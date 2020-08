Los médicos advierten sobre los rebrotes de coronavirus: "Entramos en una fase peligrosa"

El repunte de contagios por coronavirus no cesa. "Estamos entrando en otra fase peligrosa", sentencian desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) sobre el aumento de casos y en alusión a los peores momentos de la pandemia. Madrid es ya la comunidad con más contagios en las últimas 24 horas, seguida de Aragón y el País Vasco. Preocupa la saturación de Atención Primaria. En Madrid, critican los sindicatos, siguen faltandosanitarios para el primer nivel asistencial y también, insisten, rastreo de casos. Ya hay casi un millar de pacientes hospitalizados y más de cien en la UCI.

"En este momento no hay ningún punto para tranquilizarse. Con toda la información que tenemos tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas, es para estar muy preocupados, sobre todo por el número de nuevos casos de rebrotes, de los nuevos casos que está habiendo, la población en la que se están dando estos nuevos casos y, además, la extensión que se está dando en todas las comunidades. Aunque unas vayan a diferente ritmo de tiempo, estamos viendo que se está generalizando", señala a VozpópuliGabriel del Pozo, secretario general de la CESM.

Una fase peligrosa

Con los datos en la mano, Del Pozo asegura que España (con 359.082 positivos y primera posición en Europa en tasa de casos por 100.000 habitantes)está "entrando en otra fase peligrosa que puede desencadenar en un proceso como el que vivimos ya previamente. Nos debería pillar preparados, evidentemente que sí; pero parece que no hemos hecho suficientemente bien los deberes, con lo cual no está claro que vayamos a disponer de todos los medios, y desde luego lo que no disponemos es de todos los profesionales necesarios para abordar esta crisis que se nos viene encima".

Por comunidades autónomas, según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Sanidad, resultan preocupantes los de Madrid como la comunidad que más casos notifica: 704 en las últimas 24 horas. Se sitúa como la comunidad autónoma con más positivos. Por detrás, Aragón con 374 casos y Euskadi, con 282. En estas dos comunidades, desciende el número de positivos respecto al día anterior.

Es necesario todo tipo de medidas para evitarlo, si no queremos colapsar de nuevo los hospitales", señala Gabriel del Pozo, de CESM

"Actualmente estamos viendo que parece que la enfermedad se da en gente más joven pero esto será el inicio del proceso. Esta gente se comporta además muchas de las veces como asintomáticos, con lo cual fácilmente actúan como focos de contagios para el resto de la población porque ellos mismos no se aíslan puesto que desconocen cómo están. Por todo esto, es necesario todo tipo de medidas para evitarlo, si no queremos colapsar de nuevo los hospitales", señala Gabriel del Pozo.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas consensuaron el pasado viernes un serie de medidas para que no llegara esta situación y evitar que se registre una segunda oleada de coronavirus. Entre otras, la prohibición de fumar en la vía pública y en las terrazas de los bares y restaurantes o el cierre de los locales de ocio nocturno en todas las comunidades autónomas.

Un brote en un centro de salud en Madrid

Precisamente hoy, la Consejería de Sanidad de Madrid informaba que se ha detectado un nuevo brote. En este caso vinculado al ámbito laboral. En concreto, en un centro de salud (V Centenario) en el municipio de San Sebastián de los Reyes, con nueve sanitarios contagiados (sin que ninguno de ellos requiera de ingreso hospitalario, precisan) y 23 trabajadores están pendientes de la confirmación de resultados (2 han sido negativos tras la realización de la prueba, precisan desde la Consejería).

Además la Gerencia Asistencial de Atención Primaria ha cerrado temporalmente un consultorio local, en Cubas de La Sagra, por detectarse un positivo por y seis contactos entre sus trabajadores. La comunidad anunció hace unos días un plan de "prevención precoz" con el que tiene previsto realizar pruebas de coronavirus de forma masiva en las zonas con más casos.

Más profesionales y más rastreadores

Para los sindicatos sanitarios no es suficiente. Sobre la situación que se está viviendo en la Atención Primaria de la Comunidad, los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Sanidad (CCOO, Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid -AMYTS-, CSIT Unión Profesional y UGT) han emitido un comunicado en el que vuelven a poner el foco en el primer nivel asistencial donde, recuerdan, se ha atendido a más del 80% de los pacientes afectados por covid-19.

Insisten en que llevan desde mayo pidiendo que los servicios de salud reforzasen la Atención Primaria con incremento del número de profesionales, rastreo de casos, capacidad de pruebas diagnósticas y dotación de material de protección. "Lamentablemente la comunidad no ha cumplido con esta recomendación y ha puesto a la AP al borde del colapso", critican.

En Madrid, los sindicatos critican que no se permite a los centros de salud el acceso a las pruebas serológicas y se desconoce el volumen de estocaje de EPIs

Indican que no se han reforzado las plantillas -"la presidenta Isabel Díaz Ayuso prometió la renovación de 10.100 contratos de trabajo y esto no se ha cumplido, a fecha de hoy faltan aún 2844 profesionales por contratar", puntualizan- y que, desde que se inició la solicitud para pasar a la fase II de la 'desescalada', la Comunidad "está prometiendo distintas cifras de rastreadores, mientras tanto, la realidad es que no se puede garantizar el rastreo de casos y "se ha recurrido una vez más a la privatización ante su incapacidad para solucionar este problema". Añaden que, en este momento, el número de test PCR disponibles "es insuficiente en la mayoría de los centros para atender las necesidades diarias".

Además, aseguran que no se permite a los centros de salud el acceso a las pruebas serológicas (determinación de IgM, IgG); se desconoce el volumen de estocaje de EPIs y no se han hecho todas las adaptaciones necesarias para los circuitos covid en infraestructuras y equipamientos en los centros.

Cataluña y los cribajes masivos

El refuerzo de la Atención Primaria es también una de las preocupaciones de los médicos catalanes. Desde el sindicato Metges de Catalunya señalan a Vozpópuli que, actualmente, la administración "no encuentra a facultativos para trabajar en unas condiciones laborales absolutamente demoledoras. Mientras, los hospitales viven una calma tensa ante un más que probable incremento de ingresos y, en consecuencia, un mayor requerimiento tecnológico y de infraestructura".

Es precisamente la sobrecarga que sufre el primer nivel asistencial lo que más preocupa ahora al sindicato. La falta acuciante de recursos humanos está poniendo contra las cuerdas la atención primaria y su situación "es muy alarmante", aseguran. Este eslabón del sistema sanitario ya partía con un déficit notable de profesionales –durante los recortes se perdieron más de 900 médicos de familia en Cataluña, detallan– antes de la pandemia, que "se ha agravado por las bajas del personal sanitario por la covid-19 y las vacaciones de verano del todo necesarias", tras los meses más duros de la pandemia".

Siguen faltando rastreadores

Eso sí, Metges de Catalunya admite que los datos en la comunidad han mejorado respecto a las pasadas semanas y "valora positivamente la actual campaña que está llevando a cabo el Departament de Salut de cribajes masivos de la población en zonas con rebrotes de covid-19, aunque considera que se podrían haber iniciado mucho antes, para detectar con antelación los casos asintomáticos y evitar así la propagación del virus".

Según datos del Departamento de Salud, se han realizado un total de 15.556 pruebas PCR en el conjunto de cribados intensivos en todo el territorio catalán. Este martes, Cataluña notificó a Sanidad 69 nuevos positivos, con un total acumulado de 95.123 casos.

También reconoce "el esfuerzo" de Salut por incrementar el número de rastreadores (una de las grandes carencias de la sanidad catalana cuando surgieron los primeros rebrotes), si bien considera que todavía "son insuficientes y el de gestores covid, una nueva figura que forma parte del circuito de detección de los contactos de casos de coronavirus y que trabaja en los centros de atención primaria (CAP) para ofrecer información a las personas sospechosas de estar infectadas, a las que un profesional sanitario prescribe o hace una prueba PCR".

Sin estrés asistencial en las UCI, por ahora

En la parte positiva, los datos de ocupación en las UCI -una de las grandes preocupaciones tras lo vivido durante la pandemia- no son por ahora "generalmente altos", señalan desde la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMYCYUC) si se habla de toda España.

"Ahora mismo vemos cómo en algunas Comunidades Autónomas hay un mayor ingreso de pacientes críticos en las Unidades de Cuidados Intensivos, sobre todo si lo comparamos con semanas anteriores; pero también vemos que la curva epidemiológica de estos ingresos no es tan exponencial como en marzo o en abril, lo que nos permite poder atender a estos pacientes ingresados sin demasiado estrés asistencial", indica María Cruz Martín, ex presidenta de la sociedad científica.

Eso sí, la intensivista admite que es complicado saber cómo va a evolucionar la situación en las próximas semanas. "De ahí que sigamos necesitando indicadores fiables que permitan evitar un colapso así como trabajar con los planes de contingencia como los que ha preparado la SEMICYUC, todo ello para evitar que las UCI se colapsen", afirma.