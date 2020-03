Última hora del coronavirus, en directo: aumentan los muertos y España se convierto en el foco de la epidemia

12.21 Por su parte, José Ángel González, director del operativo de la Policía Nacional, afirma que en las últimas 24 horas han sido detenidas 55 personas, lo que hace un total de 484 detenidos. Además, el número de sanciones en el último día ha sido 6.039, lo que sitúa el total en 42.278.

12.14 La Guardia Civil detuvo este martes a 19 personas por incumplimiento de las restricciones y tramitó alrededor de 7.000 denuncias. "Se han vuelto a repetir comportamientos insolidarios e irresponsable", asegura Santiago.

12.13 José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil comienza recordando a un nuevo guardia civil fallecido a causa del virus.

12.12 Defensa asegura que continúa presente en Ifema y en la Fira de Barcelona, que hoy comienza a funcionar como centro de acogida.

12.10 Miguel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa, asegura que hay activos 2.900 efectivos en 135 localidades. Informa de que a día de hoy han estado presentes en todas las comunidades autónomas.

12.08 Así son los números del coronavirus en España: datos actualizados por comunidad autónoma. Por Clara Rodríguez.

12.03 El príncipe Carlos de Inglaterra da positivo en Covid-19. Lo cuenta María Palmero.

11.55 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manda un mensaje de apoyo a España. "La Bandera de la Unión Europea trabaja incansablemente para ayudaros: pronto mascarillas, guantes, monos, respiradores, gafas y test de prueba llegarán a los hospitales", asegura en un mensaje en Twitter afirmando que "20.000 millones de euros de ayuda estatal salvarán empleos y empresas".

🇪🇸 Queridos españoles, mi apoyo y ánimo a todos los que estáis sufriendo esta terrible crisis. No estáis solos: The 🇪🇺works tirelessly to help you: Soon 😷,🧤, overalls, goggles will reach 🏥, followed by ventilators+testing kits. € 20bn of state aid will save jobs & companies. pic.twitter.com/fY3g7wQcAF