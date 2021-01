Médicos y pacientes piden aprovechar la vacunación de la covid-19 para hacer cribados de hepatitis C

Que la "amenaza histórica" de la pandemia de coronavirus se convierta en "una gran oportunidad" para avanzar en la eliminación de la hepatitis C. Así lo piden 17 organizaciones científicas y asociaciones de pacientes integradas en la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE). Recomiendan ofrecer el cribado del virus de la hepatitis C (VHC) a todas las personas que se sometan a diagnóstico frente a la covid-19 y también a quienes se vacunen en los próximos meses. Es un esfuerzo adicional, admiten, pero supondría no dar marcha atrás en los grandes logros conseguidos por nuestro país en los últimos años.

Así se refleja en un documento de consenso presentado por la Alianza, según explica a Vozpópuli el doctor Javier García-Samaniego, coordinador de la AEHVE, jefe de sección de Hepatología del madrileño Hospital La Paz y miembro del CIBERehd (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas).

España, recuerda García-Samaniego, está en el camino para la eliminación de la hepatitis C en su población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha fijado el horizonte 2030 a nivel mundial, pero nuestro país podría lograrlo "a la vuelta de la esquina, calculamos que en 2024". Se conseguirá, señala, gracias a la eficacia de los tratamientos de los que se dispone y buscando de forma activa pacientes que no están diagnosticados, tanto entre los colectivos más vulnerables como entre el resto de la población.

Una oportunidad única

Es ahí, donde los más de 50.000 profesionales sanitarios representados por las organizaciones integradas en AEHVE piensan que se presenta ahora una oportunidad única. "Es hacer de la necesidad virtud y, si vamos a hacer programas de vacunación masiva, y aunque se prioricen los grupos por edad o riesgo, en un momento dado todos pasaremos por la inmunización. Se trataría de que todas la personas que no tengan constancia de haberse hecho un test de la hepatitis C, se sometan a una prueba de cribado en ese momento", explica el médico a este digital.

La prueba de la hepatitis C es muy barata: entre uno y tres euros y la campaña de vacunación masiva contra la covid-19 sería una ocasión única para realizar cribados y acabar con el infradiagnóstico

El doctor admite que no es fácil. "Entiendo que esto es un esfuerzo organizativo adicional, pero desde la Alianza lo vemos como la oportunidad de recuperar el tiempo perdido (por la pandemia) en los esfuerzos de eliminación de la hepatitis C. Sabemos que Atención Primaria tiene una enorme sobrecarga, pero, si este documento es atendido por las administraciones públicas, las comunidades autónomas deberían organizar lo que se puede hacer", señala García-Samaniego.

Precisa que no tendría un coste económico importante. Todo lo contrario. La prueba de la hepatitis C, remarca, es "extremadamente barata, entre uno y tres euros". La integración de los programas de diagnóstico de la hepatitis C con la inmunización frente al SARS-CoV-2 sería una estrategia de "máxima rentabilidad", insisten los promotores del documento, impulsado por Javier Crespo, jefe del Servicio de Digestivo del H.U. Marqués de Valdecilla (Santander) y presidente de la SEPD (Sociedad Española de Patología Digestiva).

Organizado por las comunidades

La estrategia para hacerlo, detalla García-Samaniego, debe ser decidida por cada comunidad autónoma. Cada centro sanitario, puntualizan, puede optar por la metodología de cribado que mejor se adapte a su infraestructura, ya sea una determinación serológica convencional, una determinación de anticuerpos mediante pruebas rápidas en un punto de diagnóstico o, quizás la opción más eficiente en muchos casos, apuntan, mediante gota de sangre seca.

Los más de 50.000 profesionales sanitarios representados por las organizaciones integradas en AEHVE sugieren que el cribado se dirija en primer lugar a la población general de entre 40 y 70 años, con una mayor prevalencia de la infección por VHC. En particular, a las poblaciones vulnerables, con especial atención a los centros de reducción de daños, centros de tratamiento de adicciones, y en general en todas aquellas estructuras en las que se atienda a esta población, incluyendo inmigrantes o usuarios de drogas por vía parenteral.

El parón de la pandemia

"Podemos colgarnos la medalla de ser uno de los países del mundo que más ha trabajado en la eliminación de la hepatitis C", resalta García-Samaniego que llama la atención sobre un hecho: el retroceso que ya se viene sufriendo por el coronavirus. "La pandemia, aparte de sobrecargar todo el sistema sanitario, ha supuesto también un retraso enorme en la atención a otras enfermedades", señala García-Samaniego.

Un impacto que, señala el médico, ha sido claramente negativo en el caso de la hepatitis C, pero todavía es difícil de evaluar en toda su dimensión. Apunta a la práctica paralización de los programas de micro-eliminación del VHC en todo el territorio nacional, una marcada disminución del número de nuevos diagnósticos y, por supuesto, una reducción muy significativa (cercana al 80% en algunas comunidades autónomas) del tratamiento con antivirales de acción directa (ADDs).

En la Comunidad de Madrid la prescripción de los medicamentos que curan la hepatitis C se ha reducido en un 80% con respecto a los datos registrados en el año anterior

Los especialistas citan el caso de la Comunidad de Madrid, donde la prescripción de los medicamentos que curan la hepatitis C se ha reducido en un 80% con respecto a los datos registrados en el año anterior. O apuntan a Castilla y León, donde el número de pacientes tratados en el semestre de enero a junio de 2020 ha descendido en un 74,6% con respecto al mismo período del año anterior.

Primera causa de cirrosis

La hepatitis C es un importante problema de salud pública por su incidencia, morbimortalidad y costes sanitarios, subrayan los médicos. Es la primera causa de cirrosis, enfermedad hepática terminal y cáncer de hígado en los países occidentales y la primera indicación de trasplante hepático. Y es por todo ello la primera causa de mortalidad infecciosa, doblando la producida por el VIH.

Las causas de infección más comunes son las prácticas de inyección poco seguras, la esterilización inapropiada del equipo médico y la transfusión de sangre y hemoderivados antes de 1990. Aunque es menos frecuente, continúan, el VHC se puede transmitir por vía sexual (particularmente por determinadas prácticas sexuales) y pasar de la madre infectada al hijo.

No existe ninguna vacuna contra la hepatitis C, pero se cuenta con un tratamiento basado en antivirales de acción directa que cura la enfermedad en casi el 100% de los casos. El problema, recuerdan los especialistas, es que hay una tasa de infradiagnóstico relevante que impide tratar el 100% de los casos y evitar los contagios.