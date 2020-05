¿Qué esta pasando en Corea del Sur? El país modelo ante la covid-19 se ve obligado a dar pasos atrás ante los rebrotes

Corea del Sur ha sido desde el principio de la pandemia puesto como ejemplo de gestión de la crisis sanitaria. La realidad es que sus autoridades sanitarias fueron capaces de frenar la expansión del virus gracias a un sistema de testeo masivo y rastreo de contagios que ha demostrado ser muy efectivo. No obstante, con el virus SARS-CoV-2 estamos aprendiendo numerosas lecciones y una de ellas es que incluso la mejor de las gestiones no garantiza que jamás se puedan producir rebrotes, que es lo que está ocurriendo a día de hoy en el país asiático.

A día de hoy, Corea cuenta con 11.402 casos confirmados y un total de 269 fallecimientos, de acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur. Si bien la cifra de contagios diarios de este viernes ha sido algo más baja que los días anteriores, desde el miércoles han comenzando a registrar en torno a 50 casos diarios, siendo el pasado jueves, con un total de 79 nuevos contagios, el repunte más alto que registra el país en dos meses.

El Gobierno surcoreano está preocupado, ya que no es el primer repunte que registra y este, en particular, coincide con la 'vuelta al cole' en el país asiático. Como consecuencia del repunte de casos, en su mayoría vinculados a las cercanías de Seúl -hogar de más de 52 millones de personas- las autoridades han optado por dar marcha atrás en su desescalada particular y a partir de ayer viernes, ha cerrado museos, parques y galerías de arte.

Más de 500 escuelas han tenido que cerrar

Por otro lado, el Gobierno surcoreano ha tenido que imponer de nuevo medidas de restricción y más de 500 escuelas han tenido que volver a cerrar sus puertas por miedo al contagio. Por otro lado, las que se han mantenido abiertas han introducido medidas extra de control, como limitar el aforo en las clases a un tercio de su capacidad para los alumnos más jóvenes.

El Gobierno también ha explicado que todos los eventos en el área metropolitana de Seúl también serán cancelados. Además, han recomendado que todas cafeterías, academias de estudios y locutorios permanezcan cerrados hasta el 14 de junio.

"Tendremos que volver al confinamiento si fallamos"

En ese sentido, el ministro de Sanidad surcoreano, Park Neung Hoo, ha recomendado a la población de la capital que eviten salir a la calle durante las próximas dos semanas. "La próxima quincena es crucial para poder prevenir la expansión de la infección en el área metropolitana", estableció este jueves el ministro en rueda de prensa. "Tendremos que volver al confinamiento si fallamos", añadió.

El país volvió a la 'nueva normalidad' el pasado 6 de mayo, ya que era uno de los más avanzados en el control de la epidemia. No obstante, este repunte ha descolocado a sus autoridades sanitarias, que han advertido públicamente que están encontrando enormes dificultades a la hora de determinar el origen de estos brotes.

La situación surcoreana, por tanto, pone de relieve las dificultades a las que nos podremos tener que enfrentar nosotros de cara a un brote, incluso si contamos con la capacidad de rastreo con la que cuentan las autoridades sanitarias de Corea del Sur.

Por el momento, en torno a unos 67 casos de los 79 registrados este jueves corresponden con un centro de logística situado en la localidad de Bucheon, una ciudad dormitorio al sur de Seúl. En total, más de 100 casos registrados durante la semana han sido vinculados a este centro, por lo que las autoridades sanitarias se han puesto a testear de manera masiva a los trabajadores de la compañía en cuestión.