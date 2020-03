La contaminación en Barcelona y Madrid cae a mínimos históricos gracias al coronavirus

No todo iban a ser cosas malas. Según los últimos datos analizados por Greenpeace, la contaminación en Madrid y Barcelona se ha desplomado hasta "mínimos históricos" como resultado del confinamiento de la población para intentar frenar el brote de Covid-19 en nuestro país. En particular, apuntan que los valores de dióxido de nitrógeno (NO2) de estas ciudades no llegan ni al 40% de los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea.

La ONG considera que las circunstancias excepcionales en la crisis del COVID-19 pueden servir de aprendizaje para reducir las miles de muertes que la mala calidad del aire provoca en España cada año. En concreto, la mejora de la calidad del aire se debe al descenso del tráfico rodado, que es la principal fuente de emisiones en España.

"A menos coches, menos contaminación", concluye Greenpeace que señala que el tráfico se ha reducido en torno a un 60% en Madrid y Barcelona. El responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace, Adrián Fernández, ha destacado que es "evidente" que bastan unos días sin tráfico para despejar la atmósfera. "De una situación tan difícil como la que estamos viviendo deberíamos extraer una lección: no deberíamos vacilar a la hora de tomar medidas contundentes siempre que se ponga en riesgo la salud de las personas", ha destacado.

En definitiva, para la ONG, desde el 10 de marzo, el teletrabajo y la suspensión de la actividad docente han reducido "día tras día" los niveles de NO2 en Madrid y la reducción se hizo más patente el sábado cuando se aplicó el estado de alarma que limita drásticamente el uso del vehículo. Desde entonces, la media de la red apenas llega al 40% del límite legal de 40 mcg/m3, un umbral que Madrid ha incumplido cada año desde que en 2010 entrase en vigor la normativa europea.

En Barcelona, por su parte, la contaminación también se ha reducido, ya que los niveles de NO2 se han desplomado lo que ha permitido cumplir con creces el valor límite que en 2019 se incumplió. "Estos registros confirman que el automóvil es el principal contaminante en las ciudades españolas. La bajada sin precedentes del tráfico por carretera ha permitido reducir la contaminación en cuestión de horas, a pesar de que otras fuentes como las calefacciones de los hogares y el transporte público han seguido funcionando. ", ha señalado Fernández.

Italia y China también reducen sus emisiones

Lo ocurrido en Barcelona y Madrid ha sido lo que ha pasado también en Italia, que nos lleva una semana de adelanto en la cuarentena. Según muestran unas imágenes obtenidas por el satélite Sentinel-5P de Copernicus, el programa de observación de la Tierra liderado por la Comisión Europea en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA) se puede observar de manera directa cómo han descendido las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO 2 ) en el país alpino.

La disminución de este contaminante, uno de las principales sustancias nocivas que expulsan los vehículos se aprecia sobre todo en el norte del país, coincidiendo con el bloqueo nacional decretado para impedir la propagación del coronavirus.

China, el país de origen del COVID-19, también ha vivido una reducción sin precedentes a raíz de las restricciones de tráfico, un efecto que primero fue visible en Wuhan, epicentro del coronavirus, pero que después se extendió a todo el conjunto del país asiático.

Aunque desde Greenpeace destacan que la prioridad "indiscutible" es luchar contra la pandemia, anima a las administraciones a que tras el estado de alerta analicen las consecuencias derivadas de estas circunstancias excepcionales, como la mejora de la calidad del aire y adopten las medidas necesarias para no volver a incumplir los niveles máximos de contaminación que marca la OMS.