su parte, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha destacado diversas ayudas económicas que impulsará el Gobierno, así como la suspensión de pagos de intereses de préstamos concedidos mediante diversos programas gubernamentales.

La ministra de industrial ha urgido ha establecer una red “nacional” para fabricar material sanitario, que “es difícil de encontrar en los mercados internacionales”.

En cuanto a la posibilidad de que la “gran industria” fije su actividad en el 30% con respecto a la habitual, la ministra ha apuntado que “todo el mundo entiende cuando hablamos de actividad mínima imprescindible”, de acuerdo con el real-decreto aprobado por el Gobierno.

19.43 La mitad de las residencias de mayores de Barcelona tienen positivos de coronavirus: un total de 162 de las 260 que hay en total han registrado al menos un caso.

19.37 Denunciado por realizar trompos durante el estado de alarma. La Guardia Civil ha denunciado este martes a una persona que se encontraba realizando trompos con su vehículos en el polígono de Oteiza. También le ha denunciado, al igual que a otras tres personas que estaban en el lugar, por incumplir las restricciones del estado de alarma por el coronavirus.

19.31 Los Reyes han conversado esta tarde con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump. Lo cuenta Antonio Rodríguez.

19.19 El volumen de compra de alimentos se ha moderado en la primera semana bajo el estado de alarma después de que en la anterior se hiciera un mayor acopio de esos productos, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Entre el 16 y el 22 de marzo las compras de alimentos se incrementaron el 10,9% respecto a esa misma semana del año anterior. Ese aumento fue inferior al registrado la semana anterior, del 9 al 15 de marzo, cuando hubo un repunte en las compras del 29,8% en tasa interanual.

19.10 El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid alerta de "graves consecuencias" por cierre de centros de salud. Según esta entidad colegial, esta decisión "podría repercutir en un recrudecimiento de la crisis, elevando la presión en la Atención Hospitalaria en casos que pueden solventarse desde la Atención Primaria".

18.53 Se elevan a seis las muertes por coronavirus en Cuba, con 186 casos detectados.

18.49 Los viajeros que cancelen sus reservas por el coronavirus tendrán que aceptar un bono en vez del reembolso. Lo cuenta Beatriz Triguero.

18.43 Vecinos apedrean a policías en Melilla cuando detenían a un joven por quinta vez por incumplir el confinamiento. El arrestado, un varón de 21 años de nacionalidad española que ha pasado a disposición judicial este martes, iba conduciendo una moto que, tras comprobaciones posteriores, se confirmó que estaba denunciada como sustraída por otra persona.

18.40 Galicia estará "a lo que indique" el Ejecutivo estatal si llegado el momento se pide que en las intalaciones sanitarias de la comunidad se reciba a pacientes con coronavirus de otras autonomías, aunque el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, considera que un traslado de este tipo debe estar bien "fundamentado" y avalado por criterios técnicos.

18.37 La Policía alerta de una estafa en nombre de Amazon durante estos días de encierro. Los agentes especializados en ciberdelincuencia han detectado un envío masivo de correos electrónicos que suplantan a una multinacional logística estadounidense dedicada al comercio electrónico. El email recibido indica que su cuenta personal ha sido bloqueada por motivos de seguridad al haber detectado accesos ilegítimos, debiendo el usuario introducir sus credenciales para poder recuperarla.

18.33 Iberia fleta un vuelo especial para que 150 españoles salgan de Marruecos.

18.22 Las comunidades tendrán que informar a Hacienda cada mes sobre sus actuaciones ante la crisis del coronavirus.

18.19 Los fallecimientos en Italia asociados al coronavirus alcanzaron hoy los 12.428, después de registrarse 837 en las últimas 24 horas. Lee la información completa.

18.02 El ministro holandés de Finanzas admite haber mostrado falta de empatía con el sur de Europa. Wopke Hoekstra ha admitido este martes no haber "mostrado la suficiente empatía" con los países del Sur de Europa cuando pedían más solidaridad financiera con la emisión de coronabonos. Lee la información completa.

17.50 Cataluña estima el gasto sanitario por el coronavirus en 1.800 millones de euros.

17.40 Portugal confirma 20 fallecidos más por coronavirus, con 160 víctimas y 7.433 positivos en total.

17.34 La selectividad en Cataluña se hará del 7 al 9 de julio.

17.33 Nueva Zelanda extiende el estado de emergencia otra semana para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

17.21 Decretan el desalojo del CIE de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria por el contagio de coronavirus.

17.20 El número de incineraciones en Wuhan pone en duda la cifra real de fallecidos por Covid-19 en China. Lee aquí la información completa.

17.11 El Gobierno despliega un paquete de ayudas para los más vulnerables, pero se olvida de pymes y autónomos. Lo cuenta Alejandra Olcese.

17.04 Muere por coronavirus el último español que liberó París con La Nueve en la Segunda Guerra Mundial: el 'cenetista' almeriense Rafael Gómez, según informa La Voz de Almería.

17.00 Torra pide ahora que sean las administraciones las que hagan frente a la crisis económica provocada por el coronavirus. Lee la información de Gisela Revelles.

16.57 La falta de vitamina D está asociada con problemas óseos, diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, la ansiedad o la depresión. Y buena parte de la vitamina D se obtiene de la luz solar. Para suplir su falta durante el aislamiento, éstos son los alimentos que se tienen que comer.

16.52 Amancio Ortega ha donado ya 63 millones en material sanitario contra el coronavirus. Lee aquí la noticia completa.

16.49 Iglesias pierde la batalla del alquiler y escenifica la unidad con Calviño. Lo cuenta Luca Costantini.

16.32 Sanitas monta dos hospitales de campaña en Madrid y duplica sus camas de UCI. Informa Nieves Salinas.

16.25 Los desempleados por el coronavirus dispondrán de sus planes de pensiones. Lee aquí la noticia competa.

16.12 Montero dice que el Gobierno "no ha paralizado la actividad económica, sino que ha puesto en marcha el permiso retribuido recuperable". "Yo considero que el decreto ley es razonable y contempla medidas necesarias, porque los expertos prefieres una movilidad parecida a la del fin de semana pasado. No se entendería que el PP no apoyara el decreto ley, porque ellos pidieron el endurecimiento de las medidas de confinamiento", asegura.

16.10 Iglesias rechaza la petición de Vox, que reclama un Gobierno de concentración nacional sin Sánchez ni Podemos: "Cuando llegue el momento, los ciudadanos tendrán que juzgar el papel de cada uno en esta crisis".

16.06 Montero: "Son las Juntas de tratamiento y los jueces de vigilancia penitenciaria los que tienen que decidir" sobre los presos independentistas, ha dicho, sobre la posibilidad de que estos pasen la cuarentena en sus domicilios.

16.04 Iglesias: "Las medidas que se están tomando respecto al alquiler afectarán a medio millón de familias".

16.02 El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución a las comunidades autónomas de 300 millones de euros dentro del plan de medidas económicas extraordinarias destinadas a mitigar el impacto del COVID-19.

El reparto se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los criterios de porcentaje de población (80%) y número de casos (15%) e ingresos en UCI (5%) a fecha 24 de marzo. El objetivo es dar respuesta a las acciones más urgentes que cada CCAA tenga que abordar. Las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Andalucía son las tres que mayores importes recibirán con 44.231.363, 51.367.983 y 44.231.363 euros respectivamente.

15.59 Montero, en respuesta a preguntas de la prensa, destaca que los datos ponen de manifiesto que "estamos en una suerte de estabilidad" de la pandemia. "O estamos en la curva o estamos doblegando la curva".

"Tenemos que saber cuando se aproxime el fin de la Semana Santa cómo se ha ido comportando la curva. El restablecimiento de la normalidad y de la vida cotidiana se hará de forma progresiva".

15.57 Calviño manifiesta que la economía española mostró "una increíble robustez" hasta finales de febrero.

15.54 Iglesias apunta que, respecto a los alquileres, si hay inquilinos que no pueden pagar, "el Estado se va a ocupar de que nadie pueda ser expulsado de su casa".

15.47 Montero explica un refuerzo de las medidas de lucha contra la violencia machista, como la posibilidad de alojar a las víctimas en hoteles.

15.43 Calviño asegura que el ejecutivo trata de dar la respuesta "más eficaz posible" con "más de 50 medidas que completan la red de seguridad" que han tejido estos días.

15.36 Calviño anuncia que el Gobierno no perdona las cuotas a autónomos y empresas, sólo aplaza los pagos.

Lee aquí la noticia completa de Alejandra Olcese.

15.33 La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, toma el relevo. Destaca que es necesaria una respuesta económica paralela a la respuesta sanitaria a esta crisis.

15.32 Iglesias tiende la mano a la oposición para que apruebe los últimos decretos del Gobierno.

15.30 Iglesias anuncia también medidas para proteger la igualdad y para reforzar el pacto contra la violencia de género. También expresa que están trabajando para aprobar un "ingreso mínimo vital".

15.27 Iglesias: "Hoy tomamos medidas para garantizar los suministros básicos en nuestro país. Mientras esté en vigor el estado de alarma no se podrá suspender el servicio de luz o gas a ninguna persona".

Anuncia una prestación social de 440 euros al mes para los trabajadores temporales que han perdido el empleo durante la alarma y no han podido pedir el subsidio por desempleo. También una renta para trabajadoras del hogar.

15.23 Iglesias: "Debemos proteger el derecho constitucional a la vivienda. Tomamos medidas para proteger a las personas que viven en régimen de alquiler. Quedan suspendidos todos los desahucios sin alternativa habitacional. Nadie puede ser expulsado de su casa. Quedan prorrogados todos los contratos de alquiler que estén a punto de vencer".

También anuncia un sistema de microcréditos públicos."Si hay inquilinos que no pueden hacer cargo del alquiler de su vivienda, van a contar con el apoyo del Gobierno", ha explicado.

"Este paquete de medidas incluye una distinción que es clave. No es lo mismo un pequeño propietario que un fondo buitre. Se trata de garantizar que los grandes tenedores de vivienda arriman el hombro".

15.21 Iglesias destaca la importancia de la Constitución Española como "escudo social", así como los "derechos sociales" que esta recoge.

15.20 Iglesias explica que hoy ha entrado en vigor el decreto "para aumentar la efectividad del confinamiento". "Para poder pedir a la gente que se quede en casa hay que ofrecer seguridad. El decreto que aprobamos hoy va en esa dirección".

15.18 El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, explica algunas de las medidas aprobadas este martes.

15.16 Montero anuncia "un paquete de medidas que complementan a todas las que se han ido aprobado durante la semana anterior".

15.12 Montero ha asegurado que "el permiso retribuido recuperable salva vidas". También ha dicho que la comunidad científica conoce "cada vez mejor este virus" y explica que eso acerca la llegada del "tratamiento definitivo".

15.10 Montero ha agradecido la capacidad de adaptación e innovación de las empresas para poder fabricar mascarillas, geles y otros productos "imprescindibles".

15.08 Montero ha querido rendir tributo a los empleados públicos. Especialmente a los encargados de conseguir el material "escaso" para que todo el mundo pueda hacer sus tareas. Asimismo, ha recordado que este lunes aterrizó un avión con 14 toneladas de material sanitario. Hoy está prevista la llegada de dos millones de mascarillas y cientos de miles de batas desechables.

15.06 La ministra portavoz, María Jesús, Montero, ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros su solidaridad con los afectados por el virus. También ha instado a la sociedad a "perseverar" y hacer caso a los expertos.

15.03 Marzo se convierte en el mes de mayor consumo de TV en España desde que hay registros.

Así lo indican los resultados del estudio especial 'Cambio de hábitos y preferencias de la ciudadanía española frente al televisor por la crisis del coronavirus', elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar, y recogido por Europa Press.

En concreto, el informe indica que en marzo se han dedicado una media de 282 minutos por persona al día a ver la televisión (4 horas y 42 minutos) --promedio de minutos sobre el total del universo de España que también pondera a los que no han visto ni un minuto de televisión--, y que el anterior récord se situaba en el mes de febrero 2013 con 272 minutos (4 horas y 32 minutos).

14.29 González Laya dice que "no estamos acostumbrados a comprar a China", el tercer país del que más importamos. Lee la noticia completa de Alejandra Olcese.

14.27 La Rioja aceptará pacientes de otras comunidades si fuera necesario y tiene espacio

14.23 Airbnb pagará a los 'caseros' el 25% del importe de las reservas canceladas por la Covid-19. Informa Beatriz Triguero.

14.17 Los positivos en residencias gallegas se disparan un 45% en un día, hasta 346 usuarios y 111 trabajadores,

14.14 La Fundación Amancio Ortega ha realizado ya compras de material sanitario para la lucha contra el Covid-19 por valor de 63 millones de euros, según ha informado este martes la institución, que ha precisado que las gestiones de compra continúan en marcha con el objetivo de seguir incrementando el volumen de material adquirido.

14.04 La Comunidad Valenciana ultima un procedimiento para que farmacias lleven fármacos a domicilio a personas vulnerables.

14.01 Mossos piden a los ciudadanos que denuncien a quienes incumplan el confinamiento. Lee la noticia completa.

13.59 Mueren nueve ancianos por coronavirus en una residencia de Parets del Vallès, en Barcelona. Lee aquí la noticia completa.

13.47 Vox exige la dimisión de Sánchez e Iglesias y la creación de un Gobierno de emergencia nacional. Lo cuenta Marina Alías.

13.44 La humedad podría ser clave para evitar la propagación del coronavirus en interiores, según un estudio. La forma en que la primavera y el verano afecten a la pandemia de Covid-19 puede depender no solo de la eficacia de las medidas de distanciamiento social, sino también del entorno dentro de los propios edificios, en concreto de la humedad relativa, según un análisis de científicos de la Universidad de Yale (Estados Unidos).

El aire frío y seco del invierno ayuda claramente a que el SARS-CoV2 se propague, según varios estudios. Pero a medida que la humedad aumenta durante la primavera y el verano, el riesgo de transmisión del virus a través de partículas en el aire disminuye tanto en el exterior como en el interior de lugares como las oficinas.

13.34 Irán registra más de 3.000 nuevos casos, con un total de 44.606, y suma 141 muertos en 24 horas.

13.31 Air Europa seguirá haciendo lo vuelos integristas en Baleares hasta el fin del estado de alarma. Lo cuenta Beatriz Triguero.

13.21 La tasa de mortalidad del coronavirus ronda el 1%, según un gran estudio en China.

13.19 El Gobierno limitará la publicidad del juego 'online' mientras dure el estado de alarma. Una información de Nerea San Esteban.

13.15 El Gobierno reforzará los tribunales por el aluvión de reclamaciones contra el Estado. Informa Álvaro Zarzalejos.

13.13 El Gobierno suspende la factura energética de los autónomos y exime de los peajes a las distribuidoras. Lo cuenta Aberto Sanz.

12.59 UGT y CCOO han trasladado este martes a la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, la necesidad de limitar horarios comerciales en el actual contexto de lucha contra el coronavirus y mientras dure el estado de emergencia, especialmente en los días festivos, y de cara a la Semana Santa.

12.55 El Imperial College de Londres estima que España es el país con más infectados por coronavirus de Europa. Lee la noticia completa.

12.47 Los taxistas se han quedado sin pasajeros tras la paralización de la actividad económica, e insisten en reclamar al Gobierno medidas urgentes en materia fiscal y social para hacer frente a esta crisis, así como la entrega inmediata de mascarillas y otros elementos de protección.

La solicitud de servicios de taxis por aplicaciones o emisoras es ahora una décima parte de la habitual, descontando los traslados que se están realizando gratis, voluntaria y solidariamente para sanitarios y otro personal esencial, ha señalado este martes la patronal Fedetaxi en un comunicado.

12.41 La Armada envía al buque 'Galicia' a Melilla para actuar como barco hospital. Lo cuenta Gonzalo Araluce.

12.39 La agencia de viajes eDreams anuncia un ERTE para sus casi 1.000 empleados. Informa Beatriz Triguero.

12.37 El director adjunto operativo de la Policía Nacional ha insistido en que “ningún agente ha ido un servicio en el que tuviera que llevar medios de protección y no lo ha llevado”. “Desde el primer día estamos diciendo que no ha habido escasez de medios de protección. Se hizo con tiempo y las cifras así lo destacan. Se han entregado más de 530.000 mascarillas y más de dos millones de guantes”, ha precisado. El mando había sido preguntado acerca de la intención de miembros de las fuerzas de seguridad de denunciar al Ministerio del Interior por homicidio imprudente. La pregunta también iba dirigida a su homólogo de la Guardia Civil, que no ha contestado.

12.32 “Ahora mismo no tiene sentido tomar más medidas”, asegura el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, por conferencia telemática.

12.25 El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, ha anunciado que se han realizado 6.085 denuncias y se han detenido a 23 personas por incumplir las medidas de confinamiento. El Instituto Armado ha reforzado los controles en carretera y ha dedicado más de 2.000 efectivos a controlar las fronteras terrestres. Se ha referido a las labores de protección de mujeres maltratadas y ha informado de 1.519 actividades y 819 comprobaciones telefónicas. Además, este lunes 30 se detuvo en Jaén a una persona por malos tratos a su expareja. Por su parte, ha informado de que se ha producido al inicio de realizar test rápidos a los agentes.

12.17 El director adjunto operativo de la Policía Nacional, el comisario principal, José Ángel González se ha referido en la rueda prensa diaria al uso indebido de drones en el espacio aéreo. En las últimas 24 horas se han detenido a 53 personas y se han realizado más de 3.000 propuestas de sanción. Según ha dicho, se ha reducido el número de actas susceptibles de acabar en multa lo que indica una mayor concienciación de la sociedad. Ha vuelto a avisar de bulos en internet, en este caso un correo de una empresa de venta en la red en la que se avisa falsamente de que se ha dado de baja la cuenta personal y pide datos personales para reactivar. También una web llamada ‘Amor a la vida’ con falsos remedios para el Covid-19 o un mensaje que circula en la red en el que se informa del envío de material sanitario a Francia porque España no paga.

12.12 El Papa insta a la Iglesia a acoger a los 'sin techo' ante la emergencia sanitaria por la pandemia.

12.06 El segundo avión del Corredor Aéreo Sanitario trae otras 30 toneladas de material para hospitales. El segundo vuelo del Corredor Aéreo Sanitario ha llegado a primera hora de esta mañana a España con otras 30 toneladas de material de protección destinado a hospitales públicos y privados. Repitiendo la misma operativa de ayer, el tercer vuelo está en China para abastecerse de más producto. Para atender las necesidades básicas del sistema sanitario, los primeros productos importados son fundamentalmente mascarillas y otros materiales de protección (EPIs), los cuales son los que más escasean entre el personal sanitario.

11.58 Muere el primer militar por coronavirus, un subteniente del Ejército del Aire. Se trata del subteniente Palencia, destinado en la base aérea de Cuatro Vientos; según los últimos datos ofrecidos por Defensa, 172 efectivos están contagiados. Informa Gonzalo Araluce.

11.48 El sindicato CSIF denuncia al ministro de Sanidad ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por su gestión ante el coronavirus. Lo cuenta Marina Alías.

11.33 España registra 849 muertos por coronavirus desde ayer y la cifra total asciende a 8.189

11.25 Los vicepresidentes segundo y tercero del Gobierno, Pablo Iglesias y Nadia Calviño, acompañarán a la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

11.10 El Ministerio de Sanidad, junto al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP) ha puesto en marcha un teléfono de atención psicológica para aquellas personas que tengan dificultades derivadas de la crisis de la Covid-19. El horario de atención es desde las 09.00 hasta las 20.00 horas, todos los días de la semana.

Esta modalidad de prestación asistencial se realiza a través de tres números de teléfono diferenciados, dirigidos a grupos poblacionales concretos:

El 91 700 79 89 para familiares de personas enfermas o fallecidas como consecuencia del coronavirus.

El 91 700 79 90 para profesionales con intervención directa en la gestión de la pandemia como sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o Policía Local, entre otros.

El 91 700 79 88 para la población en general con dificultades derivadas del estado de alerta.

10.55 La Generalitat pretende que los presos del 'proces' pasen el confinamiento en casa

El Govern de Cataluña quiere aprovechar la crisis del coronavirus para que los condenados en el juicio del proces pasen el confinamiento en sus casas, tal y como publica este martes La Vanguardia.

La conselleria de Justicia que dirige Ester Capella ha ordenado que todos los internos a los que se les ha concedido la posibilidad de salir periódicamente de la cárcel para trabajar o cuidar de un familiar (el artículo 100.2), puedan estar en casa mientras duren las restricciones impuestas por el Gobierno en el marco del estado de alarma.

Lea aquí la información completa de Fernando Asunción.

10.51 García Egea mantiene la presión del PP al Gobierno: “Lealtad sí, ley del silencio no”

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, exigió esta mañana al Gobierno de Pedro Sánchez remar “en la dirección correcta” pues los autónomos, las pymes y muchos particulares necesitan ser atendidos por el Ejecutivo.

“Muchos autónomos no pueden pagar su cuota porque no han facturado nada. Hay muchas pequeñas y medianas empresas, así como particulares, que tienen que pagar impuestos y no han recibido la liquidez que necesitan. Esa gente necesita ser atendida por el Gobierno”, señaló en una entrevista en Antena3.“Le decimos al Gobierno de Pedro Sánchez: lealtad sí, ley del silencio no. Tres semanas después de haber decretado el estado de alarma, de haber tomado el mando único para gestionar esta crisis, nosotros estaremos al lado de los españoles y del Gobierno siempre que rememos en la dirección correcta”, subrayó el número dos del PP.

García Egea incidió en que el PP ha votado a favor de todos los reales decretos durante la crisis para aplanar la curva, pero que no permitirán que los autónomos, los empresarios y las pymes sean “los únicos que paguen” la crisis que se avecina. “Hay que exonerar de los impuestos a autónomos, pymes y a todos que no tengan ingresos”, concluyó.

10.25 La OMS cree que España e Italia están llegando al pico de la curva, pero avisa de que no basta el aislamiento

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha comentado que España e Italia pueden estar llegando al pico de incidencia de casos del nuevo coronavirus, pero les ha advertido de que para reducir el número de contagios no basta con mantener aislada a la población, sino que deberán seguir realizando test diagnósticos.

10.12 Abengoa obtiene el visto de bueno de sus acreedores para retrasar pago de intereses hasta el 30 de junio

Abengoa ha obtenido el consentimiento de sus acreedores para retrasar tres meses el pago del intereses, hasta el próximo 30 de junio, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía había solicitado a sus acreedores autorización para, entre otras cuestiones, conseguir el retraso en el pago de estos intereses, que vencían este mismo martes, 31 de marzo.

10.08 Andalucía paralizó compra de 60.000 test rápidos por baja sensibilidad y encarga 30.000 a otro fabricante

La Junta de Andalucía decidió paralizar la compra de 60.000 test rápidos de covid-19, una vez que los expertos en Microbiología del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "desaconsejaron" su adquisición para pruebas rápidas por su baja sensibilidad, y encargó otros 30.000 a otro proveedor.

10.03 Indonesia prohíbe la entrada de extranjeros para contener la expansión del coronavirus

El Gobierno de Indonesia ha anunciado este martes la inminente prohibición de entrada y tránsito de extranjeros para evitar la expansión del coronovarius, que suma ya más de 1.400 contagios y al menos 122 fallecidos en el archipiélago asiático.

9.50 Andalucía prevé retomar las clases a mediados de mayo y trabaja en un calendario con "escenarios posibles"

La viceconsejera de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha estimado este martes que las clases en la comunidad autónoma se retomarán a mediados de mayo, para lo que desde el Gobierno andaluz se está trabajando en un calendario para ver los "escenarios posibles" y tomar las medidas oportunas si se prolonga el estado de alarma con motivo de la expansión del coronavirus.

9.49 Trump anuncia el envío de equipos a España, Italia y Francia para paliar sus "grandes problemas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que el país norteamericano ha recibido suministros de varios países, incluidos China y Rusia, para responder a la crisis del coronavirus, y que, a su vez, donará equipos que "no necesita" a España, Italia y Francia, que atraviesan "grandes problemas".

9.40 Oliver Wyman cree que el retail de alimentación podría enfrentarse a colapsos de la oferta y de la demanda

La consultora Oliver Wyman ha advertido de que el sector retail de alimentación se enfrenta al "colapso" tanto de la oferta como de la demanda que por el momento se esconde bajo un "repentino aumento de la demanda" como apuntan las imágenes de supermercados abarrotados ante la alarma generada por la pandemia del coronavirus.

9.34 El Ibex 35 despide con alegría un mes de marzo para olvidar

El Ibex 35 afronta la última jornada de uno de los peores meses de su historia. El mes de marzo de 2020 ha estado marcado por la expansión del coronavirus por Europa y ha castigado con fuerza a la economía española. Un período en el que el selectivo español ha perdido un 22% de su marcado viviendo hundimientos históricos.

Este martes despide marzo con un repunte del 2% y aspira a conquistar los 6.800 puntos. Los valores que más fuerzan tienen en esta sesión son Mediaset, con un repunte del 7%, Amadeus (5,6%) y ArcelorMittal (+4,5%). Por otro lado, Bankia pierde un 4,7% en esta sesión y Grifols tampoco puede apuntarse a la jornada de subidas con una pérdida del 1,5%.

Cuenta más aquí Alberto Sanz.

9.25 La CEA insiste en el error de "hibernar" la economía y pide al Gobierno medidas consensuadas y "no hacer ideología"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha insistido este martes en el "error" que supone plantear "hibernar" la economía con la paralización de toda actividad no esencial decretada por el Gobierno de la Nación, al que ha urgido a buscar medidas "consensuadas" con los agentes económicos y sociales y "no hacer ideología" porque "no es el momento" en plena crisis sanitaria para hacer frente al coronavirus.

9.09 La Bolsa española abre con un alza del 1,20 % tras datos positivos en China

La Bolsa española ha abierto este martes con ganancias del 1,20 %, hasta los 6.740,10 puntos, animada por la recuperación de la industria manufactura de China, que tras el fuerte parón de febrero, se ha recuperado en marzo ante al reinicio de la producción en las fábricas al controlar el coronavirus.

8.46 La economía china rebota en marzo tras el desplome de febrero provocado por la crisis de la Covid-19, según PMI

La actividad de la economía china ha registrado en marzo un fuerte rebote, después del histórico desplome observado en febrero a raíz del impacto del coronavirus y de las medidas de contención implementadas, según refleja el índice de gerentes de compras (PMI), que en el sector manufacturero ha subido hasta los 52 puntos, frente a los 35,7 del mes anterior, mientras que en el sector servicios ha alcanzado los 52,3 puntos, frente a los 29,6 de febrero, lo que ha elevado el índice PMI compuesto hasta el 53% desde el 28,9% del mes anterior, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística de China (ONE).

8.20 El presidente de Turquía dona su salario de siete meses para combatir la pandemia de coronavirus

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha lanzado este lunes la 'Campaña Nacional de Solidaridad' con el objetivo de combatir la pandemia de coronavirus en Turquía, para la que ha donado siete meses de su salario.

07.55 China anuncia que no se han registrado casos de coronavirus a nivel local, pero sí 48 importados

El Ministerio de Salud de China ha anunciado este martes que no se han registrado casos de transmisión local de la Covid-19 en todo el país, pero sí 48 provenientes del extranjero. El número total de casos importados ha ascendido a 771 y se han localizado 44 casos sospechosos, todos ellos de pertenecientes a personas que llegaron a China de otros países.

A su vez, este lunes, las autoridades sanitarias han confirmado la muerte de una persona por coronavirus en la provincia de Hubei. Hasta el momento, se han producido 3.305 muertes por coronavirus en el país asiático y se han registrado 81.518 casos.

07.45 Estados Unidos sobrepasa las 3.000 muertes a causa del coronavirus

Más de 3.000 personas han muerto a consecuencia del coronavirus en Estados Unidos, según el último balance difundido por la Universidad Johns Hopkins, que sitúa la cifra de afectados en el país norteamericano en 164.539. Además, Nueva York espera un "tsunami" de contagios y Trump se olvida de la economía.

07.40 El Ejército se prepara para hacer frente a otro brote del coronavirus en otoño

La cúpula de las Fuerzas Armadas ya trabaja en la redacción de un informe de la operación desplegada contra el coronavirus. El documento recomienda actuar de forma preventiva para evitar una nueva pandemia en el futuro y analiza los posibles errores que se hayan podido cometer en la gestión de la crisis. Hay cierta prisa en la redacción de las conclusiones: los expertos sanitarios alertan de que el próximo otoño puede haber un nuevo brote.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, deslizó en una entrevista el riesgo de que se registren futuros brotes: "Todo dice que probablemente en octubre o noviembre esto pueda volver a reproducirse".

Lee la noticia completa de Gonzalo Araluce aquí.

07.30 Japón elevará a 73 los países de su veto migratorio, incluido Estados Unidos

El Gobierno japonés aumentó este martes a 73 los países desde los que prohíbe o prohibirá entrar en Japón por la propagación del coronavirus y que se corresponden con los territorios a los que desaconseja viajar, incluido Estados Unidos.

07.00 México declara la "emergencia sanitaria de fuerza mayor"ante el aumento de casos de coronavirus

El ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha anunciado este lunes que el Gobierno ha declarado la "emergencia sanitaria de fuerza mayor" ante el aumento de casos de coronavirus en el país norteamericano, que ya ha dejado 28 muertos y 1.094 afectados.

06.30 El Gobierno asume que tendrá que pedir el rescate a la Unión Europea

El Gobierno entiende que no habrá 'coronabonos' hasta que lo necesite Alemania y ha asumido que tendrá que pedir un rescate a la Unión Europea para hacer frente a la crisis económica del coronavirus. Los informes cada vez más pesimistas sobre el impacto que el estado de alarma está teniendo en nuestra economía se acumulan en la mesa de Pedro Sánchez.

Según ha sabido Vozpópuli, en La Moncloa se da por hecho que habrá que acudir al MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) para contener el ingente endeudamiento público que implicará las medidas para paliar la crisis. Sánchez ha ordenado a sus ministros que empiecen a pensar en el día después del confinamiento. Y lo que está viendo el Gobierno es preocupante.

Lee toda la información de Jorge Sáinz aquí.

06.00 Air Canada despide temporalmente a 16.500 trabajadores a causa del coronavirus

La aerolínea Air Canada ha anunciado este lunes el despido temporal de 16.500 empleados como consecuencia de las pérdidas económicas provocadas por la pandemia global de coronavirus. El director ejecutivo, Calin Rovinescu, ha explicado que se trata de "una decisión extremadamente dolorosa", pero se ven en la obligación, ha dicho, de llevar a cabo esta cifra tan alta de despidos, ya que las operaciones de la compañía se reducirán drásticamente en los días siguientes.