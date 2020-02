Última hora del coronavirus, en directo: situación en Valencia, Tenerife, Málaga y Murcia

Mapa actualizado del coronavirus

Última hora del coronavirus, en directo: cifra de muertos en Italia y situación en España

13.51 Los grupos parlamentarios del Congreso han llamado a la prudencia ante la crisis del coronavirus y, en su mayoría, han valorado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, esté informándoles de la actualidad sobre este tema. Aún así, el PP ha criticado que en medio de esta situación, Illa vaya a estar mañana en la mesa de diálogo entre el Gobierno y Cataluña.

13.48 La Consejería de Salud y Familias ha informado de que el Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz) ha activado el protocolo ante un posible caso de coronavirus. El paciente se encuentra en aislamiento hasta que las pruebas determinen si padece o no este virus.

13.44 El Colegio de Biólogos de Canarias ha afirmado este martes que no hay "riesgo real" de propagación del coronavirus en Canarias ni alta mortalidad pues aunque se trata de una enfermedad contagiosa tiene unos índices mortales muy bajos.

13.40 La proporción de pacientes con coronavirus (Covid-19) con síntomas graves entre todos los casos confirmados en la ciudad Wuhan, epicentro de la infección, fue del 22 por ciento este lunes, por debajo del pico del 31,6 por ciento del 11 de febrero, según ha señalado Mi Feng, portavoz del Ministerio de Sanidad.

13.29 El Gobierno Vasco ha recomendado a los ciudadanos de Euskadi que actúen con "prudencia" en el caso de que vayan a desplazarse a Italia y que limiten a lo "estrictamente indispensable" sus viajes a las zonas de Italia "acotadas" por las autoridades de ese país por los casos de coronavirus.

13.23 El Govern catalán ha creado una Comisión Interdepartamental para evaluar el impacto de la cancelación del Mobile World Congress (MWC), que se encargará de poner en marcha iniciativas para fortalecer los sectores directamente vinculados y "revertir los efectos asociados" a su cancelación por el coronavirus.

13.19 El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" y de "calma" respecto al coronavirus con el fin de que "no cunda el pánico", y ha asegurado que el sistema de salud está "preparado" para hacer frente a esta enfermedad.

13.17 El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado que se investigan cinco posibles casos por coronavirus. Los casos en investigación están localizados en Albacete, Ciudad Real y tres en Toledo.

13.15 Las autoridades de Croacia y de Austria han confirmado este martes los primeros casos de contagio en su territorio del brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan, que ya se ha cobrado la vida de más de 2.600 personas, la mayoría de ellas en China.

13.14 Un total de 23 regiones a nivel provincial y el Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang han informado que no se ha producido casos de infección por nuevo coronavirus (Covid-19), según ha explicado Mi Feng, portavoz de la Comisión Nacional de Salud.

13.09 El secretario general para el Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Muñoz, ha afirmado que no existe actualmente ningún indicador que demuestre "nada anormal" ante el coronavirus, incidiendo en que hay que estar "alertas y ver qué ocurre en los próximos días" pero no "caer en la alarma".

13.08 El hotel H10 Costa Adeje Palace ha pedido este martes a los más de 1.000 clientes que están alojados en él que permanezcan en sus habitaciones hasta que pasen un control médico, según varios testimonios recogidos por Antena 3. Por el programa 'Espejo Público' han pasado además trabajadores del recinto que han dado detalles sobre la situación. "Salí anoche de trabajar pero no sabía nada", ha asegurado Yolanda, que se enteró a primera hora de este martes de que su trabajo estaba acordonado.

13.00 El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha asegurado este martes que el coronavirus está "absolutamente controlado en España" y ha arremetido contra el alarmismo en los medios de comunicación a la hora de informar del virus.

12.58 La mujer del ciudadano italiano que ha dado positivo por el coronavirus Covid-19 está también bajo vigilancia en el Hospital de La Candelaria, en San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), pendiente de las pruebas correspondientes, según han indicado a Europa Press fuentes sanitarias.

12.46 El presidente de la asociación empresarial de Agencias de viajes de Sevilla (Aevise), José Manuel Lastra, ha afirmado que no están detectando cancelaciones de viajes a Italia a causa de la alerta por el coronavirus, pero sí muchas consultas de clientes tanto a nivel individual como de grupo "sobre la conveniencia de viajar al país o planteando posibles aplazamientos a otras fechas".

12.45 El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación desaconseja los viajes a Irán "salvo por razones de extrema necesidad" debido a la "progresiva reducción de las conexiones conexiones aéreas del país con el exterior".

12.38 La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado que el Gobierno activará un protocolo frente al coronavirus para que hoteleros, aeropuertos y zonas con afluencia masiva de visitantes puedan tener toda la información, "para en el caso de que se tuviera que activar este protocolo tengan todas las garantías de que están informados".

12.31 Genomica, la empresa de diagnóstico molecular que pertenece al Grupo PharmaMar, está desarrollando un kit para diagnosticar el nuevo coronavirus, bautizado con el nombre de Covid19, que podría estar disponible en dos o tres semanas para probarlo en muestras reales de pacientes con virus.

12.25 El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha incidido este martes en que Andalucía está "preparada", lanzando un mensaje de tranquilidad en relación con el coronavirus.

12.20 Los análisis efectuados por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra han descartados los otros dos casos con sospecha preliminar de coronavirus relacionados con el brote de Italia. Este lunes ya se descartaron siete casos de sospecha y quedaban pendientes de estudio otros dos casos de parecidas características. Finalmente, los resultados de la analítica en estos dos casos también han dado negativo, según ha informado el Departamento de Salud.

12.05 El Hotel H10 Costa Adeje Palace ha asegurado este martes que está "colaborando estrechamente con las autoridades sanitarias" y ha "puesto en marcha todas las medidas sanitarias y operacionales recomendadas para garantizar la seguridad de sus clientes y empleados".

12.01 La compañía ítalo-suiza de cruceros MSC Cruceros ha tomado medidas de precaución adicionales en todos los barcos de su flota a raíz de la situación del brote de coronavirus, que pasan por controles obligatorios para todos los pasajeros y tripulación y la prohibición de embarcar a cualquier persona que haya viajado hacia, desde, o a través de algunas ciudades del centro y norte de Italia en los últimos 14 días.

11.58 La Conselleria de Sanidad Universal de la Generalitat Valenciana ha confirmado la existencia de dos posibles casos de coronavirus "en investigación" en la Comunitat. Se trata de dos hombres que presentan sintomatología compatible con el virus, aunque su estado no es grave.

11.57 El Ministerio de Universidades y Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) recomiendan a los estudiantes españoles que se encuentran en Italia con una beca Erasmus+ que sigan "las indicaciones de las autoridades locales" ante la alerta por el coronavirus en este país, donde ya se han registrado siete fallecimientos por este brote originario de la ciudad china de Wuhan.

11.55 La Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés) ha decretado el aplazamiento del Campeonato del Mundo de tenis de mesa por equipos, que debía disputarse entre el 22 al 29 de marzo en Busan (Corea del Sur), por la amenaza del brote de coronavirus en el país asiático.

11.23 Los huéspedes del hotel tinerfeño H10 Costa Adeje Palace, en el que se alojaba el ciudadano italiano que ha dado positivo por el coronavirus Covid-19, están siendo sometidos a "controles sanitarios" desde "primera hora de la mañana", según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad de Canarias.

11.14 El Parlamento Europeo ha pedido a su personal, como medida de precaución, que se quede en casa y solicite la opción de trabajar desde allí si ha viajado en los últimos catorce días a las regiones del norte de Italia en las que se han registrado casos de coronavirus, así como a China, Hong Kong, Macao Singapur o Corea del Sur.

11.09 La Confederación Española de Agencias de Viajes (Ceav) se ha reunido con el Gobierno para analizar la situación del sector turístico nacional y tratar de examinar las principales principales inquietudes del sector ante los últimos acontecimientos como el coronavirus, la comercialización de viajes de Renfe o la situación del programa de viajes del Imserso.

11.04 La J-League, la máxima categoría del fútbol enJapón, ha retrasado su inicio, previsto para este fin de semana, hasta mediados de marzo por la amenaza del brote de coronavirus, después de que el maratón de Tokio prohibiese la participación de aficionados por las mismas razones sanitarias y a solo cinco meses de los Juegos Olímpicos.

10.53 La Consejería de Salud investiga tres nuevos casos sospechosos de coronavirus. Los pacientes se encuentran aislados en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, siguiendo el protocolo establecido, según confirman a Europa Press fuentes de dicho departamento.

10.49 Paramount Pictures ya ha puesto en marcha 'Misión Imposible 7' pero la producción tendrá que cambiar sus planes. Estaba previsto que el equipo rodara tres semanas en Venecia, Italia, algo que no será posible debido al brote de coronavirus.

10.42 El brote de coronavirus de China continúa perjudicando a la industria del entretenimiento a nivel mundial. A la cancelación de la premiere china de James Bond: Sin tiempo para morir, el cierre del museo Ghibli en Japón o la paralización del rodaje de Misión Imposible 7 en Italia, se ha sumado ahora Sonic, la película, cuyo estreno ha sido pospuesto en el país donde se originó el brote.

10.30 El Govern de las Islas Baleares, que ha convocado para este martes su comité de alertas para coordinar la acción frente al coronavirus (Covid-19), cree que es "probable" que la Organización Mundial de la Salud (OMS) modifique sus criterios al respecto, dado que "parece que la epidemia se está extendiendo".

10.00 La Junta de Castilla y Leónha iniciado análisis por coronavirus COVID-19 a un joven de Valladolid que regresó recientemente de Milán con síntomas leves de infección respiratoria, ha informado la Consejería de Sanidad en un comunicado.

09.58 Las autoridades sanitarias de Corea del Sur han elevado el balance del brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan a un total de diez personas muertas y 977 personas contagiadas, según ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

09.43 Las autoridades delReino Unido han pedido a sus ciudadanos que regresen del norte de Italia que permanezcan aislados en sus casas, como medida para contener la extensión del coronavirus COVID-19.

09.23 Los análisis realizados a las dos personas que ayer se encontraban en observación en Ávila y Salamanca han dado negativo en coronavirus, mientras que sigue en estudio el de Valladolid a la espera de conocer el resultado de la analítica a lo largo de este martes.

09.21 Electronic Arts (EA) ha cancelado su participación en la Game Developers Conference (GDC) 2020, siguiendo el anuncio del estudio Kojima Productions debido a la preocupación por el nuevo coronavirus.

09.15 El impacto de la epidemia de coronavirus sobre los viajes internacionales y el comercio electrónico transfronterizo ha llevado a la compañía estadounidense de tarjetas de crédito y servicios de pago a recortar entre 2 y 3 puntos porcentuales sus expectativas de crecimiento de los ingresos en el primer trimestre de 2020, hasta una horquilla de entre el 9% y el 10%.

09.07 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este martes una Comisión Interministerial sobre el coronavirus que se celebrará en el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros, según ha informado Moncloa.

09.06 La joven de 25 años que cuyo ingreso este lunes en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) obligó activar el protocolo de actuación contra el coronavirus ha dado negativo en las primeras pruebas sobre la enfermedad, según fuentes sanitarias consultadas por Europa Press.

08.52 Más de un millar de personas que se alojaban en el hotel H10 Costa Adeje, donde se albergaba el médico italiano que ha dado positivo en coronavirus, se encuentran en cuarentena, según adelanta 'Diario de avisos'.

08.45 La muerte de un octogenario de unos 80 años ha elevado a cuatro víctimas mortales el balance del brote del nuevo coronavirus en el crucero 'Diamond Princess', anclado en el puerto de Yokohama, en Japón, desde que se detectaron los primeros casos de contagio.

08.41 Las autoridades italianas han informado de que han registrado el primer caso de coronavirus en el sur del país, concretamente una mujer nacida en Bérgamo, al nordeste de Milán, que estaba de vacaciones en Palermo (Sicilia).

05.02 Italiaconfirma la séptima víctima mortal por el nuevo coronavirus en su territorio, al tiempo que ha elevado el número de afectados por el brote originado en la ciudad china de Wuhan a 230.

Lunes 24

23.00 Confirmado en Tenerife el tercer caso de coronavirus en España. El paciente, un turista italiano, se encuentra aislado y se ha activado el protocolo para evitar contagios en la clínica privada Quirón Sur, en el municipio canario de Adeje.

20.32 Dado de alta el último paciente hospitalizado por coronavirus en Francia

El último paciente que estaba hospitalizado en Francia tras haber sido diagnosticado con coronavirus se ha curado y ha vuelto a su casa, informó este lunes el ministro francés de Sanidad, Olivier Véran.

El paciente se encontraba en Lyon, en el este del país, y "ya no es contagioso", añadió en una pequeña declaración ante la prensa.

Hasta el momento se han diagnosticado en Francia doce casos de infección. Uno de los afectados, un turista chino de 80 años, murió el pasado 14 de febrero, mientras que el resto se han curado.

20.04 Italia levantará las obligaciones fiscales a los municipios con coronavirus

El Gobierno italiano trabaja en un plan que aprobará este lunes destinado a mitigar en la medida de lo posible el impacto económico que la epidemia del coronavirus está provocando en la regiones de Lombardía y Véneto, con iniciativas como la suspensión de las obligaciones fiscales a los municipios afectados.

El Ministerio de Economía y Finanzas italiano explicó en una nota que un equipo de trabajo liderado por el ministro Roberto Gualtieri está preparando "un decreto ministerial que prevé la suspensión de los pagos y las obligaciones fiscales en los once municipios afectados por las medidas urgentes para contener el contagio" del coronavirus, que ha dejado ya seis muertos y 229 contagiados.

19.30 Italia cree que el coronavirus no se convertirá en pandemia

El número de contagiados por el coronavirus en el norte de Italia asciende a los 229, entre ellos seis fallecidos, ha confirmado este lunes el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, quien señaló que son cifras razonables que no justifican pasar en la consideración de este virus "de epidemia a pandemia".

"Espero que no se convierta en pandemia. Creo que los números de Italia están contenidos dentro de lo razonable y no justifican un cambio de epidemia a pandemia", ha dicho Borrelli en una rueda de prensa en Roma.

El número de contagiados totales son 229, y entre ellos ha habido seis muertos y una persona dada de alta. Hay 172 personas infectadas en Lombardía, 33 en Véneto, 18 en Emilia Romaña, tres en Piamonte y los tres casos ya registrados hace varias semanas en Roma.

19.15 El coronavirus deja en Irán doce muertos y 47 casos confirmados. El ministro de Sanidad de Irán, Said Namaki, ha elevado el balance del coronavirus a doce víctimas mortales y un total de 47 casos confirmados, según ha informado la agencia de noticias iraní Tasnim. Namaki ha revelado que en Teherán se han detectado dos nuevos casos, correspondientes a dos personas que habían viajado a la ciudad de Qom, en la que se registró el primer caso contabilizado en Irán.

19.10 Descartados en Navarra siete casos sospechosos de coronavirus. Los análisis efectuados por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra han descartado la sospecha preliminar de coronavirus en siete pacientes relacionados con el brote de Italia, según informa EFE. Mañana se conocerán los resultados relacionados con dos casos más recientes de parecidas características, ha confirmado el Gobierno foral, después de que trascendiera la existencia de varios casos en estudio en el Complejo Hospitalario de Navarra.

18.50 Inditex pierde 6.100 millones en Bolsa por la crisis del coronavirus. Mientras, la compañía no facilita información sobre el protocolo que está activando en China ni con sus tiendas ni con sus proveedores, a pesar de contar con siete locales en Wuhan. Pincha aquí para leer la información de Nerea San Esteban.

18.30 El Vaticano cancela eventos en espacios cerrados por coronavirus. El Vaticano ha decidido cancelar algunos eventos programados en espacios cerrados para los próximos días tras el brote del coronavirus, que ha dejado seis muertos en Italia, confirmó este lunes a Efe el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. "En cumplimiento de las disposiciones de las autoridades italianas, se han pospuesto algunos eventos programados para los próximos días en lugares cerrados y con una importante afluencia de público", señaló.

Entre los eventos cancelados no se encuentran las audiencias generales, que se celebran en el espacio abierto de la plaza de San Pedro del Vaticano.

18.20 Meliá cierra temporalmente tres de sus cinco hoteles en China por el coronavirus. Mientras, los dos restantes continúan abiertos pero con "escasa ocupación". Puedes leer la información de Beatriz Triguero aquí.

18.10 Varias personas se encuentran en observación en centros hospitalarios de Salamanca, Ávila y Navarra, en los que se ha activado el protocolo por posibles casos de coronavirus. Por otro lado, el caso que se estaba analizando en Murcia ha dado resultados negativos en las pruebas, según ha informado el Gobierno regional.

17.35 La OMS advierte de que el mundo debe prepararse para una "potencial pandemia" por el coronavirus. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha calificado de "muy preocupante" el "repentino" aumento de casos del coronavirus Covid-19 fuera de China, pero ha aclarado que todavía no se puede hablar de pandemia.

"Por el momento, no estamos presenciando la propagación mundial incontenible de este virus, y no estamos presenciando una enfermedad grave o muertes a gran escala", ha tranquilizado en rueda de prensa. La OMS se muestra "muy preocupada" por casos de coronavirus fuera de China, pero aclara que no es pandemia La OMS se muestra "muy preocupada" por casos de coronavirus fuera de China, pero aclara que no es pandemia. Además, ha explicado que por el momento no se puede considerar el Covid-19 como pandemia: "¿Tiene este virus un potencial pandémico? Absolutamente, lo tiene. ¿Ya hemos llegado a ese punto? Según nuestra evaluación, todavía no".

17.28 El Hospital Clínico de Salamanca activa el protocolo por coronavirus. Según informa Efe, se está estudiando si varios pacientes que han llegado al servicio de urgencias de este centro hospitalario están infectados, según han confirmado a Efe fuentes sanitarias. La Junta de Castilla y León está analizando la situación para seguir los pasos acordados por todas las autonomías para hacer frente a esta epidemia, un día antes de la reunión convocada de urgencia por el Ministerio de Sanidad para actualizar la respuesta, tras la incidencia del coronavirus en Italia.

17.20 El coronavirus se frena en China y se dispara en Italia, donde ya se han confirmado seis muertes, Corea y Oriente Próximo.

17.05 Bruselas desaconseja a los países de la UE cerrar sus fronteras por el coronavirus. La Comisión Europea ha pedido "cautela" a la hora de valorar el cierre de fronteras de los distintos estados miembros, al tiempo que ha anunciado una partida de 232 millones para la epidemia. Puedes leerlo aquí.

16.18 La llegada del coronavirus a Italia contagia al Ibex y al resto de mercado europeos. El selectivo español registra caídas del 4%. La peor parte se la lleva el Mib italiano que sufre con esta alerta sanitaria un desplome del 5,6% . Más información aquí.

16.02 China ha confirmado 2.592 muertes por el nuevo coronavirus y 77.345 contagiados. Durante el domingo, se confirmaron 620 nuevos casos sospechosos de coronavirus, mientras que 1.846 pacientes han sido dados de alta del hospital tras haberse recuperado. Léelo aquí.