Última hora del coronavirus, en directo: número de fallecidos y nuevos casos en España

Coronavirus en España: mapa con muertos y afectados

Última hora del coronavirus, en directo: número de muertos y casos en España y noticias de la crisis en el mundo

09.23 Sánchez mantiene este domingo una videoconferencia con los presidentes autonómicos

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha citado de nuevo este domingo a los presidentes autonómicos para que participen en una videoconferencia en la que puedan seguir intercambiando información y reforzando la coordinación en torno a la aplicación de las medidas del estado de alarma vigente en todo el país para combatir la pandemia de coronavirus.

09.10 3.000 denuncias y 70 detenciones en el País Vasco

La Ertzaintza y las Policías locales de Euskadi han interpuesto ya un total de 2.940 denuncias y han practicado 70 detenciones por infringir de La Ley de Seguridad Ciudadana e incumplir las medidas decretadas con motivo del Estado de Alarma.

08.42 China registra un solo caso a nivel local y 45 llegados del exterior

China registró hoy 46 nuevos contagios de coronavirus, solo uno a nivel local y 45 en viajeros llegados desde el exterior, con lo que se interrumpió la tendencia mantenida desde hace tres días sin ningún contagio a nivel local, informó la Comisión Nacional de Salud.

08.25 Incautan material sanitario a la venta ilegalmente en Madrid

Agentes de la Policía Nacional se han incautado de 4.600 mascarillas y diverso material sanitario de protección ante el nuevo coronavirus en tiendas de Madrid y Majadahonda y han sancionado a su propietario por saltarse el estado de alarma y pretender lucrarse con este negocio.

En concreto, los efectivos policiales se han aprendido de 4.600 mascarillas, 127 botes de gel con solución hidroalcohólica, 23 termómetros digitales, cinco cajas de guantes de látex (500 unidades) y 15 gafas de protección ocular, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

08.10 Pablo Casado, sobre la comparecencia de Pedro Sánchez: "Sin comentarios"

El presidente del PP, Pablo Casado, no ha querido hacer comentario alguno sobre la comparecencia de esta noche del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha pedido a través de la red social Twitter "que se garantice de inmediato la protección a los profesionales sanitarios".

"Sobre la comparecencia, sin comentarios. Solo pido que se garantice de inmediato la protección a los profesionales sanitarios que se juegan la vida para salvar a los demás, respiradores para luchar por la vida de los enfermos y test masivos urgentes para prevenir nuevos contagios", refiere Casado en un tuit.

22.23 Finaliza la comparecencia de casi una hora por parte de presidente del Gobierno desde el Palacio de La Moncloa

El jefe del Ejecutivo ha pedido a los ciudadanos que se preparen emocionalmente para el final de la próxima semana porque "llegarán días muy duros". Ha insistido en el cumplimiento de las medidas de confinamiento de los ciudadanos porque, asegura, se necesita "ganar tiempo" para preparar al sistema sanitario y para encontrar una vacuna.

22.21 Sánchez asegura que el Gobierno ha surtido de mascarillas a todas las Comunidades

"El Gobierno ha provisto a las Comunidades de mascarillas. Se han distribuido por parte del Ministerio de Sanidad durante estas últimas semanas un millón y medio de mascarillas. En las próximas horas se llegará a 2,8 millones. El Gobierno está en no gastar un segundo en el reproche a nadie", ha dicho en alusión a las críticas recibidas por parte de Ejecutivos regionales como el de Madrid.

22.14 Sánchez explica la producción nacional de material sanitario que preparan Sanidad e Industria

"Cuando recuperemos nuestro día a día vamos a necesitar protegernos. No estamos sólo comprando mascarillas. España se tiene que procurar de esos materiales con producción nacional", ha dicho.

22.08 Isabel Díaz Ayuso: "Sánchez no ha propuesto nada que no se esté haciendo en Madrid"

"Sánchez no ha dicho ni propuesto absolutamente nada que no se esté haciendo en Madrid. Así que no acepto que la señale como la apestada en su mitin televisivo", ha reprochado la presidenta del Ejecutivo regional.

Sánchez no ha dicho ni propuesto absolutamente nada que no se esté haciendo en Madrid. Así que no acepto que la señale como la apestada en su mitin televisivo. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 21, 2020

22.00 Comienza la ronda de preguntas que los periodistas han trasladado de forma telemática

21.59 Pedro Sánchez: "Lo peor está por llegar"

“Lo peor está por llegar. Pondrá al límite todas nuestras capacidades materiales y morales. Y también el temple de nuestra sociedad”, ha enfatizado. “No es el miedo el que nos mantiene encerrados en nuestras casas, es el coraje”, ha rematado el jefe del Ejecutivo. "Y sólo unidos lo venceremos", ha dicho.

21.53 Sánchez asegura que España no ha vivido un momento tan complicado colectivamente desde la Guerra Civil

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que sólo los últimos miembros de la generación que vivió el conflicto bélico tuvieron que afrontar momentos tan complicados como los que representa el coronavirus a nivel social. “Nunca habíamos tenido que afrontar colectivamente algo tan duro y tan difícil”, ha dicho en relación a las generaciones actuales. “Cuando volvamos la vista atrás, sabremos si fuimos generosos y valientes”, ha rematado.

21.52 Sánchez anuncia que Sanidad e Industria están organizando la producción nacional de material sanitario para garantizar el suministro

"Los procedimientos logísticos se han agilizado al máximo. Sanidad e Industria están organizando la producción nacional de estos materiales. Trabajamos contra reloj para garantizar el suministro", ha señalado.

21.50 Pedro Sánchez alerta contra la difusión de noticias falsas sobre el Covid-19

"No difundir noticias no contrastadas también es una manera de combatir el virus", ha señalado en su comparecencia desde el Palacio de La Moncloa y reclama informarse por "canales de comunicación fiables".

21.42 Muere Lorenzo Sanz, infectado por coronavirus, a los 76 años

El expresidente del Real Madrid estaba ingresado en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid) con un pronóstico "grave" después de haber contraído el coronavirus y con "nulas esperanzas" de superar la enfermedad, según explicaron los médicos. Presidente del club blanco desde 1995 al año 2000, ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el pasado martes a causa del Covid-19, y posteriormente sufrió una insuficiencia respiratoria y un fracaso renal que complicaron su estado de salud.