La nariz podría ser la clave del contagio de la covid-19: un estudio asegura que es la puerta de entrada a la infección

A medida que avanza la pandemia, vamos descubriendo más y más cosas sobre cómo funciona el SARS-CoV-2 y, lo que es más importante, cómo se contagia. Uno de los últimos estudios sobre el tema, publicado en la revista Cell, apunta a que la nariz podría ser la puerta de entrada a la infección por coronavirus. De acuerdo con los investigadores, que han rastreado cómo el virus infecta a los distintos tipos de células dentro del tracto respiratorio, al parecer, las células presentes en la nariz presentan una mayor cantidad de ACE2.

La enzima ACE2 está resultando ser una pieza clave en las investigaciones sobre el virus, ya que es la proteína que utiliza el SARS-CoV-2 para entrar dentro de nuestras células e infectarlas. En particular, el virus es capaz de entrar en las células humanas gracias a una proteína llamada Spike -considerada, por así decirlo, la llave- que se une a la ACE2, que podría ser la cerradura.

Esta enzima, por ejemplo, parece ser uno de los motivos por los cuales los hombres tienen más posibilidades de desarrollar cuadros graves de covid-19, ya que tienen más ACE2 que las mujeres. Por otro lado, las últimas investigaciones también apuntan a que fumar, por ejemplo, provoca la aparición de más ACE2 en los pulmones, lo que explicaría por qué el tabaco supone un riesgo añadido de cara a esta enfermedad.

De acuerdo con el estudio publicado en Cell hace unos días, lo curioso es que si bien en la nariz, al principio del tracto respiratorio, la presencia de estas proteínas es muy grande, la susceptibilidad a la infección disminuye en el resto del tracto respiratorio. Es decir, si bien la nariz está considerada la parte más susceptible de infectarse, en los pulmones la presencia de estas células es menor. A no ser que el paciente en cuestión sea fumador, como hemos señalado antes.

Es por ello que en el texto, los investigadores insisten en la necesidad de utilizar mascarillas para protegerse ante el virus, no sólo para proteger a los demás. Supone un nuevo argumento a favor de su uso, ya que antes de que en España se decretase su uso obligatorio en espacios cerrados y en todos aquellos espacios al aire libre donde no sea posible mantener la distancia de seguridad, ha habido mucho debate sobre si son o no útiles.

Puede ser la clave para entender por qué los niños se contagian menos

Por otro lado, de acuerdo con otro informe elaborado por un equipo de científicos del Hospital Monte Sinaí en Nueva York ha apuntado que la presencia de esta proteína en la nariz puede ser también la explicación de por qué los niños se contagian menos.

De acuerdo con este informe, publicado hace varios días en la revista JAMA, los niños tienen mucha menos expresión de ACE2 en el epitelio nasal, que va aumentando a la vez que la edad. Para llegar a estos resultados, los investigadores hicieron un análisis retrospectivo de muestras nasales de un total de 305 pacientes de entre 4 y 60 años registrados en el Sistema de Salud del Monte de Sinaí; las muestras fueron tomadas durante 2015 y 2018.

Si bien los científicos han encontrado una posible respuesta a por qué el contagio y la mortalidad en niños es mucho más baja, son necesarios otros estudios para evaluar por ejemplo el grado en que la expresión de ACE2 puede utilizarse como biomarcador de la susceptibilidad de la covid-19, admiten los propios autores, según ha recogido la agencia EFE.