La OMS asegura que el coronavirus no se transmite por el aire, pero recomienda las mascarillas en algunos casos

¿Son las mascarillas totalmente ineficaces a la hora de prevenir la transmisión de coronavirus? ¿Realmente ha dicho la OMS que no hay ninguna evidencia científica de que se pueda transmitir por el aire? Esta duda ha comenzado a suscitarse en redes sociales después de que se hayan publicado varias informaciones esta mañana en las que se aseguraba que la Organización Mundial de la Salud(OMS) ha asegurado que el uso de mascarillas es totalmente innecesario. Pero la realidad es un poco más compleja.

Este domingo, la OMS ha publicado un informe técnico sobre las principales formas de transmisión del SARS-CoV-2. En él, insiste en que no hay suficiente evidencia científica de que el coronavirus se transmite por el aire de manera sistemática y que la principal vía de transmisión es el contacto con las gotas respiratorias de pacientes afectados por la enfermedad.

Si bien sí que es posible que el nuevo coronavirus se transmita por el aire, desde la OMS aseguran que sólo se da en circunstancias muy específicas donde se generan aerosoles. Se trata sobretodo de tratamientos médicos como una broncoscopia, la administración de tratamiento nebulizado, realizar una ventilación manual antes de la intubación, cuando se desconecta a un paciente del ventilador, o cuando se practica una traqueotomía o reanimación cardiopulmonar. Es por ello que los que más necesitan tanto mascarillas como guantes, batas y gafas son, una vez más, los profesionales sanitarios.

Persona a persona y a través de superficies

La principal vía de transmisión sigue siendo persona a persona a través de las gotas respiratorias que expulsan los pacientes afectados por el Covid-19 al estornudar o toser. Según explican en el texto, para que se produzca un contagio las dos personas tienen que estar a una distancia inferior a un metro y el infectado en cuestión tiene que toser o estornudar en la dirección de la persona sana.

Es por ello que es fundamental que cualquier persona que presente síntomas use mascarilla, con el objetivo de no contagiar a los demás, no de protegerse ante el contagio. Por otro lado, siguen insistiendo en la necesidad de mantener una adecuada higiene de manos y en no tocarse la cara.

Lo que sí advierte la OMS es que el contagio puede ser de persona a persona o también a través del contacto con superficies con las que haya estado en contacto previamente una persona enferma. Es decir, el Covid-19 se puede contagiar si un positivo de coronavirus toca una superficie o determinados objetivos y acto seguido lo hace una persona sana sin protección, como guantes.

La población sana no tiene que llevar mascarilla por la calle

Por ello, la OMS ha rechazado el uso de las mascarillas por parte de la población sana que no esté en contacto con pacientes, y ha insistido en la necesidad de tener una higiene adecuada de manos, se realicen tareas de desinfección y se mantenga el distanciamiento físico.

Este lunes, al ser preguntada por este tema, la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, María José Sierra, ha asegurado que si bien no es necesario usar mascarilla para andar por la calle, es imprescindible cuando se está en contacto con personas contagiadas o cuando se presentan síntomas para frenar la posible transmisión.

"La mascarilla quirúrgica es muy importante cuando una persona empieza a presentar síntomas, es una barrera para que los virus no puedan transmitirse a los demás", ha explicado, al tiempo que ha apuntado que las mascarillas que se usan en los hospitales deben ser con filtrado para poder proteger efectivamente a los profesionales sanitarios, que están en contacto diario con personas contagiadas y por tanto, en riesgo continuo de contraer la enfermedad.

En ese sentido, ha explicado claramente que para la población general no es necesario usarla a la hora de salir de casa. "No está por el aire, el problema es si estamos en contacto con alguien contagiado o si nosotros mismos presentamos síntomas", ha apuntado.