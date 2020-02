Última hora del coronavirus, en directo: muertos en Italia y situación en España

Mapa actualizado del coronavirus

Última hora del coronavirus, en directo: cifra de muertos en Italia y situación en España

17.35. La OMS advierte de que el mundo debe prepararse para una "potencial pandemia" por el coronavirus. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha calificado de "muy preocupante" el "repentino" aumento de casos del coronavirus Covid-19 fuera de China, pero ha aclarado que todavía no se puede hablar de pandemia.

"Por el momento, no estamos presenciando la propagación mundial incontenible de este virus, y no estamos presenciando una enfermedad grave o muertes a gran escala", ha tranquilizado en rueda de prensa. La OMS se muestra "muy preocupada" por casos de coronavirus fuera de China, pero aclara que no es pandemia La OMS se muestra "muy preocupada" por casos de coronavirus fuera de China, pero aclara que no es pandemia. Además, ha explicado que por el momento no se puede considerar el Covid-19 como pandemia: "¿Tiene este virus un potencial pandémico? Absolutamente, lo tiene. ¿Ya hemos llegado a ese punto? Según nuestra evaluación, todavía no".17.28 El Hospital Clínico de Salamanca activa el protocolo por coronavirus. Según informa Efe, se está estudiando si varios pacientes que han llegado al servicio de urgencias de este centro hospitalario están infectados, según han confirmado a Efe fuentes sanitarias. La Junta de Castilla y León está analizando la situación para seguir los pasos acordados por todas las autonomías para hacer frente a esta epidemia, un día antes de la reunión convocada de urgencia por el Ministerio de Sanidad para actualizar la respuesta, tras la incidencia del coronavirus en Italia.

17.20 El coronavirus se frena en China y se dispara en Italia, donde ya se han confirmado seis muertes, Corea y Oriente Próximo.

17.05 Bruselas desaconseja a los países de la UE cerrar sus fronteras por el coronavirus. La Comisión Europea ha pedido "cautela" a la hora de valorar el cierre de fronteras de los distintos estados miembros, al tiempo que ha anunciado una partida de 232 millones para la epidemia. Puedes leerlo aquí.

16.18 La llegada del coronavirus a Italia contagia al Ibex y al resto de mercado europeos. El selectivo español registra caídas del 4%. La peor parte se la lleva el Mib italiano que sufre con esta alerta sanitaria un desplome del 5,6% . Más información aquí.

16.02 China ha confirmado 2.592 muertes por el nuevo coronavirus y 77.345 contagiados. Durante el domingo, se confirmaron 620 nuevos casos sospechosos de coronavirus, mientras que 1.846 pacientes han sido dados de alta del hospital tras haberse recuperado. Léelo aquí.