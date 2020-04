El lío de los datos del coronavirus en España: Fallecidos sin contabilizar y divergencias entre comunidades

Después de semanas de actualizaciones diarias del número de fallecidos y nuevos contagios registrados cada día, este viernes las cifras proporcionadas por el Ministerio de Sanidad han dejado de cuadrar. Desde el principio de la jornada se vieron los cambios. A primera hora, el Gobierno publicó una nueva norma en la que obliga a todas las comunidades autónomas a proporcionar los datos de muertes, contagios, altas e ingresos hospitalarios de la misma forma. ¿Por qué han considerado que era necesario?

A pesar de haber publicado dos normas anteriores sobre el protocolo para registrar casos para luego comunicárselos al Ministerio de Sanidad, a medida que ha ido avanzando la epidemia, las cifras que deja tras de sí el coronavirus se han vuelto cada vez más complicadas.

Por otro lado, las críticas ante la enorme cantidad de casos positivos de Covid-19 pasaban por alto: ya fuera porque no presentan síntomas y no han sido identificados o por la falta de test, han motivado a algunas comunidades autónomas en los últimos días a sumar sus muertes de manera distinta. Por otro lado, se han aplicado metodologías distintas desde el principio en función de la región. En el caso de nuevos ingresos en las unidades de cuidados intensivos, algunas comunidades presentaban los datos agregados y otras el número diario, lo que dificultaba mucho el trabajo de Sanidad a la hora de sumar todos los datos.

No obstante, ¿no sería la nueva norma una buena noticia? Si bien ha sido diseñada para adaptarse a los nuevos test rápidos y asegurar que no se produzcan desajustes entre las comunidades autónomas, la implementación de estos nuevos estándares han provocado el caos en las cifras ofrecidas este viernes por el Gobierno debido a las "correcciones" que este nuevo sistema implica.

En vez de publicar los datos antes de la rueda de prensa diaria del comité técnico, el Gobierno ha celebrado la convocatoria directamente, sin nombrar el nuevo recuento de fallecidos. . Tampoco ha hecho llegar a los medios la nota de prensa habitual, que muestra de un vistazo los datos más importantes. Sólo ha publicado su informe diario un rato después.

Los datos no cuadran

Pero lo que es más importante, los datos ofrecidos no cuadraban con los que nos habían mostrado anteriormente. Durante la rueda de prensa, Simón ha confirmado que el número total de nuevos fallecidos durante las últimas 24 horas es de 585 personas. No obstante, han ofrecido un total de muertes por Covid-19 equivalente a 19.478 personas, que al restarse al total de muertes notificadas ayer (un total de 19.130 personas) ofrece una diferencia de 348 nuevos fallecidos.

Por otro lado, en la serie presentada por el Ministerio de Sanidad, el número de recuperados este viernes es de 72.963 personas, lo que supone un total de 1.834 recuperados menos que los publicados ayer. Durante la rueda de prensa, Simón ha reconocido que estas cifras no concuerdan.

Mientras que ha confirmado que el número de fallecidos es de 585 y no ha explicado a qué se debe el cambio en la serie, sí que ha contado que cuentan con importantes "discrepancias" en la serie de recuperados.

"En cuanto a los fallecidos, nosotros desde el primer momento hemos dicho que íbamos a dar casos confirmados, es muy peligrosos jugar con datos de casos sospechosos, casos posibles o con alguna sintomatología", ha apuntado, haciendo referencia a la iniciativa de varias comunidades autónomas de incluir los datos proporcionados por las funerarias, como Cataluña, que incluye casos diagnosticados sin test, por ejemplo.

Según ha explicado Simón, hay una comunidad autónoma que ha venido dando "dos fuentes de información" y, aunque "los datos han sido siempre coherentes", en "los últimos días ha habido algunas incoherencias".

"Ha habido una incidencia que afecta a la comunidad autónoma de Cataluña", ha aclarado minutos después el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras lo que ha añadido que los datos que ofrecía Cataluña procedían tanto de "las autoridades de Salud Pública", como del "nivel asistencial".

"Estamos tratando de corregir las series para que las fuentes de información sean homogéneas", ha explicado Simón, quien ha avisado de que durante algunos días, "dos, tres, cuatro", los datos podrán "parecer un poco extraños".

Este miércoles, la Generalitat decidió incluir en el recuento las cifras de fallecidos registrados por las funerarias, lo que implicó sumar 3.242 defunciones más de las recogidas por Sanidad. Según ha explicado Simón en la rueda de prensa, han optado por no incluirlas porque no tiene la “seguridad” de que los nuevos datos de fallecidos en funerarias tengan en cuenta la prueba de diagnóstico de coronavirus.

¿En qué consiste la nueva norma?

Según ha indicado Simón, la nueva Orden "busca conseguir más detalle de información ante el incremento muy sustancial de la capacidad de hacer PCR". "La información se va a dar progresivamente a medida que seamos capaces de darla correctamente y para dar continuidad a la serie", ha insistido.

En cuanto al número de fallecidos, ha insistido en que el protocolo del Ministerio solo recoge "casos confirmados". "Basar nuestras definiciones de muerte en personas que puedan tener algún síntoma de Covid-19, cuando sabemos lo inespecíficos que son estos síntomas, daría una información muy distorsionada de la realidad", ha asegurado.

Así, ha añadido que el estudio del Ministerio sobre seroprevalencia va a aportar "información extra" al respecto, pero que, en cualquier caso, estos datos "se tienen que valorar fuera de las series históricas". "Obviamente vamos a tener que hacerlo, hay muchos casos sospechosos que han tenido un impacto en la enfermedad", ha reconocido.

Los nuevos test

En cuanto a los asintomáticos, ha recordado que la información se ha solicitado a las comunidades autónomas a través de esta Orden. "Hasta ahora ya hemos recibido información de alguna comunidad, pero son pocas. Creemos que es mejor no adelantarnos a los acontecimientos y esperar que haya un número suficiente de CCAA para hacer una valoración real", ha indicado, apostillando que los primeros datos hasta ahora apuntan que en los nuevos test rápidos ya realizados hay "un porcentaje importante de contagiados asintomáticos".

Simón no se ha atrevido a dar una estimación sobre cuánto crecerán los casos en España en las próximas semanas debido a los test rápidos, que detectarán más positivos asintomáticos, especialmente en residencias de mayores. "Sabemos que hay casos asintomáticos, no sabemos si es un número excesivo o no. También hay casos leves que ni siquiera contactan con el sistema, por lo que es muy complicado detectarlos, o cuadros leves que por diversas razones no se han hecho la prueba", ha valorado.

Pese a no poder fijar un número de incremento, sí que espera que haya una crecida si se realizan test masivos. "No podría decir cuántos podrían ser", ha afirmado, aunque ha avanzado preliminarmente que se podrían alcanzar incidencias de entre el 5 y 15% de la población española incluyendo los casos leves, según algunos estudios; mientras que otras investigaciones fijan esa cifra en torno al 1 y 5%. "Hacer una hipótesis es muy difícil ahora mismo", ha dicho, remitiendo nuevamente a la realización del estudio de seroprevalencia para conocer estimaciones más fiables.